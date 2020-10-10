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Новини Місцеві вибори-2020
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Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко

Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко

Вибори членів районних рад відбудуться, зокрема і на тих територіях Донбасу, де скасовані вибори інших органів місцевого самоврядування.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії, колишній народний депутат від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" в кількох скликаннях Юрій Мірошниченко в інтерв'ю Радіо Свобода, передаєЦензор.НЕТ.

Мірошніченко визнав, що навколо обґрунтованості виборів районних рад "була велика дискуія".

"Але все ж таки ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів. І в інший спосіб ми не могли діяти. Тому люди оберуть собі в тому числі районні ради", – сказав він.

Також дивіться: ЦВК роз'яснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах. ВIДЕО

"Представник Центрвиборчкому підкреслив, що вибори районних рад відбудуться і в тих громадах, де скасовані вибори міських, сільських та селищних рад.

"Ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській областях не зможуть собі обрати локальні ради і своїх мерів в територіальних громадах (ви знаєте, що за інформацією, яку надали військово-цивільні адміністрації, у восьми територіальних громадах в Луганській області і в 10-х у Донецькій області не відбудуться вибори до територіальних громад з питань безпеки, з підстав безпеки), але районні ради будуть на всій контрольованій Україною території сформовані, в тому числі і в Донецькій, і в Луганській областях", – заявив Мірошніченко.

Також читайте: ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах

місцеві вибори (1366) Мірошниченко Юрій (36) ЦВК (1177) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+9
Ну Домбас проголосує ЗАЖОПУ.
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10.10.2020 23:27 Відповісти
+8
І не тільки Донбас.
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10.10.2020 23:35 Відповісти
+6
73% -вий лохторат не зник, він лише мігрує, з одного кубла в інше !!))
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10.10.2020 23:38 Відповісти
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Ну Домбас проголосує ЗАЖОПУ.
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10.10.2020 23:27 Відповісти
І не тільки Донбас.
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10.10.2020 23:35 Відповісти
73% -вий лохторат не зник, він лише мігрує, з одного кубла в інше !!))
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10.10.2020 23:38 Відповісти
В первом туре сколько было у зеленского?
Процентов 30?
Все остальные будут голосовать за своих.
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10.10.2020 23:44 Відповісти
Свої це хто???))
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10.10.2020 23:56 Відповісти
За своих кандидатов.
У одних - одни свои, у других - другие.
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10.10.2020 23:59 Відповісти
То хто свої ,на сепаро-колорадському Донбасі ??))
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11.10.2020 00:03 Відповісти
За своих голосовал не только Донбасс.
Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко - Цензор.НЕТ 8026
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11.10.2020 00:14 Відповісти
Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко - Цензор.НЕТ 8231
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11.10.2020 00:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OzOd0bpdJ7o https://www.youtube.com/watch?v=OzOd0bpdJ7o Мирошниченко розплакався в студії ТСН
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10.10.2020 23:29 Відповісти
Мирошниченко - представитель Януковича в ЦИК.
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10.10.2020 23:30 Відповісти
Це українська гнида від московських вошей !!!)))
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10.10.2020 23:41 Відповісти
Если желаете работать народным депутатом или даже президентом, или премьером, то нет проблем!

Достаточно иметь деньги или спонсора, длинный без костей язык, натянуть на антипатриотичную душёнку патриотичную вышиванку и без конца свистеть о своих выдающихся экономических достижениях, борьбе с коррупцией, евроустремлениях и демократии.

Достаточно побольше болтать по зомбоящику, обещать, декларировать, призывать, лицемерить и часто перерезать ленточки.

А в реальности скрытно действовать в совершенно противоположном направлении.

Всё!

