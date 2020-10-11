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АМКУ виявив мільярдні махінації компанії Пінчука на тендерах "Укрзалізниці"

АМКУ виявив мільярдні махінації компанії Пінчука на тендерах

Антимонопольний комітет планує дискваліфікувати компанію "Інтерпайп Україна", що належить Віктору Пінчуку, на три роки від участі в тендерах за змову.

Про це пише "Економічна правда", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що таке ж покарання загрожує ще трьом товариствам: "РЕТЕК", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром".

Всі чотири зазначені компанії, за інформацією в матеріалі, пов'язані між собою через Віктора Пінчука та його групу "Інтерпайп".

"Наразі невідомо, які саме закупівлі привернули увагу АМКУ. Однак зазначені компанії часто зустрічаються одна з одною на тендерах у системі "Прозорро" та не демонстрували активного конкурентного змагання", - йдеться в матеріалі.

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За даними Prozorro, компанія "Інтерпайп Україна" і "Фірма Інтревторпром" разом брали участь у 12 процедурах закупівлі загалом на  455,83 млн грн. У всіх цих процедурах перемогу здобула компанія  "Інтерпайп Україна", окрім того, в 11 з 12 тендерів знизила ціну під час аукціону на символічні 0,5%. У межах процедур закупівель закуповувалися колеса та бандажі. Всі процедури проводилися підприємствами "Укрзалізниці".

Остання угода, яку збиралися укласти "Інтерпайп" та УЗ, закінчилася гучним скандалом. Держмонополіст збирався купити у компанії Віктора Пінчука колеса за ціною, завищеною вчетверо, витративши на це понад два мільярди гривень. Коли інформація про явно корупційну угоду набула громадського резонансу, тендер не відбувся. А колишній фінасовий директор "Укразалізниці" Андрій Рязанцев звинуватив члена Наглядової ради УЗ Сергія Лещенка у брехні і лобіюванні інтересів Пінчука. "Коли Лещенка запитали про тендер, він заявив: "Ми давно займалися цим питанням і вже давно все ліквідували. А потім я дивлюся - відкритий тендер закінчується не тому, що Наглядова рада його анулювала, а просто тому, що на торги не з'явився жоден продавець. Тобто хлопці чекали до останнього. І якби знали, що підозр не буде, то продавець прийшов би, і вони швидко оформили б угоду. Ось така "боротьба" з корупцією", - розповів Рязанцев в інтерв'ю українським ЗМІ.

Автор: 

Пінчук Віктор (377) Укрзалізниця (6928) Антимонопольний комітет (1782) Інтерпайп (216)


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Топ коментарі
+17
Всю Украину ВАМПИРЯТ ОЛИГАРХИ начиная с Кучмы с зятем
Пинчук был никем . С Юлей соревновался, снимая этаж под офис в Днепре
Потом выгодно женился и скупил пол Украины - доступ к бюджетным деньгам
Потому и больницы в жопе , и пенсий не хватает и зарплаты не 1000 евро - БО ОЛИГАРХИ ВЫСАСЫВАЮТ ИЗ УКРАИНЫ ВСЮ КРОВЬ
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11.10.2020 14:30 Відповісти
+14
А вот сирожа-железнодорожник, с окладом поллимона, ничего и не увидел)
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11.10.2020 14:19 Відповісти
+13
30 лет обворовывают бюджет ( читать НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ)
Долой олигархов !!!
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11.10.2020 14:18 Відповісти
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30 лет обворовывают бюджет ( читать НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ)
Долой олигархов !!!
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11.10.2020 14:18 Відповісти
вже одного викинули на політсмітник
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11.10.2020 15:03 Відповісти
кого,беню шоле? он на этом смитныке лярды с тебя гребет,не брезгует
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11.10.2020 15:06 Відповісти
иммунитет не имеет , а государство имеет
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11.10.2020 15:22 Відповісти
Этот мафиози при Кучме и при всех последующих президентах ногой двери в АП открывал.
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11.10.2020 20:01 Відповісти
А вот сирожа-железнодорожник, с окладом поллимона, ничего и не увидел)
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11.10.2020 14:19 Відповісти
Увидел-оклад
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11.10.2020 14:44 Відповісти
Я только одного не пойму за последние 10 лет, Укрзалиця государственная компания или собственность олигархов как и Нафтогаз? Ато сосут деньги из бюджета и руководят, а доят их мафизные кланы
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11.10.2020 14:22 Відповісти
Всю Украину ВАМПИРЯТ ОЛИГАРХИ начиная с Кучмы с зятем
Пинчук был никем . С Юлей соревновался, снимая этаж под офис в Днепре
Потом выгодно женился и скупил пол Украины - доступ к бюджетным деньгам
Потому и больницы в жопе , и пенсий не хватает и зарплаты не 1000 евро - БО ОЛИГАРХИ ВЫСАСЫВАЮТ ИЗ УКРАИНЫ ВСЮ КРОВЬ
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11.10.2020 14:30 Відповісти
Це кубло висмоктує з України всі життєдайні соки , знекровлює державу , робить її неспроможною виконувати власні обов"язки !!))
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11.10.2020 14:35 Відповісти
Да. И ещё депутаты , за деньги лоббирующие все нужные олигархам законы .

