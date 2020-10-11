АМКУ выявил миллиардные махинации компании Пинчука на тендерах "Укрзализныци"

Антимонопольный комитет планирует дисквалифицировать принадлежащую Виктору Пинчуку компанию "Интерпайп Украина" на три года от участия в тендерах за сговор.

Об этом пишет "Экономическая правда", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что такое же наказание грозит еще трем обществам: "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма" Интервторпром".

Все четыре указанные компании по информации в материале связаны между собой через Виктора Пинчука и его группу "Интерпайп".

"Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ. Однако указанные компании часто встречаются друг с другом на тендерах в системе Прозорро но не демонстрировали активного конкурентного соревнования", - говорится в материале.

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По данным Prozorro, компания "Интрепайп Украины" и "Фирма "Интревторпром" вместе участвовали в 12 процедурах закупки на общую сумму 455,83 млн грн. Во всех этих процедурах победу одержала "Интерпайп Украина", причем и в 11 из 12 тендеров снизило цену в ходе аукциона на символические 0,5%. В рамках процедур закупок закупались колеса и бандажи. Все процедуры проводились предприятиями "Укрзализныци".

Последняя сделка, которую собирались провернуть "Интерпайп" и УЗ, закончилась громким скандалом. Госмонополист собирался закупить у компании Виктора Пинчука колеса по цене, завышенной в 4 раза, потратив на это свыше двух миллиардов гривен. Когда информация о явно коррупционной сделке получила общественный резонанс, тендер не состоялся. А экс-финасовый директор "Укразализныци" Андрей Рязанцев обвинил члена Набсовета УЗ Сергея Лещенко во лжи и лоббировании интересов Пинчука. "Когда Лещенко спросили про тендер, он заявил: мы давно занимались этим вопросом и уже давно все ликвидировали. А потом я смотрю - открытый тендер заканчивается не потому, что Наблюдательный совет его аннулировал, а просто потому, что на торги не явился ни один продавец. То есть, ребята ждали до последнего. И если бы знали, что подозрений не будет - продавец бы пришел, и они быстро оформили бы сделку. Вот такая "борьба" с коррупцией", - рассказал Рязанцев в интервью украинским СМИ.