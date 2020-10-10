УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8496 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 110 17

ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах

ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах

Члени Центрвиборчкому підкреслюють, що є низка проблемних питань, вирішення яких вкрай важливим для мінімізації ризиків, пов'язаних з розповсюдженням COVID-19 під час місцевих виборів.

Центральна виборча комісія звернулася до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з приводу створення належних умов для безпечної організації та проведення голосування на місцевих виборах в умовах епідемії коронавірусу. Як повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Комісії, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Центрвиборчком закликав Кабінет Міністрів, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство фінансів, Міністерство освіти і науки, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші органи невідкладно вирішити питання про створення належних умов для здійснення протиепідемічних заходів при організації та проведенні виборів 25 жовтня.

Також дивіться: ЦВК роз'яснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах. ВIДЕО

На думку Комісії є низка проблемних питань, вирішення яких вкрай важливе для мінімізації ризиків під час місцевих виборів, пов’язаних із поширенням цієї хвороби.

Комісія звернула увагу, що незабезпечення здійснення відповідних протиепідемічних заходів створить загрози для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян України брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

карантин (18172) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
лучшая безопасность - вообще не ходить на очередную клоунаду
показати весь коментар
10.10.2020 23:47 Відповісти
+3
ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 4626
А кто ето сделал?
показати весь коментар
10.10.2020 23:24 Відповісти
+2
А запас масок, согласно спискам, должен быть на участках... Иначе пипец... И не пустить не имеешь права, и пустить тоже)))
показати весь коментар
11.10.2020 00:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, нахожусь сейчас в одном ранее вполне благополучном райцентре.
Все соседние районы давно переболели, теперь единичные случаи.
А тут поперло! В местной прессе вовсю агитируют за отмену выборов.
При этом местная власть - проворовавшаяся матькивщина, а беспроигрышный кандидат от слуги урода скоропостижно скончался.
Вот и будь тут умным.
А центральная власть умывает руки.
показати весь коментар
10.10.2020 22:58 Відповісти
беспроигрышный кандидат от слуги урода скоропостижно скончался.---------Дуже приємна новина !)))
показати весь коментар
10.10.2020 23:02 Відповісти
Он несколько десятилетий преподавал в этом городе, человек немолодой и каким образом вляпался в эту партию - тайна покрыта мраком.
Что-то пообещали, не иначе.
показати весь коментар
10.10.2020 23:08 Відповісти
Жаль !
показати весь коментар
10.10.2020 23:09 Відповісти
Выборы надо отменять чтобы не было третьей волны. А когда волны утихнут - тогда другое дело. Проукраинская власть вполне сбалансирована и ответственна. Зачем вообще что-то менять? Ящетаю.
показати весь коментар
10.10.2020 23:06 Відповісти
Проукраїнська влада ??? Це де ??)))
показати весь коментар
10.10.2020 23:11 Відповісти
Назбираєте у ВР 300 (триста) голосів для змін у Конституцію чи оголосите надзвичайний стан?
показати весь коментар
10.10.2020 23:46 Відповісти
лучшая безопасность - вообще не ходить на очередную клоунаду
показати весь коментар
10.10.2020 23:47 Відповісти
Все, як завжди, навісять на місцевий бюджет !!)))
показати весь коментар
10.10.2020 23:08 Відповісти
ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 463
показати весь коментар
10.10.2020 23:13 Відповісти
ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 4626
А кто ето сделал?
показати весь коментар
10.10.2020 23:24 Відповісти
73% ЛОШАР
показати весь коментар
10.10.2020 23:30 Відповісти
Так политики-наперсточники заговаривает зубы, отвлекая от фокуса, так мошенники болтают без умолку, пока напарники тащат у жертвы кошелёк из кармана…
🤣
показати весь коментар
10.10.2020 23:26 Відповісти
Прокинулися. А ще навіть не ранок 26-го...
показати весь коментар
10.10.2020 23:43 Відповісти
А запас масок, согласно спискам, должен быть на участках... Иначе пипец... И не пустить не имеешь права, и пустить тоже)))
показати весь коментар
11.10.2020 00:19 Відповісти
страной правят зеленые дегенераты, так что жопа в стране будет только увеличиваться. не все доживут до весны к сожалению при этих правящих мразях.
показати весь коментар
11.10.2020 10:03 Відповісти
Выборы будут ФАЛЬШИВЫМИ так как в Украине не проводилась ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ . А сколько НАС Украинцев осталось в живых 40мл. или 30мл. НИКТО КАК 20 ЛЕТ НЕ ЗНАЕТ!!!!!
показати весь коментар
11.10.2020 10:19 Відповісти
 
 