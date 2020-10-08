Степанов: Необходимо найти баланс между работой экономики и соблюдением ограничений. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нужно найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений.

Об этом Степанов заявил на во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас необходимо придерживаться базовых правил: использование маски и антисептика, соблюдение дистанции и минимальное количество контактов.

"Я буду сейчас советоваться со специалистами, каким образом нам не остановить экономику. Нам нужно, чтобы работала экономика, надо чтобы люди ходили на работу. Но нам надо найти баланс, которого мы будем придерживаться. Такая своеобразная договоренность между всеми, чтобы мы могли всем оказать медицинскую помощь. Этот баланс - это с одной стороны работа экономики, а с другой выполнения правил", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не может ввести локдаун, как это сделал Израиль, - Степанов