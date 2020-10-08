Повторное инфицирование коронавирусом больше исключение, чем правило, - Ляшко

Заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что повторное инфицирование COVID-19 больше исключение, чем правило. Он находится с рабочей поездкой в Черновицкой области.

Об этом замминистра заявил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По поводу повторного инфицирования, сегодня это больше исключение, чем правило. Такие случаи происходят в мире, но еще заявления ВОЗ о том, что повторное инфицирование - это правило, и все могут инфицироваться, нет. Это исключения из правил, которые рассматриваются, и выясняются причины, почему так произошло", - пояснил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Деление на карантинные зоны улучшает эпидситуацию в регионе уже через неделю, - Ляшко

Он добавил, что на сегодня известно, что антитела после перенесения болезни держатся в крови 3-4 месяца, иногда до 6 месяцев.

"Массовых повторных заражений в мире пока не зафиксировано. Коронавирус - это новая болезнь, и мы исследуем, как будет вести себя человеческий организм в дальнейшем ... У нас немного случаев. Черновицкая область заявила о 17 и до этого было где-то 3-4", - отметил главный санврач.

По словам Ляшко, ученые изучают, требуют ли люди, перенесшие коронавирусную болезнь иммунопрофилактики.

"Будет ли у них достаточный иммунитет, или им также нужно будет делать вакцинацию", - добавил заместитель главы Минздрава.