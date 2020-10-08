УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10474 відвідувача онлайн
Новини
2 924 21

"Голос" вимагає скликати Раду для звільнення Степанова: Необхідний антикризовий керівник

"Голос" вимагає скликати Раду для звільнення Степанова: Необхідний антикризовий керівник

Партія "Голос" вимагає скликання позачергового засідання Верховної Ради для звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це йдеться в заяві політичної сили, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується у заяві, у Степанова "були всі фінансові і технічні можливості для ефективного протистояння поширенню вірусу, але відповідні заходи або відсутні, або безрезультатні".

"Ми вимагаємо призначення антикризового управлінця в цій сфері", - наголошується в заяві.

"Голос" також вимагає від уряду першочергового фінансування з державного бюджету для збільшення потужностей державних лабораторій, які проводять тести на COVID-19, для обладнання лікарень, розгортання додаткових ліжок.

Читайте також: Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова з посади очільника МОЗ

Автор: 

ВР (15235) Степанов Максим (2198) Голос партія (517)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
зебилы не истребимы "Голос" требует созвать Раду для увольнения Степанова: Необходим антикризисный управленец - Цензор.НЕТ 5162
показати весь коментар
08.10.2020 16:15 Відповісти
+4
Антикризисный управленец ....... ..... Иво Бобул что ли ?
показати весь коментар
08.10.2020 16:10 Відповісти
+4
Они все готовы!

"Голос" требует созвать Раду для увольнения Степанова: Необходим антикризисный управленец - Цензор.НЕТ 9766
показати весь коментар
08.10.2020 16:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На вакарчука намекают?
показати весь коментар
08.10.2020 16:06 Відповісти
зебилы не истребимы "Голос" требует созвать Раду для увольнения Степанова: Необходим антикризисный управленец - Цензор.НЕТ 5162
показати весь коментар
08.10.2020 16:15 Відповісти
Там ещё рояль стоял до их приезда.
показати весь коментар
08.10.2020 16:16 Відповісти
А "блазні" завжди їздять зі своїм театральним реквізитом, бо він у них "індивідуальний"...
показати весь коментар
08.10.2020 18:49 Відповісти
За гостинцями ж прийшли.
показати весь коментар
08.10.2020 20:43 Відповісти
Геннадий Кернес
Действующий городской глава города Харькова.
Человек за которого проголосуют даже в гробу. Из достижений на посту, заложил пол города для кредитов под имиджевые проекты.

"Голос" требует созвать Раду для увольнения Степанова: Необходим антикризисный управленец - Цензор.НЕТ 4844

https://twitter.com/b_genbach/status/1312614657799204867/photo/1
https://twitter.com/b_genbach/status/1312614657799204867/photo/1
показати весь коментар
08.10.2020 16:09 Відповісти
т.е по состоянию здоровья его не снимут с предвыборной гонки? ))))
показати весь коментар
08.10.2020 16:11 Відповісти

Маклауд.
показати весь коментар
08.10.2020 20:45 Відповісти
Антикризисный управленец ....... ..... Иво Бобул что ли ?
показати весь коментар
08.10.2020 16:10 Відповісти
Они все готовы!

"Голос" требует созвать Раду для увольнения Степанова: Необходим антикризисный управленец - Цензор.НЕТ 9766
показати весь коментар
08.10.2020 16:13 Відповісти
Ускоренные курсы антикризисных менеджеров по программе "взлёт-посадка".
показати весь коментар
08.10.2020 16:16 Відповісти
Клоунов напоминают.
показати весь коментар
08.10.2020 17:08 Відповісти
Старый налоговик разве не антикризисный управленец ?
показати весь коментар
08.10.2020 16:14 Відповісти
Богатырёва?
показати весь коментар
08.10.2020 16:17 Відповісти
Дайте этому "Голосу" селёдки
показати весь коментар
08.10.2020 16:20 Відповісти
ГОЛОС прав. За полгода не подготовить больницы, кислородные станции, количество коек.

За это в тюрьму надо садить
Я уже не говорю о защите медиков - каждый день по 100 медиков заболевает и Степанов не краснея об этом сообщает на брифингах
Да это просто геноцид против украинцев
показати весь коментар
08.10.2020 16:22 Відповісти
Видел не давно рекламу "Голоса" на ТВ. Их рекламный слоган "Мы не дадим воровать!" И сразу же хочется добавить. "Мы будем делать это сами"
показати весь коментар
08.10.2020 16:47 Відповісти
Перед местными выборами решили еще раз тупо напомнить избирателям о своем существовании.
Недавно они уже напоминали о своем существовании, сообщив, что дескать глава их фракции заболела коронавирусом. Юлькин пример понравился многим. Технологии.
показати весь коментар
08.10.2020 16:52 Відповісти
а чем вам "доктор смерть" не нравится? Последние несколько лет бегали по кругу и орали об этом. Вот! Получите, распишитесь! Хуже не будет!
показати весь коментар
08.10.2020 16:56 Відповісти
Этот не понятно чей голос лиш бы мутить, не нравится министр-- конкретно отчего ипчему, если менять то скажите на кого и за какие заслуги-- так скажите чтобы всем понятно было может люди и действительно поймут и воспримут такой кульбит, а так это похоже не на голс а на простой выход кишечного газа.
показати весь коментар
08.10.2020 17:20 Відповісти
"Голос"! Дарма галасуєте. Хто зараз із притомних піде у владну команду? Там вже не "кадровий голод" а анорексія.
показати весь коментар
08.10.2020 20:41 Відповісти
 
 