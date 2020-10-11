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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Пусть Пашинян благодарит Путина. Россия снова пришла на спасение Армении", - Алиев

Армения должна быть благодарна президенту РФ Владимиру Путину за "спасение".

Об этом сказал в интервью РБК президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Haqqin.az.

"В армянском руководстве должны наконец понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя. Я никогда себе не позволял такого тона общения ни с кем, ни внутри страны, ни тем более за рубежом. Но когда Пашинян выдвинул нам всем ультиматум, когда он оскорбил чувства азербайджанцев, он должен был быть наказан за это, и мы это сделали. И пусть благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении", - сказал Алиев.

При этом он не исключает возможности возобновления в будущем переговоров с главой армянского правительства Николом Пашиняном.

Читайте также: Алиев: Армения должна смириться с тем, что освобожденные нами территории она больше никогда не увидит

Азербайджан (794) Армения (829) путин владимир (31651) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+51
***** известный спаситель. Кого не спас все процветают.
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11.10.2020 13:35 Ответить
+38
***** вже врятувало Домбас розтрощивши його вщент.
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11.10.2020 13:33 Ответить
+38
Те, кто обращается за помощью к США, становятся "Южной Кореей"... Кто обращается к России, становятся "Северной"...
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11.10.2020 14:03 Ответить
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Хохохо... какой толстый троллинг параши ))))
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11.10.2020 13:25 Ответить
Как-то очень вовремя для России Азербайджан атаковал Армению. Зеленые российские человечки мочат беларусов по всей Беларуси, Навальный только вышел из комы после порции Новичка, а тут раз и Карабах. Все про все сразу забыли.
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11.10.2020 14:53 Ответить
Азербайджан не нападал на Армению.
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11.10.2020 19:38 Ответить
НИКОГДА Не верте росЦякии МЕЛЬДОНИЕВССКОЙ! ! - - https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0828fd2196a80fcae1bf0e16009af800fb7561d55bd985425302f392c8fa6706.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/dce3b6305274eeb8fcce3afa8c48a52d1c91327e5356f4b93143922ab1e898b5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/687698aa35843eb1a88584772592d6c9be9130149f6fd5828459449ec77423aa.gif https://uploads.disquscdn.com/images/bb36195a71458e162a8e043067439d13bbf8a1f207707fafe580d3d302605726.gif . https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/ca85793eb5fd75a102d4a1a2385df03574a3aada04931c82cd75c4fce4af24e5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg .. . . ..
никогда ..
никогда не забывайте это !
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11.10.2020 13:27 Ответить
Некторые СМИ сообщают что Греция отправила ИХТАМНЕТов в помощь Армении...
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11.10.2020 13:27 Ответить
Ну, допустимо, не "Греція", а якесь гіпотетичне "Товариство друзів Росії"...(чи Вірменії). Хай їдуть... В Карабаху земля бідна, кам"яниста... додаткове удобрення їй не завадить...

