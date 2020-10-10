АМКУ допоміг російському олігархові Мордашову обійти санкції за окупацію Криму, - Загребельська
Згода Антимонопольного комітету України на купівлю Сергієм Тігіпком одного з найбільших підприємств із виготовлення металевих виробів в Україні ПрАТ "Дніпрометиз", що належить російському підсанкційному ПАТ "Північсталь", легалізує схему, за якою російські олігархи зможуть обходити українські санкції за окупацію Криму і агресію Росії проти України.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю цю новину (про дозвіл на купівлю Тігіпком ПрАТ "Дніпрометиз" російського олігарха Олексія Мордашова. - Ред.) однозначною зрадою без відтінків... Дуже щедрий подарунок від Антимонопольного комітету Зеленського отримав Тігіпко і російські олігархи", - написала вона.
8 жовтня Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії Agimant Limited українського бізнесмена Сергія Тігіпка придбати одноосібний контроль над Dealzone Holding Ltd (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови), у власності якого перебувають 98,6578% акцій одного з найбільших підприємств із виготовлення металевих виробів в Україні ПрАТ "Дніпрометиз", за відповідне рішення АМКУ проголосував на засіданні 8 жовтня.
25 квітня 2019 року АМКУ розглянув питання щодо купівлі групою "ТАС" підприємства "Дніпрометиз" у підсанкційного ПАТ "Північсталь" і визнав порушення законодавства про захист економічної конкуренції в транзакції, наклавши на групу "ТАС" штраф у 55 млн грн.
Господарський суд Києва скасував рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про накладення штрафу і відмову в цій концентрації.
ЧТО ТЫ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ СВОИМ ПОСТОМ?
Устраивать скандал по поводу перехода украинского завода от расийского к украинскому владельцу!
--------------------------------------------------------------------------
А кто и что собирается "таким способом продавать" кацапам?
ПыСы...Может вы не знаете - абсолютно все предприятия на востоке имеют хозяином кацапа или кацапы имеют долю в предприятиях.
Лише б щось написати?
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской , "соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога, директора его итальянской компании и по совместительству спонсора "Слуги народа".
Однозначно завербован КГБ вО времена комсомольской карьеры . В те времена вербовали всех перспективных в политике молодых студентов.
Потому можно неудивлятся ШО СОЦИАЛЬНЫЙ КГБЭШНЫЙ ЛИФТ ВЫНЕС ЕГО НА ВЕРХИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ И КОЛОМОЙСКИЙ НЕ РАСТОПТАЛ
Это такой же человек из круга коломойского, как Юля, зеля и многие другие.
Потом его опять привлекли к политической работе в Украине .
Вот так всякие агенты Новинский , Тигипко , мертветчук и разоряют Украину , выгребая в офшоры бюджетные средства, то есть налоги украинцев
Вампиры !!!!
Тебя в детстве часто роняли?
Зять второго президента Украины Леонида Кучмы. Народный депутат Украины III-IV созывов
И может созреют снять жтот хомут с шеи
Окремо потріюно змінювати виборчу систему.Заборонити партії, балотуватися ТІЛЬКИ за місцем проживання, якщо не переміг у виборах- заборона на подальше висування.А то виходить що 90 % депутатів кияни, які начебто вибрані від умовної "дерижопівки".
та таке інше. на жаль формат коменту не дозволяє викласти повністю думки .
Навіть тупі вівці піддакують, коли йдеться про порушення закону.
Тому думаю, що і цій країні ніколи не буде добре. Бо всі живущі тут брехливі тварини.
Зелені ригі при владі.
вони свідомо не хочуть жити згідно законів, постійно все порушують, отже не мають права вимагати іншого від влади.
Навіть рота не прикриває, бо пальці на телефоні. Та і взагалі настільки пофігістичне ставлення до всіх окрім себе. Оця суцільна атмосфера..
- Скажіть, як ви справляетеся з такою кількість бруду? Адже у вас щільність населення більша, ніж у Гонконгу і Токіо!...
Сінгапурець відповів:
- Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять...
Я з внуком, до карантину, часто ходив на рибалку. Там, бувало, обідали... Смажили сало, шпикачки, на вогнищі, їли бутерброди... Перед тим, як піти, перевіряли, чи погасло кострище, забирали з собою рештки того, що принесли з собою... Це обов"язок внука - перевірить, чи прибрано... А навкруги - "гадюшник"...
Був, з друзями, на рибалці. На сусідній прибережній полянці - компанія.... Спочатку пили, їли. Потім взяли сильну пневматичну гвинтівку і почали стрілять по пустих пляшках... Ну, а потім одному п"яному захотілось "сходить у кущики"... Розпанахав скаллям ногу... Мати стояли!!! В десять поверхів... А коли хтось з наших зробив зауваження, що вони самі ж винні, то полізли биться... Була-б, бійка, та ми вчасно порекомендували везти "пораненого" в лікарню, щоб не стік кров"ю...
Біда наша в тому, що всі звикли жить по принципу: "Про нас закон не писаний...". Наші люди чекають виконання оточуючими законів, однак самі на їх виконання плюють... (Це те, з чого наша полеміка починалася...).
Прикро, що таке трапляється на кожному кроці.
Ми в під'їзді новий ліфт встановлювали, за кошти мешканців.
Минуло три роки, він вже пошарпаний, що і старий. Брудні засмальцьовані вугли, стіни. Обдерті поли, планочки. Позапихуване сміття в решітки.. Це взагалі. Азіопа грьобана.
Як ти думаєш, до якого народу, в першу чергу, можна "прикласти" цей вислів?...
В сусідньому під"їзді жив "шкет" з "русскаязичної" сім"ї. Улюбленим заняттям у нього було загодить у ліфтові кабінки сусідніх під"їздів і сцять там... Коли "піймали на гарячому" і привели за вухо до батьків, то "наслухалися", що їх дитину "абижают незаслуженно"... Зараз мамка передачі в тюрму возить - синок сидить за ********* з тяжкими тілесними...
Вимагаю негайно закрити вікна, бо в моєї дружини починався бронхоспазм від тієї хімії.
- А чим ми будемо дихати якщо закриємо вікна?
- Це ваші проблеми. Зараз тут буде голова ОСББ, дільничний мент і людина з податкової. Ви маєте укладений нотаріусом договір оренди? Можете не відповідати. Тож або миттєво зачиніть вікна, або поїдете "дихати" за місцем реєстрації.
Зачинили, вийшли надвір. Через дві години тихцем відкрили. На щастя, пішов дощ і прибив вонидло.
Після цього попередив власника квартири (нормального хлопця) щоби він моніторив тимчасових мешканців на предмет можливої вагітності. По-перше їх буде складно виселити, а по-друге нам, власникам квартир, чужі крики не потрібні. Хлопець зрозумів.
- Аж ніяк. У мішки, а за кільматр - контейнери для сміття.
Він розповів як гостював у Швеції. Тож там при виїзді з місця пікніків охоронці змушують буквально всіх відкрити багажники и пред'явити сміття. Навіть якщо люди не "пікнікували", а просто гуляли, вони про всяк випадок збирають опале листя та якісь гілочки у мішок, інакше доведеться довго переконувати охоронців чим вони займалися.
шаг из машины - маска на роте с носом...
санитайзеры, уже не знаю насколько они еффецтивны, но на входе в любой магазин...
иногда и швицары стоят и ручку тележки протрут перед тем как ты ее покатишь.... но не везде....
Громадянство отримати??🤔