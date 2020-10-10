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Новости Местные выборы-2020
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Выборы в районные советы состоятся по всей Украине, в том числе на Донбассе, - член ЦИК Мирошниченко

Выборы в районные советы состоятся по всей Украине, в том числе на Донбассе, - член ЦИК Мирошниченко

Выборы членов районных советов состоятся в том числе и на тех территориях Донбасса, где отменены выборы других органов местного самоуправления.

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии, бывший народный депутат от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" в нескольких созывах Юрий Мирошниченко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Мирошниченко признал, что вокруг обоснованности выборов районных советов "была большая дискуия". Но ЦИК, выполняя Конституцию Украины назначила эти первые выборы в районые советы. По его словам, Комиссия не могла действовать по-другому.

Представитель Центризбиркома подчеркнул, что выборы районных советов состоятся даже в тех громадах, где отменены выборы городских, сельских и поселковых советов.

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"Люди выберут себе в том числе районные советы. Те 18 территориальных громад, в Донецкой и Луганской областях не смогут себе выбрать локальные совета и своих мэров в территориальных общинах (вы знаете, что по информации, которую предоставили военно-гражданские администрации, в восьми территориальных громадах в Луганской области и в 10 - в Донецкой области не состоятся выборы в территориальные громады из-за вопросов с безопасностью), но районные советы будут по всей контролируемой Украиной территории сформированы, в том числе и в Донецкой, и в Луганской областях", - заявил Мирошниченко.

Юрий Мирошниченко стал членом Центральной избирательной комиссии от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в октябре 2019 года. С 2010 по 2014 год он был представителем Виктора Януковича в Верховной Раде.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

В августе Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донетчины и Луганщны, на территории которых невозможно провести местные выборы. Речь о 10 громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и о 8 громадах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Автор: 

местные выборы (2752) Мирошниченко Юрий (347) ЦИК (3644) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+9
Ну Домбас проголосує ЗАЖОПУ.
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10.10.2020 23:27 Ответить
+8
І не тільки Донбас.
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10.10.2020 23:35 Ответить
+6
73% -вий лохторат не зник, він лише мігрує, з одного кубла в інше !!))
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10.10.2020 23:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну Домбас проголосує ЗАЖОПУ.
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10.10.2020 23:27 Ответить
І не тільки Донбас.
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10.10.2020 23:35 Ответить
73% -вий лохторат не зник, він лише мігрує, з одного кубла в інше !!))
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10.10.2020 23:38 Ответить
В первом туре сколько было у зеленского?
Процентов 30?
Все остальные будут голосовать за своих.
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10.10.2020 23:44 Ответить
Свої це хто???))
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10.10.2020 23:56 Ответить
За своих кандидатов.
У одних - одни свои, у других - другие.
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10.10.2020 23:59 Ответить
То хто свої ,на сепаро-колорадському Донбасі ??))
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11.10.2020 00:03 Ответить
За своих голосовал не только Донбасс.
Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко - Цензор.НЕТ 8026
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11.10.2020 00:14 Ответить
Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко - Цензор.НЕТ 8231
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11.10.2020 00:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OzOd0bpdJ7o https://www.youtube.com/watch?v=OzOd0bpdJ7o Мирошниченко розплакався в студії ТСН
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10.10.2020 23:29 Ответить
Мирошниченко - представитель Януковича в ЦИК.
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10.10.2020 23:30 Ответить
Це українська гнида від московських вошей !!!)))
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10.10.2020 23:41 Ответить
Если желаете работать народным депутатом или даже президентом, или премьером, то нет проблем!

Достаточно иметь деньги или спонсора, длинный без костей язык, натянуть на антипатриотичную душёнку патриотичную вышиванку и без конца свистеть о своих выдающихся экономических достижениях, борьбе с коррупцией, евроустремлениях и демократии.

Достаточно побольше болтать по зомбоящику, обещать, декларировать, призывать, лицемерить и часто перерезать ленточки.

А в реальности скрытно действовать в совершенно противоположном направлении.

Всё!