Так шо долой вампиров - олигархов и их шестёрок - депутатов !!!!
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11.10.2020 14:38 Відповісти
Шановна, це єдине кубло гельмінтів , які паразитуют в тлі України !!))
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11.10.2020 14:41 Відповісти
А как долой? Это в головы "выбарцов"надо залезть. Даже последний имбецил должен понимать, что почти за всеми политсилами стоят Коломойский, Пинчук, Медведчук,Ахметов, Фирташ. Только упаковка разная, а товар одинаковый. А пока в головах выбарцов Халабаротьки, шо призывай, шо ни призывай-все будет как прежде...
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11.10.2020 17:34 Відповісти
Це кубло має ім'я. Його ім'я МАФІЯ.
Але наші ЗМІ дуже "сором'язливі" щоби називати ці речі своїми іменами.
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11.10.2020 21:05 Відповісти
При так тобой нелюбимом порошенко, нафтогаз был очень прибыльным. Но пришли новые лица, которых ты выбрал, и что-то пошло не так. То укроборонпром, то энергоатом, то еще одно сверхприбыльное гос предприятие стало убыточным
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11.10.2020 14:33 Відповісти
мне тоже нравятся бодрые обличительные речи єтого фрукта.
Особенно если учесть как шо оно тут жопу рвало за бубасика.
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11.10.2020 14:37 Відповісти
За счет чего Нафтогаз был прибыльный? За счет цены на газ 8500грн при Парашенке? Прибыльность компаний в нашей стране напрямую зависит от нищеты населения. Петя в случае победы в 2019 году даже обещал сделать Нафтогаз еще прибыльнее повысив цену на газ для населения до 12500грн/тыс.куб. Так чт мне насрать на то что мама Коболева в Штатах недополучит пару миллиардов в год. Пускай тот Нафтогаз хоть совсем обанкротится. Нам от него все равно ни копейки не перепадет. Как и от *зеленых тарифов* и завода АвтоТАЗ где клепают росийско-китайские автомобили Васадзе ради которых Петя запретил *евробляхи* и еще хотят ввести ТО.
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11.10.2020 14:39 Відповісти
до сраки карі очі...
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11.10.2020 14:55 Відповісти
Так они везде сосут деньги с Украины. Украина не бедная, а разворованная страна!
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11.10.2020 14:34 Відповісти
Корыто уменьшается, лицо Игорь Валерича уже не умещается и потому происходят вот такие казусы)
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11.10.2020 14:22 Відповісти
Зеля клянусь если посадишь пинчука , буду считать тебя лучшим президентом Украины.
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11.10.2020 14:23 Відповісти
Пинчук среди той кодлы самый безобидный, а - АМКУ просто расчищает место для более зубастых.
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11.10.2020 14:42 Відповісти
Ага, білий та пухнастий !!))
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11.10.2020 14:45 Відповісти
на фоні ігорь валєричів з рінат леогнідичами - так)
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11.10.2020 14:47 Відповісти
А на тлі пересічних громадян ,як виглядає ??))
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11.10.2020 14:56 Відповісти
Пересічні в любому випадку облізуть.
Тому що АМКУ банально звільняє місце від одного шулєра для іншого.
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11.10.2020 15:00 Відповісти
АМКУ виявив мільярдні махінації компанії Пінчука на тендерах "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 8783
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11.10.2020 15:14 Відповісти
хтожь его посадит?"Кучма - один из лучших украинских президентов," - Разумков.
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11.10.2020 21:49 Відповісти
Оба-на, журнаГлист Сірожа намалювався !!))
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11.10.2020 14:23 Відповісти
А куди дивиться Бєнядіктова з ОГПУ?
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11.10.2020 14:28 Відповісти
