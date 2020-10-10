УКР
АМКУ допоміг російському олігархові Мордашову обійти санкції за окупацію Криму, - Загребельська

Згода Антимонопольного комітету України на купівлю Сергієм Тігіпком одного з найбільших підприємств із виготовлення металевих виробів в Україні ПрАТ "Дніпрометиз", що належить російському підсанкційному ПАТ "Північсталь", легалізує схему, за якою російські олігархи зможуть обходити українські санкції за окупацію Криму і агресію Росії проти України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю цю новину (про дозвіл на купівлю Тігіпком ПрАТ "Дніпрометиз" російського олігарха Олексія Мордашова. - Ред.) однозначною зрадою без відтінків... Дуже щедрий подарунок від Антимонопольного комітету Зеленського отримав Тігіпко і російські олігархи", - написала вона.

8 жовтня Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії Agimant Limited українського бізнесмена Сергія Тігіпка придбати одноосібний контроль над Dealzone Holding Ltd (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови), у власності якого перебувають 98,6578% акцій одного з найбільших підприємств із виготовлення металевих виробів в Україні ПрАТ "Дніпрометиз", за відповідне рішення АМКУ проголосував на засіданні 8 жовтня.

25 квітня 2019 року АМКУ розглянув питання щодо купівлі групою "ТАС" підприємства "Дніпрометиз" у підсанкційного ПАТ "Північсталь" і визнав порушення законодавства про захист економічної конкуренції в транзакції, наклавши на групу "ТАС" штраф у 55 млн грн.

Господарський суд Києва скасував рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про накладення штрафу і відмову в цій концентрації.

росія (68043) санкції (12769) Тігіпко Сергій (434) Антимонопольний комітет (1800) Загребельська Агія (119)
+23
Наступну революцію ми проведемо "трошки" по іншому. По взрослому без зеленок, смітєвих баків і котлів для патріотів, а з вірьовками і стовпами.....
показати весь коментар
10.10.2020 10:58 Відповісти
+12
На сайте ведомства сообщается, что Пищанская занимала должность заместителя председателя АМКУ с сентября 2019 года, когда была назначена указом президента Владимира Зеленского. До этого была коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг", директором ООО "Закупочные решения"; также занимала должности в "АрселорМиттал Кривой Рог" и ООО "Метинвест Холдинг".
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской , "соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога, директора его итальянской компании и по совместительству спонсора "Слуги народа".
показати весь коментар
10.10.2020 11:11 Відповісти
+11
а то шо практически все сми Украины антиукраинские АМКУ не волнует?
показати весь коментар
10.10.2020 11:06 Відповісти
Наступну революцію ми проведемо "трошки" по іншому. По взрослому без зеленок, смітєвих баків і котлів для патріотів, а з вірьовками і стовпами.....
показати весь коментар
10.10.2020 10:58 Відповісти
потрібно було це робити ще в 2004-му
показати весь коментар
10.10.2020 11:14 Відповісти
Дурень думкою радіє,нею він і багатіє,не було в нас ще революції,і не буде.
показати весь коментар
10.10.2020 11:19 Відповісти
Сподіваюсь що вона розпочнеться дуже скоро!!!
показати весь коментар
10.10.2020 13:01 Відповісти
Зелено!
показати весь коментар
10.10.2020 11:00 Відповісти
ВЖЕ ПРЯМА ДЕРЖАВНА ЗРАДА ЧИ ЩЕ НІ? У ЗСУ ПЕРЕСТАЛИ ПОСТАЧАТИ ПРОТИТАНКОВІ РАКЕТИ

https://newsua.one/news/vzhe-pryama-derzhavna-zrada-chi-sze-ni-u-zsu-perestali-postachati-protitankovi-raketi.html

АМКУ помог российскому олигарху Мордашову обойти санкции за оккупацию Крыма, - Загребельская - Цензор.НЕТ 2476

Україна практично повністю припинила закупівлю ракет "Корсар". Наразі рівень забезпеченості нашої армії даними ракетами - близько 15 відсотків від необхідного. Забезпеченість самими комплексами теж недостатня - близько 50%. І це при тому, що де-факто Генштаб і так занижує кількість комплексів, яке необхідно, щоб цифри не були зовсім вже кричущими.
показати весь коментар
10.10.2020 11:00 Відповісти
13 Листопада 2019

Тисячі керованих ракет «Корсар» і «Стугна» поставлено до війська.



