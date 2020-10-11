Качура об объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать". ВИДЕО
После местных выборов 25 октября партия "Слуга народа" вынужденна будет объединяться в местных, районных и областных советах с проросийской партией "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в интервью "Еднисть", передает Цензор.НЕТ.
Качура считает, что объединения с ОПЗЖ "слугам" не избежать, поскольку на востоке Украины есть регионы, где "будет значительная поддержка этой партии": "Это однозначно будет. Этого не избежать. Есть регионы, так называемый юго-восток, где будет значительная поддержка этой партии, поэтому надо будет некую конструкцию выстраивать".
Также он считает, что "конструктивная работа" у президентской политсилы могла бы сложиться с "Батькивщиной", сомневается на счет "Голоса" и категорически против "сотрудничества" с "Европейской солидарностью".
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со всей рыговской сволотой.
В смысле - засунут.
Такими вы и останетесь в памяти народа...
"Все они марионетки
В ловких и натруженных рукахКукол дёргают за нитки
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе
И в процессе представленья
Создается впечатленье
Что куклы пляшут сами по себеАх, до чего ж порой обидно
Что хозяина не видно
Вверх и в темноту уходит нить
А куклы так ему послушны
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить"
"машина времени", пестня "марионетки", альбом "десять лет спустя" 1987. а актуально и сейчас.
Завидно клоунам стало - сколько старый кремлевский пердун отвалили бабла медведчуку и его подпуйловным уродам?
"Подпуйловники -2" ?
если после смены власти окажется "шо он ни в чем не виноватый" -
это будет означать, что мы снова лоханулись.
Только кара, под истерический визг толерастной Европы, будет правильным выбором.
С мусором в квартире не мирятся, и не сходятся посередине.
Его выбрасывают...
Ну що всі зрозуміли що ЦЕ СЛУГИ КРЕМЛЯ ?
А ви думали вони "епоху бідності" будуть руйнувати
Иди в анус!
Так те украинцы, что умеют думать, давно знают, что ОПЗЖ, Европейская Солидарность, Наш край, это одна группировка, ну и большинство Слуг народа имеют с ней теснейшие контакты. Так что всё вполне закономерно.
Многоходовочка Кремля/РИГІВ ?