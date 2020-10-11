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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус здатний проникати в мозок, - німецькі вчені

Коронавірус здатний проникати в мозок, - німецькі вчені

Більш ніж у половини пацієнтів, що померли від COVID-19, вірус виявляється в тканинах мозку: це свідчить про його високу здатність проникати в центральну нервову систему.

Про це розповідається у новій статті, яку команда професора Університетської клініки Гамбург-Еппендорф Маркуса Глатцель (Markus Glatzel) опублікувала в журналі Lancet Neurology, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Під час розтину пацієнтів, що померли від COVID-19, у половини вірус був виявлений у центральній нервовій системі.

Розтин показав, що більш ніж у половини пацієнтів, що померли від COVID-19, вірус виявляється в тканинах мозку: це свідчить про його високу здатність проникати у центральну нервову систему. Разом з тим патологічні зміни тут не надто великі.

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Автори провели аутопсію 43 пацієнтам гамбурзьких клінік, які померли від COVID-19 у березні-квітні 2020 року, при середньому віці 76 років. Зазначається, що практично у всіх (93 відсотки) інфекція розвинулася на тлі існуючих хронічних хвороб - як правило, серцево-судинної та респіраторної систем. 74 відсотки померли в лікарнях, причиною смерті лікарі назвали вірусну пневмонію, викликану COVID-19.

Під час розтину та аналізу тканин центральної нервової системи вірусна РНК або вірусні білки виділялися у 53 відсотків загиблих, а у восьми вдалося ідентифікувати і білки, і РНК. Сліди SARS-CoV-2 виявилися в клітинах стовбура мозку і нейронах, які відходять від нього. Мабуть, вірус може проникати у ЦНС через блукаючий нерв, який пов'язує мозок з цілою низкою органів, включаючи легені, кишечник і носоглотку.

хвороба (305) карантин (18172) мозок (2) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+33
73% це не загрожує через відсутність останнього.
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11.10.2020 22:26 Відповісти
+25
В зебілів мозку немає. Їм не страшно.
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11.10.2020 22:26 Відповісти
+7
Если он (мозг) есть у человека.
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11.10.2020 22:25 Відповісти
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Если он (мозг) есть у человека.
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11.10.2020 22:25 Відповісти
По - моему у всех наших управителей коронавирус давно поселился в мозге.
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11.10.2020 22:33 Відповісти
73% це не загрожує через відсутність останнього.
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11.10.2020 22:26 Відповісти
нє. 23% це не загрожує через відсутність останнього.
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11.10.2020 22:50 Відповісти
Нє!
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11.10.2020 22:55 Відповісти
Нє! Пє!
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11.10.2020 23:09 Відповісти
Вот зебил только что подтвердил эту теорию. Кроме как передрать и испорть - больше ни на что не годные безмозглые тупни.
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12.10.2020 08:04 Відповісти
согласен. Зебилы, это те кто плохо пишет на этом сайте про Зе. Они же какао-боты.
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12.10.2020 08:28 Відповісти
Унылый клоун... как и твой бездарный главЗебил.
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12.10.2020 10:21 Відповісти
Дублирую
Коронавірус здатний проникати в мозок, - німецькі вчені - Цензор.НЕТ 6765
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12.10.2020 07:51 Відповісти
может коронавирус уже проник в мозг 73%?
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12.10.2020 11:06 Відповісти
В зебілів мозку немає. Їм не страшно.
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11.10.2020 22:26 Відповісти
нє, то у пебілів мозку немає. вам не страшно.
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11.10.2020 22:51 Відповісти
Разочарую вас,более половины из здесь клеймящих Зеленского, за него и голосовали.
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11.10.2020 23:07 Відповісти
Нас двоє, ділимо 100% на двох, виходить по 50%, я, точно за ЗЕбіла не голосував, значить за вашою формулою за нього голосували ви...
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12.10.2020 07:02 Відповісти
Так всі зараз кажуть зараз що не голосували! Я вам ще більшу таемницю відкрию,в бюлетенях ще під три десятки кандидатів було.
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12.10.2020 08:24 Відповісти
Яка благодатна тема ...
Він в інформаційному плані уже повністю захопив мозок 80-90% населення. Якщо не більше.
А це =відкриття= явно з тих, коли німецькі вчені теж "відкрили", що ковід викликає таке ускладення як міокардит. Ото відкриття ! На науковий прорив століття тягне !
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11.10.2020 22:27 Відповісти
Заметно.
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11.10.2020 22:28 Відповісти
А если честно,каждый день какое-то открытие переходящее в запугивание. Страх управляет человеком.
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11.10.2020 22:30 Відповісти
Писаки від журналістики в темі. Разом з політиками та "експертами".
Порахувати, скільки кожен ресурс щодня пише / озвучує на ковідну тему (у %) - вразить.
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11.10.2020 22:32 Відповісти
"Британські вчені" вже не в тренді, перейшли на інших.
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11.10.2020 22:38 Відповісти
У нас новина в газеті: більшість канадців за закриття неосновних бізнесів, як, наприклад, спортцентри та культові споруди.
Опитування провели серед 1000 людей.
Нормально ? На 38 млн населення.
Так і тут.
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11.10.2020 22:47 Відповісти
Хто і коли це зупинить?
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11.10.2020 22:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/126283 Кажуть,коли буде так звана вакцина і коли окремі зароблять гроші і переколотять світом.
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11.10.2020 22:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Ну так завжди такі опитування роблять.Навіть коли вибори.Вкладають через змі в голови правильні думки.І потім приблизно все сходиться.
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11.10.2020 22:50 Відповісти
Нарешті, і ця «новина» дошкандибала...

