Выборы в районные советы состоятся по всей Украине, в том числе на Донбассе, - член ЦИК Мирошниченко

Выборы членов районных советов состоятся в том числе и на тех территориях Донбасса, где отменены выборы других органов местного самоуправления.

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии, бывший народный депутат от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" в нескольких созывах Юрий Мирошниченко в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Мирошниченко признал, что вокруг обоснованности выборов районных советов "была большая дискуия". Но ЦИК, выполняя Конституцию Украины назначила эти первые выборы в районые советы. По его словам, Комиссия не могла действовать по-другому.

Представитель Центризбиркома подчеркнул, что выборы районных советов состоятся даже в тех громадах, где отменены выборы городских, сельских и поселковых советов.

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"Люди выберут себе в том числе районные советы. Те 18 территориальных громад, в Донецкой и Луганской областях не смогут себе выбрать локальные совета и своих мэров в территориальных общинах (вы знаете, что по информации, которую предоставили военно-гражданские администрации, в восьми территориальных громадах в Луганской области и в 10 - в Донецкой области не состоятся выборы в территориальные громады из-за вопросов с безопасностью), но районные советы будут по всей контролируемой Украиной территории сформированы, в том числе и в Донецкой, и в Луганской областях", - заявил Мирошниченко.

Юрий Мирошниченко стал членом Центральной избирательной комиссии от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в октябре 2019 года. С 2010 по 2014 год он был представителем Виктора Януковича в Верховной Раде.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

В августе Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донетчины и Луганщны, на территории которых невозможно провести местные выборы. Речь о 10 громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и о 8 громадах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.