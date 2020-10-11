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АМКУ выявил миллиардные махинации компании Пинчука на тендерах "Укрзализныци"

АМКУ выявил миллиардные махинации компании Пинчука на тендерах

Антимонопольный комитет планирует дисквалифицировать принадлежащую Виктору Пинчуку компанию "Интерпайп Украина" на три года от участия в тендерах за сговор.

Об этом пишет "Экономическая правда", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что такое же наказание грозит еще трем обществам: "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма" Интервторпром".

Все четыре указанные компании по информации в материале связаны между собой через Виктора Пинчука и его группу "Интерпайп".

"Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ. Однако указанные компании часто встречаются друг с другом на тендерах в системе Прозорро но не демонстрировали активного конкурентного соревнования", - говорится в материале.

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По данным Prozorro, компания "Интрепайп Украины" и "Фирма "Интревторпром" вместе участвовали в 12 процедурах закупки на общую сумму 455,83 млн грн. Во всех этих процедурах победу одержала "Интерпайп Украина", причем и в 11 из 12 тендеров снизило цену в ходе аукциона на символические 0,5%. В рамках процедур закупок закупались колеса и бандажи. Все процедуры проводились предприятиями "Укрзализныци".

Последняя сделка, которую собирались провернуть "Интерпайп" и УЗ, закончилась громким скандалом. Госмонополист собирался закупить у компании Виктора Пинчука колеса по цене, завышенной в 4 раза, потратив на это свыше двух миллиардов гривен. Когда информация о явно коррупционной сделке получила общественный резонанс, тендер не состоялся. А экс-финасовый директор "Укразализныци" Андрей Рязанцев обвинил члена Набсовета УЗ Сергея Лещенко во лжи и лоббировании интересов Пинчука. "Когда Лещенко спросили про тендер, он заявил: мы давно занимались этим вопросом и уже давно все ликвидировали. А потом я смотрю - открытый тендер заканчивается не потому, что Наблюдательный совет его аннулировал, а просто потому, что на торги не явился ни один продавец. То есть, ребята ждали до последнего. И если бы знали, что подозрений не будет - продавец бы пришел, и они быстро оформили бы сделку. Вот такая "борьба" с коррупцией", - рассказал Рязанцев в интервью украинским СМИ.

Пинчук Виктор (298) Укрзализныця (2766) Антимонопольный комитет (483) Интерпайп (31)


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Топ комментарии
+17
Всю Украину ВАМПИРЯТ ОЛИГАРХИ начиная с Кучмы с зятем
Пинчук был никем . С Юлей соревновался, снимая этаж под офис в Днепре
Потом выгодно женился и скупил пол Украины - доступ к бюджетным деньгам
Потому и больницы в жопе , и пенсий не хватает и зарплаты не 1000 евро - БО ОЛИГАРХИ ВЫСАСЫВАЮТ ИЗ УКРАИНЫ ВСЮ КРОВЬ
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11.10.2020 14:30 Ответить
+14
А вот сирожа-железнодорожник, с окладом поллимона, ничего и не увидел)
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11.10.2020 14:19 Ответить
+13
30 лет обворовывают бюджет ( читать НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ)
Долой олигархов !!!
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11.10.2020 14:18 Ответить
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30 лет обворовывают бюджет ( читать НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ)
Долой олигархов !!!
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11.10.2020 14:18 Ответить
вже одного викинули на політсмітник
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11.10.2020 15:03 Ответить
кого,беню шоле? он на этом смитныке лярды с тебя гребет,не брезгует
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11.10.2020 15:06 Ответить
иммунитет не имеет , а государство имеет
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11.10.2020 15:22 Ответить
Этот мафиози при Кучме и при всех последующих президентах ногой двери в АП открывал.
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11.10.2020 20:01 Ответить
А вот сирожа-железнодорожник, с окладом поллимона, ничего и не увидел)
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11.10.2020 14:19 Ответить
Увидел-оклад
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11.10.2020 14:44 Ответить
Я только одного не пойму за последние 10 лет, Укрзалиця государственная компания или собственность олигархов как и Нафтогаз? Ато сосут деньги из бюджета и руководят, а доят их мафизные кланы
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11.10.2020 14:22 Ответить
Всю Украину ВАМПИРЯТ ОЛИГАРХИ начиная с Кучмы с зятем
Пинчук был никем . С Юлей соревновался, снимая этаж под офис в Днепре
Потом выгодно женился и скупил пол Украины - доступ к бюджетным деньгам
Потому и больницы в жопе , и пенсий не хватает и зарплаты не 1000 евро - БО ОЛИГАРХИ ВЫСАСЫВАЮТ ИЗ УКРАИНЫ ВСЮ КРОВЬ
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11.10.2020 14:30 Ответить
Це кубло висмоктує з України всі життєдайні соки , знекровлює державу , робить її неспроможною виконувати власні обов"язки !!))
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11.10.2020 14:35 Ответить
Да. И ещё депутаты , за деньги лоббирующие все нужные олигархам законы .

