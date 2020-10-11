"Пусть Пашинян благодарит Путина. Россия снова пришла на спасение Армении", - Алиев

Армения должна быть благодарна президенту РФ Владимиру Путину за "спасение".

Об этом сказал в интервью РБК президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Haqqin.az.

"В армянском руководстве должны наконец понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя. Я никогда себе не позволял такого тона общения ни с кем, ни внутри страны, ни тем более за рубежом. Но когда Пашинян выдвинул нам всем ультиматум, когда он оскорбил чувства азербайджанцев, он должен был быть наказан за это, и мы это сделали. И пусть благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении", - сказал Алиев.

При этом он не исключает возможности возобновления в будущем переговоров с главой армянского правительства Николом Пашиняном.

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