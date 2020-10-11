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Только Кировоградская область соответствует критерию Минздрава по количеству заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения. ИНФОГРАФИКА
В 23 областях и Киеве превышены индикативные показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.
Самый высокий показатель по заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней зафиксирован в Сумской области.
Наиболее загруженны больницы Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областей.
Только в Кировоградской области ситуация с распространением COVID-19 позволяет местным властям ослабить карантин.
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NonCFist
показать весь комментарий11.10.2020 14:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
aafs asfasf
показать весь комментарий11.10.2020 15:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Анатолий Финский #460102
показать весь комментарий11.10.2020 15:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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