Ваша карьера политика и лидера в Украине удалась!
🤣
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10.10.2020 23:30 Ответить
Нужно всех амнистировать и реинтегрировать а пабидителей утилизировать. Как-то.так...
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10.10.2020 23:31 Ответить
Це та падлюка, яка сльозу по дупі пускала, стосовно загинувших майданівців???
Тепер воно почуло, що його час знов настав???
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10.10.2020 23:32 Ответить
Кандидат в депутаты выступает на встрече с избирателями: "Уважаемые избиратели! Вас неизбежно будут е@#$ть. Если вы меня выберете, я обещаю делать это только с ваЗелином!"
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10.10.2020 23:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8 Голосуй ЗА ЛУПАНА!
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10.10.2020 23:35 Ответить
Опа, лайно випірнуло!!Потвора зажопінська !!))
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10.10.2020 23:36 Ответить
Зелена пліснява ,це хлопчаки з брудними попками, по відношенню до ОПЗЖ !!)))
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10.10.2020 23:40 Ответить
ОПЗЖ - це монстри з 90-х, у яких руки по лікоть в крові.
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10.10.2020 23:52 Ответить
Весь істеблішмент України , це єдине, без жодних винятків, Кучмівське кубло ,гельмінтів -політиканів !!!)))))
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10.10.2020 23:58 Ответить
Чем выборы отличаются от похода в публичный дом? В публичном доме ты выбираешь, а потом трахаешь, кого выбрал. На выборах ты выбираешь, а потом те, кого выбрал, трахают тебя.
🤣
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10.10.2020 23:44 Ответить
Не буду спорить с экспертом.
Публичные дома разные бывают, да и выбиратель может оказаться не той ориентации, да и на бабу можно нарваться, мало не покажется.
Не так всё просто в этой жизни, бро.
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10.10.2020 23:52 Ответить
Сначала паащупай, бро..
))
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10.10.2020 23:54 Ответить
Понял, бро.
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11.10.2020 00:00 Ответить
))
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11.10.2020 08:14 Ответить
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10.10.2020 23:44 Ответить
Від дій ЗЕслуг вже когнитивний дісонанс. Яка різниця, за який місцевий орган будуть голосувати тамошні виборці? Чому за сільську раду не можна, бо небезпечно , а за районну безпечно, тому можна?
І чому, вже офіційні особи, перетворили назву вугільного басейну, Донбас, слідуючи російському норативу, в адміністративну назву?
Тому обирати районні ради будуть не "на Донбассе", а в Донецькій і Луганській областях України.
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10.10.2020 23:48 Ответить
Так вы посмотрите: Рыг говорит о ПОДКОНТРОЛЬНЫХ территориях Украины, рыг говорит о Денецкой и Луганской областях... И посмотрите как подает это Цензор... По Цензоровской логике, не подконтрольные территории уже не Украина... А не подкотрольные это не только ордло, но и АРК...
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10.10.2020 23:59 Ответить
"не подконтрольные территории" - це окуповані росіськими загарбниками території. Вибори по законам України там неможливі.
А стосовно окремих населених пунктів в Донецькій і Луганскій областях, де введени військові адміністрації і не буде виборів в місцеві органи влади, - то це підстраховка ЗЕслуг від проросіських політсил, які намагаються стати там до влади.
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11.10.2020 09:56 Ответить
Да я не об этом... Прочтите заголовок статьи... И как его можно трактовать?
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11.10.2020 10:11 Ответить
Кожен трактує, як заманеться, поки це законодавчо не буде відрегульовано.
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11.10.2020 13:03 Ответить
На выборах проигрывают только избиратели.
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10.10.2020 23:52 Ответить
После этих выборов идеи сепаратизма могут возникнуть совсем в другой части Украины.
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11.10.2020 00:03 Ответить
каже що вибори відбудуться по всій Україні...що і в Криму теж?
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11.10.2020 00:08 Ответить
"По всей Украине": на Донбассе и в Крыму тоже?
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11.10.2020 01:02 Ответить
-Як раніше хвалився утікач в паРашу кремлівський холуй кривавий ЗЕК - Іуда яник .. Заявляючи що його так несамовито любив Український народ, Що на його рідному Даунбасі проголосувало навіть в два рази більше всіх - всіх зарегєстрованих виборців цього регіону, і він переміг на виборах президента, ..резидента - кремля. Так приблизно такі ж вибори на Донбасі будуть і зараз.
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11.10.2020 02:24 Ответить
тобто один бюлетень в руки получити повністю безпечно, а три то вже ні???
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11.10.2020 07:19 Ответить
Дебил Мирошниченко,выборы при всем желании сейчас не могут пройти во всей Украине.Кроме даунбаса есть еще и Крым оккупированный.
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11.10.2020 08:06 Ответить
почему овощей не снимают с выборов???? как оно может рукоблудить городом???
Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко - Цензор.НЕТ 2021

...
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11.10.2020 10:50 Ответить
Авака с каламоем за выборчый процесс в ответе.
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11.10.2020 15:49 Ответить
Поразка и дезинфекция зеленой плесени состоится на всей территории Украины при любой погоде!
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11.10.2020 15:48 Ответить
 
 