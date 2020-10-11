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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі

Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі

Попри перемир'я, яке набрало чинності 10 жовтня, Вірменія та Азербайджан продовжують вести бойові дії в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вірменські збройні сили обстріляли місто Гянджа.

"Місто Гянджа знову зазнало обстрілу. Вірменські збройні сили знову обстрілюють місто Гянджа", - йдеться в замітці.

Унаслідок атаки загинуло семеро людей, тридцять троє (зокрема діти) постраждало, поінформувало у твітері  Міністерство закордонних справ Азербайджану.

Дивіться також: Війна після перемир'я триває: "Байрактари" атакували шість вірменських гаубиць і два БМ-21 ГРАД. ВIДЕО

Водночас керівництво невизнаного Нагірного Карабаху спростовує твердження азербайджанської сторони про обстріл Гянджі, називаючи їх "абсолютною брехнею". Як повідомляє News.am, Карабах заявляє, що сам страждає від обстрілів.

"Попри те, що АО дотримується домовленості про гуманітарне припинення вогню і не відкриває вогонь, азербайджанська сторона продовжує обстрілювати Степанакерт, Гадрут, Мартуні та інші населені пункти. Азербайджан також розповсюджує неправдиві повідомлення про те, що підрозділи АО Арцаху завдали удар по Гянджі. Це абсолютна брехня, далека від реальності", - заявили в Міноборони Арцаху.

Дивіться також: Азербайджанські дрони б'ють по машинах постачання під Гадрутом і Джебраїлом. ВIДЕО

Натомість Вірменія звинувачує Азербайджан в обстрілі міста Степанакерт у Нагірному Карабасі, повідомляє Public Radio of Armenia.

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Карабасі з опівдня 10 жовтня.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+11
Многочисленные толпы недовольных т.н. "прекращением огня"в https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5?src=hashtag_click #Карабахе вышли на улицы городов https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азербайджана . Тысячи людей в ночь на 11 октября заполонили https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Баку . Люди требуют продолжить наступление и не давать врагу передышку. "Нам нужен Карабах, нам плевать что хочет https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD?src=hashtag_click #Путин ...!"

https://twitter.com/newkc14/status/1315059304798605314?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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11.10.2020 11:01 Відповісти
+10
Азербайджанцы показывают как и шо нужно делать.
да, псина вцепившаяся в Украину не армяне, но ето не повод ей в "глаза" смотреть...
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11.10.2020 11:06 Відповісти
+9
Саме цікаве, що вірменська община в Криму "у все горло" вітала його окупацію... Тут писали, що у Карабаху теж масові "оральні танці", весною 2014, влаштовували... "Свой своя познаша...".
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11.10.2020 11:10 Відповісти
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Многочисленные толпы недовольных т.н. "прекращением огня"в https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5?src=hashtag_click #Карабахе вышли на улицы городов https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азербайджана . Тысячи людей в ночь на 11 октября заполонили https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Баку . Люди требуют продолжить наступление и не давать врагу передышку. "Нам нужен Карабах, нам плевать что хочет https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD?src=hashtag_click #Путин ...!"

https://twitter.com/newkc14/status/1315059304798605314?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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11.10.2020 11:01 Відповісти
де жа вю, блин...
озаботиться шо ли?
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11.10.2020 11:02 Відповісти
Азербайджанцы показывают как и шо нужно делать.
да, псина вцепившаяся в Украину не армяне, но ето не повод ей в "глаза" смотреть...
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11.10.2020 11:06 Відповісти
Саме цікаве, що вірменська община в Криму "у все горло" вітала його окупацію... Тут писали, що у Карабаху теж масові "оральні танці", весною 2014, влаштовували... "Свой своя познаша...".
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11.10.2020 11:10 Відповісти
Їх можна зрозуміти. вони звикли жити то там, то сям. І вивчивши саме російську як другу ( а вірменську вони культивують у сімьях постійно), не бачуть потреби вчити ще й українську. Бо сьогодні тут, завтра у росії, післязавтра у франції. А оскільки російську знають багато у Європі, то їм так зручніше.
Отож багато голосують саме за антиукраїнські партії і не проукраїнських політиків. Це із особистого спілкування з вірменами, що вже давно живуть в Україні - "Зєлєнській парядок навєдьот, я знаю". Так і хочеться спитати: ну шо Армен, як тобі новий порядок?
Дуже жалів за Сергієм Нігояном - справжнім сином України. А ще в моєму містечку потомки ще тих - світловолосих вірмен вже давно стали українцями і їх видають хіба що призвіща ( Комишан, Мацак та інші).
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11.10.2020 12:18 Відповісти
Так я це знаю... Тому й пишу... Вірмени - торгаші по натурі... А про торгашів кимось з древніх(Читав, що це сказав Петро Могила) було сказано: "У торгівця нема Батьківщини... У торгівця є калитка...". (Що таке "калитка", надіюсь, тобі відомо?...).
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11.10.2020 12:32 Відповісти
Все семиты и арабы торгаши .

