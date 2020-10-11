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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина та Польща запроваджують нові карантинні обмеження через COVID-19

Німеччина та Польща запроваджують нові карантинні обмеження через COVID-19

Німеччина та Польща запровадили нові обмеження в спробі сповільнити поширення коронавірусу COVID-19 на тлі зростання кількості інфікувань.

Зокрема, бари і ресторани в Берліні закриватимуться о 23:00. Цей захід діятиме до 31 жовтня. Аналогічні обмежувальні заходи набудуть чинності у фінансовій столиці Німеччини Франкфурті-на-Майні. Крім того, обмежать години роботи всіх магазинів. Виняток - аптеки і станції заправки автомобілів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Втім, за повідомленнями місцевих ЗМІ, не всі заклади у першу ніч дотримувалися обмежень і продовжували працювати. У берлінській поліції також підтвердили, що правоохоронцям довелося закривати деякі ресторани і паби, які продовжили свою роботу після 23:00, пише dw.com.

У поліції також повідомили, що за потреби поліція буде запроваджувати спеціальні рейди проти порушників.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що тим містам, де фіксується високий показник заражень, буде відведено близько 10 днів для того, щоб уповільнити швидкість поширення COVID-19. Інакше їм доведеться запровадити жорсткі обмежувальні заходи.

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У Польщі громадян зобов'язали носити маски у всіх громадських місцях. За останню добу там виявили рекордно високу для країни кількість заражень - понад 4 тис. Також у країні запроваджують так звані години для літніх людей, щоб зменшити ризик їхнього інфікування.

"Ми наполегливо закликаємо літніх людей залишатися вдома. Я хочу сказати, що сьогодні ми запроваджуємо години для літніх людей, як було і навесні, з 10:00 до 12:00. Нехай у цей час літні люди роблять покупки", - підкреслив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Години для літніх людей набудуть чинності з четверга, 15 жовтня.

У Чехії розглядають можливість запровадження режиму ізоляції, оскільки темпи інфікування населення COVID-19 в останні дні прискорилися. Четвертий день поспіль у цій країні реєструють рекордно високу кількість інфікувань - понад 8,6 тис.

У Британії експерти в галузі охорони здоров'я закликають носити маски всіх співробітників офісів у тому разі, якщо вони перебувають у приміщенні не самі.

У Португалії за останню добу виявили рекордно високу кількість інфікувань за весь час пандемії - 1646. Останніми днями в цій країні реєструють все більше і більше інфікованих, у четвер минулого тижня їхня кількість вперше перевищила 1 тис. із квітня цього року.

Автор: 

Берлін (193) Велика Британія (5687) Німеччина (7510) карантин (18172) Польща (8659) Португалія (210) Чехія (1658) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
" бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. "

Не знал, что КОВИД распространяется особенно активно после 23:00...
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11.10.2020 01:23 Відповісти
+5
Може хто не в курсі - в Берлині як раз після 23 00 починається ночне життя - популярні паби та бари забиті піплом .
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11.10.2020 07:16 Відповісти
+3
дык там полу-коммунистический режим, а значит не принято уж слишком много дергаться если сказали. а те кто слишком умные - давно сидят (лежат). да и полных дураков во власть автоматически не пускают, что тоже способствует + эпидемии у них не впервые. при демократии всегда найдется некоторый процент который при запрете биться головой об стенку именно этим и будет заниматься. иногда, если народ тупой, процент очень немаленький и может создать свою партию и даже выиграть выборы. но плюс демократии в том, что на ошибках учатся (иногда, правда, очень медленно).
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11.10.2020 03:08 Відповісти
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" бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. "

Не знал, что КОВИД распространяется особенно активно после 23:00...
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11.10.2020 01:23 Відповісти
А інші ідеї закінчилися...
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11.10.2020 02:51 Відповісти
В барах и ресторанах после 23 включается режим "шо-то стоит - голова не работает". Поэтому клиенты забывают после поцелуев с охраной мыть руки с антисептиком...
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11.10.2020 07:50 Відповісти
А перед школьной столовой Вы, наверное говорили "не знал, что ложку и хлеб немытыми руками не удержишь"...
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11.10.2020 15:01 Відповісти
''Германия и Польша ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавируса COVID-19 на фоне роста числа заражений.''

Тобто це лише спроба?

''Так, бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. Эта мера будет в силе до 31 октября''

В ночі вірус спить.У всіх країнах абсурди творять.От як можна на це все дивитися адекватно і не шукати якихось конспірологій? Як видно ніякі карантини не допомагають.Хіба що зробити з країн повний концтабір.

Давайте розберемо Китай.Як кажуть через жорсткий карантин вони наче перемогли.Але ж літаки літали.А зараз в них границі відкриті і возять товар по всюди.Як вони це все контролюють? На це потрібно декілька їхніх армій.Там ж людей 1.5 мільярда.Щось все таки,не те.А ще вони так і не розкрили свою високотехнологічну лабораторію в Ухані.Ніхто з лідерів це не говорить,окрім Трампа.
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11.10.2020 01:50 Відповісти
дык там полу-коммунистический режим, а значит не принято уж слишком много дергаться если сказали. а те кто слишком умные - давно сидят (лежат). да и полных дураков во власть автоматически не пускают, что тоже способствует + эпидемии у них не впервые. при демократии всегда найдется некоторый процент который при запрете биться головой об стенку именно этим и будет заниматься. иногда, если народ тупой, процент очень немаленький и может создать свою партию и даже выиграть выборы. но плюс демократии в том, что на ошибках учатся (иногда, правда, очень медленно).
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11.10.2020 03:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/161555 В них є концтабори.Це чистий комунізм.
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11.10.2020 03:17 Відповісти
І гестапо
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11.10.2020 07:13 Відповісти
Що пив сьогодня болезний !)
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11.10.2020 07:14 Відповісти
Правильнее будет спросить, сколько он выпил вчера... Ну и в принципе - шо он вообще пьет? Судя по его умозаключениям, скорее всего он чего-то рекомендованного врачем не пьет, а рецепты использует для самокруток...
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11.10.2020 07:55 Відповісти
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11.10.2020 07:56 Відповісти
Може хто не в курсі - в Берлині як раз після 23 00 починається ночне життя - популярні паби та бари забиті піплом .
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11.10.2020 07:16 Відповісти
Вялая реакция замазаных правительств на спробу второй ковидной волны от хозяев денег. Первый раз воспринимается как трагедия второй раз как фарс. Класика Санжары и закрытие ночных клубов после 23 . 6000 врачей не побоялись и создали движение против этой ковидной химеры.Короновирус выявил всю гнилость касты политиков и в этом прививка к их абсолютной брехне неоцинима.
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11.10.2020 07:37 Відповісти
Еще один, курящий... Чувак, земля плоская, поэтому смотри, не подходи близко к краю - перил нету, сдали на металлолом...
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11.10.2020 07:58 Відповісти
Коммунизм тоже внедряли 74 года...корону с вирусом придумали дабы избавиться от пенсионеров,которые сжирают Пенсионный фонд до нитки.А налоги платить не каждый Коломойский хочет...
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11.10.2020 08:10 Відповісти
В Чехии один раз в пятницу было 8460,не надо сеять панику про несколько дней
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11.10.2020 08:30 Відповісти
Ось деякі умнічають не знаючи достеменно про цю заразу і думають,що все знають!! Це все виглядає приблизно так:Господь відвів мені час прожити на цьому світі і мені все похер!! Так тоді плигай головою вниз з п*ятого поверху ,все одно будеш живий...........! А насправді,береженого БОГ береже!!!!
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11.10.2020 15:18 Відповісти
 
 