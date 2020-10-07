У Миколаєві пасажир влаштував стрілянину через конфлікт із водієм маршрутки, - Нацполіція

УКР
У Миколаєві поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину через конфлікт із водієм маршрутки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо відомо, що конфлікт між пасажиром і водієм виник через те, що водій не віддав здачу під час оплати за проїзд. Пасажир почав нецензурно лаятися, потім обоє вийшли з мікроавтобуса, де зловмисник дістав пістолет, погрожував ним і вистрілив. Водій не розгубився, і до приїзду поліцейських тримав хулігана.

Правоохоронці доставили 36-річного дебошира до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. 44-річний водій маршрутного таксі не постраждав. Зброю поліцейські вилучили і направили на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство", санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

+3
главное что сдачу захомячил маршруточник
07.10.2020 21:55 Відповісти
+2
не обязательно. может, кто-то из пассажиров захомячил, если передавал
07.10.2020 22:08 Відповісти
+2
Как-то на моих глазах один из пассажиров присвоил сдачу. Может, и там так произошло.
07.10.2020 22:10 Відповісти
Нормас, че. Главное, в этот раз без гранаты обошлось
07.10.2020 21:47 Відповісти
главное что сдачу захомячил маршруточник
07.10.2020 21:55 Відповісти
не обязательно. может, кто-то из пассажиров захомячил, если передавал
07.10.2020 22:08 Відповісти
Скорей всего так и было.
07.10.2020 23:08 Відповісти
Маршруточники еще те быдлоганы
08.10.2020 06:56 Відповісти
у них тяжелая работа
08.10.2020 08:59 Відповісти
а вдруг там была купюра 500-1000, нужно было стерпеть?
07.10.2020 21:56 Відповісти
У нас, в начале месяца, из сотки нужно ждать сдачу полмаршрута!
А вы так резко о пятисотке, не говоря уже о тысяче
07.10.2020 22:01 Відповісти
А була у всіх легальна зброя , то було б веселіше
07.10.2020 21:56 Відповісти
оружие необходимый противовес безнаказанности которая тут творится у тех кто имеет его за сало или нелегально
07.10.2020 21:59 Відповісти
был бы у каждого пистолет - такого бы не было
07.10.2020 22:27 Відповісти
А номер маршрута зачем засекретили?
07.10.2020 22:02 Відповісти
а что это даст?
07.10.2020 22:09 Відповісти
Мне, как николаевцу, это интересно... и любопытно
А рыться по местным новостям лень, тем более уже футбол начался
07.10.2020 22:15 Відповісти
Как-то на моих глазах один из пассажиров присвоил сдачу. Может, и там так произошло.
07.10.2020 22:10 Відповісти
А кто ж из них "хулиган",тот кто деньги украл или тот кто хотел их вернуть?
07.10.2020 22:11 Відповісти
Хулиган тот, кто хотел вернуть, а тот, кто украл - вор
07.10.2020 22:17 Відповісти
Дайош кожному по лівольверту!
07.10.2020 22:11 Відповісти
в каждую руку
07.10.2020 22:28 Відповісти
пішком ходіть засранці) І корисно, і дешево, і не посадять
07.10.2020 22:56 Відповісти
Чому на фото глок, а не поцуплений армійський ПМ чи "журналістський" рєзінострєл?
08.10.2020 08:21 Відповісти
А ведь многие в комментах действительно считают пальбу нормальной реакцией на спор из за сдачи а маршрутке
08.10.2020 10:29 Відповісти
 
 