Про це Інформаційному агентству Міністерства оборони України *********** повідомив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони полковник Владислав Шостак.
показати весь коментар
10.10.2020 11:15 Відповісти
к чему ты это?.. что ты хотел сказать?
показати весь коментар
10.10.2020 11:30 Відповісти
Що именно вам не понятно?
показати весь коментар
10.10.2020 11:34 Відповісти
ну конкретно же написано. Ну напишу большими буквами:

ЧТО ТЫ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ СВОИМ ПОСТОМ?
показати весь коментар
10.10.2020 11:49 Відповісти
і де посилання на джерело...
показати весь коментар
10.10.2020 12:00 Відповісти
только для учений и хватит
показати весь коментар
10.10.2020 14:47 Відповісти
Какая патриотка!
Устраивать скандал по поводу перехода украинского завода от расийского к украинскому владельцу!
показати весь коментар
10.10.2020 11:02 Відповісти
Скандал не в этом, а в способе передачи, таким же способом можно продать и кацапам, поскольку создан прецедент
показати весь коментар
10.10.2020 11:06 Відповісти
таким же способом можно продать и кацапам, поскольку создан прецедент

--------------------------------------------------------------------------
А кто и что собирается "таким способом продавать" кацапам?
ПыСы...Может вы не знаете - абсолютно все предприятия на востоке имеют хозяином кацапа или кацапы имеют долю в предприятиях.
показати весь коментар
10.10.2020 11:21 Відповісти
Що це за вкид? Є джерело з посиланням?
показати весь коментар
10.10.2020 15:30 Відповісти
Есть, почитай про Метинвесст холдинг
показати весь коментар
10.10.2020 17:19 Відповісти
І що ж там таке написано?
показати весь коментар
10.10.2020 21:19 Відповісти
Конечно есть.. Например, М.Ефимов, будучи депутатом - бппшником, продал кацапам завод Энергоспецмашсталь. Заводом "Пушка" вначале владела жена Лужкова, затем кому-то перепродала, КЗТС - акционеры кацапы, КМЗ - хозяева кацапы, НКМЗ - хотят продать кацапам (но кацапы поставили условия - половину работяг нафик)...
показати весь коментар
10.10.2020 19:51 Відповісти
Це ж ти писав: "...абсолютно все предприятия на востоке имеют хозяином кацапа или кацапы имеют долю в предприятиях". А тепер вже пишеш "НКМЗ - хотят продать" - це ж тільки наміри. А де в метінвесті або в ДТЕКу хозяєва кацапи? Ахмєтов та Новінський мають укрїнське громадянство.
Лише б щось написати?
показати весь коментар
10.10.2020 21:18 Відповісти
Стукайте та обрящітє...Нема сенсу витрачати час на добірку інфи хто де хозяїн - все одне ви будете казати "вивсеврете"
показати весь коментар
10.10.2020 22:22 Відповісти
Так, звісно, ти методічку відробив, треба тепер скоріш на нову тему
показати весь коментар
10.10.2020 23:57 Відповісти
А хто українській власник!??? Мерзота тігібко, так ця тварина краде з моменту як "корочку комсомольську" сховав до кращих часів.
показати весь коментар
10.10.2020 13:06 Відповісти
ты гибкий,фуле...
показати весь коментар
10.10.2020 11:03 Відповісти
так вся влада на службі в олігархів,під покровом ночі перемовини проводять)
показати весь коментар
10.10.2020 11:04 Відповісти
а то шо практически все сми Украины антиукраинские АМКУ не волнует?
показати весь коментар
10.10.2020 11:06 Відповісти
На сайте ведомства сообщается, что Пищанская занимала должность заместителя председателя АМКУ с сентября 2019 года, когда была назначена указом президента Владимира Зеленского. До этого была коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг", директором ООО "Закупочные решения"; также занимала должности в "АрселорМиттал Кривой Рог" и ООО "Метинвест Холдинг".
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской , "соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога, директора его итальянской компании и по совместительству спонсора "Слуги народа".
показати весь коментар
10.10.2020 11:11 Відповісти
А шо вы хотите от агента фсб тигипко ?
показати весь коментар
10.10.2020 11:17 Відповісти
Комсомолец Тигипко рождён в Молдове .

