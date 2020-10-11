Только Кировоградская область соответствует критерию Минздрава по количеству заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения. ИНФОГРАФИКА

В 23 областях и Киеве превышены индикативные показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Самый высокий показатель по заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней зафиксирован в Сумской области.

Наиболее загруженны больницы Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областей.

Только в Кировоградской области ситуация с распространением COVID-19 позволяет местным властям ослабить карантин.

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