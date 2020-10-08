Степанов: Необхідно знайти баланс між роботою економіки і дотриманням обмежень. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що потрібно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень.

Про це Степанов заявив на під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз необхідно дотримуватися базових правил: використання маски і антисептика, дотримання дистанції та мінімальна кількість контактів.

"Я буду зараз радитися з фахівцями, яким чином нам не зупинити економіку. Нам потрібно, щоб працювала економіка, треба щоб люди ходили на роботу. Але нам треба знайти баланс, якого ми будемо дотримуватися. Така своєрідна домовленість між усіма, щоб ми могли всім надати медичну допомогу. Цей баланс - це з одного боку робота економіки, а з іншого виконання правил", - сказав Степанов.

