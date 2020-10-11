НКРЭКУ дискредитировала себя коррупцией и безответственностью, - Кучеренко

Нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал, а жалобы этого органа на якобы давление со стороны народных депутатов связаны с критикой его бездействия и коррумпированности.

Об этом заявил в фейсбуке народный депутат Алексей Кучеренко, член временной следственной комиссии, которую НКРЭКУ обвинило в давлении.

"Как я понимаю - это сезонное обострение коллективного неконституционного и безответственного органа, который за последние шесть лет полностью себя дискредитировал. Связываю это с моей принципиальной позицией относительно его бездействия, импотенции, коррумпированности и неконституционности", - прокомментировал заявление НКРЭКУ народный депутат Кучеренко.

Он отдельно отметил злоупотребления НКРЭКУ в части тарифов столичных предприятий теплокоммунэнерго.

"Особенно поражает их мошенническая позиция относительно незаконных начислений для Киевлян со стороны "Еврореконструкции" и "Киевтеплоэнерго", - добавил Кучеренко.

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Напомним, 9 октября НКРЭКУ заявила, что обратилась в ГБР с заявлением о давлении со стороны народных депутатов, входящих во временную следственную комиссию, которая изучает злоупотребления на энергорынке.

За два дня до этого, 7 октября, стало известно, что НАЗК начало проверку главы НКРЭКУ Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике по обращению ВСК.

Эти факты обнаружили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетической сферы.