Германия и Польша вводят новые карантинные ограничения из-за COVID-19

Германия и Польша ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавируса COVID-19 на фоне роста числа заражений.

Так, бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. Эта мера будет в силе до 31 октября. Аналогичные ограничительные меры вводятся в финансовой столице Германии Франкфурте-на-Майне. Кроме того, ограничат часы работы всех магазинов. Исключение - аптеки и станции заправки автомобилей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Впрочем, по сообщениям местных СМИ, не все заведения в первую ночь придерживались ограничений и продолжали работать. В берлинской полиции также подтвердили, что правоохранителям пришлось закрывать некоторые рестораны и пабы, которые продолжили свою работу после 23:00, пишет dw.com.

В полиции также сообщили, что при необходимости силовики будут проводить специальные рейды против нарушителей.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тем городам, где фиксируется высокое число заражений, будет отведено порядка 10 дней для того, чтобы замедлить скорость распространения COVID-19. В противном случае им придется ввести жесткие ограничительные меры.

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В Польше граждан обязали носить маски во всех общественных местах. За последние сутки там выявили рекордно высокое для страны число заражений - свыше 4 тыс. Также в стране вводят так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск их инфицирования.

"Мы настойчиво призываем людей пожилого возраста оставаться дома. Я хочу сказать, что сегодня мы вводим часы для людей преклонного возраста - как и весной, с 10:00 до 12:00. Пусть в это время люди преклонного возраста делают покупки", - подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Часы для людей преклонного возраста вступят в силу с четверга, 15 октября.

В Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции, поскольку темпы заражения населения COVID-19 в последние дни ускорились. Четвертый день подряд в этой стране регистрируют рекордно высокое число заражений - более 8,6 тыс.

В Британии эксперты в области здравоохранения призывают носить маски всех сотрудников офисов в том случае, если они находятся в помещении не одни.

В Португалии за последние сутки выявили рекордно высокое число заражений за все время пандемии - 1646. В последние дни в этой стране регистрируют все больше и больше зараженных, в четверг минувшей недели их число впервые превысило 1 тыс. с апреля этого года.