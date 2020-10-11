АМКУ виявив мільярдні махінації компанії Пінчука на тендерах "Укрзалізниці"

Антимонопольний комітет планує дискваліфікувати компанію "Інтерпайп Україна", що належить Віктору Пінчуку, на три роки від участі в тендерах за змову.

Про це пише "Економічна правда", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що таке ж покарання загрожує ще трьом товариствам: "РЕТЕК", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром".

Всі чотири зазначені компанії, за інформацією в матеріалі, пов'язані між собою через Віктора Пінчука та його групу "Інтерпайп".

"Наразі невідомо, які саме закупівлі привернули увагу АМКУ. Однак зазначені компанії часто зустрічаються одна з одною на тендерах у системі "Прозорро" та не демонстрували активного конкурентного змагання", - йдеться в матеріалі.

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За даними Prozorro, компанія "Інтерпайп Україна" і "Фірма Інтревторпром" разом брали участь у 12 процедурах закупівлі загалом на 455,83 млн грн. У всіх цих процедурах перемогу здобула компанія "Інтерпайп Україна", окрім того, в 11 з 12 тендерів знизила ціну під час аукціону на символічні 0,5%. У межах процедур закупівель закуповувалися колеса та бандажі. Всі процедури проводилися підприємствами "Укрзалізниці".

Остання угода, яку збиралися укласти "Інтерпайп" та УЗ, закінчилася гучним скандалом. Держмонополіст збирався купити у компанії Віктора Пінчука колеса за ціною, завищеною вчетверо, витративши на це понад два мільярди гривень. Коли інформація про явно корупційну угоду набула громадського резонансу, тендер не відбувся. А колишній фінасовий директор "Укразалізниці" Андрій Рязанцев звинуватив члена Наглядової ради УЗ Сергія Лещенка у брехні і лобіюванні інтересів Пінчука. "Коли Лещенка запитали про тендер, він заявив: "Ми давно займалися цим питанням і вже давно все ліквідували. А потім я дивлюся - відкритий тендер закінчується не тому, що Наглядова рада його анулювала, а просто тому, що на торги не з'явився жоден продавець. Тобто хлопці чекали до останнього. І якби знали, що підозр не буде, то продавець прийшов би, і вони швидко оформили б угоду. Ось така "боротьба" з корупцією", - розповів Рязанцев в інтерв'ю українським ЗМІ.