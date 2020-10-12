"Українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому - НАТО", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО - це дуже важливий сигнал Російській Федерації.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО - це безпека в нашому регіоні. Ми це розуміємо, тому так, у нас потужна армія, у нас армія у 200 тис., ми оновлюємо техніку, але цього замало. І єдиний шанс, я вважаю, про це говорю і Сполученим Штатам, і країнам ЄС, всім я кажу: якщо ви не хочете втрачати Україну, ви маєте її підтримувати", - наголосив президент.

Журналіст процитував слова одного європейського чиновника: "Думка, що Україна може стати повноправним членом НАТО і навіть повноправним членом Євросоюзу в довгостроковій перспективі - фантазія".

"Ви знаєте, чесно кажучи, війна між Україною і Росією - це теж була фантастика. Ніхто в це не вірив. У нас сім'ї були, де люди з Росії та України, ми жили багато років у Радянському Союзі, жили пліч-о-пліч, і дійсно - країни поважали одна одну. А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому - НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика - ну, побачимо", - підсумував Зеленський.

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