З 1994 р. Україною кермує олігархат !!)))
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11.10.2020 14:28 Відповісти
А чому з 1994?
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11.10.2020 14:33 Відповісти
З приходом до влади Кучми , дона політичної корупціі , самої ніщивної для держави корупціі !!))
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11.10.2020 14:37 Відповісти
так і кравчук таке ж саме гімно як і кучма.
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11.10.2020 14:47 Відповісти
Кравчук, комуняка затятий, а Кучма комуняка -пристасуванець !!))
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11.10.2020 14:58 Відповісти
комуняку на гіляку !
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11.10.2020 15:01 Відповісти
Зрадників на палю, а іграшки на ялинку !!))
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11.10.2020 15:03 Відповісти
Ой, какая неожиданность! пинчук помагал зеленскому стать презедентом не для того, чтобы вести бизнес по честному. Собственно все олигархи, которые привели зеленского к власти сейчас очень хорошо себя чувствуют: каломойше, ахметов, пинчук.
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11.10.2020 14:29 Відповісти
З 1994 р.,зприходом до влади Кучми, в Україні розквіла політична корупція і олігархат прийшов до влади !!! Весь ******** істеблішмент України , це єдине, без жодних винятків, кубло, гельмінтів-політиканів !!))
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11.10.2020 14:32 Відповісти
До речi Пiнчук зять Кучми якщо хтось не знае.
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11.10.2020 14:36 Відповісти
В 1994 р. відбулись останні вибори до ВР , всі наступні, це лише імітація ,за сценарієм олігархата !!))
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11.10.2020 14:44 Відповісти
Галька с огнеметом
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11.10.2020 14:46 Відповісти
При Пете сидел и боялся, бизнес переписывал на других лиц. А при Зе обворовывает, потому что каналы мочили Петю, вместе с Беней.
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11.10.2020 14:52 Відповісти
Я не розумію, навіщо все це заявляти, щоб потім все спустити на пшик? Вже майже 30 років чуємо гучні заяви та ще ні одне падло не сидить. Ні той кого звинувачують ні той хто звинувачує...
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11.10.2020 14:56 Відповісти
гешефты.
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11.10.2020 15:00 Відповісти
Дуркаїнці необучаємі 300 років, хай плотють. А зажидя хай користає, дуркаїнці йому дулю за спиною покажуть мовляв в могили кишень немає. То ж бо дуркаїнці...
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11.10.2020 15:03 Відповісти
Зато особенно в пятилетку Петра из каждого пинчуковского сми в унисон с каломойскими сливными бачками мощными потоками хлестала говно зрады про «марадьораф и барых» с ихними апшорами и липецкими заводами в тылу врага...
Так все же, кто из крана укрзализныци выпил всю воду? )))
Кто заметает следы всего этого сейчас? Оказывается: квартирооптимист лещенко...
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11.10.2020 15:06 Відповісти
Жри те
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11.10.2020 15:30 Відповісти
ну и шо.. и ничего ему не будет.. гарантирую!
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11.10.2020 15:36 Відповісти
Спортивная рыбалка. Выявили. Поимели. Отпустили.
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11.10.2020 16:15 Відповісти
А сірожка самий чесний та справедливий борець,наглядач та викривач ,що не помітив нічого підозрілого? Отож і живемо так , бо язиком меле одне а робить падлюка зовсім інше! І все за гроші! Бо корінь всього зла грошолюбство і лицемірність! Сьогодні воно в окопах, а побачив гроші і все!!!
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11.10.2020 19:25 Відповісти
Тепер є реальний привід "рапортувати" ЄС про "посилення боротьби" з олігархами.
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11.10.2020 19:49 Відповісти
 
 