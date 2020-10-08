РУС
1 983 12

Повторное инфицирование коронавирусом больше исключение, чем правило, - Ляшко

Заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что повторное инфицирование COVID-19 больше исключение, чем правило. Он находится с рабочей поездкой в Черновицкой области.

Об этом замминистра заявил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По поводу повторного инфицирования, сегодня это больше исключение, чем правило. Такие случаи происходят в мире, но еще заявления ВОЗ о том, что повторное инфицирование - это правило, и все могут инфицироваться, нет. Это исключения из правил, которые рассматриваются, и выясняются причины, почему так произошло", - пояснил Ляшко.

Он добавил, что на сегодня известно, что антитела после перенесения болезни держатся в крови 3-4 месяца, иногда до 6 месяцев.

"Массовых повторных заражений в мире пока не зафиксировано. Коронавирус - это новая болезнь, и мы исследуем, как будет вести себя человеческий организм в дальнейшем ... У нас немного случаев. Черновицкая область заявила о 17 и до этого было где-то 3-4", - отметил главный санврач.

По словам Ляшко, ученые изучают, требуют ли люди, перенесшие коронавирусную болезнь иммунопрофилактики.

"Будет ли у них достаточный иммунитет, или им также нужно будет делать вакцинацию", - добавил заместитель главы Минздрава.

+2
Повторное инфицирование Украины зеленью - вот этого страна действительно не переживёт.
08.10.2020 14:30 Ответить
Пациент скорее жив, чем мертв.
08.10.2020 14:00 Ответить
Ляшко поганое брехло. Выкручивается как уж на сковороде.Повторных инфекций у выздоровевших не бывает. У выздоровевшего человека сформирован иммунитет. А это поганое брехло выдумывает сказки, потому что его недостоверные тесты, которые врут на 80% по мнению всех ученых мира, дают ложные результаты и ложную статистику заболевших и умерших. Твари рогатые дурят украинцев, их за это нужно судить и дать лет по 25. Из-за Ляшка, Степанова, Кабмина, все украинцы пострадали, не работают, не учатся, рушится бизнес, промышленность, мелеет бюджет, страна разваливается - вот что делают зеленые ублюдки.
08.10.2020 15:18 Ответить
Еще как бывает, тем более если вирус со временем мутирует и старые вакцины и лекарства перестают эффективно с ним бороться.
08.10.2020 16:06 Ответить
Вы ученый? Вы знаете что такое иммунитет, как быстро мутирует вирус и зачем тогда настойчиво требуют вакцинацию, если по вашему вирус мутирует каждый месяц? Люди недавно переболевшие снова болеют и по тестам снова короной. Вы верите в эту явную и наглую ложь?
08.10.2020 21:13 Ответить
https://news.liga.net/region_news/news/v-ternopolskoy-oblasti-mujchina-v-tretiy-raz-zabolel-koronavirusom-chinovnik В Тернопольской области мужчина в третий раз заболел коронавирусом

Как тебе такое, Виктор Ляшко ?
08.10.2020 14:03 Ответить
МОЖет быть Хвост позитивный 4 месяца
В Словакии все, кто переболел короной , обычно тесты не делают несколько месяцев, т к может долго держаться позитивный хвост
08.10.2020 14:31 Ответить
Это брехня ложных тестов.
08.10.2020 15:19 Ответить
С марта карантин , полгода прошло . Только сейчас больницы зашевелились кислородные станции ставить . Это просто жуть какая-то
08.10.2020 14:28 Ответить
Повторное инфицирование Украины зеленью - вот этого страна действительно не переживёт.
08.10.2020 14:30 Ответить
"... на сегодня известно, что антитела после перенесения болезни держатся в крови 3-4 месяца, иногда до 6 месяцев"
Как долго будут держаться антитела после вакцины вообще пока не известно.
08.10.2020 15:55 Ответить
 
 