Однозначно завербован КГБ вО времена комсомольской карьеры . В те времена вербовали всех перспективных в политике молодых студентов.

Потому можно неудивлятся ШО СОЦИАЛЬНЫЙ КГБЭШНЫЙ ЛИФТ ВЫНЕС ЕГО НА ВЕРХИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ И КОЛОМОЙСКИЙ НЕ РАСТОПТАЛ
показати весь коментар
10.10.2020 11:21 Відповісти
Что значит не растоптал?
Это такой же человек из круга коломойского, как Юля, зеля и многие другие.
показати весь коментар
10.10.2020 11:42 Відповісти
Тигипко , це виползиш з Кучмівського кубла !!000
показати весь коментар
10.10.2020 11:44 Відповісти
Руководитель штаба Янека в 2004. После оранжевой революции уехал жить в Москву.

Потом его опять привлекли к политической работе в Украине .

Вот так всякие агенты Новинский , Тигипко , мертветчук и разоряют Украину , выгребая в офшоры бюджетные средства, то есть налоги украинцев
Вампиры !!!!
показати весь коментар
10.10.2020 11:25 Відповісти
Весь істеблішмент України , без жодних винятків, це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!))
показати весь коментар
10.10.2020 11:45 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
10.10.2020 12:01 Відповісти
Зять кучмы. Точка. Кстати, пепо сынло женилось на питерской и ходило с футболкой я люблю П...
показати весь коментар
10.10.2020 11:45 Відповісти
Кто зять Кучмы?
Тебя в детстве часто роняли?
показати весь коментар
10.10.2020 11:49 Відповісти
Один из богатейших украинцев, входящий в первую десятку среди них. В 2008 году, по версии журнала «Форбс», стал самым богатым украинцем, обойдя Рината Ахметова[4]. В 2013 году занял 6-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием 2,150 млрд долларов[5].

