За сутки COVID-19 выявили у 235 детей и 166 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 265 454 человека. Из них 16 612 детей, а также 17 922 медработника.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 4 420 человек. Из них 235 детей, а также 166 медицинских работников. Был госпитализирован 521 человек. За сутки в Украине зафиксированы 43 летальных случая", - отметил глава Минздрава.

Выздоровели за сутки 903 пациента.

"За все время пандемии в Украине заболели 265 454 человека. Из них 16 612 детей, а также 17 922 медработника. Всего выздоровели 114 410 пациентов", - добавил Степанов.

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