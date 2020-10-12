"Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО - это очень важный сигнал Российской Федерации.
Об этом глава государства заявил в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
"НАТО - это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 тыс., мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и Соединенным Штатам и странам ЕС, всем я говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать", - подчеркнул президент.
Журналист процитировал слова одного европейского чиновника: "Мнение, что Украина может стать полноправным членом НАТО и даже полноправным членом Евросоюза в долгосрочной перспективе - фантазия".
"Вы знаете, честно говоря, война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были, где люди из России и Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и действительно - страны уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика - ну, посмотрим", - подытожил Зеленский.
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думаю все же адекватных еще хватает...да и неадекваты начинают приходить в себя (некоторые даже уже не признаются что наголосовали и позеленели...до тошноты))))
Та ще й "приправити" "бажанням народу".
""Вы знаете, честно говоря, война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были, где люди из России и Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и действительно - страны уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика - ну, посмотрим", - подытожил Зеленский."
Но словах одно, а в мыслях: писюн, рояль и дядя Вава.
У меня - все...
А наши русские ребята-в Герои!
А то что вступиш в состав роССии?! Выглядит как шантаж.