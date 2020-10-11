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Перемирие в Карабахе: Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах

Перемирие в Карабахе: Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах

Несмотря на вступившее в силу 10 октября перемирие, Армения и Азербайджан продолжают вести боевые действия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы обстреляли город Гянджа.

"Город Гянджа вновь подвергся обстрелу. Армянские вооруженные силы вновь обстреливают город Гянджа", - говорится в заметке.

В результате атаки погибло семь человек, 33 (в том числе дети) пострадали, проинформировало в Twitter министерство иностранных дел Азербайджана.

Смотрите также: Война после перемирия продолжается: "Байрактары" атаковали шесть армянских гаубиц и два БМ-21 ГРАД. ВИДЕО

В то же время, руководство непризнанного Нагорного Карабаха опровергает утверждения азербайджанской стороны об обстреле Гянджи, называя их "абсолютной ложью". Как сообщает News.am, Карабах заявляет, что сам страдает от обстрелов.

"Несмотря на то, что АО соблюдает договоренность о гуманитарном прекращении огня и не открывает огонь, азербайджанская сторона продолжает обстреливать Степанакерт, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты. Азербайджан также распостраняет ложные сообщения о том, что подразделения АО Арцаха нанесли удар по Гяндже – это абсолютная ложь, далекая от реальности", - заявили в Минобороны Арцаха.

Смотрите также: Азербайджанские дроны бьют по машинам снабжения под Гадрутом и Джебраилом. ВИДЕО

В свою очередь, Армения обвиняет Азербайджан в обстреле города Степанакерт в Нагорном Карабахе, сообщает Public Radio of Armenia.

Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+11
Многочисленные толпы недовольных т.н. "прекращением огня"в https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5?src=hashtag_click #Карабахе вышли на улицы городов https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азербайджана . Тысячи людей в ночь на 11 октября заполонили https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Баку . Люди требуют продолжить наступление и не давать врагу передышку. "Нам нужен Карабах, нам плевать что хочет https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD?src=hashtag_click #Путин ...!"

https://twitter.com/newkc14/status/1315059304798605314?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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11.10.2020 11:01 Ответить
+10
Азербайджанцы показывают как и шо нужно делать.
да, псина вцепившаяся в Украину не армяне, но ето не повод ей в "глаза" смотреть...
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11.10.2020 11:06 Ответить
+9
Саме цікаве, що вірменська община в Криму "у все горло" вітала його окупацію... Тут писали, що у Карабаху теж масові "оральні танці", весною 2014, влаштовували... "Свой своя познаша...".
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11.10.2020 11:10 Ответить
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Многочисленные толпы недовольных т.н. "прекращением огня"в https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5?src=hashtag_click #Карабахе вышли на улицы городов https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азербайджана . Тысячи людей в ночь на 11 октября заполонили https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Баку . Люди требуют продолжить наступление и не давать врагу передышку. "Нам нужен Карабах, нам плевать что хочет https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD?src=hashtag_click #Путин ...!"

https://twitter.com/newkc14/status/1315059304798605314?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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11.10.2020 11:01 Ответить
де жа вю, блин...
озаботиться шо ли?
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11.10.2020 11:02 Ответить
Азербайджанцы показывают как и шо нужно делать.
да, псина вцепившаяся в Украину не армяне, но ето не повод ей в "глаза" смотреть...
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11.10.2020 11:06 Ответить
Саме цікаве, що вірменська община в Криму "у все горло" вітала його окупацію... Тут писали, що у Карабаху теж масові "оральні танці", весною 2014, влаштовували... "Свой своя познаша...".
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11.10.2020 11:10 Ответить
Їх можна зрозуміти. вони звикли жити то там, то сям. І вивчивши саме російську як другу ( а вірменську вони культивують у сімьях постійно), не бачуть потреби вчити ще й українську. Бо сьогодні тут, завтра у росії, післязавтра у франції. А оскільки російську знають багато у Європі, то їм так зручніше.
Отож багато голосують саме за антиукраїнські партії і не проукраїнських політиків. Це із особистого спілкування з вірменами, що вже давно живуть в Україні - "Зєлєнській парядок навєдьот, я знаю". Так і хочеться спитати: ну шо Армен, як тобі новий порядок?
Дуже жалів за Сергієм Нігояном - справжнім сином України. А ще в моєму містечку потомки ще тих - світловолосих вірмен вже давно стали українцями і їх видають хіба що призвіща ( Комишан, Мацак та інші).
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11.10.2020 12:18 Ответить
Так я це знаю... Тому й пишу... Вірмени - торгаші по натурі... А про торгашів кимось з древніх(Читав, що це сказав Петро Могила) було сказано: "У торгівця нема Батьківщини... У торгівця є калитка...". (Що таке "калитка", надіюсь, тобі відомо?...).
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11.10.2020 12:32 Ответить
Все семиты и арабы торгаши .

