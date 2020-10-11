Коронавирус способен проникать в мозг, - немецкие ученые
Более чем у половины пациентов, скончавшихся от COVID-19, вирус обнаруживается в тканях мозга: это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему.
Об этом рассказывается в новой статье, которую команда профессора Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Маркуса Глатцеля (Markus Glatzel) опубликовала в журнале Lancet Neurology, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В ходе вскрытия пациентов, скончавшихся от COVID-19, у половины из них вирус был обнаружен в центральной нервной системе.
Вскрытие показало, что более чем у половины пациентов, скончавшихся от COVID-19, вирус обнаруживается в тканях мозга: это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему. Вместе с тем патологические изменения здесь не слишком велики.
Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от COVID-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет. Отмечается, что практически у всех (93 процента) инфекция развилась на фоне существовавших хронических болезней — как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74 процента скончались в больницах, причиной смерти врачи назвали вирусную пневмонию, вызванную COVID-19.
В ходе вскрытия и анализа тканей центральной нервной системы вирусная РНК или вирусные белки выделялись у 53 процентов погибших, а у восьми удалось идентифицировать и белки, и РНК. Следы SARS-CoV-2 обнаружились в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. По-видимому, вирус может проникать в ЦНС через блуждающий нерв, который связывает мозг с целым рядом органов, включая легкие, кишечник и носоглотку.
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Він в інформаційному плані уже повністю захопив мозок 80-90% населення. Якщо не більше.
А це =відкриття= явно з тих, коли німецькі вчені теж "відкрили", що ковід викликає таке ускладення як міокардит. Ото відкриття ! На науковий прорив століття тягне !
Порахувати, скільки кожен ресурс щодня пише / озвучує на ковідну тему (у %) - вразить.
Опитування провели серед 1000 людей.
Нормально ? На 38 млн населення.
Так і тут.
https://www.bbc.com/russian/features-52450482 28 апреля 2020.
https://www.bbc.com/russian/features-52450482 Коронавирус может проникать в головной мозг, нарушать работу нервной системы и вызывать другие осложнения.
Где такие злые бесы - чуть друг друга не едят,
Чтоб творить им совместное зло потом,
Поделиться приехали опытом.
Страашно, аж жуть!
Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от COVID-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет. Отмечается, что практически у всех (93 процента) инфекция развилась на фоне существовавших хронических болезней - как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74 процента скончались в больницах, причиной смерти врачи назвали вирусную пневмонию, вызванную COVID-19
"Вчені" назвали причину смерті. Але в другому абзаці ці самі пацієнти раптово перетворилися уже не на померлих, а загиблих.
Ну, як же без маніпуляцій ? Пайку "вченим" треба відпрацювати. Ґрант же дали.
В нас стільки не живуть.А от зевірус вразив,навіть дуже багато молоді.
Такої біди країна не знала з часів початку репресій та голодомору в сталінські часи. І за всю історію людства, жодній армії не забороняли захищати свою країну і народ!