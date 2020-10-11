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Новини Місцеві вибори-2020
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Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути". ВIДЕО

Після місцевих виборів 25 жовтня партія "Слуга народу" змушена буде об'єднуватисяу місцевих, районних та обласних радах з проросійських партією "Опозиційна платформа - За життя".

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в інтерв'ю "Єдність", передає Цензор.НЕТ.

Качура вважає, що об'єднання з ОПЗЖ "слугам" не уникнути, оскільки на сході України є регіони, де "буде значна підтримка цієї партії": "Це однозначно буде. Цього не уникнути. Є регіони, так званий південний схід, де буде значна підтримка цієї партії, тому треба буде якусь конструкцію вибудовувати".

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Також він вважає, що "конструктивна робота" у президентської політсили могла б скластися з "Батьківщиною", сумнівається на рахунок "Голосу" і категорично проти "співпраці" з "Європейською солідарністю".

місцеві вибори (1366) Слуга народу (2822) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+124
ну что зебилье? вы довольны? то что вы хотели? сметать не пора? сметуны сраные.
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11.10.2020 22:38 Відповісти
+59
Членограй та ЗАЖОПУ сваі люді.
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11.10.2020 22:39 Відповісти
+53
Какая неожиданность прямо! Проект Бени будет объединяться с еще одним проектом Медведчука. Можно подумать в первый раз.
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11.10.2020 22:54 Відповісти
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Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути"

*********
Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути" - Цензор.НЕТ 5516
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12.10.2020 01:05 Відповісти
Кто бы сомневался что слуги избранногго народа сольются в поцелуе
со всей рыговской сволотой.
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12.10.2020 01:16 Відповісти
ОДНА КАССА
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12.10.2020 08:12 Відповісти
Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути" - Цензор.НЕТ 450
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12.10.2020 01:31 Відповісти
Они верят что на дне повидло.
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12.10.2020 03:56 Відповісти
Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути" - Цензор.НЕТ 4309
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12.10.2020 01:31 Відповісти
Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути" - Цензор.НЕТ 3841
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12.10.2020 09:03 Відповісти
"Слуга Урода" давно уже слилась с ЗаЖОПу, посмотреть хотя бы на голосование за комиссию по выбору руководителя САП, там ведь только одни коррупционеры, старые (ЗаЖОПУ) и новые (Слуги Урода).
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12.10.2020 02:47 Відповісти
ватник Качура на подсосе у кремля и медведчука. Холуй кремлевский.
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12.10.2020 03:55 Відповісти
что .порох до сих пор тебе в штаны срет?
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12.10.2020 06:28 Відповісти
Еще и ссыт ему три раза на день!
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12.10.2020 12:41 Відповісти
По заветам *****, нас устроит любой кроме Порошенко
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12.10.2020 07:30 Відповісти
Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути" - Цензор.НЕТ 8676
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12.10.2020 08:17 Відповісти
Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути" - Цензор.НЕТ 8825
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12.10.2020 08:45 Відповісти
їх саджати треба,за співпрацю з окупантом,а вони об*еднуються....
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12.10.2020 08:02 Відповісти
А хто там казав, що НІЗЗЯ схрестить вужа і гадюку?!! Ось вам, пАжАЛСТА!
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12.10.2020 08:04 Відповісти
Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути" - Цензор.НЕТ 9135
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12.10.2020 08:13 Відповісти
А благодаря кому ВСЁ это произошло!?, А "благодарить" нужно Порошенка - это при нём Медведчук, Бойко, Труханов, Кернес, Вилкулы, Ахметов и другие про российские "деятели" делали всё, что им хочется, и ЗА пять лет только окрепли - ВОТ ВАМ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
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12.10.2020 09:22 Відповісти
шо. опять порошенко?!
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12.10.2020 09:44 Відповісти
Зекоманда, это сплошная пиар кампания Порошенко
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12.10.2020 09:57 Відповісти
И потому нужно было НАЗЛО себе голосоватьза ПУТИНССКИХ УБИЙЦ ?
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12.10.2020 13:31 Відповісти
У вас, зеленые мудаки, объединят голову с жопой.
В смысле - засунут.
Такими вы и останетесь в памяти народа...
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12.10.2020 09:33 Відповісти
Качур-это и есть партия мэртвэччака-"опзЖ(опа). Это их "зас(р)ланный казачок.
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12.10.2020 09:43 Відповісти
ну, вот и маски сорваны.

