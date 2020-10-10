Выборы в районные советы состоятся по всей Украине, в том числе на Донбассе, - член ЦИК Мирошниченко
Выборы членов районных советов состоятся в том числе и на тех территориях Донбасса, где отменены выборы других органов местного самоуправления.
Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии, бывший народный депутат от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" в нескольких созывах Юрий Мирошниченко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Мирошниченко признал, что вокруг обоснованности выборов районных советов "была большая дискуия". Но ЦИК, выполняя Конституцию Украины назначила эти первые выборы в районые советы. По его словам, Комиссия не могла действовать по-другому.
Представитель Центризбиркома подчеркнул, что выборы районных советов состоятся даже в тех громадах, где отменены выборы городских, сельских и поселковых советов.
"Люди выберут себе в том числе районные советы. Те 18 территориальных громад, в Донецкой и Луганской областях не смогут себе выбрать локальные совета и своих мэров в территориальных общинах (вы знаете, что по информации, которую предоставили военно-гражданские администрации, в восьми территориальных громадах в Луганской области и в 10 - в Донецкой области не состоятся выборы в территориальные громады из-за вопросов с безопасностью), но районные советы будут по всей контролируемой Украиной территории сформированы, в том числе и в Донецкой, и в Луганской областях", - заявил Мирошниченко.
Юрий Мирошниченко стал членом Центральной избирательной комиссии от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в октябре 2019 года. С 2010 по 2014 год он был представителем Виктора Януковича в Верховной Раде.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
В августе Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донетчины и Луганщны, на территории которых невозможно провести местные выборы. Речь о 10 громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и о 8 громадах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
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Процентов 30?
Все остальные будут голосовать за своих.
У одних - одни свои, у других - другие.
Достаточно иметь деньги или спонсора, длинный без костей язык, натянуть на антипатриотичную душёнку патриотичную вышиванку и без конца свистеть о своих выдающихся экономических достижениях, борьбе с коррупцией, евроустремлениях и демократии.
Достаточно побольше болтать по зомбоящику, обещать, декларировать, призывать, лицемерить и часто перерезать ленточки.
А в реальности скрытно действовать в совершенно противоположном направлении.
Всё!
Ваша карьера политика и лидера в Украине удалась!
🤣
Тепер воно почуло, що його час знов настав???
🤣
Публичные дома разные бывают, да и выбиратель может оказаться не той ориентации, да и на бабу можно нарваться, мало не покажется.
Не так всё просто в этой жизни, бро.
))
І чому, вже офіційні особи, перетворили назву вугільного басейну, Донбас, слідуючи російському норативу, в адміністративну назву?
Тому обирати районні ради будуть не "на Донбассе", а в Донецькій і Луганській областях України.
А стосовно окремих населених пунктів в Донецькій і Луганскій областях, де введени військові адміністрації і не буде виборів в місцеві органи влади, - то це підстраховка ЗЕслуг від проросіських політсил, які намагаються стати там до влади.
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