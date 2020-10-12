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"Українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому - НАТО", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО - це дуже важливий сигнал Російській Федерації.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО - це безпека в нашому регіоні. Ми це розуміємо, тому так, у нас потужна армія, у нас армія у 200 тис., ми оновлюємо техніку, але цього замало. І єдиний шанс, я вважаю, про це говорю і Сполученим Штатам, і країнам ЄС, всім я кажу: якщо ви не хочете втрачати Україну, ви маєте її підтримувати", - наголосив президент.

Журналіст процитував слова одного європейського чиновника: "Думка, що Україна може стати повноправним членом НАТО і навіть повноправним членом Євросоюзу в довгостроковій перспективі - фантазія".

"Ви знаєте, чесно кажучи, війна між Україною і Росією - це теж була фантастика. Ніхто в це не вірив. У нас сім'ї були, де люди з Росії та України, ми жили багато років у Радянському Союзі, жили пліч-о-пліч, і дійсно - країни поважали одна одну. А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому - НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика - ну, побачимо", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) НАТО (6636) росія (66461)


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Топ коментарі
+46
Таки выдавил из себя что с россией у нас война.
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12.10.2020 09:23 Відповісти
+45
"Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9807
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12.10.2020 09:25 Відповісти
+43
Интересно,что Зе практически в одно время говорит взаимоисключающие вещи: о мире в глазах )(уйла и о необходимости вступления Украины в НАТО.Как такое может ужиться в одной голове?!
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12.10.2020 09:25 Відповісти
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та как бы и сейчас косые очечки в бок срашки помаргивают...но око видит - да зуб неймет!
думаю все же адекватных еще хватает...да и неадекваты начинают приходить в себя (некоторые даже уже не признаются что наголосовали и позеленели...до тошноты))))
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12.10.2020 10:58 Відповісти
дело в том, шо уже вобщем-то официально, как говорится в старинной речёвке "опа-опа, срослась слуга и зжопа".
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12.10.2020 11:18 Відповісти
да...две сросшиеся ж*пы тяжело будет пережить )))
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12.10.2020 11:26 Відповісти
А может всё-таки Биробиджан?
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12.10.2020 10:43 Відповісти
Будь-яке членство України без загального референдуму - злочин проти держави!
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12.10.2020 10:44 Відповісти
Через референдум можна протягнути все, що влада захоче, ще легше, ніж на виборах.
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12.10.2020 12:02 Відповісти
А без референдуму - тим паче....
Та ще й "приправити" "бажанням народу".
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12.10.2020 12:09 Відповісти
тебе забули запитати
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12.10.2020 21:17 Відповісти
От шо вибори животворящие делают! И єто только местние.
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12.10.2020 10:47 Відповісти
Все в мире меняется. И меняется постоянно. Поэтому коллективному Западу нужно в срочном порядке менять критерии вступления в НАТО, а возможно и в ЕС. Пока не поздно . Лучше это было сделать еще в 2007 году после мюнхенской речи Путина. Украину, Грузию,Азербайджан и возможно Молдову ( без Додона) нужно принимать в эти организации, особенно в НАТО. И тогда практика РФерии о создании " замороженных конфликтов" как препона для вступления в эту организацию перестанет иметь смысл. ( возможно в этом случае нужно в договоре о вступлении вписывать пункт о том что страны с такими " проблемами" принимаются, но оккупированные территории не будут возвращаться военным путем а только переговорным и дипломатическим. Но все равно лучше в НАТО с такой оговоркой, чем вне организации с возможностью потерять все. ( да и Раше тогда многие из оккупированных территорий станут не нужны)
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12.10.2020 10:56 Відповісти
Жаль, что Зеля очень редко говорит вменяемые вещи:

