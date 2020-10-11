НКРЕКП дискредитувала себе корупцією і безвідповідальністю, - Кучеренко

Нинішній склад НКРЕКП повністю себе дискредитував, а скарги цього органу на начебто тиск із боку народних депутатів пов’язані з критикою його бездіяльності та корумпованості.

Про це заявив у фейсбуці народний депутат Олексій Кучеренко, член тимчасової слідчої комісії, яку НКРЕКП звинуватила в тиску.

"Як я розумію, це сезонне загострення колективного неконституційного та безвідповідального органу, який за останні шість років повністю себе дискредитував. Пов’язую це з моєю принциповою позицією стосовно його бездіяльності, імпотенції, корумпованості та неконституційності", - прокоментував заяву НКРЕКП народний депутат Кучеренко.

Він окремо наголосив на зловживаннях НКРЕКП щодо тарифів столичних підприємств теплокомуненерго.

"Особливо вражає їхня шахрайська позиція стосовно незаконних нарахувань для киян із боку "Єврореконструкціі" та "Київтеплоенерго", - додав Кучеренко.

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Нагадаємо, 9 жовтня НКРЕКП заявила, що звернулася до ДБР із заявою про тиск із боку групи народних депутатів, що входять до тимчасової слідчої комісії, яка вивчає зловживання на енергоринку.

За два дні до цього, 7 жовтня, стало відомо, що НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці за зверненням ТСК.

Ці факти виявили депутати-члени ТСК. За їхньою інформацією, рідний брат голови НКРЕКП керує компанією "Еф енд Ем Україна", яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом низки державних підприємств енергетичного сектору.