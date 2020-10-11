Коронавірус здатний проникати в мозок, - німецькі вчені
Більш ніж у половини пацієнтів, що померли від COVID-19, вірус виявляється в тканинах мозку: це свідчить про його високу здатність проникати в центральну нервову систему.
Про це розповідається у новій статті, яку команда професора Університетської клініки Гамбург-Еппендорф Маркуса Глатцель (Markus Glatzel) опублікувала в журналі Lancet Neurology, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Під час розтину пацієнтів, що померли від COVID-19, у половини вірус був виявлений у центральній нервовій системі.
Розтин показав, що більш ніж у половини пацієнтів, що померли від COVID-19, вірус виявляється в тканинах мозку: це свідчить про його високу здатність проникати у центральну нервову систему. Разом з тим патологічні зміни тут не надто великі.
Автори провели аутопсію 43 пацієнтам гамбурзьких клінік, які померли від COVID-19 у березні-квітні 2020 року, при середньому віці 76 років. Зазначається, що практично у всіх (93 відсотки) інфекція розвинулася на тлі існуючих хронічних хвороб - як правило, серцево-судинної та респіраторної систем. 74 відсотки померли в лікарнях, причиною смерті лікарі назвали вірусну пневмонію, викликану COVID-19.
Під час розтину та аналізу тканин центральної нервової системи вірусна РНК або вірусні білки виділялися у 53 відсотків загиблих, а у восьми вдалося ідентифікувати і білки, і РНК. Сліди SARS-CoV-2 виявилися в клітинах стовбура мозку і нейронах, які відходять від нього. Мабуть, вірус може проникати у ЦНС через блукаючий нерв, який пов'язує мозок з цілою низкою органів, включаючи легені, кишечник і носоглотку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він в інформаційному плані уже повністю захопив мозок 80-90% населення. Якщо не більше.
А це =відкриття= явно з тих, коли німецькі вчені теж "відкрили", що ковід викликає таке ускладення як міокардит. Ото відкриття ! На науковий прорив століття тягне !
Порахувати, скільки кожен ресурс щодня пише / озвучує на ковідну тему (у %) - вразить.
Опитування провели серед 1000 людей.
Нормально ? На 38 млн населення.
Так і тут.
https://www.bbc.com/russian/features-52450482 28 апреля 2020.
https://www.bbc.com/russian/features-52450482 Коронавирус может проникать в головной мозг, нарушать работу нервной системы и вызывать другие осложнения.
Где такие злые бесы - чуть друг друга не едят,
Чтоб творить им совместное зло потом,
Поделиться приехали опытом.
Страашно, аж жуть!
Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от COVID-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет. Отмечается, что практически у всех (93 процента) инфекция развилась на фоне существовавших хронических болезней - как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74 процента скончались в больницах, причиной смерти врачи назвали вирусную пневмонию, вызванную COVID-19
"Вчені" назвали причину смерті. Але в другому абзаці ці самі пацієнти раптово перетворилися уже не на померлих, а загиблих.
Ну, як же без маніпуляцій ? Пайку "вченим" треба відпрацювати. Ґрант же дали.
В нас стільки не живуть.А от зевірус вразив,навіть дуже багато молоді.
Такої біди країна не знала з часів початку репресій та голодомору в сталінські часи. І за всю історію людства, жодній армії не забороняли захищати свою країну і народ!