Только европейцы способны делать технический прогресс . И евреи тоже не дураки, хоть и семиты . Но это уже европейские влияние ( вы когда-то дали точный коммент)
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11.10.2020 13:35 Відповісти
Ну, не скажіть... Саме араби зберегли і розвинули античну науку... Математику, якою ви користуєтесь в роботі, в тому вигляді, яка вона є, дали європейцям саме араби... А також медицину, монументальне будівництво, металургію, хімію, гідротехніку... Просто вони "спинилися" у своєму розвитку, і естафету підхопили європейці...
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11.10.2020 13:43 Відповісти
Из Вики
Преследование греческих учёных-нехристиан в Римской империи V-VI веков вызвало их массовое бегство на восток, в Персию и Индию. При дворе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B2_I_%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD Хосрова I они переводили античных классиков на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA сирийский язык , а два века спустя появились арабские переводы этих трудов. Так было положено начало ближневосточной математической школе Большое влияние на неё оказала и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 индийская математика , также испытавшая сильное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 древнегреческое влияние (часть индийских трудов этого периода была написана греками-эмигрантами; например, известный александрийский астроном Паулос написал «Пулиса-сиддханта»). В начале IX века научным центром халифата становится https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4 Багдад , где https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84 халифы создают «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Дом мудрости », в который приглашаются виднейшие учёные всего исламского мира. Большинство багдадских учёных этого периода были https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC сабиями (харранские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8 сабии - потомки вавилонских жрецов-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 звездопоклонников , традиционно сведущие в астрономии) или выходцами из Средней Азии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B8 Аль-Хорезми , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%88_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1 Хаббаш аль-Хасиб , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Аль-Фергани )На западе халифата, в испанской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Кóрдове , сформировался другой научный центр, благодаря которому античные знания стали понемногу возвращаться в Европу
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11.10.2020 13:50 Відповісти
Триндить трохи ваша Вікі... Ніхто нікуди нікого не виганяв... Просто після того, як Західну римську імперію варвари "на ноль помножили", вона розсипалася, і у садках наукових закладів стали пастись кози і свині, вчені поїхали туди, де збереглася антична школа і їх знання були потрібні - в Малу Азію (де сформувалася антична наука), і в Александрію... І хоч там владу захопили араби, однак з-за тодішньої їх толерантності немусульмани жили цілком спокійно... І наука не тільки збереглася, але і розвинулася... Ну а потім "халіфати" стали "почивать на лаврах", і їх змінили турки... І вони перейняли те, що було накопичено попередниками... (Ви знаєте, що вогнепальну зброю європейці від арабів отримали? Їх модфи" послужили зразком для створення перших "вогненних трубок" Західної Європи. А що таке "яничарка", "арнаутка", знаєте? Це перші рушниці, що мають уже майже "********" вигляд - приклад, ложа, замок... Їх виготовляли в Туреччині... ("арнаутами", в ті часи, іменували албанців, що були на службі султана). Колесцові і кремінні замки для пістолетів і рушниць були значною експортною статтею Османської імперії, в першу чергу, для Європи... (навіть контрабандною). Зброярі Нюрнберга цінили їх вище всього, і працювали саме з ними... Сказать, що на твоїй зброї стоїть "турецький замок", в ті часи - все одно, що зараз сказать, що у тебе в телевізорі стоїть японська "плазма").
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11.10.2020 14:38 Відповісти
В Одессе есть Большая Арнаутская и Малая Арнаутская улицы
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11.10.2020 14:54 Відповісти
Я знаю... Не забувайте - в мене там родичі живуть...
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11.10.2020 15:09 Відповісти
хвіртка? (жартую) Їдеш день, чия земля - Калитчина.
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11.10.2020 15:03 Відповісти
Мацковське перемир"я в дії !!))
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11.10.2020 11:09 Відповісти
Таке саме «перемірря», як на донбасі... лише Азербайджан не збирається одностороннє, як Україна зараз, лише спостерігати за діями ворога...
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11.10.2020 11:12 Відповісти
Алієв має яйця , а в Бубочки омлет !!!)))
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11.10.2020 11:15 Відповісти
😀😀😀
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11.10.2020 11:16 Відповісти
Добридень , вельмишановна пані !!!)))
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11.10.2020 11:22 Відповісти
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11.10.2020 13:35 Відповісти
- Больной, в вашей моче обнаружен белок...
- Как так? У меня что, яйцо протекает?!!!...
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11.10.2020 11:31 Відповісти
А що у головах людей, які обирають того бубочку???
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11.10.2020 11:25 Відповісти
Мізки , понівечені маячнею "Русского мира", або взагалі порожнеча !!)))
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11.10.2020 11:28 Відповісти
Сложно сказать . Я знаю очень успешных людей которые за него проголосовали .
Я лично не голосовала
Но голосовали за него практически все заробитчани в ЕС , т к Петя их обидел законом про евробляхи . Петя потерял этим законом до 5 млн голосов. Я предупреждала , что этим закончится, т к слышала разговоры ребят в Европе.

