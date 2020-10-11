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Новости Коронавирус и карантин
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Германия и Польша вводят новые карантинные ограничения из-за COVID-19

Германия и Польша вводят новые карантинные ограничения из-за COVID-19

Германия и Польша ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавируса COVID-19 на фоне роста числа заражений.

Так, бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. Эта мера будет в силе до 31 октября. Аналогичные ограничительные меры вводятся в финансовой столице Германии Франкфурте-на-Майне. Кроме того, ограничат часы работы всех магазинов. Исключение - аптеки и станции заправки автомобилей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Впрочем, по сообщениям местных СМИ, не все заведения в первую ночь придерживались ограничений и продолжали работать. В берлинской полиции также подтвердили, что правоохранителям пришлось закрывать некоторые рестораны и пабы, которые продолжили свою работу после 23:00, пишет dw.com.

В полиции также сообщили, что при необходимости силовики будут проводить специальные рейды против нарушителей.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тем городам, где фиксируется высокое число заражений, будет отведено порядка 10 дней для того, чтобы замедлить скорость распространения COVID-19. В противном случае им придется ввести жесткие ограничительные меры.

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В Польше граждан обязали носить маски во всех общественных местах. За последние сутки там выявили рекордно высокое для страны число заражений - свыше 4 тыс. Также в стране вводят так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск их инфицирования.

"Мы настойчиво призываем людей пожилого возраста оставаться дома. Я хочу сказать, что сегодня мы вводим часы для людей преклонного возраста - как и весной, с 10:00 до 12:00. Пусть в это время люди преклонного возраста делают покупки", - подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Часы для людей преклонного возраста вступят в силу с четверга, 15 октября.

В Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции, поскольку темпы заражения населения COVID-19 в последние дни ускорились. Четвертый день подряд в этой стране регистрируют рекордно высокое число заражений - более 8,6 тыс.

В Британии эксперты в области здравоохранения призывают носить маски всех сотрудников офисов в том случае, если они находятся в помещении не одни.

В Португалии за последние сутки выявили рекордно высокое число заражений за все время пандемии - 1646. В последние дни в этой стране регистрируют все больше и больше зараженных, в четверг минувшей недели их число впервые превысило 1 тыс. с апреля этого года.

Автор: 

Берлин (226) Великобритания (5046) Германия (7095) карантин (16729) Польша (8540) Португалия (200) Чехия (1745) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
" бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. "

Не знал, что КОВИД распространяется особенно активно после 23:00...
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11.10.2020 01:23 Ответить
+5
Може хто не в курсі - в Берлині як раз після 23 00 починається ночне життя - популярні паби та бари забиті піплом .
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11.10.2020 07:16 Ответить
+3
дык там полу-коммунистический режим, а значит не принято уж слишком много дергаться если сказали. а те кто слишком умные - давно сидят (лежат). да и полных дураков во власть автоматически не пускают, что тоже способствует + эпидемии у них не впервые. при демократии всегда найдется некоторый процент который при запрете биться головой об стенку именно этим и будет заниматься. иногда, если народ тупой, процент очень немаленький и может создать свою партию и даже выиграть выборы. но плюс демократии в том, что на ошибках учатся (иногда, правда, очень медленно).
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11.10.2020 03:08 Ответить
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" бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. "

Не знал, что КОВИД распространяется особенно активно после 23:00...
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11.10.2020 01:23 Ответить
А інші ідеї закінчилися...
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11.10.2020 02:51 Ответить
В барах и ресторанах после 23 включается режим "шо-то стоит - голова не работает". Поэтому клиенты забывают после поцелуев с охраной мыть руки с антисептиком...
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11.10.2020 07:50 Ответить
А перед школьной столовой Вы, наверное говорили "не знал, что ложку и хлеб немытыми руками не удержишь"...
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11.10.2020 15:01 Ответить
''Германия и Польша ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавируса COVID-19 на фоне роста числа заражений.''

Тобто це лише спроба?

''Так, бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. Эта мера будет в силе до 31 октября''

В ночі вірус спить.У всіх країнах абсурди творять.От як можна на це все дивитися адекватно і не шукати якихось конспірологій? Як видно ніякі карантини не допомагають.Хіба що зробити з країн повний концтабір.

Давайте розберемо Китай.Як кажуть через жорсткий карантин вони наче перемогли.Але ж літаки літали.А зараз в них границі відкриті і возять товар по всюди.Як вони це все контролюють? На це потрібно декілька їхніх армій.Там ж людей 1.5 мільярда.Щось все таки,не те.А ще вони так і не розкрили свою високотехнологічну лабораторію в Ухані.Ніхто з лідерів це не говорить,окрім Трампа.
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11.10.2020 01:50 Ответить
дык там полу-коммунистический режим, а значит не принято уж слишком много дергаться если сказали. а те кто слишком умные - давно сидят (лежат). да и полных дураков во власть автоматически не пускают, что тоже способствует + эпидемии у них не впервые. при демократии всегда найдется некоторый процент который при запрете биться головой об стенку именно этим и будет заниматься. иногда, если народ тупой, процент очень немаленький и может создать свою партию и даже выиграть выборы. но плюс демократии в том, что на ошибках учатся (иногда, правда, очень медленно).
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11.10.2020 03:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/161555 В них є концтабори.Це чистий комунізм.
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11.10.2020 03:17 Ответить
І гестапо
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11.10.2020 07:13 Ответить
Що пив сьогодня болезний !)
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11.10.2020 07:14 Ответить
Правильнее будет спросить, сколько он выпил вчера... Ну и в принципе - шо он вообще пьет? Судя по его умозаключениям, скорее всего он чего-то рекомендованного врачем не пьет, а рецепты использует для самокруток...
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11.10.2020 07:55 Ответить
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11.10.2020 07:56 Ответить
Може хто не в курсі - в Берлині як раз після 23 00 починається ночне життя - популярні паби та бари забиті піплом .
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11.10.2020 07:16 Ответить
Вялая реакция замазаных правительств на спробу второй ковидной волны от хозяев денег. Первый раз воспринимается как трагедия второй раз как фарс. Класика Санжары и закрытие ночных клубов после 23 . 6000 врачей не побоялись и создали движение против этой ковидной химеры.Короновирус выявил всю гнилость касты политиков и в этом прививка к их абсолютной брехне неоцинима.
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11.10.2020 07:37 Ответить
Еще один, курящий... Чувак, земля плоская, поэтому смотри, не подходи близко к краю - перил нету, сдали на металлолом...
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11.10.2020 07:58 Ответить
Коммунизм тоже внедряли 74 года...корону с вирусом придумали дабы избавиться от пенсионеров,которые сжирают Пенсионный фонд до нитки.А налоги платить не каждый Коломойский хочет...
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11.10.2020 08:10 Ответить
В Чехии один раз в пятницу было 8460,не надо сеять панику про несколько дней
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11.10.2020 08:30 Ответить
Ось деякі умнічають не знаючи достеменно про цю заразу і думають,що все знають!! Це все виглядає приблизно так:Господь відвів мені час прожити на цьому світі і мені все похер!! Так тоді плигай головою вниз з п*ятого поверху ,все одно будеш живий...........! А насправді,береженого БОГ береже!!!!
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11.10.2020 15:18 Ответить
 
 