Только европейцы способны делать технический прогресс . И евреи тоже не дураки, хоть и семиты . Но это уже европейские влияние ( вы когда-то дали точный коммент)
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11.10.2020 13:35 Ответить
Ну, не скажіть... Саме араби зберегли і розвинули античну науку... Математику, якою ви користуєтесь в роботі, в тому вигляді, яка вона є, дали європейцям саме араби... А також медицину, монументальне будівництво, металургію, хімію, гідротехніку... Просто вони "спинилися" у своєму розвитку, і естафету підхопили європейці...
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11.10.2020 13:43 Ответить
Из Вики
Преследование греческих учёных-нехристиан в Римской империи V-VI веков вызвало их массовое бегство на восток, в Персию и Индию. При дворе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B2_I_%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD Хосрова I они переводили античных классиков на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA сирийский язык , а два века спустя появились арабские переводы этих трудов. Так было положено начало ближневосточной математической школе Большое влияние на неё оказала и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 индийская математика , также испытавшая сильное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 древнегреческое влияние (часть индийских трудов этого периода была написана греками-эмигрантами; например, известный александрийский астроном Паулос написал «Пулиса-сиддханта»). В начале IX века научным центром халифата становится https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4 Багдад , где https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84 халифы создают «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Дом мудрости », в который приглашаются виднейшие учёные всего исламского мира. Большинство багдадских учёных этого периода были https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC сабиями (харранские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8 сабии - потомки вавилонских жрецов-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 звездопоклонников , традиционно сведущие в астрономии) или выходцами из Средней Азии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B8 Аль-Хорезми , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%88_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1 Хаббаш аль-Хасиб , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Аль-Фергани )На западе халифата, в испанской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Кóрдове , сформировался другой научный центр, благодаря которому античные знания стали понемногу возвращаться в Европу
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11.10.2020 13:50 Ответить
Триндить трохи ваша Вікі... Ніхто нікуди нікого не виганяв... Просто після того, як Західну римську імперію варвари "на ноль помножили", вона розсипалася, і у садках наукових закладів стали пастись кози і свині, вчені поїхали туди, де збереглася антична школа і їх знання були потрібні - в Малу Азію (де сформувалася антична наука), і в Александрію... І хоч там владу захопили араби, однак з-за тодішньої їх толерантності немусульмани жили цілком спокійно... І наука не тільки збереглася, але і розвинулася... Ну а потім "халіфати" стали "почивать на лаврах", і їх змінили турки... І вони перейняли те, що було накопичено попередниками... (Ви знаєте, що вогнепальну зброю європейці від арабів отримали? Їх модфи" послужили зразком для створення перших "вогненних трубок" Західної Європи. А що таке "яничарка", "арнаутка", знаєте? Це перші рушниці, що мають уже майже "********" вигляд - приклад, ложа, замок... Їх виготовляли в Туреччині... ("арнаутами", в ті часи, іменували албанців, що були на службі султана). Колесцові і кремінні замки для пістолетів і рушниць були значною експортною статтею Османської імперії, в першу чергу, для Європи... (навіть контрабандною). Зброярі Нюрнберга цінили їх вище всього, і працювали саме з ними... Сказать, що на твоїй зброї стоїть "турецький замок", в ті часи - все одно, що зараз сказать, що у тебе в телевізорі стоїть японська "плазма").
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11.10.2020 14:38 Ответить
В Одессе есть Большая Арнаутская и Малая Арнаутская улицы
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11.10.2020 14:54 Ответить
Я знаю... Не забувайте - в мене там родичі живуть...
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11.10.2020 15:09 Ответить
хвіртка? (жартую) Їдеш день, чия земля - Калитчина.
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11.10.2020 15:03 Ответить
Мацковське перемир"я в дії !!))
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11.10.2020 11:09 Ответить
Таке саме «перемірря», як на донбасі... лише Азербайджан не збирається одностороннє, як Україна зараз, лише спостерігати за діями ворога...
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11.10.2020 11:12 Ответить
Алієв має яйця , а в Бубочки омлет !!!)))
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11.10.2020 11:15 Ответить
😀😀😀
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11.10.2020 11:16 Ответить
Добридень , вельмишановна пані !!!)))
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11.10.2020 11:22 Ответить
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11.10.2020 13:35 Ответить
- Больной, в вашей моче обнаружен белок...
- Как так? У меня что, яйцо протекает?!!!...
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11.10.2020 11:31 Ответить
А що у головах людей, які обирають того бубочку???
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11.10.2020 11:25 Ответить
Мізки , понівечені маячнею "Русского мира", або взагалі порожнеча !!)))
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11.10.2020 11:28 Ответить
Сложно сказать . Я знаю очень успешных людей которые за него проголосовали .
Я лично не голосовала
Но голосовали за него практически все заробитчани в ЕС , т к Петя их обидел законом про евробляхи . Петя потерял этим законом до 5 млн голосов. Я предупреждала , что этим закончится, т к слышала разговоры ребят в Европе.