- Паслушайте, "хахлы", а от чего у вас земля такая богатая и плодородная?
- Тому, що в ній загарбники в три шари лежать... І вам місце знайдеться...
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11.10.2020 14:01 Ответить
Думаю греки в Карабахе -- это турецко-азербайджанская информационная утка, чтобы оправдать грубое вмешательство Турции в конфликт.
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11.10.2020 14:56 Ответить
А я думаю, що азербайджанцям ніякі "утки" не потрібні - вони звільняють свою власну землю... (Як і ми, надіюсь, скоро, продовжим звільнять свою...). І ще я думаю - ти просто дурний, чи "донбасіт"? Якщо друге, то чекай... Рано, чи пізно, до тебе прийдуть і спитають, що ти робив на українському сайті...
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11.10.2020 15:23 Ответить
Ти якось забув про те що вірмени жили навколо Арарату, а потім їх всіх вбили. Це вірменська гора. Азери прийшли одночасно з турками і витіснили вірмен. І це все ще продовжується.
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11.10.2020 15:34 Ответить
Так так, а ще там десь досі лежить Ноїв ковчег
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11.10.2020 15:55 Ответить
Не сліыали как больше миллиона армян турки просто расстреляли в начале прошлого века в окрестностях Арарата.
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11.10.2020 16:08 Ответить
Щось ти мовчиш про мій коментар... Ти вже прочитав про Нжде? Як тобі, сподобалося?...
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11.10.2020 16:41 Ответить
В геноциде армян сегодня следует обвинять Армению. Именно из Армении армяне бегут без оглядки во все стороны.
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11.10.2020 19:40 Ответить
"Шо ж ты, "фраер сдал назад?...". Так бодро "вступил в бой" за "независимый Арцах", а сейчас язык в задницу утянул... Жду, жду ответа, а его - нету... Да, кстати: не подскажешь, в каком месте "окрестностей Арарата" закопан миллион скелетов расстрелянных армян? Это ж сколько труда пришлось туркам приложить, чтобы выкопать яму для захоронения миллиона человек!?... Да ещё не в песке или в земле, а в камнях!!!... Гитлер с Гиммлером в гробах переворачиваются, от зависти... И на какой помойке вас, "лахтинцы", подбирают, таких бестолковых?...
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12.10.2020 08:47 Ответить
Щось після моїх коментарів наш "Конан-варвар" запхнув язик у задницю... "Мовчить, що риба об лід...". Мабуть прочитав мною рекомендовану інформацію...
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11.10.2020 18:39 Ответить
Так хай спочатку Арарат звільнять!... Вже тисячу років ніяк не зберуться... А на території Карабаху вони стали "більшістю" в ХХ столітті, витіснивши азербайджанців, татів і курдів...
А тепер для тебе, батрака лахтинського, інформація - щоб ти знав... Вам куратори цього не скажуть - до 1916 року вірмени, навкруг озера Ван і гори Арарат, були "більшістю", і спокійно жили, у складі Османської імперії... Однак, у 1914-му, з російськими багнетами, прийшли вірменські "добровольчі дружини", які почали вирізать турецькі і курдські села... А пізніше, коли Росії стало не до Закавказзя, вона відвела війська... З ними втекли і "добровольці". І вірмени місцеві "отримали по-повній"... А коли Російська імперія розвалилася, то ці "добровольці" створили партію "Дашнакцутюн", і продовжили різню, вже на території Нагорного Карабаху... Відкрий свою ж Вікіпедію, набери "Нжде Геворкян", і почитай... Це зараз "вірменський національний герой"... Особливо зверни увагу на два періоди - 1918-20, і 1941-45...
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11.10.2020 16:13 Ответить
...Набрав Нжде Геворкян. Нема такого. Потрібне уточнення. Дотримуйся правди. Дай лінк.
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10.11.2020 08:59 Ответить
Трохи помилився, не "Геворкян"... "Гарегін"...
Гареги́н Нжде (арм. Գարեգին Նժդեհ, настоящее имя - Гареги́н Егише́вич Тер-Арутюня́н, арм. Գարեգին Եղիշեի ...

Годы службы: 1908-1944

Место смерти: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB Владимирский централ , Вла...‎

Дата смерти: https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 21 декабря ‎https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1955 ‎ (69 лет)‎

