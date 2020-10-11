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НКРЕКП дискредитувала себе корупцією і безвідповідальністю, - Кучеренко

НКРЕКП дискредитувала себе корупцією і безвідповідальністю, - Кучеренко

Нинішній склад НКРЕКП повністю себе дискредитував, а скарги цього органу на начебто тиск із боку народних депутатів пов’язані з критикою його бездіяльності та корумпованості.

Про це заявив у фейсбуці народний депутат Олексій Кучеренко, член тимчасової слідчої комісії, яку НКРЕКП звинуватила в тиску.

"Як я розумію, це сезонне загострення колективного неконституційного та безвідповідального органу, який за останні шість років повністю себе дискредитував. Пов’язую це з моєю принциповою позицією стосовно його бездіяльності, імпотенції, корумпованості та неконституційності", - прокоментував заяву НКРЕКП народний депутат Кучеренко.

Він окремо наголосив на зловживаннях НКРЕКП щодо тарифів столичних підприємств теплокомуненерго.

"Особливо вражає їхня шахрайська позиція стосовно незаконних нарахувань для киян із боку "Єврореконструкціі" та "Київтеплоенерго", - додав Кучеренко.

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Нагадаємо, 9 жовтня НКРЕКП заявила, що звернулася до ДБР із заявою про тиск із боку групи народних депутатів, що входять до тимчасової слідчої комісії, яка вивчає зловживання на енергоринку.

За два дні до цього, 7 жовтня, стало відомо, що НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці за зверненням ТСК.

Ці факти виявили депутати-члени ТСК. За їхньою інформацією, рідний брат голови НКРЕКП керує компанією "Еф енд Ем Україна", яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом низки державних підприємств енергетичного сектору.

Автор: 

ТСК (377) Кучеренко Олексій (81) НКРЕКП (1819)


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Топ коментарі
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КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела Роттердам+
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
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11.10.2020 13:17 Відповісти
+3
...введение формулы "Роттердам+", которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения

забавно сегодня читать какой муйней дебилов кормили два года назад)))
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11.10.2020 13:29 Відповісти
+2
Вся влада себе дискредитувала від А до Я.
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11.10.2020 13:10 Відповісти
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Вся влада себе дискредитувала від А до Я.
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11.10.2020 13:10 Відповісти
НКРЭКУ дискредитировала себя коррупцией и безответственностью, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5471
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11.10.2020 13:32 Відповісти
А лісапета з собою брати, чи там дадуть?
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11.10.2020 13:37 Відповісти
Вся влада шмарклява себе дискредитувала.
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11.10.2020 13:11 Відповісти
НКРЭКУ дискредитировала себя коррупцией и безответственностью, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3890
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11.10.2020 13:13 Відповісти
За те чим граєш на роялі.
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11.10.2020 13:24 Відповісти
С полностью написать НКРЭКУ слабо?? чтобы не сидели читатели не гадали
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11.10.2020 13:15 Відповісти
А шоб ніхто не здогадався.
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11.10.2020 13:26 Відповісти
КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела Роттердам+
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
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11.10.2020 13:17 Відповісти
...введение формулы "Роттердам+", которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения

забавно сегодня читать какой муйней дебилов кормили два года назад)))
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11.10.2020 13:29 Відповісти
Порошенко объединил две комиссии в одну. До этого момента тарифы на комунальные услуги и электроэнергию конечно же стремительно снижались, ведь правда ЗЕ?
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11.10.2020 13:34 Відповісти
Дебіле, недороблений, почитай постанови судів, які скасували рошенівські тарифи для киян. Зараз твого кумира соєвого в зону відправлять, який з ахмєткою країну обкрадали, а ти ходи на зону йому сраку вилизувати.
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11.10.2020 23:26 Відповісти
Саме цікаве, що НКРЄ створив не Порошенко, а ще Кучма; і створено відповідним законом. Просто при Порошенку вчергове перейменувалося шляхом внесення відповідних правок в Закон. Функції органу залишились ті ж самі. Да, НКРЄ Конституцією не передбачено... але, наприклад, і Пенсійний фонд, і Податкову Конституція не регламентує!
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11.10.2020 13:56 Відповісти
На українську кукурудзу зросли експортні ціни https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/11/666140/
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11.10.2020 13:41 Відповісти
А нам яка радість від цього?
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11.10.2020 13:46 Відповісти
Наші фермери будуть з коштами, держава отримає митні надходження, селяни матимуть роботу.
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11.10.2020 14:15 Відповісти
Обсіли Україну байстрюки-малороси, скоро поповзуть до вована на поклін.
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11.10.2020 16:19 Відповісти
 
 