Зять второго президента Украины Леонида Кучмы. Народный депутат Украины III-IV созывов
показати весь коментар
10.10.2020 15:16 Відповісти
Доки вселякі Мертвечуки, Новинські, Тигипки, Гепи та Допи будут вільно себе почувати в Україні , цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
показати весь коментар
10.10.2020 11:48 Відповісти
Я думаю , что лозунг ДОЛОЙ ОЛИГАРХОВ должен быть перед глазами украинцев постоянно
И может созреют снять жтот хомут с шеи
показати весь коментар
10.10.2020 12:00 Відповісти
Останні реальні вибори відбулись 1994 р., з приходом до влади Кучми , розквіла політична корупція і утворився олігархат, який керує Україною досі !! Бубочка ,це лялька з ганчір"я !!!)))
показати весь коментар
10.10.2020 12:10 Відповісти
Тому що основна маса українців кричать "Геть олігархів!", не тому, що не хочуть їх, а тому, що мріють самі стать ними... Ви "Володар Кілець" читали? Згадайте, як Гендальф пояснював, як Кільце Всевладдя перетворює душу? Кожного наділяє "всевладдям" у відповідності з його натурою і силами... От і наші "Горлуми" мріють отримать своє "всевладдя"... І приклади з літератури нашої можу привести - наприклад, п"єсу "Сто тисяч"... Головний герой мріє: "Їдеш один день, другий, третій... "Чия земля? "Калитчина!...". Що це як не "дрібне всевладдя"? А вбивство депутатом Лозинським у лісі, який він "захапав", селянина? Це те ж саме "всевладдя", тільки іншого штибу...
показати весь коментар
10.10.2020 13:29 Відповісти
Так. Я вже давно побачила цю заздрість. А на виборах відбулась помста більш успішній людині, на фоні якої ці нікчеми особливо і не виділялись. Зате обрали більш на себе схожого продажного підлабузника і циркача.
показати весь коментар
10.10.2020 13:55 Відповісти
треба кричати "смерть олігархам", і не кричати а діяти!
показати весь коментар
10.10.2020 15:39 Відповісти
Ти так нічого і не зрозумів... Діять теж потрібно з розумом... Тут питання не стільки "Як діять?...", а "Для чого діять?..." Якщо діять для того, щоб прибрать "олігархів" "П" і "К", щоб на їх місце прийшли нові олігархи "М" і "О", чи якісь інші, то нема чого і браться...
показати весь коментар
10.10.2020 15:49 Відповісти
Я все зрозумів, "смерть" не означае вбивство, це означає відібрати стратегічні об'єкти життєзабазпечення, єлектро мережі, газорозподільчі мережі, та таке інше, у приватних руках не повинно бути нічого окрім торгівлі, послуг та з нуля побудованного виробництва.Тобто все що "прихватизовано" шахти єлектостанції,ГОКи, та інші заводи-пароплави, потрібно повернути.Я на власні очі бачив що сталося з Дніпровською "Петровкою" за роки після приватизації, і таке з кожним підприємством.
Окремо потріюно змінювати виборчу систему.Заборонити партії, балотуватися ТІЛЬКИ за місцем проживання, якщо не переміг у виборах- заборона на подальше висування.А то виходить що 90 % депутатів кияни, які начебто вибрані від умовної "дерижопівки".
та таке інше. на жаль формат коменту не дозволяє викласти повністю думки .
показати весь коментар
10.10.2020 16:42 Відповісти
Зебанутые 73% довольны
показати весь коментар
10.10.2020 12:12 Відповісти
Обрали вони , а страждають всі і Україна. як держава так саме !!))
показати весь коментар
10.10.2020 12:21 Відповісти
А монопольному комитету ХОРОШО ЗАПЛАТИЛИ . Почему ГБР и НАБУ ещё не там?
показати весь коментар
10.10.2020 11:26 Відповісти
Кругова порука злочинців в цій країні.
Навіть тупі вівці піддакують, коли йдеться про порушення закону.
Тому думаю, що і цій країні ніколи не буде добре. Бо всі живущі тут брехливі тварини.
показати весь коментар
10.10.2020 11:53 Відповісти
Ой, мене вже нічого не дивує.
Зелені ригі при владі.
показати весь коментар
10.10.2020 11:51 Відповісти
А з-за їхнеї спини виглядає дупа зажопінців !!! Начувайтесь українці , зажопінці це реальна загроза Україні,як державі, та українцям, як націі !!!))))
показати весь коментар
10.10.2020 12:04 Відповісти
найбільша загроза українцям самі українці.
вони свідомо не хочуть жити згідно законів, постійно все порушують, отже не мають права вимагати іншого від влади.
показати весь коментар
10.10.2020 12:12 Відповісти
Згоден!1 Що поробиш,"мудрий народ", який вибирає Голобородька , аби не Порошенко !! Наслідки асиміляціі українців московитами та кремлівської селекціі, ще довгий час будут давати ознаки !!))))
показати весь коментар
10.10.2020 12:19 Відповісти
