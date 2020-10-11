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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус способен проникать в мозг, - немецкие ученые

Коронавирус способен проникать в мозг, - немецкие ученые

Более чем у половины пациентов, скончавшихся от COVID-19, вирус обнаруживается в тканях мозга: это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему.

Об этом рассказывается в новой статье, которую команда профессора Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Маркуса Глатцеля (Markus Glatzel) опубликовала в журнале Lancet Neurology, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ходе вскрытия пациентов, скончавшихся от COVID-19, у половины из них вирус был обнаружен в центральной нервной системе.

Вскрытие показало, что более чем у половины пациентов, скончавшихся от COVID-19, вирус обнаруживается в тканях мозга: это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему. Вместе с тем патологические изменения здесь не слишком велики.

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Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от COVID-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет. Отмечается, что практически у всех (93 процента) инфекция развилась на фоне существовавших хронических болезней — как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74 процента скончались в больницах, причиной смерти врачи назвали вирусную пневмонию, вызванную COVID-19.

В ходе вскрытия и анализа тканей центральной нервной системы вирусная РНК или вирусные белки выделялись у 53 процентов погибших, а у восьми удалось идентифицировать и белки, и РНК. Следы SARS-CoV-2 обнаружились в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. По-видимому, вирус может проникать в ЦНС через блуждающий нерв, который связывает мозг с целым рядом органов, включая легкие, кишечник и носоглотку.

Автор: 

болезнь (591) карантин (16729) мозг (6) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+33
73% це не загрожує через відсутність останнього.
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11.10.2020 22:26 Ответить
+25
В зебілів мозку немає. Їм не страшно.
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11.10.2020 22:26 Ответить
+7
Если он (мозг) есть у человека.
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11.10.2020 22:25 Ответить
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Если он (мозг) есть у человека.
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11.10.2020 22:25 Ответить
По - моему у всех наших управителей коронавирус давно поселился в мозге.
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11.10.2020 22:33 Ответить
73% це не загрожує через відсутність останнього.
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11.10.2020 22:26 Ответить
нє. 23% це не загрожує через відсутність останнього.
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11.10.2020 22:50 Ответить
Нє!
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11.10.2020 22:55 Ответить
Нє! Пє!
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11.10.2020 23:09 Ответить
Вот зебил только что подтвердил эту теорию. Кроме как передрать и испорть - больше ни на что не годные безмозглые тупни.
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12.10.2020 08:04 Ответить
согласен. Зебилы, это те кто плохо пишет на этом сайте про Зе. Они же какао-боты.
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12.10.2020 08:28 Ответить
Унылый клоун... как и твой бездарный главЗебил.
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12.10.2020 10:21 Ответить
Дублирую
Коронавірус здатний проникати в мозок, - німецькі вчені - Цензор.НЕТ 6765
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12.10.2020 07:51 Ответить
может коронавирус уже проник в мозг 73%?
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12.10.2020 11:06 Ответить
В зебілів мозку немає. Їм не страшно.
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11.10.2020 22:26 Ответить
нє, то у пебілів мозку немає. вам не страшно.
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11.10.2020 22:51 Ответить
Разочарую вас,более половины из здесь клеймящих Зеленского, за него и голосовали.
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11.10.2020 23:07 Ответить
Нас двоє, ділимо 100% на двох, виходить по 50%, я, точно за ЗЕбіла не голосував, значить за вашою формулою за нього голосували ви...
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12.10.2020 07:02 Ответить
Так всі зараз кажуть зараз що не голосували! Я вам ще більшу таемницю відкрию,в бюлетенях ще під три десятки кандидатів було.
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12.10.2020 08:24 Ответить
Яка благодатна тема ...
Він в інформаційному плані уже повністю захопив мозок 80-90% населення. Якщо не більше.
А це =відкриття= явно з тих, коли німецькі вчені теж "відкрили", що ковід викликає таке ускладення як міокардит. Ото відкриття ! На науковий прорив століття тягне !
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11.10.2020 22:27 Ответить
Заметно.
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11.10.2020 22:28 Ответить
А если честно,каждый день какое-то открытие переходящее в запугивание. Страх управляет человеком.
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11.10.2020 22:30 Ответить
Писаки від журналістики в темі. Разом з політиками та "експертами".
Порахувати, скільки кожен ресурс щодня пише / озвучує на ковідну тему (у %) - вразить.
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11.10.2020 22:32 Ответить
"Британські вчені" вже не в тренді, перейшли на інших.
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11.10.2020 22:38 Ответить
У нас новина в газеті: більшість канадців за закриття неосновних бізнесів, як, наприклад, спортцентри та культові споруди.
Опитування провели серед 1000 людей.
Нормально ? На 38 млн населення.
Так і тут.
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11.10.2020 22:47 Ответить
Хто і коли це зупинить?
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11.10.2020 22:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/126283 Кажуть,коли буде так звана вакцина і коли окремі зароблять гроші і переколотять світом.
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11.10.2020 22:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Ну так завжди такі опитування роблять.Навіть коли вибори.Вкладають через змі в голови правильні думки.І потім приблизно все сходиться.
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11.10.2020 22:50 Ответить
Нарешті, і ця «новина» дошкандибала...

