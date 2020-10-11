Качура об объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать". ВИДЕО

После местных выборов 25 октября партия "Слуга народа" вынужденна будет объединяться в местных, районных и областных советах с проросийской партией "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в интервью "Еднисть", передает Цензор.НЕТ.

Качура считает, что объединения с ОПЗЖ "слугам" не избежать, поскольку на востоке Украины есть регионы, где "будет значительная поддержка этой партии": "Это однозначно будет. Этого не избежать. Есть регионы, так называемый юго-восток, где будет значительная поддержка этой партии, поэтому надо будет некую конструкцию выстраивать".

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Также он считает, что "конструктивная работа" у президентской политсилы могла бы сложиться с "Батькивщиной", сомневается на счет "Голоса" и категорически против "сотрудничества" с "Европейской солидарностью".