та чорт кращий за порошенка!А Ви л'єте воду на млин пуйла , якщо для Вас соевий пройдисвіт найкращий.
показати весь коментар
10.10.2020 15:42 Відповісти
"Всі хочуть змін на краще, однак ніхто не хоче починать з себе...".
показати весь коментар
10.10.2020 13:17 Відповісти
Мене вчора роздратувала коза в маршрутці. Приспустила маску на мордяці і сидить кашляє.
Навіть рота не прикриває, бо пальці на телефоні. Та і взагалі настільки пофігістичне ставлення до всіх окрім себе. Оця суцільна атмосфера..
показати весь коментар
10.10.2020 13:24 Відповісти
Я таке бидло спостерігаю постійно, коли змушений їхать у маршрутці. Вчора товариш запрошував по гриби. Їхать електричкою, півтори години (автомобілем не можна - пройшли дощі, а туди ведуть лише грунтові лісові дороги. Тому, лише залізницею, а там ліс починається за 50 м від колії). Я відмовився, не ризикнув... Саме через це...
показати весь коментар
10.10.2020 13:50 Відповісти
На іншій гілці пишуть, що в густонаселеному Стамбулі ВСІ у масках і на кожному кроці санітайзери.
показати весь коментар
10.10.2020 13:53 Відповісти
Розумієте, я колись читав про Сінгапур. Там організували Всесвітню виставку сантехнічного обладнання. І на цій виставці представнику місцевої влади задали питання:
- Скажіть, як ви справляетеся з такою кількість бруду? Адже у вас щільність населення більша, ніж у Гонконгу і Токіо!...
Сінгапурець відповів:
- Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять...
Я з внуком, до карантину, часто ходив на рибалку. Там, бувало, обідали... Смажили сало, шпикачки, на вогнищі, їли бутерброди... Перед тим, як піти, перевіряли, чи погасло кострище, забирали з собою рештки того, що принесли з собою... Це обов"язок внука - перевірить, чи прибрано... А навкруги - "гадюшник"...
Був, з друзями, на рибалці. На сусідній прибережній полянці - компанія.... Спочатку пили, їли. Потім взяли сильну пневматичну гвинтівку і почали стрілять по пустих пляшках... Ну, а потім одному п"яному захотілось "сходить у кущики"... Розпанахав скаллям ногу... Мати стояли!!! В десять поверхів... А коли хтось з наших зробив зауваження, що вони самі ж винні, то полізли биться... Була-б, бійка, та ми вчасно порекомендували везти "пораненого" в лікарню, щоб не стік кров"ю...
Біда наша в тому, що всі звикли жить по принципу: "Про нас закон не писаний...". Наші люди чекають виконання оточуючими законів, однак самі на їх виконання плюють... (Це те, з чого наша полеміка починалася...).
показати весь коментар
10.10.2020 14:11 Відповісти
Я вас зрозуміла. Гарний приклад.
Прикро, що таке трапляється на кожному кроці.
Ми в під'їзді новий ліфт встановлювали, за кошти мешканців.
Минуло три роки, він вже пошарпаний, що і старий. Брудні засмальцьовані вугли, стіни. Обдерті поли, планочки. Позапихуване сміття в решітки.. Це взагалі. Азіопа грьобана.
показати весь коментар
10.10.2020 14:16 Відповісти
Розумію... Сам кілька разів панелі ліфта протирав тампоном з ацетоном, від маркерних "розписів"... Так один раз, коли цим займався, почув від однієї "тринди" лайку - їй, бачите, "ваняет"!!!
показати весь коментар
10.10.2020 14:31 Відповісти
А я спостерігав у Туреччині таку картину: на перилах зовнішніх сходів якась дитина поклала шматочок тістечка. То була "нейтральна зона", яку не контролювали покоївки. Наступного дня там з'явився пластиковий стаканчик з "бичками". Я взав фломастер і жирно написав "Urus domuzları" (ру**кие свиньи). Протягом години все було прибране і напис змитий. Хоча в готелі "того" контингенту були лічені одиниці.
показати весь коментар
10.10.2020 16:05 Відповісти
Вислів чув: "Ложка дьогтю псує бочку меду..."? "Ограниченные люди с непомерными амбициями охотнее всего гадят в местах, обжитых другими людьми. А в местах, которые являются для кого-то святыми, гадят с особым трудолюбием и упорством...".
Як ти думаєш, до якого народу, в першу чергу, можна "прикласти" цей вислів?...
В сусідньому під"їзді жив "шкет" з "русскаязичної" сім"ї. Улюбленим заняттям у нього було загодить у ліфтові кабінки сусідніх під"їздів і сцять там... Коли "піймали на гарячому" і привели за вухо до батьків, то "наслухалися", що їх дитину "абижают незаслуженно"... Зараз мамка передачі в тюрму возить - синок сидить за ********* з тяжкими тілесними...
показати весь коментар
10.10.2020 16:36 Відповісти
