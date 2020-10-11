НКРЭКУ дискредитировала себя коррупцией и безответственностью, - Кучеренко
Нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал, а жалобы этого органа на якобы давление со стороны народных депутатов связаны с критикой его бездействия и коррумпированности.
Об этом заявил в фейсбуке народный депутат Алексей Кучеренко, член временной следственной комиссии, которую НКРЭКУ обвинило в давлении.
"Как я понимаю - это сезонное обострение коллективного неконституционного и безответственного органа, который за последние шесть лет полностью себя дискредитировал. Связываю это с моей принципиальной позицией относительно его бездействия, импотенции, коррумпированности и неконституционности", - прокомментировал заявление НКРЭКУ народный депутат Кучеренко.
Он отдельно отметил злоупотребления НКРЭКУ в части тарифов столичных предприятий теплокоммунэнерго.
"Особенно поражает их мошенническая позиция относительно незаконных начислений для Киевлян со стороны "Еврореконструкции" и "Киевтеплоэнерго", - добавил Кучеренко.
Напомним, 9 октября НКРЭКУ заявила, что обратилась в ГБР с заявлением о давлении со стороны народных депутатов, входящих во временную следственную комиссию, которая изучает злоупотребления на энергорынке.
За два дня до этого, 7 октября, стало известно, что НАЗК начало проверку главы НКРЭКУ Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике по обращению ВСК.
Эти факты обнаружили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетической сферы.
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Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".
НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.
КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.
Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".
Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
забавно сегодня читать какой муйней дебилов кормили два года назад)))