"Голос" вимагає скликати Раду для звільнення Степанова: Необхідний антикризовий керівник
Партія "Голос" вимагає скликання позачергового засідання Верховної Ради для звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це йдеться в заяві політичної сили, передає Цензор.НЕТ.
Як наголошується у заяві, у Степанова "були всі фінансові і технічні можливості для ефективного протистояння поширенню вірусу, але відповідні заходи або відсутні, або безрезультатні".
"Ми вимагаємо призначення антикризового управлінця в цій сфері", - наголошується в заяві.
"Голос" також вимагає від уряду першочергового фінансування з державного бюджету для збільшення потужностей державних лабораторій, які проводять тести на COVID-19, для обладнання лікарень, розгортання додаткових ліжок.
Действующий городской глава города Харькова.
Человек за которого проголосуют даже в гробу. Из достижений на посту, заложил пол города для кредитов под имиджевые проекты.
https://twitter.com/b_genbach/status/1312614657799204867/photo/1
https://twitter.com/b_genbach/status/1312614657799204867/photo/1
Маклауд.
За это в тюрьму надо садить
Я уже не говорю о защите медиков - каждый день по 100 медиков заболевает и Степанов не краснея об этом сообщает на брифингах
Да это просто геноцид против украинцев
Недавно они уже напоминали о своем существовании, сообщив, что дескать глава их фракции заболела коронавирусом. Юлькин пример понравился многим. Технологии.