https://www.bbc.com/russian/features-52450482 28 апреля 2020.
https://www.bbc.com/russian/features-52450482 Коронавирус может проникать в головной мозг, нарушать работу нервной системы и вызывать другие осложнения.
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11.10.2020 22:31 Ответить
Из заморского из леса, где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы - чуть друг друга не едят,
Чтоб творить им совместное зло потом,
Поделиться приехали опытом.
Страашно, аж жуть!
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11.10.2020 22:33 Ответить
хоть в чем-то повезло 73%, могут не парится и жить спокойно, он не может проникнуть в то, чего у них нет, сами ученые признали
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11.10.2020 22:36 Ответить
Все, що треба знати про це "унікальне відкриття":
Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от COVID-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет. Отмечается, что практически у всех (93 процента) инфекция развилась на фоне существовавших хронических болезней - как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74 процента скончались в больницах, причиной смерти врачи назвали вирусную пневмонию, вызванную COVID-19

"Вчені" назвали причину смерті. Але в другому абзаці ці самі пацієнти раптово перетворилися уже не на померлих, а загиблих.
Ну, як же без маніпуляцій ? Пайку "вченим" треба відпрацювати. Ґрант же дали.
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11.10.2020 22:37 Ответить
Пам'ятаєш про вірусний менінгіт? Чи ж не відкриття.
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11.10.2020 22:43 Ответить
После кацапской инъекции против коронавируса, чип легко заходит в мозг пациенту
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11.10.2020 22:38 Ответить
Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от COVID-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет.Источник: https://censor.net/ru/n3224249

В нас стільки не живуть.А от зевірус вразив,навіть дуже багато молоді.
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11.10.2020 22:39 Ответить
Всё идёт по сценарию знаменитой голливудской картины газонокосильщик 2 фильм это была разминка сейчас реальность
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11.10.2020 22:43 Ответить
100% он сидит там у всех стоящих у корыта...и не только....меня сегодня не пускали в трамвай у ватманши корона...А следующий вожатый запустил всех что не пропустили впереди обоссаные ватманши 4 самки...
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11.10.2020 22:46 Ответить
Схоже епідемія в нас роспочалася раніше ніж в китайськом Ухані
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11.10.2020 22:47 Ответить
Не пізніше весни 2019 року в формі масового "барижного" психозу з помутнінням здорового глузду.
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12.10.2020 08:06 Ответить
Бедный зеленый мозг...но больше всего вирус проникает в ватный мозг....а активно питается им низшие белки=говно
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11.10.2020 22:48 Ответить
вірус проникає У ВСІ ОРГАНИ людини, тому що вражає СЕРЦЕВО-СУДИННУ систему, а кров бігає по цілому тілі людини!!! Просто все починається з легень, тому що людина вдихає вірус, а він потім розповсюджується ПО ВСЬОМУ ТІЛУ! Вчені прямо кажуть, що ЦЕЙ вірус - ГІРШЕ НІЖ СНІД! МИ ВСІ ПОМРЕМО!!! ААААААААААА!!!!!!!!!111111111
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11.10.2020 22:53 Ответить
Сьогодні найстрашніший вірус для громадян України це
Коронавірус здатний проникати в мозок, - німецькі вчені - Цензор.НЕТ 8152

