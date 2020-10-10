АМКУ допоміг російському олігархові Мордашову обійти санкції за окупацію Криму, - Загребельська

Згода Антимонопольного комітету України на купівлю Сергієм Тігіпком одного з найбільших підприємств із виготовлення металевих виробів в Україні ПрАТ "Дніпрометиз", що належить російському підсанкційному ПАТ "Північсталь", легалізує схему, за якою російські олігархи зможуть обходити українські санкції за окупацію Криму і агресію Росії проти України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю цю новину (про дозвіл на купівлю Тігіпком ПрАТ "Дніпрометиз" російського олігарха Олексія Мордашова. - Ред.) однозначною зрадою без відтінків... Дуже щедрий подарунок від Антимонопольного комітету Зеленського отримав Тігіпко і російські олігархи", - написала вона.

8 жовтня Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії Agimant Limited українського бізнесмена Сергія Тігіпка придбати одноосібний контроль над Dealzone Holding Ltd (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови), у власності якого перебувають 98,6578% акцій одного з найбільших підприємств із виготовлення металевих виробів в Україні ПрАТ "Дніпрометиз", за відповідне рішення АМКУ проголосував на засіданні 8 жовтня.

25 квітня 2019 року АМКУ розглянув питання щодо купівлі групою "ТАС" підприємства "Дніпрометиз" у підсанкційного ПАТ "Північсталь" і визнав порушення законодавства про захист економічної конкуренції в транзакції, наклавши на групу "ТАС" штраф у 55 млн грн.

Господарський суд Києва скасував рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про накладення штрафу і відмову в цій концентрації.