НО БУБОЧКА ТОЖЕ ОБМАНУЛ РЕБЯТ С ЕАРОБЛЯХАМИ ,
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11.10.2020 13:32 Ответить
Євробляхерів я зневажаю...
Це ті ж самі совки жлобські... Тіки прикид змінили...
Безмитний завіз автівок з'явився тоді, коли військовим нема було на чому пересуватись... Це послаблення було заради спасіння дуп цих самих людей, які «образились».
Цим послабленням відразу скористались схемачі, країну заполонила купа непотребу, якого звісно совки не могли б всеодно раніше купити, бо ж тре до того якось прагнути - вчитись, працювати.
А коли жлобську лавочку прикрили, схемачі відразу возбудили купу тих бляхєрів (дайте нам дешеві автівки!), заради того, щоби далі кишені набивати.
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11.10.2020 14:38 Ответить
Вы явно не в теме и поверяете мантры автобарыг 😀😀😀
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11.10.2020 14:55 Ответить
Що тут неправда???
В тонкощі я не влізав, але за суттю все є так... За тонкощами просто скривають правду...
Зниження мита можна, можливо й потрібно добиватись, але не окремій купці, справді бариг...
Напередскажу, що не слід починати байки розповідати, що бляхери боролись за благо для усіх - заплати мито, як усі, та борись після...
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11.10.2020 15:03 Ответить
Уважаемый Леонид .

Я сегодня как раз прорабатывала в Автотеме этот вопрос Перед голосованием в Раде

Можете почитать
Вот кусок материала :

Спекулянты ( автобарыги) продолжают попытки ПОИМЕТЬ БЕДНЫХ УКРАИНЦЕВ
ПРИМЕР
На словацком сайте aaaavto.sk берём элементарно дешевую авто OPEL CORSA 2011
Пробег 126 тыс км
Ее ЦЕНА в Словакии сегодня 3 800 евро
Теперь на украинском сайте https://auto.ria.com/auto_opel_corsa_28101210.html
Смотрим ее характеристики и цену - пробег 199 тыс км ЦЕНА 5 885 евро

ИТАК РАЗНИЦА 2 000 евро
По этой схеме можно проверить любую авто
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921616-163c-72da-94ed-728f314dc4e8

А если ещё ОБСУДИТЬ , что Васадзе начал выпуск руцких ВАЗ на своём разграбленном заводе ( в период войны с кацапами) то ВЫВОД ОЧЕВИДЕН
ЗА ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ УКРАИНСКИЕ АВТОБАРЫГИ И РУЦКАЯ АВТОМАФИЯ ЗАПЛАТИЛИ ДЕПУТАТАМ ДЕНЬГИ И НЕ МАЛЫЕ
И движение АВТОСИЛА могло бы пригласить к разгадке этого явления ГБР И НАБУ
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11.10.2020 15:16 Ответить
Якщо людина «бідна» то нєфіг автівку купляти...
Я знаю за ціни у Європі,та в нас...
А чому утримані автівки у Європі дешевші??? Тому, що їх утримання в Європі стає дорожчим...
Стосовно совкового автопрому, я теж проти... І не дуже розрізняю тих, хто продає в Україне той непотріб, і тих, що завозить євробляхи...
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11.10.2020 15:26 Ответить
У меня две машины в ЕС И Я Вам скажу , что содержание авто практически одинаково
В ремонте иногда дешевле в Украине , но перегон в Украину туда и обратно 400-500 евро

а про бедных людей ВЫ ЗРЯ. Есть понятие бумеранга - что пошлёте в эфир , то и вернётся.