Ваша карьера политика и лидера в Украине удалась!
🤣
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10.10.2020 23:30 Відповісти
Нужно всех амнистировать и реинтегрировать а пабидителей утилизировать. Как-то.так...
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10.10.2020 23:31 Відповісти
Це та падлюка, яка сльозу по дупі пускала, стосовно загинувших майданівців???
Тепер воно почуло, що його час знов настав???
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10.10.2020 23:32 Відповісти
Кандидат в депутаты выступает на встрече с избирателями: "Уважаемые избиратели! Вас неизбежно будут е@#$ть. Если вы меня выберете, я обещаю делать это только с ваЗелином!"
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10.10.2020 23:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8 Голосуй ЗА ЛУПАНА!
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10.10.2020 23:35 Відповісти
Опа, лайно випірнуло!!Потвора зажопінська !!))
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10.10.2020 23:36 Відповісти
Зелена пліснява ,це хлопчаки з брудними попками, по відношенню до ОПЗЖ !!)))
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10.10.2020 23:40 Відповісти
ОПЗЖ - це монстри з 90-х, у яких руки по лікоть в крові.
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10.10.2020 23:52 Відповісти
Весь істеблішмент України , це єдине, без жодних винятків, Кучмівське кубло ,гельмінтів -політиканів !!!)))))
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10.10.2020 23:58 Відповісти
Чем выборы отличаются от похода в публичный дом? В публичном доме ты выбираешь, а потом трахаешь, кого выбрал. На выборах ты выбираешь, а потом те, кого выбрал, трахают тебя.
🤣
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10.10.2020 23:44 Відповісти
Не буду спорить с экспертом.
Публичные дома разные бывают, да и выбиратель может оказаться не той ориентации, да и на бабу можно нарваться, мало не покажется.
Не так всё просто в этой жизни, бро.
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10.10.2020 23:52 Відповісти
Сначала паащупай, бро..
))
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10.10.2020 23:54 Відповісти
Понял, бро.
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11.10.2020 00:00 Відповісти
))
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11.10.2020 08:14 Відповісти
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10.10.2020 23:44 Відповісти
Від дій ЗЕслуг вже когнитивний дісонанс. Яка різниця, за який місцевий орган будуть голосувати тамошні виборці? Чому за сільську раду не можна, бо небезпечно , а за районну безпечно, тому можна?
І чому, вже офіційні особи, перетворили назву вугільного басейну, Донбас, слідуючи російському норативу, в адміністративну назву?
Тому обирати районні ради будуть не "на Донбассе", а в Донецькій і Луганській областях України.
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10.10.2020 23:48 Відповісти
Так вы посмотрите: Рыг говорит о ПОДКОНТРОЛЬНЫХ территориях Украины, рыг говорит о Денецкой и Луганской областях... И посмотрите как подает это Цензор... По Цензоровской логике, не подконтрольные территории уже не Украина... А не подкотрольные это не только ордло, но и АРК...
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10.10.2020 23:59 Відповісти
"не подконтрольные территории" - це окуповані росіськими загарбниками території. Вибори по законам України там неможливі.
А стосовно окремих населених пунктів в Донецькій і Луганскій областях, де введени військові адміністрації і не буде виборів в місцеві органи влади, - то це підстраховка ЗЕслуг від проросіських політсил, які намагаються стати там до влади.
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11.10.2020 09:56 Відповісти
Да я не об этом... Прочтите заголовок статьи... И как его можно трактовать?
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11.10.2020 10:11 Відповісти
Кожен трактує, як заманеться, поки це законодавчо не буде відрегульовано.
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11.10.2020 13:03 Відповісти
На выборах проигрывают только избиратели.
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10.10.2020 23:52 Відповісти
После этих выборов идеи сепаратизма могут возникнуть совсем в другой части Украины.
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11.10.2020 00:03 Відповісти
каже що вибори відбудуться по всій Україні...що і в Криму теж?
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11.10.2020 00:08 Відповісти
"По всей Украине": на Донбассе и в Крыму тоже?
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11.10.2020 01:02 Відповісти
-Як раніше хвалився утікач в паРашу кремлівський холуй кривавий ЗЕК - Іуда яник .. Заявляючи що його так несамовито любив Український народ, Що на його рідному Даунбасі проголосувало навіть в два рази більше всіх - всіх зарегєстрованих виборців цього регіону, і він переміг на виборах президента, ..резидента - кремля. Так приблизно такі ж вибори на Донбасі будуть і зараз.
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11.10.2020 02:24 Відповісти
тобто один бюлетень в руки получити повністю безпечно, а три то вже ні???
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11.10.2020 07:19 Відповісти
Дебил Мирошниченко,выборы при всем желании сейчас не могут пройти во всей Украине.Кроме даунбаса есть еще и Крым оккупированный.
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11.10.2020 08:06 Відповісти
почему овощей не снимают с выборов???? как оно может рукоблудить городом???
Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко - Цензор.НЕТ 2021

...
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11.10.2020 10:50 Відповісти
Авака с каламоем за выборчый процесс в ответе.
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11.10.2020 15:49 Відповісти
Поразка и дезинфекция зеленой плесени состоится на всей территории Украины при любой погоде!
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11.10.2020 15:48 Відповісти
 
 