""Вы знаете, честно говоря, война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были, где люди из России и Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и действительно - страны уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика - ну, посмотрим", - подытожил Зеленский."
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12.10.2020 11:04 Відповісти
Нема що "смотреть", треба писати заявку в НАТО, а не роздумувати. Тоді й настане мир.
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12.10.2020 12:09 Відповісти
поэтому - НАТО", - Зеленский / Предвыборная болтовня буратины. Такие же слуги народа Коломойского ранее. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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12.10.2020 11:14 Відповісти
Говорит про НАТО, а назначает на ключевые посты российских агентов. Эти слова - всего лишь предвыборная агитация.
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12.10.2020 11:23 Відповісти
100% так и есть.
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13.10.2020 01:19 Відповісти
а бюджет на армию урезал, а овцы вновь хавают бред от цирка.
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12.10.2020 11:28 Відповісти
Лживый маланский.
Но словах одно, а в мыслях: писюн, рояль и дядя Вава.
У меня - все...
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12.10.2020 11:38 Відповісти
С@ка,так как же при всём при этом ты собираешься достичь мира с пуйлом????????
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12.10.2020 11:48 Відповісти
от що вибори з Гарантом витворяють. Згадав що є війна з Московським улусом
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12.10.2020 12:14 Відповісти
Ну, порохоботам все не так, там де нема Порошенко. Хоча думаю що, навіть якби хтось похвалив Сивочолого то, вони все рівно б на гівно сходили. Така у них робота- кидати лопатами лайно на вентилятор. Це, вже секта Свідків Сивочолого- немає боха крім Соєвого.
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12.10.2020 12:18 Відповісти
А що, є? А ім'я іншого "боха" на сьогодні - можна в студію? Просто ім'я,без розумувань,Ок?
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12.10.2020 15:49 Відповісти
Зеленский внутри - это закаленный такой совок. ИМХО
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12.10.2020 12:21 Відповісти
Вован! Тут ты прав! Путинских россиянцев-в ЖОПУ.
А наши русские ребята-в Герои!
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12.10.2020 12:46 Відповісти
Умничка!!!!! Уважуха!!!!! Если Вы это сделаете- я буду гордиться,что жил с вами в одно время!!!
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12.10.2020 13:00 Відповісти
у упоротіх ватников? так у них всегда пригорает. а Крьім да, живет своей жизнью, без водьі, денег нет, но вьі держитесь, хорошего вам настроения.
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12.10.2020 13:34 Відповісти
Дебіл, ти третій рік постиш один і той самий пост на усіх інф.сайтах. Міг би за 10 центів хоч слова місцями поміняти...
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12.10.2020 14:10 Відповісти
А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами,-(рашист родил ненависть к россиянам , оккупацией украинского Крыма и части украинскогоДонбасса) поэтому - НАТО
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12.10.2020 13:47 Відповісти
НАТО однозначно! Лаптеногих на цвинтар
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12.10.2020 13:58 Відповісти
Ти, дебіле... це для тебе і таких совків як ти війна з кацапами була фантастикою. Любий патріот України, це знав і ніколи не сумнівався у її неминучості. ..
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12.10.2020 14:09 Відповісти
+ за NATO
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12.10.2020 14:16 Відповісти
за последнее время,ето чуть ли не единственные слова президента Зеленского,за которые украинцы могут гордиться
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12.10.2020 15:03 Відповісти
Хотят - не хотят, надо прежде всего спросить, потом утверждать. Косвенно об этом будут говорить результаты местных выборов.
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12.10.2020 15:06 Відповісти
"Українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому - НАТО", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9735
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12.10.2020 15:22 Відповісти
???
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13.10.2020 06:45 Відповісти
ЕСЛИ НЕТ !!! ТО НЕОБХОДИМО ВОЗОБНОВИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
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12.10.2020 17:11 Відповісти
М-дя. Дучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. НЕОБХОДИМО!
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13.10.2020 06:46 Відповісти
Зе перед выборами маякнул патриотам: вдруг кто поведётся, а сам с жопоблоком в обнимку в паРашу
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12.10.2020 17:21 Відповісти
это всего лишь пустая болтовня от актеришки, играющего роль Президента Украины. Реальные дела его кукловодов говорят об обратном
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12.10.2020 17:34 Відповісти
Ну-ну, одно дело - говорить, другое - упорно продвигаться к этому, готовиться и лоббировать эту идею - например,пробовать всеми доступными способами - консультациями, уговорами и т.д. членов организации повлиять на изменение Устава для принятия в НАТО стран с частично оккупированными территориями в порядке исключения даже, может быть,путем временного отказа от них. А так: " Сколько не кричи "Халва!Халва!" - во рту слаще не станет."(Ходжа Насреддин).После ухода Путина и его чекистской шайки миллиардеров территории можно будет вернуть - в орде все повалится, как всегда, при резкой смене власти.
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12.10.2020 17:35 Відповісти
Просто цинік і маланський балабол. Потрібно не говорити,а діяти. А так шантаж (на словах) проти росії.
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12.10.2020 17:56 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3218565/****************************************************************************************************
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12.10.2020 18:22 Відповісти
И тем не менее. Если сравнивать Зелю с 4мя предыдущими президентами, то по крайней мере не хуже. По крайней мере не так плохо!!
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13.10.2020 06:48 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskomu-chotiri-razi-vidpravljali-porjadku-v-hodi-mobilizatsiji-vin-u-vijskkomat-ne-z-javivsja-minoboroni-885265.html Зеленському чотири рази надсилали повістки під час мобілізації, він у військкомат не з'явився - Міноборони
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12.10.2020 18:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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12.10.2020 18:25 Відповісти
Разговор гопника и человека без самоуважения
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12.10.2020 19:06 Відповісти
А почему это Украинцы не хотят общаться с россиянами - мы очень хотим общаться с россиянами - через изнасилование расяян в очко
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12.10.2020 19:04 Відповісти
"если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать", - подчеркнул президент."

