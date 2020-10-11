Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути". ВIДЕО

Після місцевих виборів 25 жовтня партія "Слуга народу" змушена буде об'єднуватисяу місцевих, районних та обласних радах з проросійських партією "Опозиційна платформа - За життя".

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в інтерв'ю "Єдність", передає Цензор.НЕТ.

Качура вважає, що об'єднання з ОПЗЖ "слугам" не уникнути, оскільки на сході України є регіони, де "буде значна підтримка цієї партії": "Це однозначно буде. Цього не уникнути. Є регіони, так званий південний схід, де буде значна підтримка цієї партії, тому треба буде якусь конструкцію вибудовувати".

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Також він вважає, що "конструктивна робота" у президентської політсили могла б скластися з "Батьківщиною", сумнівається на рахунок "Голосу" і категорично проти "співпраці" з "Європейською солідарністю".