Дата рождения: https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 1 января ‎https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1886 ‎
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10.11.2020 09:04 Ответить
Азербайджанці взагалі то були підкорені Персією, і в Турції ніколи не бували. Ну там п'ять років в 17 чи 18 ст чи щось таке, але то не рахується.
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11.10.2020 19:40 Ответить
яке це має значення сьогодні?
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10.11.2020 09:00 Ответить
Навколо Арарату і досі живуть вірмени, притому, їх там живе більше ніж в самій Вірменії і живуть вони краще ніж у Вірменії.
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12.10.2020 09:11 Ответить
PS: Питання тільки в тому що, вірмени вважають своїми тільки тих, хто одружений з вірменками і тримаються вірменської церкви. Ті, хто одружувався не на своїх чи змінив віру для вірмен не є своїми, ким би вони себе не вважали.
Хоча, в самому Стамбулі община чистих вірмен налічує 70 000.
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12.10.2020 09:49 Ответить
кацапские уши - кто бы сомневался...
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11.10.2020 13:27 Ответить
***** вже врятувало Домбас розтрощивши його вщент.
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11.10.2020 13:33 Ответить
Честно говоря, Дамбас позорный очень-очень давно на что-то подобное нарывался. Это пришла дамбасам их карма, а ***** Обнуленное лишь инструмент высших сил.
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11.10.2020 13:45 Ответить
Обстрел ВС Армении мирных жителей Гянджи - ТОЛЬКО КАДРЫ https://1news.az/news/obstrel-vs-armenii-mirnyh-zhiteley-gyandzhi---tol-ko-kadry
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11.10.2020 13:34 Ответить
Расея сама себе помочь не может, 95% народа говно жрет
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11.10.2020 13:34 Ответить
Есть много видео разлетающейся на куски техники }{уйла в оккупированной части Азербайджана. Появились и качественные скриншоты этих видео. Наслаждайтесь.
"Пусть Пашинян благодарит Путина. Россия снова пришла на спасение Армении", - Алиев - Цензор.НЕТ 7034
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11.10.2020 13:35 Ответить
у "Другой стороны" нет никакого видео, кроме расейских фейков, прикинь?
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11.10.2020 14:39 Ответить
Полетели лапти на родину
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11.10.2020 16:54 Ответить
***** известный спаситель. Кого не спас все процветают.
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11.10.2020 13:35 Ответить
Те, кто обращается за помощью к США, становятся "Южной Кореей"... Кто обращается к России, становятся "Северной"...
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11.10.2020 14:03 Ответить
Скоро крайней плоти придёт край. цены то на нефть не растут
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11.10.2020 16:54 Ответить
В Грузиии задержаны армянские «тиры», загруженные техникой военного предназначения - ВИДЕО https://1news.az/news/v-gruziii-zaderzhany-armyanskie-tiry-zagruzhennye-tehnikoy-********-prednaznacheniya---video
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11.10.2020 13:36 Ответить
уже не знаю чем ***** алиеву пригрозило, но чем то да.
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11.10.2020 13:37 Ответить
Путлеру нужна нефть по 100 баксов...
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11.10.2020 13:39 Ответить
ящик 2 на метр ему нужен - ладно, полтора в длину.
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11.10.2020 13:44 Ответить
интересно было бы послушать, шо по етому поводу думает товарищь Ердоган.
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11.10.2020 13:40 Ответить
Мэтью Брайза: Обстрелы Гянджи являются военным преступлением - ВИДЕО https://1news.az/news/met-yu-brayza-obstrely-gyandzhi-yavlyayutsya-*******-prestupleniem---video
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11.10.2020 13:40 Ответить
а обстрелы Степанакерта?
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11.10.2020 14:27 Ответить
А обстрєли Єрєвана?
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11.10.2020 14:35 Ответить
Азербайджан решает сам, какие места на своей территории ему обстреливать. И если на каком то из этих мест расселись оккупанты - никто им не доктор
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11.10.2020 14:41 Ответить
Неужели думаешь ВСА не смогут разнести в пух и прах целые жилые здания? ВСА ведет огонь только по военным объектам в Ханкенди. Если военные объекты находятся вблизи жилых домов , то это вина непосредственно оккупационных властей армении . Ханкенди находится в эпицентре театра военных действий в Карабахе. А Гянджа и другие города подвергнувшиеся терактам со стороны армянских террористов , находятся за 100 км. от Карабаха. Вот тебе видео на 18 минуте и 37 секунде https://www.youtube.com/watch?v=you4Xer3MmU&t=1131s признание и доказательства от советника паршивяна, который подтвердил что армения будет прибегать к террору мирных городов в целях вызвать панику среди мирного населения .
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11.10.2020 15:17 Ответить
Эт и все что ли? ********** прорашистских Армяшек больше не будет и борьбы за свои территории??...
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11.10.2020 13:40 Ответить
Алиев успел одеовременно и армян наказать и путлера в зад поцеловать.
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11.10.2020 13:44 Ответить
Папочкины гены, вот если бы Эрдогана...
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11.10.2020 14:41 Ответить
Алиев всрался
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11.10.2020 13:49 Ответить
Вірмен повбивав, землі повернув, можна і в туалет сходити, для чого ще в москву кататись.
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11.10.2020 13:53 Ответить
наступать теперь будет из-за страха медленнее или бьістрее ?
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11.10.2020 13:53 Ответить
с спущенными штанами
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11.10.2020 13:56 Ответить
Очільник Нагірного Карабаху пригрозив Азербайджану оголошенням війни

