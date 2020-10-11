Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі

Попри перемир'я, яке набрало чинності 10 жовтня, Вірменія та Азербайджан продовжують вести бойові дії в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вірменські збройні сили обстріляли місто Гянджа.

"Місто Гянджа знову зазнало обстрілу. Вірменські збройні сили знову обстрілюють місто Гянджа", - йдеться в замітці.

Унаслідок атаки загинуло семеро людей, тридцять троє (зокрема діти) постраждало, поінформувало у твітері Міністерство закордонних справ Азербайджану.

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Водночас керівництво невизнаного Нагірного Карабаху спростовує твердження азербайджанської сторони про обстріл Гянджі, називаючи їх "абсолютною брехнею". Як повідомляє News.am, Карабах заявляє, що сам страждає від обстрілів.

"Попри те, що АО дотримується домовленості про гуманітарне припинення вогню і не відкриває вогонь, азербайджанська сторона продовжує обстрілювати Степанакерт, Гадрут, Мартуні та інші населені пункти. Азербайджан також розповсюджує неправдиві повідомлення про те, що підрозділи АО Арцаху завдали удар по Гянджі. Це абсолютна брехня, далека від реальності", - заявили в Міноборони Арцаху.

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Натомість Вірменія звинувачує Азербайджан в обстрілі міста Степанакерт у Нагірному Карабасі, повідомляє Public Radio of Armenia.

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Карабасі з опівдня 10 жовтня.