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НКРЭКУ дискредитировала себя коррупцией и безответственностью, - Кучеренко

НКРЭКУ дискредитировала себя коррупцией и безответственностью, - Кучеренко

Нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал, а жалобы этого органа на якобы давление со стороны народных депутатов связаны с критикой его бездействия и коррумпированности.

Об этом заявил в фейсбуке народный депутат Алексей Кучеренко, член временной следственной комиссии, которую НКРЭКУ обвинило в давлении.

"Как я понимаю - это сезонное обострение коллективного неконституционного и безответственного органа, который за последние шесть лет полностью себя дискредитировал. Связываю это с моей принципиальной позицией относительно его бездействия, импотенции, коррумпированности и неконституционности", - прокомментировал заявление НКРЭКУ народный депутат Кучеренко.

Он отдельно отметил злоупотребления НКРЭКУ в части тарифов столичных предприятий теплокоммунэнерго.

"Особенно поражает их мошенническая позиция относительно незаконных начислений для Киевлян со стороны "Еврореконструкции" и "Киевтеплоэнерго", - добавил Кучеренко.

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Напомним, 9 октября НКРЭКУ заявила, что обратилась в ГБР с заявлением о давлении со стороны народных депутатов, входящих во временную следственную комиссию, которая изучает злоупотребления на энергорынке.

За два дня до этого, 7 октября, стало известно, что НАЗК начало проверку главы НКРЭКУ Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике по обращению ВСК.

Эти факты обнаружили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетической сферы.

ВСК (460) Кучеренко (113) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+9
КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела Роттердам+
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
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11.10.2020 13:17 Ответить
+3
...введение формулы "Роттердам+", которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения

забавно сегодня читать какой муйней дебилов кормили два года назад)))
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11.10.2020 13:29 Ответить
+2
Вся влада себе дискредитувала від А до Я.
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11.10.2020 13:10 Ответить
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Вся влада себе дискредитувала від А до Я.
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11.10.2020 13:10 Ответить
НКРЭКУ дискредитировала себя коррупцией и безответственностью, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5471
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11.10.2020 13:32 Ответить
А лісапета з собою брати, чи там дадуть?
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11.10.2020 13:37 Ответить
Вся влада шмарклява себе дискредитувала.
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11.10.2020 13:11 Ответить
НКРЭКУ дискредитировала себя коррупцией и безответственностью, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3890
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11.10.2020 13:13 Ответить
За те чим граєш на роялі.
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11.10.2020 13:24 Ответить
С полностью написать НКРЭКУ слабо?? чтобы не сидели читатели не гадали
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11.10.2020 13:15 Ответить
А шоб ніхто не здогадався.
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11.10.2020 13:26 Ответить
КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела Роттердам+
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
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11.10.2020 13:17 Ответить
...введение формулы "Роттердам+", которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения

забавно сегодня читать какой муйней дебилов кормили два года назад)))
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11.10.2020 13:29 Ответить
Порошенко объединил две комиссии в одну. До этого момента тарифы на комунальные услуги и электроэнергию конечно же стремительно снижались, ведь правда ЗЕ?
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11.10.2020 13:34 Ответить
Дебіле, недороблений, почитай постанови судів, які скасували рошенівські тарифи для киян. Зараз твого кумира соєвого в зону відправлять, який з ахмєткою країну обкрадали, а ти ходи на зону йому сраку вилизувати.
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11.10.2020 23:26 Ответить
Саме цікаве, що НКРЄ створив не Порошенко, а ще Кучма; і створено відповідним законом. Просто при Порошенку вчергове перейменувалося шляхом внесення відповідних правок в Закон. Функції органу залишились ті ж самі. Да, НКРЄ Конституцією не передбачено... але, наприклад, і Пенсійний фонд, і Податкову Конституція не регламентує!
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11.10.2020 13:56 Ответить
На українську кукурудзу зросли експортні ціни https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/11/666140/
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11.10.2020 13:41 Ответить
А нам яка радість від цього?
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11.10.2020 13:46 Ответить
Наші фермери будуть з коштами, держава отримає митні надходження, селяни матимуть роботу.
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11.10.2020 14:15 Ответить
Обсіли Україну байстрюки-малороси, скоро поповзуть до вована на поклін.
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11.10.2020 16:19 Ответить
 
 