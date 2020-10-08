Повторне інфікування коронавірусом радше виняток, ніж правило, - Ляшко

Заступник глави Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що повторне інфікування COVID-19 радше виняток, ніж правило. Він перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.

Про це заступник міністра заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо повторного інфікування, сьогодні це радше виняток, ніж правило. Такі випадки трапляються у світі, але ще заяви ВООЗ щодо того, що повторне інфікування - це правило, і всі можуть інфікуватися, немає. Це виняток із правил, які розглядаються, і з'ясовуються причини, чому так відбулося", - пояснив Ляшко.

Він додав, що на сьогодні відомо, що антитіла після перенесення хвороби тримаються у крові 3-4 місяці, інколи до 6 місяців.

Також читайте: Поділ на карантинні зони покращує епідситуацію в регіоні вже за тиждень, - Ляшко

"Масових повторних інфікувань у світі поки що не зафіксовано. Коронавірус - це нова хвороба, і ми досліджуємо, як буде поводитися людський організм у подальшому... У нас небагато випадків. Чернівецька область заявила про 17 і до цього було десь 3-4", - зазначив головний санлікар.

За словами Ляшка, науковці вивчають, чи потребуватимуть люди, які перенесли коронавірусну хворобу, імунопрофілактики.

"Чи буде в них достатній імунітет, чи їм також потрібно буде робити вакцинацію", - додав заступник глави МОЗ.