Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі
Попри перемир'я, яке набрало чинності 10 жовтня, Вірменія та Азербайджан продовжують вести бойові дії в Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вірменські збройні сили обстріляли місто Гянджа.
"Місто Гянджа знову зазнало обстрілу. Вірменські збройні сили знову обстрілюють місто Гянджа", - йдеться в замітці.
Унаслідок атаки загинуло семеро людей, тридцять троє (зокрема діти) постраждало, поінформувало у твітері Міністерство закордонних справ Азербайджану.
Водночас керівництво невизнаного Нагірного Карабаху спростовує твердження азербайджанської сторони про обстріл Гянджі, називаючи їх "абсолютною брехнею". Як повідомляє News.am, Карабах заявляє, що сам страждає від обстрілів.
"Попри те, що АО дотримується домовленості про гуманітарне припинення вогню і не відкриває вогонь, азербайджанська сторона продовжує обстрілювати Степанакерт, Гадрут, Мартуні та інші населені пункти. Азербайджан також розповсюджує неправдиві повідомлення про те, що підрозділи АО Арцаху завдали удар по Гянджі. Це абсолютна брехня, далека від реальності", - заявили в Міноборони Арцаху.
Натомість Вірменія звинувачує Азербайджан в обстрілі міста Степанакерт у Нагірному Карабасі, повідомляє Public Radio of Armenia.
Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Карабасі з опівдня 10 жовтня.
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озаботиться шо ли?
да, псина вцепившаяся в Украину не армяне, но ето не повод ей в "глаза" смотреть...
Отож багато голосують саме за антиукраїнські партії і не проукраїнських політиків. Це із особистого спілкування з вірменами, що вже давно живуть в Україні - "Зєлєнській парядок навєдьот, я знаю". Так і хочеться спитати: ну шо Армен, як тобі новий порядок?
Дуже жалів за Сергієм Нігояном - справжнім сином України. А ще в моєму містечку потомки ще тих - світловолосих вірмен вже давно стали українцями і їх видають хіба що призвіща ( Комишан, Мацак та інші).
Только европейцы способны делать технический прогресс . И евреи тоже не дураки, хоть и семиты . Но это уже европейские влияние ( вы когда-то дали точный коммент)
Преследование греческих учёных-нехристиан в Римской империи V-VI веков вызвало их массовое бегство на восток, в Персию и Индию. При дворе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B2_I_%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD Хосрова I они переводили античных классиков на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA сирийский язык , а два века спустя появились арабские переводы этих трудов. Так было положено начало ближневосточной математической школе Большое влияние на неё оказала и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 индийская математика , также испытавшая сильное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 древнегреческое влияние (часть индийских трудов этого периода была написана греками-эмигрантами; например, известный александрийский астроном Паулос написал «Пулиса-сиддханта»). В начале IX века научным центром халифата становится https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4 Багдад , где https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84 халифы создают «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Дом мудрости », в который приглашаются виднейшие учёные всего исламского мира. Большинство багдадских учёных этого периода были https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC сабиями (харранские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8 сабии - потомки вавилонских жрецов-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 звездопоклонников , традиционно сведущие в астрономии) или выходцами из Средней Азии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B8 Аль-Хорезми , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%88_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1 Хаббаш аль-Хасиб , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Аль-Фергани )На западе халифата, в испанской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Кóрдове , сформировался другой научный центр, благодаря которому античные знания стали понемногу возвращаться в Европу
- Как так? У меня что, яйцо протекает?!!!...
Я лично не голосовала
Но голосовали за него практически все заробитчани в ЕС , т к Петя их обидел законом про евробляхи . Петя потерял этим законом до 5 млн голосов. Я предупреждала , что этим закончится, т к слышала разговоры ребят в Европе.
НО БУБОЧКА ТОЖЕ ОБМАНУЛ РЕБЯТ С ЕАРОБЛЯХАМИ ,
Це ті ж самі совки жлобські... Тіки прикид змінили...
Безмитний завіз автівок з'явився тоді, коли військовим нема було на чому пересуватись... Це послаблення було заради спасіння дуп цих самих людей, які «образились».
Цим послабленням відразу скористались схемачі, країну заполонила купа непотребу, якого звісно совки не могли б всеодно раніше купити, бо ж тре до того якось прагнути - вчитись, працювати.
А коли жлобську лавочку прикрили, схемачі відразу возбудили купу тих бляхєрів (дайте нам дешеві автівки!), заради того, щоби далі кишені набивати.
В тонкощі я не влізав, але за суттю все є так... За тонкощами просто скривають правду...
Зниження мита можна, можливо й потрібно добиватись, але не окремій купці, справді бариг...
Напередскажу, що не слід починати байки розповідати, що бляхери боролись за благо для усіх - заплати мито, як усі, та борись після...