https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/11/7269541/
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11.10.2020 13:54 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/11/666140/ На украинскую кукурузу выросли экспортные цены
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11.10.2020 13:58 Ответить
А до цього що було? "Розминка"? І як може "оголосить війну" те, чого нема? Адже "Арцах", як "незалежну державу", не визнає навіть сама Вірменія!...
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11.10.2020 14:06 Ответить
Так понимаю, суть перемирия для Баку - дать армянам шанс уйти без новых потерь. Для азербайджанцев это тоже экономия ресурсов и сохранение жизней. Но если армянские солдаты не уйдут, армия Азербайджана снова пойдет вперед. Иначе это будет пиррова победа.
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11.10.2020 13:54 Ответить
Не спеши.
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11.10.2020 14:11 Ответить
***** организует новосовок снова на основе трёх его брацких славянских народов - белорусов, параши и армян ))
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11.10.2020 13:54 Ответить
Шо-фсё? Більше території не потрібні? Шансу не буде.
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11.10.2020 13:59 Ответить
НЕ бзди... "Сонцеликий" клич кине - побіжиш, задерши штани... Просто до тебе ще черга не дійшла... Деяким уже сказали - побігли... Тепер гниють... Дехто - під березками, "на Родине", дехто - під акаційками, на Донбасі... А кістки декого в сірійській чи лівійській пустелі шакали догризають... Май на увазі - у нагорному Карабаху теж є шакали... Виють вночі. Був на Араксі, чув... Може, то вони мріють про твої кістки?
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11.10.2020 14:58 Ответить
Диктатор лижет диктатору.
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11.10.2020 14:38 Ответить
Азербайджанці це загорілі білоруси?
Не долго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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11.10.2020 14:39 Ответить
Ну вот и закончилась " величайшая победа Азербайджана в истории" ( по словам Алиева).. пяток разрушенных аулов вернули и несколько км2 на линии соприкосновения. ВСЕ ... А как говорил.. как говорил., о всех оккупированных территориях Азербайджана., ну прям "гЭрой" из древнего эпоса.. ( ну какую бы аналогию привести - Скажем так ,на нашей линии соприкосновения с ОРДЛО возникают активные боевые действия, Зеленский кричит о войне до победного конца, украинские ВСУ занимают несколько разрушенных хуторов в серой зоне, потом Зеленский все останавливает и едет в Москву !!!! к Путину ,договариваться с ДНР и ЛНР о перемирии и прекращении боевых действий. И вы бы это считали "величайшей победой в истории Украины" Не смешите ради бога...
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11.10.2020 14:54 Ответить
********** пшел на бутылку.
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11.10.2020 18:48 Ответить
Ты чмо уже давно там, еще при аборте.
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11.10.2020 21:16 Ответить
Это только начало. Военная операция продолжается до 10-12 дней, затем - нужна пауза для перегруппировки. Вот перемирие и есть пауза.
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11.10.2020 21:48 Ответить
все правители, в которых идут кровопролитные конфликты ,и войны,должны благодарить рашиста ,за их создание и за то,что спасает их от народного гнева ..- папиредник в Украине,кыргыз ,армян,сябр Лука ,...все они с благодарностью к рашисту относятся
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11.10.2020 14:59 Ответить
Признание и доказательства от советника паршивяна, который подтвердил что армения будет прибегать к террору мирных городов в целях вызвать панику среди мирного населения . Видео на 18 минуте и 37 секунде https://www.youtube.com/watch?v=you4Xer3MmU&t=1131s
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11.10.2020 15:20 Ответить
Роисся не приходит "наспасение",она всегда приходит "навыручку", а выручка и спасение это,как говорят в Одессе,две большие разницы...
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11.10.2020 17:08 Ответить
Чем наказан Пашинян?
Добавкой отмытого на войне бабла на счета в офшоры?
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11.10.2020 17:08 Ответить
России очень выгодна роль "миротворца" в этой войне. Она прям из штанов выпрыгивает, как хочет закрепить за собой такой статус. Это ей позволит и дальше иметь влияние на этот регион, и сохранить лицо перед внутреннем пользователем(и ватниками извне. Ведь, Армения в любом случая проиграет. Вопрос только в масштабах(весь НКР потеряет или часть сохранит?).
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11.10.2020 17:38 Ответить
Турция надежный союзник Азербайджана и им плевать на угрозы паршиняна и его плешивого недосоюзника, освобождение Карабаха дело времени
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11.10.2020 18:21 Ответить
Горадиз наш! Первые кадры из освобожденного села ВИДЕО https://haqqin.az/news/191364
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11.10.2020 18:56 Ответить
Пашинян рассказал, как подбил 10 азербайджанских танков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал пресс-конференцию после возвращения из рабочей поездки в Нагорный Карабах. По словам главы правительства, он не только успел ознакомиться с ситуацией на фронте, но и лично поучаствовать в боевых действиях.

