Степанов: Необходимо найти баланс между работой экономики и соблюдением ограничений. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нужно найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений.

Об этом Степанов заявил на во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас необходимо придерживаться базовых правил: использование маски и антисептика, соблюдение дистанции и минимальное количество контактов.

"Я буду сейчас советоваться со специалистами, каким образом нам не остановить экономику. Нам нужно, чтобы работала экономика, надо чтобы люди ходили на работу. Но нам надо найти баланс, которого мы будем придерживаться. Такая своеобразная договоренность между всеми, чтобы мы могли всем оказать медицинскую помощь. Этот баланс - это с одной стороны работа экономики, а с другой выполнения правил", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не может ввести локдаун, как это сделал Израиль, - Степанов

Минздрав (4915) Степанов Максим (2062)
+6
чеж ты **** весной этот баланс не хотел искать?
08.10.2020 10:46 Ответить
+3
Санітар смерть умнічає

Степанов: Необходимо найти баланс между работой экономики и соблюдением ограничений - Цензор.НЕТ 3653
08.10.2020 10:31 Ответить
+3
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 10:36 Ответить
Осень, что же будет с родиной и с нами.-То же что и с исторической родиной правителей Украины /Многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей. /С поправкой на отличия размеров, помощи США.
08.10.2020 10:25 Ответить
Значит надо ещё больше напечатать денег.
08.10.2020 10:27 Ответить
08.10.2020 10:36 Ответить
баланс буде відновлено коли зевлада піде геть..
08.10.2020 10:29 Ответить
Экономист херов! Займись своим делом!
08.10.2020 10:30 Ответить
08.10.2020 10:31 Ответить
Сначала нужен баланс в голове. Остальное приложится.
08.10.2020 10:38 Ответить
Если перевести на понятный язык- мы в панике и не понимаем что нам делать!!!
08.10.2020 10:46 Ответить
и денег из фонда на корону у нас тоже нет
08.10.2020 10:47 Ответить
08.10.2020 10:46 Ответить
Підприємства і торгівля мають працювати. Освіта має бути на карантині!
08.10.2020 11:12 Ответить
Тобто, ви нічого ще не віднайшли. Думка з'явилась лише перед виборами
Оце так виконавча влада..
А що вона виконує ?
08.10.2020 11:15 Ответить
Не пойшло і року, як дійшло.
Залишилося з^ясувати, скільки років потребує пан Степанов на зведення балансу?
08.10.2020 11:57 Ответить
Треба перевести всі навчальні і заклади на дистанційне викладання ! Тут відразу зменшиться потік студентів і учнів в транспорті, а по друге молодь хворіє самостійно: самі себе відправляють до дому , бо захворів , а потів через 3-4 дні вже здоровий , хоча здебільшого і чхають і кашляють ! Чим хворів ? Не знаємо ! Тестів, що не має коронавірусу, ніхто не робив і ніхто їх в учбових закладах НЕ вимагає цього ! Повна АНАРХІЯ і ніякого КОНТРОЛЮ ! Тому тут важливо цей процес не стільки ізолювати , скільки КОНТРОЛЮВАТИ ! І тоді все буде добре !! Тому що дійсно вчити скоро не буде кому, бо викладачі ( здебільшого люди у віці!) швидше за молодь підхоплюють ту заразу...
08.10.2020 14:16 Ответить
 
 