От тюрьмы и сумы ....
И ПОЧЕМУ ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЛАСТИ НЕ БЕСПОКОИТ , что люди покупают дешевые авто , т к у них мало денег ??????? ВСЕ ЕЗДЯТ НА АВТО
А вот автобарыги в Украине лишили бедных украинцев возможности завезти НОРМАЛЬНЫЕ ДЕШЕВЫЕ АВТО, рассказывая что бедные должны жить без авто . Не стыдно ????
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11.10.2020 16:08 Ответить
Не тре мені казки розповідати. В мене була і б/у автівка, і є з салону, хоч вже скоро буде десять років, як з салону... І можу доповісти, що утримання дуже різниця: старої автівки, нової та утриманою, навіть якщо сам утримував...
За «бідних» людей я не дарма,,, і не дарма їх у лапки взяв, бо є справді бідні, які й не помишляють за те, а є безвідповідальні йолопи, що готові набрати боргів, щоби погасати на бумері і не думають за те, що тре за автівкою слідкувати, десь її тримати й вчитись їздити... А скоро доведеться ще техогляд проходити...
За дешеві західні автівки теж не слід дуже розповсюджуватись, бо у кожній країні є додаткові податки, які прямо не входять до ціни авто, типу податку на власність та т.і. А в Україні, де ті ж самі «бідні» люди отримують гроші у конверті, не платячи податків, тим не меньш хочуть соціальних благ... Все пов'язано і простих рішень (дайте мені дешеву автівку!) нема... І країна, і люди мають жити згідно того, що мають... я не міг собі дозволити автівку, до певного фінансового стану і виходив з цього, а не намагався примусити зробити мені привелею -«дайте мені дешевше, бо я бідний!»
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11.10.2020 16:51 Ответить
«.. І країна, і люди мають жити згідно того, що мають... я не міг собі дозволити автівку, до певного фінансового стану і виходив з цього, а не намагався примусити зробити мені привелею -«дайте мені дешевше, бо я бідний!»»
Вы явно не врубаетесь в вопрос - в ЕС НА бу машинах ездят практически все . ПОЧЕМУ власть Украины и остальные жлобы ПЫТАЮТСЯ на этих ЖЕ авто наварить в Украине свыше 2000 евро с каждой авто . Они шо защищают ? Руцкий автопром на ЗАЗе или битве американские авто с аукционов прибывающие в порт Одессы валом или завоз японских авто с правым рулём ????? Но именно б/у европейские авто сделали изгоями

