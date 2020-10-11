Німеччина та Польща запроваджують нові карантинні обмеження через COVID-19

Німеччина та Польща запровадили нові обмеження в спробі сповільнити поширення коронавірусу COVID-19 на тлі зростання кількості інфікувань.

Зокрема, бари і ресторани в Берліні закриватимуться о 23:00. Цей захід діятиме до 31 жовтня. Аналогічні обмежувальні заходи набудуть чинності у фінансовій столиці Німеччини Франкфурті-на-Майні. Крім того, обмежать години роботи всіх магазинів. Виняток - аптеки і станції заправки автомобілів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Втім, за повідомленнями місцевих ЗМІ, не всі заклади у першу ніч дотримувалися обмежень і продовжували працювати. У берлінській поліції також підтвердили, що правоохоронцям довелося закривати деякі ресторани і паби, які продовжили свою роботу після 23:00, пише dw.com.

У поліції також повідомили, що за потреби поліція буде запроваджувати спеціальні рейди проти порушників.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що тим містам, де фіксується високий показник заражень, буде відведено близько 10 днів для того, щоб уповільнити швидкість поширення COVID-19. Інакше їм доведеться запровадити жорсткі обмежувальні заходи.

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У Польщі громадян зобов'язали носити маски у всіх громадських місцях. За останню добу там виявили рекордно високу для країни кількість заражень - понад 4 тис. Також у країні запроваджують так звані години для літніх людей, щоб зменшити ризик їхнього інфікування.

"Ми наполегливо закликаємо літніх людей залишатися вдома. Я хочу сказати, що сьогодні ми запроваджуємо години для літніх людей, як було і навесні, з 10:00 до 12:00. Нехай у цей час літні люди роблять покупки", - підкреслив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Години для літніх людей набудуть чинності з четверга, 15 жовтня.

У Чехії розглядають можливість запровадження режиму ізоляції, оскільки темпи інфікування населення COVID-19 в останні дні прискорилися. Четвертий день поспіль у цій країні реєструють рекордно високу кількість інфікувань - понад 8,6 тис.

У Британії експерти в галузі охорони здоров'я закликають носити маски всіх співробітників офісів у тому разі, якщо вони перебувають у приміщенні не самі.

У Португалії за останню добу виявили рекордно високу кількість інфікувань за весь час пандемії - 1646. Останніми днями в цій країні реєструють все більше і більше інфікованих, у четвер минулого тижня їхня кількість вперше перевищила 1 тис. із квітня цього року.