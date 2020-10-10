Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко

Вибори членів районних рад відбудуться, зокрема і на тих територіях Донбасу, де скасовані вибори інших органів місцевого самоврядування.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії, колишній народний депутат від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" в кількох скликаннях Юрій Мірошниченко в інтерв'ю Радіо Свобода, передаєЦензор.НЕТ.

Мірошніченко визнав, що навколо обґрунтованості виборів районних рад "була велика дискуія".

"Але все ж таки ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів. І в інший спосіб ми не могли діяти. Тому люди оберуть собі в тому числі районні ради", – сказав він.

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"Представник Центрвиборчкому підкреслив, що вибори районних рад відбудуться і в тих громадах, де скасовані вибори міських, сільських та селищних рад.

"Ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській областях не зможуть собі обрати локальні ради і своїх мерів в територіальних громадах (ви знаєте, що за інформацією, яку надали військово-цивільні адміністрації, у восьми територіальних громадах в Луганській області і в 10-х у Донецькій області не відбудуться вибори до територіальних громад з питань безпеки, з підстав безпеки), але районні ради будуть на всій контрольованій Україною території сформовані, в тому числі і в Донецькій, і в Луганській областях", – заявив Мірошніченко.

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