А то что вступиш в состав роССии?! Выглядит как шантаж.
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12.10.2020 19:31 Відповісти
да ваЗЕлиновский Дегенерат, нормальные Украинцы не хотят общаться с Пи.....ми, которые залезли в Крым, развязали войну на Донбассе, устраивали теракты в мирных городах, грабили и убивали, шантажировали газом, прикрывались женщинами и детьми, за пытки над пленными, переписывание истории, выливают тонны гавна прикрывая свои пи....кие поступки красивыми лозунгами и т.д в отличии от тебя нарко-Животное которое узаконило "свое майно" в Крыму по законам оккупанта и т.д.....
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12.10.2020 22:59 Відповісти
Осел Оманский чего то поумнел в последнее время , видимо кто то сделал ему предложение от которого он не смог отказаться , лично я думаю что этому сциклу , просто объяснили , что если оно не пойдет по правильному пути , то после выборов в США , Байден его лично порвет как Тузик грелку .В любом раскладе то ,что он сей час делает это на руку Украине , а если он еще Медведа и Портянку посадит , то обещаю лично я не когда в жизни его Ослом называть не буду.
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12.10.2020 23:01 Відповісти
Будете називати, бо нікого він не посадить.
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12.10.2020 23:57 Відповісти
а йому зовсім не обов'язково виконувати все, що він говорить. І він прекрасно це розуміє. Тому і трандить саме про те, що хочуть почути.
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13.10.2020 00:22 Відповісти
Интервью начал с того, что похвалился, какой он классный принял закон об импичменте. Хотя даже его сторонники говорили, что закон бестолковый.
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12.10.2020 23:39 Відповісти
і коли це таке було що "страни уважалі друг друга"?? Щось я не пригадую таких часів. Завжди, будь який кацапський злидень тицяв українцю про "вкрадений в нього газ", то імбарго усілякі, то торгівельні війнушки по відношенню до України. Ну, а керівництво України весь час заглядало в рот кацапстану, як флюгери, ніякої самостійності, все повторювали за кацапстаном, аж гидко іноді було від рішень українського керівництва, кацапи казино позакривали, і наші одразу таке ж зробили, кацапи якийсь пришелепкуватий закон в себе приймуть, і наші також, як йагупопи повторювали. Дивлюсь я на цього йолопа зеленського, і розумію, що щоб він не казав, а ностальгує він по срср-у, це читається в підтексті всіх його довбаних промов та заяв. Воно не спроможне бути Президентом України. Не вірю жодному слову цього блазня.
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13.10.2020 00:20 Відповісти
Ого! У него мимолётный период ремиссии его застарелой шизофрении? Или это его так глава ми-8 запугал? Или (что более вероятно) - киздит как обычно?
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13.10.2020 00:33 Відповісти
СЦЫКЛО НЕ СКАЗАЛ, ЧТО УКРАИНЦЫ НЕ ХОТЯТ ОБЩАТЬСЯ С ПРОПУТИНСКИМИ РОССИЯНАМИ !)
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13.10.2020 04:32 Відповісти
Неужели при Зеле людям хуже, чем при предыдущем презе. По-моему неважно, но не хуже!
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13.10.2020 06:51 Відповісти
перед встречей надо готовиться, а не морды корчить перед зеркалом... докорчился до всемирного позора... полтора года позорит Украину... может пора заканчивать?
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13.10.2020 08:01 Відповісти
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