Гидять не лише ********. Ось ми з дружиною повернулися з відпочинку. Відчиняємо вікна - ззовні вдарив зарах розчинника. Токсичного. Миттєво оббігав, обдзвонив сусідів, знайшов: просто під нами якась бидлота винаймає квартиру, з дозволу господаря пофарбували підвіконня і залишили вікна відчиненими.
Вимагаю негайно закрити вікна, бо в моєї дружини починався бронхоспазм від тієї хімії.
- А чим ми будемо дихати якщо закриємо вікна?
- Це ваші проблеми. Зараз тут буде голова ОСББ, дільничний мент і людина з податкової. Ви маєте укладений нотаріусом договір оренди? Можете не відповідати. Тож або миттєво зачиніть вікна, або поїдете "дихати" за місцем реєстрації.
Зачинили, вийшли надвір. Через дві години тихцем відкрили. На щастя, пішов дощ і прибив вонидло.
Після цього попередив власника квартири (нормального хлопця) щоби він моніторив тимчасових мешканців на предмет можливої вагітності. По-перше їх буде складно виселити, а по-друге нам, власникам квартир, чужі крики не потрібні. Хлопець зрозумів.
показати весь коментар
10.10.2020 17:22 Відповісти
Оголошення в під"їзді: "Уважаемые жильцы! Пожалуйста, не выбрасывайте окурки с балкона... Вы можете попасть в хороших людей, остановившихся, чтобы поссать на клумбу у вашего подъезда...".
показати весь коментар
10.10.2020 16:40 Відповісти
Років 10 тому під час пікніка біля річки до нашої компанії приєднався цікавий чоловік. Диригент духових оркестрів з родиною. На ранок влаштував нам "алаверди". Коли ми вже збиралися додому, він обережно поцікавився, чи не збираємося ми закопати сміття в землю?
- Аж ніяк. У мішки, а за кільматр - контейнери для сміття.
Він розповів як гостював у Швеції. Тож там при виїзді з місця пікніків охоронці змушують буквально всіх відкрити багажники и пред'явити сміття. Навіть якщо люди не "пікнікували", а просто гуляли, вони про всяк випадок збирають опале листя та якісь гілочки у мішок, інакше доведеться довго переконувати охоронців чим вони займалися.
показати весь коментар
10.10.2020 15:48 Відповісти
... за кілометр...
показати весь коментар
10.10.2020 15:56 Відповісти
все в масках у нас на районе....
шаг из машины - маска на роте с носом...
санитайзеры, уже не знаю насколько они еффецтивны, но на входе в любой магазин...
иногда и швицары стоят и ручку тележки протрут перед тем как ты ее покатишь.... но не везде....
показати весь коментар
10.10.2020 14:17 Відповісти
А я завжди і всюди маю "пшикалку" (70 мл) куди заливаю 96% етиловий спирт. Нещодавно здавав тест IFA, тож попшикав стілець перед тим як сісти. Медсестри були приємно шоковані.
показати весь коментар
10.10.2020 16:10 Відповісти
А чому зразу зрада, якщо Тигібко купив російский бізнес. А якщо Порошенко продав йому ленінську кузню, та ще й з оборонними замовленнями, то це був патріотизм?
показати весь коментар
10.10.2020 12:28 Відповісти
А хто ж Новінському допоміг Українське
Громадянство отримати??🤔
показати весь коментар
10.10.2020 12:31 Відповісти
Евреи евреям помогают украинское гражданство получать. Потом вместе грабят. Да и в чужой народ стрелять не жалко. Майдан это уже показал. Почему власти Киргизии никого не расстреляли из бунтовщиков? Потому что и там и там киргизы.
показати весь коментар
10.10.2020 14:51 Відповісти
Так п'ятий і допоміг...))
показати весь коментар
10.10.2020 14:55 Відповісти
Коли при владі не українці то вона стає антиукраїнською.
показати весь коментар
10.10.2020 12:45 Відповісти
АМКУ допоміг російському олігархові Мордашову обійти санкції за окупацію Криму, - Загребельська - Цензор.НЕТ 10
показати весь коментар
10.10.2020 12:53 Відповісти
В тебе роги та лапті стирчать
показати весь коментар
10.10.2020 15:44 Відповісти
Это означает, что в АМКУ сидят настоящие патриоты Украины. Как же ещё это объяснить?
показати весь коментар
10.10.2020 16:25 Відповісти
ДАВНО ПОРА СДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТИ КОМИТЕТЫ ВЕРТУАЛЬНЫМИ !!! И ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОДОБНОГО РОДА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ !!!
показати весь коментар
10.10.2020 16:26 Відповісти
Украиной правит банда предателей-коррупционеров, бывших "рыгов", возглавляемых агентом кремля ермаком-козырем.
показати весь коментар
11.10.2020 01:00 Відповісти
АМКУ допоміг російському олігархові Мордашову обійти санкції за окупацію Криму, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6545
показати весь коментар
11.10.2020 01:02 Відповісти
 
 