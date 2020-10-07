У Миколаєві пасажир влаштував стрілянину через конфлікт із водієм маршрутки, - Нацполіція

У Миколаєві поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину через конфлікт із водієм маршрутки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо відомо, що конфлікт між пасажиром і водієм виник через те, що водій не віддав здачу під час оплати за проїзд. Пасажир почав нецензурно лаятися, потім обоє вийшли з мікроавтобуса, де зловмисник дістав пістолет, погрожував ним і вистрілив. Водій не розгубився, і до приїзду поліцейських тримав хулігана.

Правоохоронці доставили 36-річного дебошира до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. 44-річний водій маршрутного таксі не постраждав. Зброю поліцейські вилучили і направили на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство", санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