Такої біди країна не знала з часів початку репресій та голодомору в сталінські часи. І за всю історію людства, жодній армії не забороняли захищати свою країну і народ!
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11.10.2020 22:55 Ответить
Этот девайс смотрится на нём словно кастрюля на голове, гораздо больше ему подходит шляпа Бонапарта
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11.10.2020 23:04 Ответить
дірки від кулі бракує
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11.10.2020 23:56 Ответить
так дивно читати тролів що вважають себе іншими ніж ті 73% інфантильних "виборців"...
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11.10.2020 22:56 Ответить
Тебе самому не надоело? Я что-то не улавливаю связи между зебилами, порохоботами и отрицателями ковида. Последних достаточно и в том, и в том лагере. Понимаешь ли, если человек зацикливается на какой-то идее, то, возможно, ему нужна помощь психиатра.
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11.10.2020 23:59 Ответить
Это похоже правда. Мой друг сейчас в реанимации, но уже на улучшении, а пару дней назад к ним привезли мужика больного, говорит, что орал двое суток, спать не давал. Врачи сказали сильно поврежден мозг. Сегодня затих. Зараза если в серьезной дозе очень тяжело проходящая. С обычной пневмонией не сравнить.
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11.10.2020 23:09 Ответить
Почему в Китае-то нет ни одного случая? В Китае-то он куда делся, если это так? Изолирование одних симптомников никак бы не привело к полному искоренению вируса, если бессимптомники заразны.. Ну, предположим, бессимптомники не заразны, китайцы всех в карантине выдержали, распространение погасили до нуля и вируса у них больше нет. Что более, чем странно, но тем не менее. Теперь вопрос - почему у них вирус не возвращается? Что, китайцы перестали по миру ездить? Вот прям все разом? Ни черта не перестали, как ездили, так и ездят. Такого просто не может быть, учитывая все то, что мы знаем о распространяемости коронавируса. Или мы чего-то не знаем? Или нам о чем-то не говорят? У меня на это нет никакого внятного ответа. Может, у вас он есть? (с)
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11.10.2020 23:11 Ответить
Завозные случаи там периодически возникают. В несколько десятков. Но, видимо, жесточайший контроль за въезжающими. А там хз. У них нужно узнавать.
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11.10.2020 23:14 Ответить
Они тебе расскажут только то, шо по телеку увидят/услышат - тобто то, шо им компартия навешает.
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11.10.2020 23:23 Ответить
Я не про телек, а про их МОЗ. Какие то наработки есть.
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11.10.2020 23:26 Ответить
Кто ж тебе скажет, шо там вообще происходило и происходит.
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11.10.2020 23:29 Ответить
Какой то объем информации всегда просочится. В наш век на 100% закрыться и у Сев. Кореи не всегда получается. На то и сидят умные люди аналитиками в различных разведслужбах.
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11.10.2020 23:42 Ответить
Вот, ждем, осталось только ждать. Сколько - хз.
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11.10.2020 23:47 Ответить
пи.си.. И почему в Китае вирус был практически везде - кроме Пекина (не было зарегистрированного ни одного случая Ковида !!!) хм.. странно это все.. очень странно....
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11.10.2020 23:15 Ответить
Да кто этих китаез разберет. Может какую вакцину втихаря разработали и не отсвечивают, ждут удобного случая.
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11.10.2020 23:20 Ответить
во-во.. как говорили умные люди --- у кого у первых появится вакцина - тот и запустил этот вирусняк по миру...
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11.10.2020 23:29 Ответить
И я об этом: не выбрался вирус или просто не захотел в Пекин.
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11.10.2020 23:24 Ответить
И почему все думают, шо он до закрытия Уханя никуда не попал, в т.ч. и к нам - оттуда напрямую или через Рашку. И вообще - сколько лет этому вирусу?
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11.10.2020 23:46 Ответить
Якби цих померлих дослідили на 100 інших вірусів, то їх теж знайшли б, оскільки на кожній людині є приблизно 150 вірусів і вони не тільки на шкірі, але в крові в різній концентрації, а кров вона блукає по всьому тілу включно з нервовою системою. І як такі видатні німецькі професори не знають таку просту істину? То може вони не такі вже й видатні, га?..
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11.10.2020 23:15 Ответить
Будет смешно, если гепа в первом туре победит.
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11.10.2020 23:27 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/terehov-skryvaet-chto-kernes-v-tjazhelom-sostojanii-i-ne-mozhet-razgovarivat-rodzinskij-1522336.html Терехов скрывает, что Кернес в тяжелом состоянии и не может разговаривать - Родзинский
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11.10.2020 23:55 Ответить
Теперь понятно, почему Зе от Ленки не заразился...
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12.10.2020 00:00 Ответить
 
 