"Голос" вимагає скликати Раду для звільнення Степанова: Необхідний антикризовий керівник

Партія "Голос" вимагає скликання позачергового засідання Верховної Ради для звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це йдеться в заяві політичної сили, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується у заяві, у Степанова "були всі фінансові і технічні можливості для ефективного протистояння поширенню вірусу, але відповідні заходи або відсутні, або безрезультатні".

"Ми вимагаємо призначення антикризового управлінця в цій сфері", - наголошується в заяві.

"Голос" також вимагає від уряду першочергового фінансування з державного бюджету для збільшення потужностей державних лабораторій, які проводять тести на COVID-19, для обладнання лікарень, розгортання додаткових ліжок.

