"Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО - это очень важный сигнал Российской Федерации.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"НАТО - это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 тыс., мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и Соединенным Штатам и странам ЕС, всем я говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать", - подчеркнул президент.

Журналист процитировал слова одного европейского чиновника: "Мнение, что Украина может стать полноправным членом НАТО и даже полноправным членом Евросоюза в долгосрочной перспективе - фантазия".

"Вы знаете, честно говоря, война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были, где люди из России и Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и действительно - страны уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика - ну, посмотрим", - подытожил Зеленский.

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