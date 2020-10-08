"Голос" требует созвать Раду для увольнения Степанова: Необходим антикризисный управленец
Партия "Голос" требует созыва внеочередного заседания Верховной Рады для увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом говорится в заявлении политической силы, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в заявлении, у Степанова "были все финансовые и технические возможности для эффективного противостояния распространению вируса, но соответствующие меры или отсутствуют, или безрезультатны".
"Мы требуем назначения антикризисного управленца в этой сфере", - отмечается в заявлении.
"Голос" также требует от правительства первоочередного финансирования из государственного бюджета для увеличения мощностей государственных лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, для оборудования больниц, развертывания дополнительных коек.
Действующий городской глава города Харькова.
Человек за которого проголосуют даже в гробу. Из достижений на посту, заложил пол города для кредитов под имиджевые проекты.
https://twitter.com/b_genbach/status/1312614657799204867/photo/1
Маклауд.
За это в тюрьму надо садить
Я уже не говорю о защите медиков - каждый день по 100 медиков заболевает и Степанов не краснея об этом сообщает на брифингах
Да это просто геноцид против украинцев
Недавно они уже напоминали о своем существовании, сообщив, что дескать глава их фракции заболела коронавирусом. Юлькин пример понравился многим. Технологии.