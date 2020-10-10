ЦВК зареєструвала ветерана-добровольця Шараськіна нардепом від "Голосу" замість Вакарчука

Центральна виборча комісія зареєструвала "кіборга" Андрія Шараськіна народним депутатом від політичної партії "Голос". У Верховній Раді він буде на місці нардепа Святослава Вакарчука.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Комісія на суботньому засіданні визнала обраним народним депутатом Аліну Свідерську, однак вона не отримала депутатського мандата через те, що не подала до ЦВК необхідні документи.

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Тому, відповідно до закону, ЦВК визнала обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в нардепи у виборчому списку партії "Голос" - Андрія Шараськіна.

Шараськін народився 20 вересня 1977, проживає в Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенко-Карого, є керівником ТОВ "Театральна компанія Андрія Шараськіна". Шараськін (позивний Богема) є українським добровольцем, вченим, режисером і актором. У 2014-2016 роках брав участь в АТО на Донбасі, з 2016 року був заступником командувача "Української добровольчої армії" з суспільно-політичних питань. За участь в захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та медаль "Учасник контртерористичної операції". Також має відзнаку міністра оборони "Знак пошани".