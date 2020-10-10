Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко
Вибори членів районних рад відбудуться, зокрема і на тих територіях Донбасу, де скасовані вибори інших органів місцевого самоврядування.
Про це заявив член Центральної виборчої комісії, колишній народний депутат від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" в кількох скликаннях Юрій Мірошниченко в інтерв'ю Радіо Свобода, передаєЦензор.НЕТ.
Мірошніченко визнав, що навколо обґрунтованості виборів районних рад "була велика дискуія".
"Але все ж таки ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів. І в інший спосіб ми не могли діяти. Тому люди оберуть собі в тому числі районні ради", – сказав він.
"Представник Центрвиборчкому підкреслив, що вибори районних рад відбудуться і в тих громадах, де скасовані вибори міських, сільських та селищних рад.
"Ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській областях не зможуть собі обрати локальні ради і своїх мерів в територіальних громадах (ви знаєте, що за інформацією, яку надали військово-цивільні адміністрації, у восьми територіальних громадах в Луганській області і в 10-х у Донецькій області не відбудуться вибори до територіальних громад з питань безпеки, з підстав безпеки), але районні ради будуть на всій контрольованій Україною території сформовані, в тому числі і в Донецькій, і в Луганській областях", – заявив Мірошніченко.
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Все остальные будут голосовать за своих.
У одних - одни свои, у других - другие.
Достаточно иметь деньги или спонсора, длинный без костей язык, натянуть на антипатриотичную душёнку патриотичную вышиванку и без конца свистеть о своих выдающихся экономических достижениях, борьбе с коррупцией, евроустремлениях и демократии.
Достаточно побольше болтать по зомбоящику, обещать, декларировать, призывать, лицемерить и часто перерезать ленточки.
А в реальности скрытно действовать в совершенно противоположном направлении.
Всё!
Ваша карьера политика и лидера в Украине удалась!
🤣
Тепер воно почуло, що його час знов настав???
🤣
Публичные дома разные бывают, да и выбиратель может оказаться не той ориентации, да и на бабу можно нарваться, мало не покажется.
Не так всё просто в этой жизни, бро.
))
І чому, вже офіційні особи, перетворили назву вугільного басейну, Донбас, слідуючи російському норативу, в адміністративну назву?
Тому обирати районні ради будуть не "на Донбассе", а в Донецькій і Луганській областях України.
А стосовно окремих населених пунктів в Донецькій і Луганскій областях, де введени військові адміністрації і не буде виборів в місцеві органи влади, - то це підстраховка ЗЕслуг від проросіських політсил, які намагаються стати там до влади.
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