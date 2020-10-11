Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути". ВIДЕО
Після місцевих виборів 25 жовтня партія "Слуга народу" змушена буде об'єднуватисяу місцевих, районних та обласних радах з проросійських партією "Опозиційна платформа - За життя".
Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в інтерв'ю "Єдність", передає Цензор.НЕТ.
Качура вважає, що об'єднання з ОПЗЖ "слугам" не уникнути, оскільки на сході України є регіони, де "буде значна підтримка цієї партії": "Це однозначно буде. Цього не уникнути. Є регіони, так званий південний схід, де буде значна підтримка цієї партії, тому треба буде якусь конструкцію вибудовувати".
Також він вважає, що "конструктивна робота" у президентської політсили могла б скластися з "Батьківщиною", сумнівається на рахунок "Голосу" і категорично проти "співпраці" з "Європейською солідарністю".
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со всей рыговской сволотой.
В смысле - засунут.
Такими вы и останетесь в памяти народа...
"Все они марионетки
В ловких и натруженных рукахКукол дёргают за нитки
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе
И в процессе представленья
Создается впечатленье
Что куклы пляшут сами по себеАх, до чего ж порой обидно
Что хозяина не видно
Вверх и в темноту уходит нить
А куклы так ему послушны
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить"
"машина времени", пестня "марионетки", альбом "десять лет спустя" 1987. а актуально и сейчас.
Завидно клоунам стало - сколько старый кремлевский пердун отвалили бабла медведчуку и его подпуйловным уродам?
"Подпуйловники -2" ?
если после смены власти окажется "шо он ни в чем не виноватый" -
это будет означать, что мы снова лоханулись.
Только кара, под истерический визг толерастной Европы, будет правильным выбором.
С мусором в квартире не мирятся, и не сходятся посередине.
Его выбрасывают...
Ну що всі зрозуміли що ЦЕ СЛУГИ КРЕМЛЯ ?
А ви думали вони "епоху бідності" будуть руйнувати
Иди в анус!
Так те украинцы, что умеют думать, давно знают, что ОПЗЖ, Европейская Солидарность, Наш край, это одна группировка, ну и большинство Слуг народа имеют с ней теснейшие контакты. Так что всё вполне закономерно.
Многоходовочка Кремля/РИГІВ ?