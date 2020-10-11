Перемирие в Карабахе: Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах

Несмотря на вступившее в силу 10 октября перемирие, Армения и Азербайджан продолжают вести боевые действия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы обстреляли город Гянджа.

"Город Гянджа вновь подвергся обстрелу. Армянские вооруженные силы вновь обстреливают город Гянджа", - говорится в заметке.

В результате атаки погибло семь человек, 33 (в том числе дети) пострадали, проинформировало в Twitter министерство иностранных дел Азербайджана.

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В то же время, руководство непризнанного Нагорного Карабаха опровергает утверждения азербайджанской стороны об обстреле Гянджи, называя их "абсолютной ложью". Как сообщает News.am, Карабах заявляет, что сам страдает от обстрелов.

"Несмотря на то, что АО соблюдает договоренность о гуманитарном прекращении огня и не открывает огонь, азербайджанская сторона продолжает обстреливать Степанакерт, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты. Азербайджан также распостраняет ложные сообщения о том, что подразделения АО Арцаха нанесли удар по Гяндже – это абсолютная ложь, далекая от реальности", - заявили в Минобороны Арцаха.

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В свою очередь, Армения обвиняет Азербайджан в обстреле города Степанакерт в Нагорном Карабахе, сообщает Public Radio of Armenia.

Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.