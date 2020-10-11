АМКУ виявив мільярдні махінації компанії Пінчука на тендерах "Укрзалізниці"
Антимонопольний комітет планує дискваліфікувати компанію "Інтерпайп Україна", що належить Віктору Пінчуку, на три роки від участі в тендерах за змову.
Про це пише "Економічна правда", інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що таке ж покарання загрожує ще трьом товариствам: "РЕТЕК", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром".
Всі чотири зазначені компанії, за інформацією в матеріалі, пов'язані між собою через Віктора Пінчука та його групу "Інтерпайп".
"Наразі невідомо, які саме закупівлі привернули увагу АМКУ. Однак зазначені компанії часто зустрічаються одна з одною на тендерах у системі "Прозорро" та не демонстрували активного конкурентного змагання", - йдеться в матеріалі.
За даними Prozorro, компанія "Інтерпайп Україна" і "Фірма Інтревторпром" разом брали участь у 12 процедурах закупівлі загалом на 455,83 млн грн. У всіх цих процедурах перемогу здобула компанія "Інтерпайп Україна", окрім того, в 11 з 12 тендерів знизила ціну під час аукціону на символічні 0,5%. У межах процедур закупівель закуповувалися колеса та бандажі. Всі процедури проводилися підприємствами "Укрзалізниці".
Остання угода, яку збиралися укласти "Інтерпайп" та УЗ, закінчилася гучним скандалом. Держмонополіст збирався купити у компанії Віктора Пінчука колеса за ціною, завищеною вчетверо, витративши на це понад два мільярди гривень. Коли інформація про явно корупційну угоду набула громадського резонансу, тендер не відбувся. А колишній фінасовий директор "Укразалізниці" Андрій Рязанцев звинуватив члена Наглядової ради УЗ Сергія Лещенка у брехні і лобіюванні інтересів Пінчука. "Коли Лещенка запитали про тендер, він заявив: "Ми давно займалися цим питанням і вже давно все ліквідували. А потім я дивлюся - відкритий тендер закінчується не тому, що Наглядова рада його анулювала, а просто тому, що на торги не з'явився жоден продавець. Тобто хлопці чекали до останнього. І якби знали, що підозр не буде, то продавець прийшов би, і вони швидко оформили б угоду. Ось така "боротьба" з корупцією", - розповів Рязанцев в інтерв'ю українським ЗМІ.
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Долой олигархов !!!
Пинчук был никем . С Юлей соревновался, снимая этаж под офис в Днепре
Потом выгодно женился и скупил пол Украины - доступ к бюджетным деньгам
Потому и больницы в жопе , и пенсий не хватает и зарплаты не 1000 евро - БО ОЛИГАРХИ ВЫСАСЫВАЮТ ИЗ УКРАИНЫ ВСЮ КРОВЬ
Так шо долой вампиров - олигархов и их шестёрок - депутатов !!!!
Але наші ЗМІ дуже "сором'язливі" щоби називати ці речі своїми іменами.
Особенно если учесть как шо оно тут жопу рвало за бубасика.
Тому що АМКУ банально звільняє місце від одного шулєра для іншого.
Так все же, кто из крана укрзализныци выпил всю воду? )))
Кто заметает следы всего этого сейчас? Оказывается: квартирооптимист лещенко...