НО БУБОЧКА ТОЖЕ ОБМАНУЛ РЕБЯТ С ЕАРОБЛЯХАМИ ,
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11.10.2020 13:32 Відповісти
Євробляхерів я зневажаю...
Це ті ж самі совки жлобські... Тіки прикид змінили...
Безмитний завіз автівок з'явився тоді, коли військовим нема було на чому пересуватись... Це послаблення було заради спасіння дуп цих самих людей, які «образились».
Цим послабленням відразу скористались схемачі, країну заполонила купа непотребу, якого звісно совки не могли б всеодно раніше купити, бо ж тре до того якось прагнути - вчитись, працювати.
А коли жлобську лавочку прикрили, схемачі відразу возбудили купу тих бляхєрів (дайте нам дешеві автівки!), заради того, щоби далі кишені набивати.
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11.10.2020 14:38 Відповісти
Вы явно не в теме и поверяете мантры автобарыг 😀😀😀
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11.10.2020 14:55 Відповісти
Що тут неправда???
В тонкощі я не влізав, але за суттю все є так... За тонкощами просто скривають правду...
Зниження мита можна, можливо й потрібно добиватись, але не окремій купці, справді бариг...
Напередскажу, що не слід починати байки розповідати, що бляхери боролись за благо для усіх - заплати мито, як усі, та борись після...
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11.10.2020 15:03 Відповісти
Уважаемый Леонид .

Я сегодня как раз прорабатывала в Автотеме этот вопрос Перед голосованием в Раде

Можете почитать
Вот кусок материала :

Спекулянты ( автобарыги) продолжают попытки ПОИМЕТЬ БЕДНЫХ УКРАИНЦЕВ
ПРИМЕР
На словацком сайте aaaavto.sk берём элементарно дешевую авто OPEL CORSA 2011
Пробег 126 тыс км
Ее ЦЕНА в Словакии сегодня 3 800 евро
Теперь на украинском сайте https://auto.ria.com/auto_opel_corsa_28101210.html
Смотрим ее характеристики и цену - пробег 199 тыс км ЦЕНА 5 885 евро

ИТАК РАЗНИЦА 2 000 евро
По этой схеме можно проверить любую авто
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921616-163c-72da-94ed-728f314dc4e8

А если ещё ОБСУДИТЬ , что Васадзе начал выпуск руцких ВАЗ на своём разграбленном заводе ( в период войны с кацапами) то ВЫВОД ОЧЕВИДЕН
ЗА ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ УКРАИНСКИЕ АВТОБАРЫГИ И РУЦКАЯ АВТОМАФИЯ ЗАПЛАТИЛИ ДЕПУТАТАМ ДЕНЬГИ И НЕ МАЛЫЕ
И движение АВТОСИЛА могло бы пригласить к разгадке этого явления ГБР И НАБУ
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11.10.2020 15:16 Відповісти
Якщо людина «бідна» то нєфіг автівку купляти...
Я знаю за ціни у Європі,та в нас...
А чому утримані автівки у Європі дешевші??? Тому, що їх утримання в Європі стає дорожчим...
Стосовно совкового автопрому, я теж проти... І не дуже розрізняю тих, хто продає в Україне той непотріб, і тих, що завозить євробляхи...
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11.10.2020 15:26 Відповісти
У меня две машины в ЕС И Я Вам скажу , что содержание авто практически одинаково
В ремонте иногда дешевле в Украине , но перегон в Украину туда и обратно 400-500 евро

а про бедных людей ВЫ ЗРЯ. Есть понятие бумеранга - что пошлёте в эфир , то и вернётся.