https://www.bbc.com/russian/features-52450482 28 апреля 2020.
https://www.bbc.com/russian/features-52450482 Коронавирус может проникать в головной мозг, нарушать работу нервной системы и вызывать другие осложнения.
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11.10.2020 22:31 Відповісти
Из заморского из леса, где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы - чуть друг друга не едят,
Чтоб творить им совместное зло потом,
Поделиться приехали опытом.
Страашно, аж жуть!
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11.10.2020 22:33 Відповісти
хоть в чем-то повезло 73%, могут не парится и жить спокойно, он не может проникнуть в то, чего у них нет, сами ученые признали
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11.10.2020 22:36 Відповісти
Все, що треба знати про це "унікальне відкриття":
Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от COVID-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет. Отмечается, что практически у всех (93 процента) инфекция развилась на фоне существовавших хронических болезней - как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74 процента скончались в больницах, причиной смерти врачи назвали вирусную пневмонию, вызванную COVID-19

"Вчені" назвали причину смерті. Але в другому абзаці ці самі пацієнти раптово перетворилися уже не на померлих, а загиблих.
Ну, як же без маніпуляцій ? Пайку "вченим" треба відпрацювати. Ґрант же дали.
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11.10.2020 22:37 Відповісти
Пам'ятаєш про вірусний менінгіт? Чи ж не відкриття.
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11.10.2020 22:43 Відповісти
После кацапской инъекции против коронавируса, чип легко заходит в мозг пациенту
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11.10.2020 22:38 Відповісти
Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от COVID-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет.Источник: https://censor.net/ru/n3224249

В нас стільки не живуть.А от зевірус вразив,навіть дуже багато молоді.
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11.10.2020 22:39 Відповісти
Всё идёт по сценарию знаменитой голливудской картины газонокосильщик 2 фильм это была разминка сейчас реальность
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11.10.2020 22:43 Відповісти
100% он сидит там у всех стоящих у корыта...и не только....меня сегодня не пускали в трамвай у ватманши корона...А следующий вожатый запустил всех что не пропустили впереди обоссаные ватманши 4 самки...
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11.10.2020 22:46 Відповісти
Схоже епідемія в нас роспочалася раніше ніж в китайськом Ухані
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11.10.2020 22:47 Відповісти
Не пізніше весни 2019 року в формі масового "барижного" психозу з помутнінням здорового глузду.
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12.10.2020 08:06 Відповісти
Бедный зеленый мозг...но больше всего вирус проникает в ватный мозг....а активно питается им низшие белки=говно
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11.10.2020 22:48 Відповісти
вірус проникає У ВСІ ОРГАНИ людини, тому що вражає СЕРЦЕВО-СУДИННУ систему, а кров бігає по цілому тілі людини!!! Просто все починається з легень, тому що людина вдихає вірус, а він потім розповсюджується ПО ВСЬОМУ ТІЛУ! Вчені прямо кажуть, що ЦЕЙ вірус - ГІРШЕ НІЖ СНІД! МИ ВСІ ПОМРЕМО!!! ААААААААААА!!!!!!!!!111111111
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11.10.2020 22:53 Відповісти
Сьогодні найстрашніший вірус для громадян України це
Коронавірус здатний проникати в мозок, - німецькі вчені - Цензор.НЕТ 8152

