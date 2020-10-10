ЦИК зарегистрировала ветерана-добровольца Шараскина нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "киборга" Андрея Шараскина народным депутатом от политической партии "Голос". В Верховной Раде он займет место нардепа Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Комиссия на субботнем заседании признала избранным народным депутатом Алину Свидерскую, однако она не получила депутатского мандата из-за того, что не подала в ЦИК необходимые документы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" требует созвать Раду для увольнения Степанова: Необходим антикризисный управленец

Поэтому, согласно закону, ЦИК признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в нардепы в избирательном списке партии "Голос" - Андрея Шараскина.

Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина". Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером. В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам. За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета".