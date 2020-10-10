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ЦИК зарегистрировала ветерана-добровольца Шараскина нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука

ЦИК зарегистрировала ветерана-добровольца Шараскина нардепом от

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "киборга" Андрея Шараскина народным депутатом от политической партии "Голос". В Верховной Раде он займет место нардепа Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Комиссия на субботнем заседании признала избранным народным депутатом Алину Свидерскую, однако она не получила депутатского мандата из-за того, что не подала в ЦИК необходимые документы.

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Поэтому, согласно закону, ЦИК признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в нардепы в избирательном списке партии "Голос" - Андрея Шараскина.

Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина". Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером. В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам. За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета".

Автор: 

ВР (29302) ЦИК (3644) Голос партия (500) Шараскин (7)


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Топ комментарии
+4
Он безусловно героический парень, реально Патриот доброволец, и его участие неоценимо. Но его оружием были фотоаппарат и видеокамера. В аэропорт он ездил на один день отснять материал для своего документального фильма
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10.10.2020 20:20 Ответить
+2
Отримав позивний "Богема" перебуваючи на чолі однієї з бойових рот «Правого сектора». Один із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 кіборгів Донецького аеропорту.
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10.10.2020 20:12 Ответить
+1
Киборг? ))
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10.10.2020 20:10 Ответить
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Киборг? ))
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10.10.2020 20:10 Ответить
Отримав позивний "Богема" перебуваючи на чолі однієї з бойових рот «Правого сектора». Один із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 кіборгів Донецького аеропорту.
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10.10.2020 20:12 Ответить
Он безусловно героический парень, реально Патриот доброволец, и его участие неоценимо. Но его оружием были фотоаппарат и видеокамера. В аэропорт он ездил на один день отснять материал для своего документального фильма
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10.10.2020 20:20 Ответить
на цьому край.
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10.10.2020 20:23 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list# Так Вакарчук досі є нардепом! Досі його не вивели зі складу парламентарів! Півроку пройшло, як він написав навть не першу, а другу заяву! То що, він досі отримує (ну, мав отримувати до сьогодні) зарплату?
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10.10.2020 20:24 Ответить
Не хвилюйся, мудрило! Славко на ці гроші оплачує палату в приватній клініці "сивочолому гетьману"
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11.10.2020 08:34 Ответить
ви, всі, 73/43%зебіли, і ти, https://censor.net/ru/user/427015 - дебільні до рівня чурки
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11.10.2020 20:23 Ответить
Став мірою до Славка. Поганий початок.
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10.10.2020 23:07 Ответить
Певца ротом по имени Славко Дурко надо забанить пожизненно! ДВАЖДЫ насрать на голову своим избирателям и симпатикам - это надо иметь специальный талант
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11.10.2020 00:47 Ответить
 
 