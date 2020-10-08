"Голос" требует созвать Раду для увольнения Степанова: Необходим антикризисный управленец

Партия "Голос" требует созыва внеочередного заседания Верховной Рады для увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом говорится в заявлении политической силы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в заявлении, у Степанова "были все финансовые и технические возможности для эффективного противостояния распространению вируса, но соответствующие меры или отсутствуют, или безрезультатны".

"Мы требуем назначения антикризисного управленца в этой сфере", - отмечается в заявлении.

Смотрите также: Степанов: Необходимо найти баланс между работой экономики и соблюдением ограничений. ВИДЕО

"Голос" также требует от правительства первоочередного финансирования из государственного бюджета для увеличения мощностей государственных лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, для оборудования больниц, развертывания дополнительных коек.