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Новости Коронавирус и карантин
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Только Кировоградская область соответствует критерию Минздрава по количеству заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения. ИНФОГРАФИКА

Только Кировоградская область соответствует критерию Минздрава по количеству заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения. ИНФОГРАФИКА

В 23 областях и Киеве превышены индикативные показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Самый высокий показатель по заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней зафиксирован в Сумской области.

Наиболее загруженны больницы Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областей.

Только в Кировоградской области ситуация с распространением COVID-19 позволяет местным властям ослабить карантин.

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Только Кировоградская область соответствует критерию Минздрава по количеству заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения 01
Только Кировоградская область соответствует критерию Минздрава по количеству заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хм... Кировоградская область - это такой уединённый остров далеко в океане?
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11.10.2020 14:52 Ответить
Люди везде в масках, в маршрутках, магазинах. Вот и результат. В других городах забили
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11.10.2020 15:39 Ответить
Це Кіров з того світу охороняє совкодрочерів?
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11.10.2020 15:51 Ответить
 
 