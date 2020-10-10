ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах

Члени Центрвиборчкому підкреслюють, що є низка проблемних питань, вирішення яких вкрай важливим для мінімізації ризиків, пов'язаних з розповсюдженням COVID-19 під час місцевих виборів.

Центральна виборча комісія звернулася до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з приводу створення належних умов для безпечної організації та проведення голосування на місцевих виборах в умовах епідемії коронавірусу. Як повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Комісії, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Центрвиборчком закликав Кабінет Міністрів, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство фінансів, Міністерство освіти і науки, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші органи невідкладно вирішити питання про створення належних умов для здійснення протиепідемічних заходів при організації та проведенні виборів 25 жовтня.

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На думку Комісії є низка проблемних питань, вирішення яких вкрай важливе для мінімізації ризиків під час місцевих виборів, пов’язаних із поширенням цієї хвороби.

Комісія звернула увагу, що незабезпечення здійснення відповідних протиепідемічних заходів створить загрози для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян України брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.