От тюрьмы и сумы ....
И ПОЧЕМУ ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЛАСТИ НЕ БЕСПОКОИТ , что люди покупают дешевые авто , т к у них мало денег ??????? ВСЕ ЕЗДЯТ НА АВТО
А вот автобарыги в Украине лишили бедных украинцев возможности завезти НОРМАЛЬНЫЕ ДЕШЕВЫЕ АВТО, рассказывая что бедные должны жить без авто . Не стыдно ????
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11.10.2020 16:08 Відповісти
Не тре мені казки розповідати. В мене була і б/у автівка, і є з салону, хоч вже скоро буде десять років, як з салону... І можу доповісти, що утримання дуже різниця: старої автівки, нової та утриманою, навіть якщо сам утримував...
За «бідних» людей я не дарма,,, і не дарма їх у лапки взяв, бо є справді бідні, які й не помишляють за те, а є безвідповідальні йолопи, що готові набрати боргів, щоби погасати на бумері і не думають за те, що тре за автівкою слідкувати, десь її тримати й вчитись їздити... А скоро доведеться ще техогляд проходити...
За дешеві західні автівки теж не слід дуже розповсюджуватись, бо у кожній країні є додаткові податки, які прямо не входять до ціни авто, типу податку на власність та т.і. А в Україні, де ті ж самі «бідні» люди отримують гроші у конверті, не платячи податків, тим не меньш хочуть соціальних благ... Все пов'язано і простих рішень (дайте мені дешеву автівку!) нема... І країна, і люди мають жити згідно того, що мають... я не міг собі дозволити автівку, до певного фінансового стану і виходив з цього, а не намагався примусити зробити мені привелею -«дайте мені дешевше, бо я бідний!»
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11.10.2020 16:51 Відповісти
«.. І країна, і люди мають жити згідно того, що мають... я не міг собі дозволити автівку, до певного фінансового стану і виходив з цього, а не намагався примусити зробити мені привелею -«дайте мені дешевше, бо я бідний!»»
Вы явно не врубаетесь в вопрос - в ЕС НА бу машинах ездят практически все . ПОЧЕМУ власть Украины и остальные жлобы ПЫТАЮТСЯ на этих ЖЕ авто наварить в Украине свыше 2000 евро с каждой авто . Они шо защищают ? Руцкий автопром на ЗАЗе или битве американские авто с аукционов прибывающие в порт Одессы валом или завоз японских авто с правым рулём ????? Но именно б/у европейские авто сделали изгоями

