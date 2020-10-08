УКР
Степанов: Необхідно знайти баланс між роботою економіки і дотриманням обмежень. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що потрібно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень.

Про це Степанов заявив на під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз необхідно дотримуватися базових правил: використання маски і антисептика, дотримання дистанції та мінімальна кількість контактів.

"Я буду зараз радитися з фахівцями, яким чином нам не зупинити економіку. Нам потрібно, щоб працювала економіка, треба щоб люди ходили на роботу. Але нам треба знайти баланс, якого ми будемо дотримуватися. Така своєрідна домовленість між усіма, щоб ми могли всім надати медичну допомогу. Цей баланс - це з одного боку робота економіки, а з іншого виконання правил", - сказав Степанов.

Читайте: В українських лікарнях перебуває понад 20 тис. пацієнтів з COVID-19, - Степанов

МОЗ (5423) Степанов Максим (2198)
+6
чеж ты **** весной этот баланс не хотел искать?
08.10.2020 10:46 Відповісти
+3
Санітар смерть умнічає

Степанов: Необходимо найти баланс между работой экономики и соблюдением ограничений - Цензор.НЕТ 3653
08.10.2020 10:31 Відповісти
+3
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 10:36 Відповісти
Осень, что же будет с родиной и с нами.-То же что и с исторической родиной правителей Украины /Многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей. /С поправкой на отличия размеров, помощи США.
08.10.2020 10:25 Відповісти
Значит надо ещё больше напечатать денег.
08.10.2020 10:27 Відповісти
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 10:36 Відповісти
баланс буде відновлено коли зевлада піде геть..
08.10.2020 10:29 Відповісти
Экономист херов! Займись своим делом!
08.10.2020 10:30 Відповісти
Санітар смерть умнічає

08.10.2020 10:31 Відповісти
Сначала нужен баланс в голове. Остальное приложится.
08.10.2020 10:38 Відповісти
Если перевести на понятный язык- мы в панике и не понимаем что нам делать!!!
08.10.2020 10:46 Відповісти
и денег из фонда на корону у нас тоже нет
08.10.2020 10:47 Відповісти
чеж ты **** весной этот баланс не хотел искать?
08.10.2020 10:46 Відповісти
Підприємства і торгівля мають працювати. Освіта має бути на карантині!
08.10.2020 11:12 Відповісти
Тобто, ви нічого ще не віднайшли. Думка з'явилась лише перед виборами
Оце так виконавча влада..
А що вона виконує ?
08.10.2020 11:15 Відповісти
Не пойшло і року, як дійшло.
Залишилося з^ясувати, скільки років потребує пан Степанов на зведення балансу?
08.10.2020 11:57 Відповісти
Треба перевести всі навчальні і заклади на дистанційне викладання ! Тут відразу зменшиться потік студентів і учнів в транспорті, а по друге молодь хворіє самостійно: самі себе відправляють до дому , бо захворів , а потів через 3-4 дні вже здоровий , хоча здебільшого і чхають і кашляють ! Чим хворів ? Не знаємо ! Тестів, що не має коронавірусу, ніхто не робив і ніхто їх в учбових закладах НЕ вимагає цього ! Повна АНАРХІЯ і ніякого КОНТРОЛЮ ! Тому тут важливо цей процес не стільки ізолювати , скільки КОНТРОЛЮВАТИ ! І тоді все буде добре !! Тому що дійсно вчити скоро не буде кому, бо викладачі ( здебільшого люди у віці!) швидше за молодь підхоплюють ту заразу...
08.10.2020 14:16 Відповісти
 
 