"Все они марионетки
В ловких и натруженных рукахКукол дёргают за нитки
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе
И в процессе представленья
Создается впечатленье
Что куклы пляшут сами по себеАх, до чего ж порой обидно
Что хозяина не видно
Вверх и в темноту уходит нить
А куклы так ему послушны
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить"

"машина времени", пестня "марионетки", альбом "десять лет спустя" 1987. а актуально и сейчас.
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12.10.2020 09:45 Відповісти
Акценти розставлені. Поздоровляю всіх українців, які голосували за малороських зебілів.
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12.10.2020 09:52 Відповісти
Ну вот, маски сброшены! Это пздц, панове. Слуги кремлевского народа!
Завидно клоунам стало - сколько старый кремлевский пердун отвалили бабла медведчуку и его подпуйловным уродам?
"Подпуйловники -2" ?
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12.10.2020 10:20 Відповісти
мразини об'єдуються з потворами - все логічно. Чи не пора вже повертати назад Пороха, поки ще можна хоч шось врятувати?!
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12.10.2020 10:21 Відповісти
Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути" - Цензор.НЕТ 7378
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12.10.2020 11:00 Відповісти
Существование таких подонков убеждает меня в одном -
если после смены власти окажется "шо он ни в чем не виноватый" -
это будет означать, что мы снова лоханулись.
Только кара, под истерический визг толерастной Европы, будет правильным выбором.
С мусором в квартире не мирятся, и не сходятся посередине.
Его выбрасывают...
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12.10.2020 11:33 Відповісти
После местных выборов 25 октября партия "Слуга народа" вынужденна будет объединяться в местных, районных и областных советах с проросийской партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" Источник: https://censor.net/ru/n3224250

Ну що всі зрозуміли що ЦЕ СЛУГИ КРЕМЛЯ ?

А ви думали вони "епоху бідності" будуть руйнувати
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12.10.2020 11:57 Відповісти
Вони чесно виголосили нам ВИРОК.
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12.10.2020 12:49 Відповісти
ЧЕСНІСТЮ ВІД ЦИХ ГНИД НІКОЛИ НАВІТЬ НЕ ПАХНУЛО
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12.10.2020 13:12 Відповісти
дрібне, гидке й мстиве. таке саме як й зеленське.
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12.10.2020 12:51 Відповісти
Качура! Что бы не произошло-ты ДУРЕНЬ!
Иди в анус!
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12.10.2020 12:53 Відповісти
Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути" - Цензор.НЕТ 6111
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12.10.2020 13:18 Відповісти
Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути" - Цензор.НЕТ 5731
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12.10.2020 13:29 Відповісти
Вот называется, "Америку открыл".
Так те украинцы, что умеют думать, давно знают, что ОПЗЖ, Европейская Солидарность, Наш край, это одна группировка, ну и большинство Слуг народа имеют с ней теснейшие контакты. Так что всё вполне закономерно.
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12.10.2020 14:42 Відповісти
а кто по твоему проукраинские? 0,2% швабоды и 0,2 нацжен?))))
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12.10.2020 15:14 Відповісти
І нафіга Пороху 2014 не здав Україну Кремлю і боровся за безвіз, санкції проти Кремля ?
Многоходовочка Кремля/РИГІВ ?
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12.10.2020 22:48 Відповісти
Так он очень старался сдать Украину и под Иловайском, и на Саур Могиле и под Дебальцево...
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13.10.2020 21:43 Відповісти
Брєд не морозь.
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13.10.2020 22:25 Відповісти
Аааа, я понял, у вас вавка головного мозга из-за переедания сои.
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13.10.2020 22:37 Відповісти
и что всех возмутило? сепары сливаются с сепарами, что здесь такого? а вот 73 плосколобых, проголосовавших за сепаров, вот здесь стоить задуматься
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12.10.2020 15:13 Відповісти
да уж, встретил слугу сброда , сразу обнули урода. что бы не размножался
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12.10.2020 15:20 Відповісти
*****, якіж ви зелені гандони, якщо навіть до виборів вже готові об'єднуватися з українофобами "зажопівцями"..
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12.10.2020 15:53 Відповісти
Дождались снова ******** будут у руля..Как можно держать московских подстилок бойко давно должен сидеть смердончук не кум а лизун кума чма путина должен давно быть на байховом.
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12.10.2020 19:35 Відповісти
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