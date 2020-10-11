АМКУ выявил миллиардные махинации компании Пинчука на тендерах "Укрзализныци"
Антимонопольный комитет планирует дисквалифицировать принадлежащую Виктору Пинчуку компанию "Интерпайп Украина" на три года от участия в тендерах за сговор.
Об этом пишет "Экономическая правда", информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что такое же наказание грозит еще трем обществам: "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма" Интервторпром".
Все четыре указанные компании по информации в материале связаны между собой через Виктора Пинчука и его группу "Интерпайп".
"Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ. Однако указанные компании часто встречаются друг с другом на тендерах в системе Прозорро но не демонстрировали активного конкурентного соревнования", - говорится в материале.
По данным Prozorro, компания "Интрепайп Украины" и "Фирма "Интревторпром" вместе участвовали в 12 процедурах закупки на общую сумму 455,83 млн грн. Во всех этих процедурах победу одержала "Интерпайп Украина", причем и в 11 из 12 тендеров снизило цену в ходе аукциона на символические 0,5%. В рамках процедур закупок закупались колеса и бандажи. Все процедуры проводились предприятиями "Укрзализныци".
Последняя сделка, которую собирались провернуть "Интерпайп" и УЗ, закончилась громким скандалом. Госмонополист собирался закупить у компании Виктора Пинчука колеса по цене, завышенной в 4 раза, потратив на это свыше двух миллиардов гривен. Когда информация о явно коррупционной сделке получила общественный резонанс, тендер не состоялся. А экс-финасовый директор "Укразализныци" Андрей Рязанцев обвинил члена Набсовета УЗ Сергея Лещенко во лжи и лоббировании интересов Пинчука. "Когда Лещенко спросили про тендер, он заявил: мы давно занимались этим вопросом и уже давно все ликвидировали. А потом я смотрю - открытый тендер заканчивается не потому, что Наблюдательный совет его аннулировал, а просто потому, что на торги не явился ни один продавец. То есть, ребята ждали до последнего. И если бы знали, что подозрений не будет - продавец бы пришел, и они быстро оформили бы сделку. Вот такая "борьба" с коррупцией", - рассказал Рязанцев в интервью украинским СМИ.
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Долой олигархов !!!
Пинчук был никем . С Юлей соревновался, снимая этаж под офис в Днепре
Потом выгодно женился и скупил пол Украины - доступ к бюджетным деньгам
Потому и больницы в жопе , и пенсий не хватает и зарплаты не 1000 евро - БО ОЛИГАРХИ ВЫСАСЫВАЮТ ИЗ УКРАИНЫ ВСЮ КРОВЬ
Так шо долой вампиров - олигархов и их шестёрок - депутатов !!!!
Але наші ЗМІ дуже "сором'язливі" щоби називати ці речі своїми іменами.
Особенно если учесть как шо оно тут жопу рвало за бубасика.
Тому що АМКУ банально звільняє місце від одного шулєра для іншого.
Так все же, кто из крана укрзализныци выпил всю воду? )))
Кто заметает следы всего этого сейчас? Оказывается: квартирооптимист лещенко...