РУС
Новости
"Голос" требует созвать Раду для увольнения Степанова: Необходим антикризисный управленец

Партия "Голос" требует созыва внеочередного заседания Верховной Рады для увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом говорится в заявлении политической силы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в заявлении, у Степанова "были все финансовые и технические возможности для эффективного противостояния распространению вируса, но соответствующие меры или отсутствуют, или безрезультатны".

"Мы требуем назначения антикризисного управленца в этой сфере", - отмечается в заявлении.

"Голос" также требует от правительства первоочередного финансирования из государственного бюджета для увеличения мощностей государственных лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, для оборудования больниц, развертывания дополнительных коек.

ВР (29426) Степанов Максим (2062) Голос партия (504)
Топ комментарии
+6
08.10.2020 16:15 Ответить
+4
Антикризисный управленец ....... ..... Иво Бобул что ли ?
08.10.2020 16:10 Ответить
+4
Они все готовы!

08.10.2020 16:13 Ответить
На вакарчука намекают?
08.10.2020 16:06 Ответить
08.10.2020 16:15 Ответить
Там ещё рояль стоял до их приезда.
08.10.2020 16:16 Ответить
А "блазні" завжди їздять зі своїм театральним реквізитом, бо він у них "індивідуальний"...
08.10.2020 18:49 Ответить
За гостинцями ж прийшли.
08.10.2020 20:43 Ответить
Геннадий Кернес
Действующий городской глава города Харькова.
Человек за которого проголосуют даже в гробу. Из достижений на посту, заложил пол города для кредитов под имиджевые проекты.

08.10.2020 16:09 Ответить
т.е по состоянию здоровья его не снимут с предвыборной гонки? ))))
08.10.2020 16:11 Ответить

Маклауд.
08.10.2020 20:45 Ответить
08.10.2020 16:10 Ответить
08.10.2020 16:13 Ответить
Ускоренные курсы антикризисных менеджеров по программе "взлёт-посадка".
08.10.2020 16:16 Ответить
Клоунов напоминают.
08.10.2020 17:08 Ответить
Старый налоговик разве не антикризисный управленец ?
08.10.2020 16:14 Ответить
Богатырёва?
08.10.2020 16:17 Ответить
Дайте этому "Голосу" селёдки
08.10.2020 16:20 Ответить
ГОЛОС прав. За полгода не подготовить больницы, кислородные станции, количество коек.

За это в тюрьму надо садить
Я уже не говорю о защите медиков - каждый день по 100 медиков заболевает и Степанов не краснея об этом сообщает на брифингах
Да это просто геноцид против украинцев
08.10.2020 16:22 Ответить
Видел не давно рекламу "Голоса" на ТВ. Их рекламный слоган "Мы не дадим воровать!" И сразу же хочется добавить. "Мы будем делать это сами"
08.10.2020 16:47 Ответить
Перед местными выборами решили еще раз тупо напомнить избирателям о своем существовании.
Недавно они уже напоминали о своем существовании, сообщив, что дескать глава их фракции заболела коронавирусом. Юлькин пример понравился многим. Технологии.
08.10.2020 16:52 Ответить
а чем вам "доктор смерть" не нравится? Последние несколько лет бегали по кругу и орали об этом. Вот! Получите, распишитесь! Хуже не будет!
08.10.2020 16:56 Ответить
Этот не понятно чей голос лиш бы мутить, не нравится министр-- конкретно отчего ипчему, если менять то скажите на кого и за какие заслуги-- так скажите чтобы всем понятно было может люди и действительно поймут и воспримут такой кульбит, а так это похоже не на голс а на простой выход кишечного газа.
08.10.2020 17:20 Ответить
"Голос"! Дарма галасуєте. Хто зараз із притомних піде у владну команду? Там вже не "кадровий голод" а анорексія.
08.10.2020 20:41 Ответить
 
 