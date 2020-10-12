"Українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому - НАТО", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО - це дуже важливий сигнал Російській Федерації.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
"НАТО - це безпека в нашому регіоні. Ми це розуміємо, тому так, у нас потужна армія, у нас армія у 200 тис., ми оновлюємо техніку, але цього замало. І єдиний шанс, я вважаю, про це говорю і Сполученим Штатам, і країнам ЄС, всім я кажу: якщо ви не хочете втрачати Україну, ви маєте її підтримувати", - наголосив президент.
Журналіст процитував слова одного європейського чиновника: "Думка, що Україна може стати повноправним членом НАТО і навіть повноправним членом Євросоюзу в довгостроковій перспективі - фантазія".
"Ви знаєте, чесно кажучи, війна між Україною і Росією - це теж була фантастика. Ніхто в це не вірив. У нас сім'ї були, де люди з Росії та України, ми жили багато років у Радянському Союзі, жили пліч-о-пліч, і дійсно - країни поважали одна одну. А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому - НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика - ну, побачимо", - підсумував Зеленський.
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думаю все же адекватных еще хватает...да и неадекваты начинают приходить в себя (некоторые даже уже не признаются что наголосовали и позеленели...до тошноты))))
Та ще й "приправити" "бажанням народу".
""Вы знаете, честно говоря, война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были, где люди из России и Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и действительно - страны уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика - ну, посмотрим", - подытожил Зеленский."
Но словах одно, а в мыслях: писюн, рояль и дядя Вава.
У меня - все...
А наши русские ребята-в Герои!
А то что вступиш в состав роССии?! Выглядит как шантаж.