Я сегодня как раз прорабатывала в Автотеме этот вопрос Перед голосованием в Раде
Можете почитать
Вот кусок материала :
Спекулянты ( автобарыги) продолжают попытки ПОИМЕТЬ БЕДНЫХ УКРАИНЦЕВ
ПРИМЕР
На словацком сайте aaaavto.sk берём элементарно дешевую авто OPEL CORSA 2011
Пробег 126 тыс км
Ее ЦЕНА в Словакии сегодня 3 800 евро
Теперь на украинском сайте https://auto.ria.com/auto_opel_corsa_28101210.html
Смотрим ее характеристики и цену - пробег 199 тыс км ЦЕНА 5 885 евро
ИТАК РАЗНИЦА 2 000 евро
По этой схеме можно проверить любую авто
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921616-163c-72da-94ed-728f314dc4e8
А если ещё ОБСУДИТЬ , что Васадзе начал выпуск руцких ВАЗ на своём разграбленном заводе ( в период войны с кацапами) то ВЫВОД ОЧЕВИДЕН
ЗА ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ УКРАИНСКИЕ АВТОБАРЫГИ И РУЦКАЯ АВТОМАФИЯ ЗАПЛАТИЛИ ДЕПУТАТАМ ДЕНЬГИ И НЕ МАЛЫЕ
И движение АВТОСИЛА могло бы пригласить к разгадке этого явления ГБР И НАБУ
Я знаю за ціни у Європі,та в нас...
А чому утримані автівки у Європі дешевші??? Тому, що їх утримання в Європі стає дорожчим...
Стосовно совкового автопрому, я теж проти... І не дуже розрізняю тих, хто продає в Україне той непотріб, і тих, що завозить євробляхи...
В ремонте иногда дешевле в Украине , но перегон в Украину туда и обратно 400-500 евро
а про бедных людей ВЫ ЗРЯ. Есть понятие бумеранга - что пошлёте в эфир , то и вернётся.
От тюрьмы и сумы ....
И ПОЧЕМУ ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЛАСТИ НЕ БЕСПОКОИТ , что люди покупают дешевые авто , т к у них мало денег ??????? ВСЕ ЕЗДЯТ НА АВТО
А вот автобарыги в Украине лишили бедных украинцев возможности завезти НОРМАЛЬНЫЕ ДЕШЕВЫЕ АВТО, рассказывая что бедные должны жить без авто . Не стыдно ????
За «бідних» людей я не дарма,,, і не дарма їх у лапки взяв, бо є справді бідні, які й не помишляють за те, а є безвідповідальні йолопи, що готові набрати боргів, щоби погасати на бумері і не думають за те, що тре за автівкою слідкувати, десь її тримати й вчитись їздити... А скоро доведеться ще техогляд проходити...
За дешеві західні автівки теж не слід дуже розповсюджуватись, бо у кожній країні є додаткові податки, які прямо не входять до ціни авто, типу податку на власність та т.і. А в Україні, де ті ж самі «бідні» люди отримують гроші у конверті, не платячи податків, тим не меньш хочуть соціальних благ... Все пов'язано і простих рішень (дайте мені дешеву автівку!) нема... І країна, і люди мають жити згідно того, що мають... я не міг собі дозволити автівку, до певного фінансового стану і виходив з цього, а не намагався примусити зробити мені привелею -«дайте мені дешевше, бо я бідний!»
Вы явно не врубаетесь в вопрос - в ЕС НА бу машинах ездят практически все . ПОЧЕМУ власть Украины и остальные жлобы ПЫТАЮТСЯ на этих ЖЕ авто наварить в Украине свыше 2000 евро с каждой авто . Они шо защищают ? Руцкий автопром на ЗАЗе или битве американские авто с аукционов прибывающие в порт Одессы валом или завоз японских авто с правым рулём ????? Но именно б/у европейские авто сделали изгоями
Причём сейчас тут Ваш салон ???????
Стосовно аукціонних - теж готуються якісь дії (десь зустрічав) - всюди ж лобісти, як і в вас, як і в фєдєрастовому автопромі... - повторюсь - я не розділяю бляхєрів та все інше, що намагажться обійти мито... Так само ви обходите питання за податки, з яких живе країна, бо чомусь невдобно... Купа людей не платить податків, бо половина знаходиться у тіні, і десь держава повинна компенсувати, щоби утримувати бюджет, в тому числі компенсують і великим митом на автівки... І головне - можна боротись за зниження мита АЛЕ - після сплати мита як всі або пішки, поки... Таке моє ставлення... Бувайте здорові...
Результат - порох проиграл выборы и выгнали депутатов из парламента
Бо нельзя быть жлобами . Наказали 1,5 млн владельцев евроблях . Большинство из них машины оставили в Европе . Разъярили мужей, жён, детей, дедушек , кумавьев , друзей - итого 5 млн выборцев толкнули к Зеленскому
Так вот , прежде чем обвинять зебобиков , ПОСМОТРИТЕ НА СЕБЯ . Это вы привели у власти Зеленского своим жлобством
ДА ДА - оккупация Побережья рашкиной империей вроде в 1826 . Полное изгнание местного населения . Потом завоз кацапов, потом от безрукости кацапов , возврат части местного населения
Недаром там есть реликтовая тисо- самшитовая роща
"Здавствуй, милая мая
Я тебя заждалси...
Ты пришла, меня нашла
А я й растерялси...".
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https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
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