Причём сейчас тут Ваш салон ???????
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11.10.2020 16:59 Ответить
Мій салон??? 😁 круто... Не знав, що в мене є... - пошукаю,,.
Стосовно аукціонних - теж готуються якісь дії (десь зустрічав) - всюди ж лобісти, як і в вас, як і в фєдєрастовому автопромі... - повторюсь - я не розділяю бляхєрів та все інше, що намагажться обійти мито... Так само ви обходите питання за податки, з яких живе країна, бо чомусь невдобно... Купа людей не платить податків, бо половина знаходиться у тіні, і десь держава повинна компенсувати, щоби утримувати бюджет, в тому числі компенсують і великим митом на автівки... І головне - можна боротись за зниження мита АЛЕ - після сплати мита як всі або пішки, поки... Таке моє ставлення... Бувайте здорові...
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11.10.2020 18:10 Ответить
Такое же БЛА БЛА БЛА писали во время принятия закона про евробляхи
Результат - порох проиграл выборы и выгнали депутатов из парламента
Бо нельзя быть жлобами . Наказали 1,5 млн владельцев евроблях . Большинство из них машины оставили в Европе . Разъярили мужей, жён, детей, дедушек , кумавьев , друзей - итого 5 млн выборцев толкнули к Зеленскому
Так вот , прежде чем обвинять зебобиков , ПОСМОТРИТЕ НА СЕБЯ . Это вы привели у власти Зеленского своим жлобством
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11.10.2020 18:19 Ответить
А тепер відповіси собі, мені не треба - кому ви зробіли гірше??? Порох був людиною самодостатньою і доволі багатою до президенства, їм і залишився??? Звісно йому гірко (мені теж) дивитись, як гробиться те, що було зроблено за п'іть років... КОМУ ви зробили гірше???
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 6827
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11.10.2020 19:20 Ответить
Хорошее перемирие, армяне шкварятся пачками
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11.10.2020 11:18 Ответить
это надолго. Войну легко начать - закончить трудно.
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11.10.2020 11:21 Ответить
Кавказ споконвіку воює одне з одним !!))
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11.10.2020 11:23 Ответить
Ага... Особливо, коли туди пхає рило Росія...
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11.10.2020 11:33 Ответить
Боротьба проти Росіі триває з часів Кавказької війни !!!))
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11.10.2020 11:36 Ответить
Якої саме? Росія, з перервами, воювала на Кавказі з часів Петра І і до Миколи ІІ..., тобто, майже 2 століття...
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11.10.2020 11:54 Ответить
Когда то перед сочинской Олимпиадой прочла про историю Кавказского побережья
ДА ДА - оккупация Побережья рашкиной империей вроде в 1826 . Полное изгнание местного населения . Потом завоз кацапов, потом от безрукости кацапов , возврат части местного населения
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11.10.2020 13:38 Ответить
Там трішки "не так" було... Просто Росія витискала з Кавказу мусульманський вплив (В першу чергу - турецький...). Адже східне узбережжя Чорного моря традиційно було замкнуте на торгівлю з нею... Народи, що сповідували іслам - ногаї, адиги та інші, були від узбережжя відтиснуті, абхази і грузини турків не дуже любили (бо не знали, що Росія - ще гірша)... От так і вийшло, що основа населення узбережжя, на північ від Грузії - некорінні народи...
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11.10.2020 14:47 Ответить
Но ведь это оккупация
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11.10.2020 14:57 Ответить
А Росія саме за рахунок окупації і розросталася віками... Спитайте "мєстного", "сочинця", з рязанською мордою, що означає назва його міста... Вилупить очі... Бо не знає... А от грузини і абхази знають... Це "ялина"... Колись ті місця були суцільно вкриті густими ялиновими лісами... І там жили абхази і грузини...
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11.10.2020 15:18 Ответить
и тисами и самшитами
Недаром там есть реликтовая тисо- самшитовая роща
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11.10.2020 15:20 Ответить
Від початку, вже понад 200 років !!)))
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11.10.2020 13:54 Ответить
Tak armeni po ubiditelnoj prosbe raski ne tolko gorod obstreliajet Gandzu, no magistral nefti i gaza
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11.10.2020 11:21 Ответить
"Перемирие" в исполнении "Байрактаров" продолжится до тех пор, пока последний ара с }{уйловским ихтамнетом не съ*бутся с суверенной территории Азербайджана или не будут там разорваны на вонючие куски. После этого наступит мир.
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11.10.2020 11:24 Ответить
Надіюсь, що буде повторення "війни Судного дня", у виконанні армії Азербайджану...
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11.10.2020 11:35 Ответить
***** спряталось в бункер и даже не кудахтает
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11.10.2020 11:25 Ответить
Незабаром почуємо коняку Лаврушку, або Маньку-аблігацію ,або таргана Піськова !!))
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11.10.2020 11:38 Ответить
ШШось великі сумніви... Росія готувала війну, але не здогадувалась, що вона піде не по ЇХ плану...
"Здавствуй, милая мая
Я тебя заждалси...
Ты пришла, меня нашла
А я й растерялси...".
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11.10.2020 11:45 Ответить
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 7687
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11.10.2020 11:28 Ответить
кобыла подержалась за конец и довольная
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11.10.2020 11:44 Ответить
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 8571
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11.10.2020 12:03 Ответить
"Не оставляй врага в живых и с возможностью восстановиться в силах... Иначе настанет день, когда этот враг усилится, припомнит тебе прошлое и обрежет будущее...".
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11.10.2020 11:29 Ответить
https://twitter.com/i/status/1314281711044374528 военный азербайджанский грузовик остановили в селе, смотрите что далее произошло
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11.10.2020 11:37 Ответить
Я вам привез мир.Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 9544
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11.10.2020 11:40 Ответить
То что - с" той сторони" вроде как стреляют , єто всьо видумкі журналістов .. А вот нам нужно просто пєрєстать стрелять .
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 6022.
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11.10.2020 11:40 Ответить
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 965Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 2878Байрактары...
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11.10.2020 11:55 Ответить
Задача любой армии освобождать свою территорию.
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11.10.2020 11:56 Ответить
Не у Карабасі, а у Карабаху.
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
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11.10.2020 11:56 Ответить
Я вам не Карабах - Барабах .. !
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 2597 .
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11.10.2020 12:13 Ответить
А ары думали, съездили в Кремль и будут дальше оккупировать??? Балалайку!!
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11.10.2020 12:36 Ответить
Выживает лишь тот ара что имеет хороший слух...да и то если умеет при этом быстро бегать...
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11.10.2020 13:08 Ответить
 
 