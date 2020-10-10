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Новини
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ЦВК зареєструвала ветерана-добровольця Шараськіна нардепом від "Голосу" замість Вакарчука

ЦВК зареєструвала ветерана-добровольця Шараськіна нардепом від

Центральна виборча комісія зареєструвала "кіборга" Андрія Шараськіна народним депутатом від політичної партії "Голос". У Верховній Раді він буде на місці нардепа Святослава Вакарчука.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Комісія на суботньому засіданні визнала обраним народним депутатом Аліну Свідерську, однак вона не отримала депутатського мандата через те, що не подала до ЦВК необхідні документи.

Читайте: Замість Вакарчука, який склав мандат, нардепом від "Голосу" стане ветеран-доброволець Андрій Шараскін (Богема)

Тому, відповідно до закону, ЦВК визнала обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в нардепи у виборчому списку партії "Голос" - Андрія Шараськіна.

Шараськін народився 20 вересня 1977, проживає в Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенко-Карого, є керівником ТОВ "Театральна компанія Андрія Шараськіна". Шараськін (позивний Богема) є українським добровольцем, вченим, режисером і актором. У 2014-2016 роках брав участь в АТО на Донбасі, з 2016 року був заступником командувача "Української добровольчої армії" з суспільно-політичних питань. За участь в захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та медаль "Учасник контртерористичної операції". Також має відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

ВР (15073) ЦВК (1177) Голос партія (513) Шараскін Андрій (7)


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Топ коментарі
+4
Он безусловно героический парень, реально Патриот доброволец, и его участие неоценимо. Но его оружием были фотоаппарат и видеокамера. В аэропорт он ездил на один день отснять материал для своего документального фильма
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10.10.2020 20:20 Відповісти
+2
Отримав позивний "Богема" перебуваючи на чолі однієї з бойових рот «Правого сектора». Один із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 кіборгів Донецького аеропорту.
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10.10.2020 20:12 Відповісти
+1
Киборг? ))
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10.10.2020 20:10 Відповісти
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Киборг? ))
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10.10.2020 20:10 Відповісти
Отримав позивний "Богема" перебуваючи на чолі однієї з бойових рот «Правого сектора». Один із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 кіборгів Донецького аеропорту.
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10.10.2020 20:12 Відповісти
Он безусловно героический парень, реально Патриот доброволец, и его участие неоценимо. Но его оружием были фотоаппарат и видеокамера. В аэропорт он ездил на один день отснять материал для своего документального фильма
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10.10.2020 20:20 Відповісти
на цьому край.
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10.10.2020 20:23 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list# Так Вакарчук досі є нардепом! Досі його не вивели зі складу парламентарів! Півроку пройшло, як він написав навть не першу, а другу заяву! То що, він досі отримує (ну, мав отримувати до сьогодні) зарплату?
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10.10.2020 20:24 Відповісти
Не хвилюйся, мудрило! Славко на ці гроші оплачує палату в приватній клініці "сивочолому гетьману"
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11.10.2020 08:34 Відповісти
ви, всі, 73/43%зебіли, і ти, https://censor.net/ru/user/427015 - дебільні до рівня чурки
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11.10.2020 20:23 Відповісти
Став мірою до Славка. Поганий початок.
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10.10.2020 23:07 Відповісти
Певца ротом по имени Славко Дурко надо забанить пожизненно! ДВАЖДЫ насрать на голову своим избирателям и симпатикам - это надо иметь специальный талант
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11.10.2020 00:47 Відповісти
 
 