Так шо долой вампиров - олигархов и их шестёрок - депутатов !!!!
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11.10.2020 14:38 Ответить
Шановна, це єдине кубло гельмінтів , які паразитуют в тлі України !!))
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11.10.2020 14:41 Ответить
А как долой? Это в головы "выбарцов"надо залезть. Даже последний имбецил должен понимать, что почти за всеми политсилами стоят Коломойский, Пинчук, Медведчук,Ахметов, Фирташ. Только упаковка разная, а товар одинаковый. А пока в головах выбарцов Халабаротьки, шо призывай, шо ни призывай-все будет как прежде...
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11.10.2020 17:34 Ответить
Це кубло має ім'я. Його ім'я МАФІЯ.
Але наші ЗМІ дуже "сором'язливі" щоби називати ці речі своїми іменами.
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11.10.2020 21:05 Ответить
При так тобой нелюбимом порошенко, нафтогаз был очень прибыльным. Но пришли новые лица, которых ты выбрал, и что-то пошло не так. То укроборонпром, то энергоатом, то еще одно сверхприбыльное гос предприятие стало убыточным
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11.10.2020 14:33 Ответить
мне тоже нравятся бодрые обличительные речи єтого фрукта.
Особенно если учесть как шо оно тут жопу рвало за бубасика.
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11.10.2020 14:37 Ответить
За счет чего Нафтогаз был прибыльный? За счет цены на газ 8500грн при Парашенке? Прибыльность компаний в нашей стране напрямую зависит от нищеты населения. Петя в случае победы в 2019 году даже обещал сделать Нафтогаз еще прибыльнее повысив цену на газ для населения до 12500грн/тыс.куб. Так чт мне насрать на то что мама Коболева в Штатах недополучит пару миллиардов в год. Пускай тот Нафтогаз хоть совсем обанкротится. Нам от него все равно ни копейки не перепадет. Как и от *зеленых тарифов* и завода АвтоТАЗ где клепают росийско-китайские автомобили Васадзе ради которых Петя запретил *евробляхи* и еще хотят ввести ТО.
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11.10.2020 14:39 Ответить
до сраки карі очі...
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11.10.2020 14:55 Ответить
Так они везде сосут деньги с Украины. Украина не бедная, а разворованная страна!
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11.10.2020 14:34 Ответить
Корыто уменьшается, лицо Игорь Валерича уже не умещается и потому происходят вот такие казусы)
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11.10.2020 14:22 Ответить
Зеля клянусь если посадишь пинчука , буду считать тебя лучшим президентом Украины.
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11.10.2020 14:23 Ответить
Пинчук среди той кодлы самый безобидный, а - АМКУ просто расчищает место для более зубастых.
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11.10.2020 14:42 Ответить
Ага, білий та пухнастий !!))
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11.10.2020 14:45 Ответить
на фоні ігорь валєричів з рінат леогнідичами - так)
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11.10.2020 14:47 Ответить
А на тлі пересічних громадян ,як виглядає ??))
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11.10.2020 14:56 Ответить
Пересічні в любому випадку облізуть.
Тому що АМКУ банально звільняє місце від одного шулєра для іншого.
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11.10.2020 15:00 Ответить
АМКУ виявив мільярдні махінації компанії Пінчука на тендерах "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 8783
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11.10.2020 15:14 Ответить
хтожь его посадит?"Кучма - один из лучших украинских президентов," - Разумков.
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11.10.2020 21:49 Ответить
Оба-на, журнаГлист Сірожа намалювався !!))
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11.10.2020 14:23 Ответить
А куди дивиться Бєнядіктова з ОГПУ?
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11.10.2020 14:28 Ответить