«Я спросил у наших карабахских друзей, готовы ли наши танки противостоять азербайджанской агрессии. Меня заверили, что всё работает. Так и сказали, что я могу сам проверить. Я сел в Т-72 и отправился на фронт. Из штаба мне дали координаты азербайджанцев. Мы перехватили разговор врага. Стало известно, что они хотят произвести залп по Степанакерту. Времени было в обрез, я сам прорвался в тыл врага и подбил 10 танков противника. В мой Т-72 тоже попали дважды или трижды, к счастью, вовремя поднялась на подмогу наша авиация и прикрыла меня. Меня попросили командиры больше так не делать. Постараюсь довериться профессионалам, но пусть Алиев и его дьяволы знают, что я и на Баку могу пойти, и таких как я, пол-Москвы», - рассказал Пашинян.

Также Пашинян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, относительно того, что президент России Владимир Путин спас Армению от поражения.

«Честно говоря, мы уже были готовы бомбить Баку. Я уже видел в прицел это мерзкое место. И только мой тёзка Владимир Владимирович убедил меня подождать. И пусть на Эрдогана не надеется, мы ещё в Стамбуле не всё решили», - сказал премьер-министр Армении.
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11.10.2020 19:28 Ответить
Весь той текст, - то стьоб одного з гумористичних сайтів...
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12.10.2020 00:21 Ответить
В різні вірменів в Туреччині в Першу Світову війну активно брали участь курди, які зараз контролюють Лачинський коридор і воюють вже не проти а на боці вірменів. Турки є суннітами а азербайджанці шіітами (бо були колонією Персії). Тобто посилання вірменів на те що азербайджанці мають відповідати за те що відбувалося сто років тому в Туреччині є пришито білими нитками. Це пропагандос російського штибу.
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11.10.2020 20:05 Ответить
Курди завжди воювали за тих, хто їм платив... Останні півстоліття вони воюють в інтересах СРСР та Росії, бо вона їм платить...
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12.10.2020 08:54 Ответить
Одним з головних чинників різні вірменів є, споконвічні мрії московитів захопити Босфор і Дарданели. Якби вони не підбурювали вірмен на війну з Турцією і не навалювали їм військову допомогу розігруючі болгарську схему то, і різні б не було.
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12.10.2020 09:56 Ответить
без султана эрди ты было бы в пролёте.
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11.10.2020 21:35 Ответить
роися в перде
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11.10.2020 23:13 Ответить
вся эта войнушка затевалась ради поднять кремлевскую бригаду на мировой арене
другой логики не вижу
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12.10.2020 01:34 Ответить
Все одно Кремль плювок зі своєї пики витирає
Це вже початок кінця для московитської імперії
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12.10.2020 01:35 Ответить
Прогнулся алиев перед путиным . Для своих граждан - армян мы наказали , армянам - скажите спасибо путину он вас спас .
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12.10.2020 03:04 Ответить
Це було і так зрозуміло,чи він спочатку думав,що може цього разу москва дозволить..
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12.10.2020 06:17 Ответить
 
 