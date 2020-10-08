УКР
Повторне інфікування коронавірусом радше виняток, ніж правило, - Ляшко

Заступник глави Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що повторне інфікування COVID-19 радше виняток, ніж правило. Він перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.

Про це заступник міністра заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо повторного інфікування, сьогодні це радше виняток, ніж правило. Такі випадки трапляються у світі, але ще заяви ВООЗ щодо того, що повторне інфікування - це правило, і всі можуть інфікуватися, немає. Це виняток із правил, які розглядаються, і з'ясовуються причини, чому так відбулося", - пояснив Ляшко.

Він додав, що на сьогодні відомо, що антитіла після перенесення хвороби тримаються у крові 3-4 місяці, інколи до 6 місяців.

"Масових повторних інфікувань у світі поки що не зафіксовано. Коронавірус - це нова хвороба, і ми досліджуємо, як буде поводитися людський організм у подальшому... У нас небагато випадків. Чернівецька область заявила про 17 і до цього було десь 3-4", - зазначив головний санлікар.

За словами Ляшка, науковці вивчають, чи потребуватимуть люди, які перенесли коронавірусну хворобу, імунопрофілактики.

"Чи буде в них достатній імунітет, чи їм також потрібно буде робити вакцинацію", - додав заступник глави МОЗ.

+2
Повторное инфицирование Украины зеленью - вот этого страна действительно не переживёт.
08.10.2020 14:30 Відповісти
Пациент скорее жив, чем мертв.
Повторное инфицирование коронавирусом больше исключение, чем правило, - Ляшко - Цензор.НЕТ
08.10.2020 14:00 Відповісти
Ляшко поганое брехло. Выкручивается как уж на сковороде.Повторных инфекций у выздоровевших не бывает. У выздоровевшего человека сформирован иммунитет. А это поганое брехло выдумывает сказки, потому что его недостоверные тесты, которые врут на 80% по мнению всех ученых мира, дают ложные результаты и ложную статистику заболевших и умерших. Твари рогатые дурят украинцев, их за это нужно судить и дать лет по 25. Из-за Ляшка, Степанова, Кабмина, все украинцы пострадали, не работают, не учатся, рушится бизнес, промышленность, мелеет бюджет, страна разваливается - вот что делают зеленые ублюдки.
08.10.2020 15:18 Відповісти
Еще как бывает, тем более если вирус со временем мутирует и старые вакцины и лекарства перестают эффективно с ним бороться.
08.10.2020 16:06 Відповісти
Вы ученый? Вы знаете что такое иммунитет, как быстро мутирует вирус и зачем тогда настойчиво требуют вакцинацию, если по вашему вирус мутирует каждый месяц? Люди недавно переболевшие снова болеют и по тестам снова короной. Вы верите в эту явную и наглую ложь?
08.10.2020 21:13 Відповісти
https://news.liga.net/region_news/news/v-ternopolskoy-oblasti-mujchina-v-tretiy-raz-zabolel-koronavirusom-chinovnik В Тернопольской области мужчина в третий раз заболел коронавирусом

Как тебе такое, Виктор Ляшко ?
08.10.2020 14:03 Відповісти
МОЖет быть Хвост позитивный 4 месяца
В Словакии все, кто переболел короной , обычно тесты не делают несколько месяцев, т к может долго держаться позитивный хвост
08.10.2020 14:31 Відповісти
Это брехня ложных тестов.
08.10.2020 15:19 Відповісти
С марта карантин , полгода прошло . Только сейчас больницы зашевелились кислородные станции ставить . Это просто жуть какая-то
08.10.2020 14:28 Відповісти
Повторное инфицирование Украины зеленью - вот этого страна действительно не переживёт.
08.10.2020 14:30 Відповісти
"... на сегодня известно, что антитела после перенесения болезни держатся в крови 3-4 месяца, иногда до 6 месяцев"
Как долго будут держаться антитела после вакцины вообще пока не известно.
08.10.2020 15:55 Відповісти
 
 