З 1994 р. Україною кермує олігархат !!)))
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11.10.2020 14:28 Ответить
А чому з 1994?
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11.10.2020 14:33 Ответить
З приходом до влади Кучми , дона політичної корупціі , самої ніщивної для держави корупціі !!))
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11.10.2020 14:37 Ответить
так і кравчук таке ж саме гімно як і кучма.
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11.10.2020 14:47 Ответить
Кравчук, комуняка затятий, а Кучма комуняка -пристасуванець !!))
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11.10.2020 14:58 Ответить
комуняку на гіляку !
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11.10.2020 15:01 Ответить
Зрадників на палю, а іграшки на ялинку !!))
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11.10.2020 15:03 Ответить
Ой, какая неожиданность! пинчук помагал зеленскому стать презедентом не для того, чтобы вести бизнес по честному. Собственно все олигархи, которые привели зеленского к власти сейчас очень хорошо себя чувствуют: каломойше, ахметов, пинчук.
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11.10.2020 14:29 Ответить
З 1994 р.,зприходом до влади Кучми, в Україні розквіла політична корупція і олігархат прийшов до влади !!! Весь ******** істеблішмент України , це єдине, без жодних винятків, кубло, гельмінтів-політиканів !!))
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11.10.2020 14:32 Ответить
До речi Пiнчук зять Кучми якщо хтось не знае.
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11.10.2020 14:36 Ответить
В 1994 р. відбулись останні вибори до ВР , всі наступні, це лише імітація ,за сценарієм олігархата !!))
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11.10.2020 14:44 Ответить
Галька с огнеметом
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11.10.2020 14:46 Ответить
При Пете сидел и боялся, бизнес переписывал на других лиц. А при Зе обворовывает, потому что каналы мочили Петю, вместе с Беней.
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11.10.2020 14:52 Ответить
Я не розумію, навіщо все це заявляти, щоб потім все спустити на пшик? Вже майже 30 років чуємо гучні заяви та ще ні одне падло не сидить. Ні той кого звинувачують ні той хто звинувачує...
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11.10.2020 14:56 Ответить
гешефты.
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11.10.2020 15:00 Ответить
Дуркаїнці необучаємі 300 років, хай плотють. А зажидя хай користає, дуркаїнці йому дулю за спиною покажуть мовляв в могили кишень немає. То ж бо дуркаїнці...
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11.10.2020 15:03 Ответить
Зато особенно в пятилетку Петра из каждого пинчуковского сми в унисон с каломойскими сливными бачками мощными потоками хлестала говно зрады про «марадьораф и барых» с ихними апшорами и липецкими заводами в тылу врага...
Так все же, кто из крана укрзализныци выпил всю воду? )))
Кто заметает следы всего этого сейчас? Оказывается: квартирооптимист лещенко...
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11.10.2020 15:06 Ответить
Жри те
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11.10.2020 15:30 Ответить
ну и шо.. и ничего ему не будет.. гарантирую!
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11.10.2020 15:36 Ответить
Спортивная рыбалка. Выявили. Поимели. Отпустили.
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11.10.2020 16:15 Ответить
А сірожка самий чесний та справедливий борець,наглядач та викривач ,що не помітив нічого підозрілого? Отож і живемо так , бо язиком меле одне а робить падлюка зовсім інше! І все за гроші! Бо корінь всього зла грошолюбство і лицемірність! Сьогодні воно в окопах, а побачив гроші і все!!!
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11.10.2020 19:25 Ответить
Тепер є реальний привід "рапортувати" ЄС про "посилення боротьби" з олігархами.
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11.10.2020 19:49 Ответить
 
 