Такої біди країна не знала з часів початку репресій та голодомору в сталінські часи. І за всю історію людства, жодній армії не забороняли захищати свою країну і народ!
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11.10.2020 22:55 Відповісти
Этот девайс смотрится на нём словно кастрюля на голове, гораздо больше ему подходит шляпа Бонапарта
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11.10.2020 23:04 Відповісти
дірки від кулі бракує
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11.10.2020 23:56 Відповісти
так дивно читати тролів що вважають себе іншими ніж ті 73% інфантильних "виборців"...
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11.10.2020 22:56 Відповісти
Тебе самому не надоело? Я что-то не улавливаю связи между зебилами, порохоботами и отрицателями ковида. Последних достаточно и в том, и в том лагере. Понимаешь ли, если человек зацикливается на какой-то идее, то, возможно, ему нужна помощь психиатра.
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11.10.2020 23:59 Відповісти
Это похоже правда. Мой друг сейчас в реанимации, но уже на улучшении, а пару дней назад к ним привезли мужика больного, говорит, что орал двое суток, спать не давал. Врачи сказали сильно поврежден мозг. Сегодня затих. Зараза если в серьезной дозе очень тяжело проходящая. С обычной пневмонией не сравнить.
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11.10.2020 23:09 Відповісти
Почему в Китае-то нет ни одного случая? В Китае-то он куда делся, если это так? Изолирование одних симптомников никак бы не привело к полному искоренению вируса, если бессимптомники заразны.. Ну, предположим, бессимптомники не заразны, китайцы всех в карантине выдержали, распространение погасили до нуля и вируса у них больше нет. Что более, чем странно, но тем не менее. Теперь вопрос - почему у них вирус не возвращается? Что, китайцы перестали по миру ездить? Вот прям все разом? Ни черта не перестали, как ездили, так и ездят. Такого просто не может быть, учитывая все то, что мы знаем о распространяемости коронавируса. Или мы чего-то не знаем? Или нам о чем-то не говорят? У меня на это нет никакого внятного ответа. Может, у вас он есть? (с)
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11.10.2020 23:11 Відповісти
Завозные случаи там периодически возникают. В несколько десятков. Но, видимо, жесточайший контроль за въезжающими. А там хз. У них нужно узнавать.
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11.10.2020 23:14 Відповісти
Они тебе расскажут только то, шо по телеку увидят/услышат - тобто то, шо им компартия навешает.
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11.10.2020 23:23 Відповісти
Я не про телек, а про их МОЗ. Какие то наработки есть.
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11.10.2020 23:26 Відповісти
Кто ж тебе скажет, шо там вообще происходило и происходит.
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11.10.2020 23:29 Відповісти
Какой то объем информации всегда просочится. В наш век на 100% закрыться и у Сев. Кореи не всегда получается. На то и сидят умные люди аналитиками в различных разведслужбах.
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11.10.2020 23:42 Відповісти
Вот, ждем, осталось только ждать. Сколько - хз.
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11.10.2020 23:47 Відповісти
пи.си.. И почему в Китае вирус был практически везде - кроме Пекина (не было зарегистрированного ни одного случая Ковида !!!) хм.. странно это все.. очень странно....
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11.10.2020 23:15 Відповісти
Да кто этих китаез разберет. Может какую вакцину втихаря разработали и не отсвечивают, ждут удобного случая.
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11.10.2020 23:20 Відповісти
во-во.. как говорили умные люди --- у кого у первых появится вакцина - тот и запустил этот вирусняк по миру...
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11.10.2020 23:29 Відповісти
И я об этом: не выбрался вирус или просто не захотел в Пекин.
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11.10.2020 23:24 Відповісти
И почему все думают, шо он до закрытия Уханя никуда не попал, в т.ч. и к нам - оттуда напрямую или через Рашку. И вообще - сколько лет этому вирусу?
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11.10.2020 23:46 Відповісти
Якби цих померлих дослідили на 100 інших вірусів, то їх теж знайшли б, оскільки на кожній людині є приблизно 150 вірусів і вони не тільки на шкірі, але в крові в різній концентрації, а кров вона блукає по всьому тілу включно з нервовою системою. І як такі видатні німецькі професори не знають таку просту істину? То може вони не такі вже й видатні, га?..
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11.10.2020 23:15 Відповісти
Будет смешно, если гепа в первом туре победит.
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11.10.2020 23:27 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/terehov-skryvaet-chto-kernes-v-tjazhelom-sostojanii-i-ne-mozhet-razgovarivat-rodzinskij-1522336.html Терехов скрывает, что Кернес в тяжелом состоянии и не может разговаривать - Родзинский
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11.10.2020 23:55 Відповісти
Теперь понятно, почему Зе от Ленки не заразился...
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12.10.2020 00:00 Відповісти
 
 