Причём сейчас тут Ваш салон ???????
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11.10.2020 16:59 Відповісти
Мій салон??? 😁 круто... Не знав, що в мене є... - пошукаю,,.
Стосовно аукціонних - теж готуються якісь дії (десь зустрічав) - всюди ж лобісти, як і в вас, як і в фєдєрастовому автопромі... - повторюсь - я не розділяю бляхєрів та все інше, що намагажться обійти мито... Так само ви обходите питання за податки, з яких живе країна, бо чомусь невдобно... Купа людей не платить податків, бо половина знаходиться у тіні, і десь держава повинна компенсувати, щоби утримувати бюджет, в тому числі компенсують і великим митом на автівки... І головне - можна боротись за зниження мита АЛЕ - після сплати мита як всі або пішки, поки... Таке моє ставлення... Бувайте здорові...
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11.10.2020 18:10 Відповісти
Такое же БЛА БЛА БЛА писали во время принятия закона про евробляхи
Результат - порох проиграл выборы и выгнали депутатов из парламента
Бо нельзя быть жлобами . Наказали 1,5 млн владельцев евроблях . Большинство из них машины оставили в Европе . Разъярили мужей, жён, детей, дедушек , кумавьев , друзей - итого 5 млн выборцев толкнули к Зеленскому
Так вот , прежде чем обвинять зебобиков , ПОСМОТРИТЕ НА СЕБЯ . Это вы привели у власти Зеленского своим жлобством
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11.10.2020 18:19 Відповісти
А тепер відповіси собі, мені не треба - кому ви зробіли гірше??? Порох був людиною самодостатньою і доволі багатою до президенства, їм і залишився??? Звісно йому гірко (мені теж) дивитись, як гробиться те, що було зроблено за п'іть років... КОМУ ви зробили гірше???
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 6827
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11.10.2020 19:20 Відповісти
Хорошее перемирие, армяне шкварятся пачками
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11.10.2020 11:18 Відповісти
это надолго. Войну легко начать - закончить трудно.
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11.10.2020 11:21 Відповісти
Кавказ споконвіку воює одне з одним !!))
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11.10.2020 11:23 Відповісти
Ага... Особливо, коли туди пхає рило Росія...
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11.10.2020 11:33 Відповісти
Боротьба проти Росіі триває з часів Кавказької війни !!!))
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11.10.2020 11:36 Відповісти
Якої саме? Росія, з перервами, воювала на Кавказі з часів Петра І і до Миколи ІІ..., тобто, майже 2 століття...
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11.10.2020 11:54 Відповісти
Когда то перед сочинской Олимпиадой прочла про историю Кавказского побережья
ДА ДА - оккупация Побережья рашкиной империей вроде в 1826 . Полное изгнание местного населения . Потом завоз кацапов, потом от безрукости кацапов , возврат части местного населения
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11.10.2020 13:38 Відповісти
Там трішки "не так" було... Просто Росія витискала з Кавказу мусульманський вплив (В першу чергу - турецький...). Адже східне узбережжя Чорного моря традиційно було замкнуте на торгівлю з нею... Народи, що сповідували іслам - ногаї, адиги та інші, були від узбережжя відтиснуті, абхази і грузини турків не дуже любили (бо не знали, що Росія - ще гірша)... От так і вийшло, що основа населення узбережжя, на північ від Грузії - некорінні народи...
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11.10.2020 14:47 Відповісти
Но ведь это оккупация
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11.10.2020 14:57 Відповісти
А Росія саме за рахунок окупації і розросталася віками... Спитайте "мєстного", "сочинця", з рязанською мордою, що означає назва його міста... Вилупить очі... Бо не знає... А от грузини і абхази знають... Це "ялина"... Колись ті місця були суцільно вкриті густими ялиновими лісами... І там жили абхази і грузини...
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11.10.2020 15:18 Відповісти
и тисами и самшитами
Недаром там есть реликтовая тисо- самшитовая роща
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11.10.2020 15:20 Відповісти
Від початку, вже понад 200 років !!)))
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11.10.2020 13:54 Відповісти
Tak armeni po ubiditelnoj prosbe raski ne tolko gorod obstreliajet Gandzu, no magistral nefti i gaza
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11.10.2020 11:21 Відповісти
"Перемирие" в исполнении "Байрактаров" продолжится до тех пор, пока последний ара с }{уйловским ихтамнетом не съ*бутся с суверенной территории Азербайджана или не будут там разорваны на вонючие куски. После этого наступит мир.
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11.10.2020 11:24 Відповісти
Надіюсь, що буде повторення "війни Судного дня", у виконанні армії Азербайджану...
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11.10.2020 11:35 Відповісти
***** спряталось в бункер и даже не кудахтает
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11.10.2020 11:25 Відповісти
Незабаром почуємо коняку Лаврушку, або Маньку-аблігацію ,або таргана Піськова !!))
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11.10.2020 11:38 Відповісти
ШШось великі сумніви... Росія готувала війну, але не здогадувалась, що вона піде не по ЇХ плану...
"Здавствуй, милая мая
Я тебя заждалси...
Ты пришла, меня нашла
А я й растерялси...".
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11.10.2020 11:45 Відповісти
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 7687
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11.10.2020 11:28 Відповісти
кобыла подержалась за конец и довольная
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11.10.2020 11:44 Відповісти
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 8571
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11.10.2020 12:03 Відповісти
"Не оставляй врага в живых и с возможностью восстановиться в силах... Иначе настанет день, когда этот враг усилится, припомнит тебе прошлое и обрежет будущее...".
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11.10.2020 11:29 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1314281711044374528 военный азербайджанский грузовик остановили в селе, смотрите что далее произошло
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11.10.2020 11:37 Відповісти
Я вам привез мир.Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 9544
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11.10.2020 11:40 Відповісти
То что - с" той сторони" вроде как стреляют , єто всьо видумкі журналістов .. А вот нам нужно просто пєрєстать стрелять .
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 6022.
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11.10.2020 11:40 Відповісти
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 965Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 2878Байрактары...
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11.10.2020 11:55 Відповісти
Задача любой армии освобождать свою территорию.
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11.10.2020 11:56 Відповісти
Не у Карабасі, а у Карабаху.
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
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11.10.2020 11:56 Відповісти
Я вам не Карабах - Барабах .. !
Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі - Цензор.НЕТ 2597 .
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11.10.2020 12:13 Відповісти
А ары думали, съездили в Кремль и будут дальше оккупировать??? Балалайку!!
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11.10.2020 12:36 Відповісти
Выживает лишь тот ара что имеет хороший слух...да и то если умеет при этом быстро бегать...
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11.10.2020 13:08 Відповісти
 
 