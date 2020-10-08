Повторное инфицирование коронавирусом больше исключение, чем правило, - Ляшко
Заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что повторное инфицирование COVID-19 больше исключение, чем правило. Он находится с рабочей поездкой в Черновицкой области.
Об этом замминистра заявил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"По поводу повторного инфицирования, сегодня это больше исключение, чем правило. Такие случаи происходят в мире, но еще заявления ВОЗ о том, что повторное инфицирование - это правило, и все могут инфицироваться, нет. Это исключения из правил, которые рассматриваются, и выясняются причины, почему так произошло", - пояснил Ляшко.
Он добавил, что на сегодня известно, что антитела после перенесения болезни держатся в крови 3-4 месяца, иногда до 6 месяцев.
"Массовых повторных заражений в мире пока не зафиксировано. Коронавирус - это новая болезнь, и мы исследуем, как будет вести себя человеческий организм в дальнейшем ... У нас немного случаев. Черновицкая область заявила о 17 и до этого было где-то 3-4", - отметил главный санврач.
По словам Ляшко, ученые изучают, требуют ли люди, перенесшие коронавирусную болезнь иммунопрофилактики.
"Будет ли у них достаточный иммунитет, или им также нужно будет делать вакцинацию", - добавил заместитель главы Минздрава.
Как тебе такое, Виктор Ляшко ?
В Словакии все, кто переболел короной , обычно тесты не делают несколько месяцев, т к может долго держаться позитивный хвост
Как долго будут держаться антитела после вакцины вообще пока не известно.