Коронавірус здатний проникати в мозок, - німецькі вчені

Більш ніж у половини пацієнтів, що померли від COVID-19, вірус виявляється в тканинах мозку: це свідчить про його високу здатність проникати в центральну нервову систему.

Про це розповідається у новій статті, яку команда професора Університетської клініки Гамбург-Еппендорф Маркуса Глатцель (Markus Glatzel) опублікувала в журналі Lancet Neurology, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Під час розтину пацієнтів, що померли від COVID-19, у половини вірус був виявлений у центральній нервовій системі.

Розтин показав, що більш ніж у половини пацієнтів, що померли від COVID-19, вірус виявляється в тканинах мозку: це свідчить про його високу здатність проникати у центральну нервову систему. Разом з тим патологічні зміни тут не надто великі.

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Автори провели аутопсію 43 пацієнтам гамбурзьких клінік, які померли від COVID-19 у березні-квітні 2020 року, при середньому віці 76 років. Зазначається, що практично у всіх (93 відсотки) інфекція розвинулася на тлі існуючих хронічних хвороб - як правило, серцево-судинної та респіраторної систем. 74 відсотки померли в лікарнях, причиною смерті лікарі назвали вірусну пневмонію, викликану COVID-19.

Під час розтину та аналізу тканин центральної нервової системи вірусна РНК або вірусні білки виділялися у 53 відсотків загиблих, а у восьми вдалося ідентифікувати і білки, і РНК. Сліди SARS-CoV-2 виявилися в клітинах стовбура мозку і нейронах, які відходять від нього. Мабуть, вірус може проникати у ЦНС через блукаючий нерв, який пов'язує мозок з цілою низкою органів, включаючи легені, кишечник і носоглотку.