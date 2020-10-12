За сутки COVID-19 выявили у 235 детей и 166 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 265 454 человека. Из них 16 612 детей, а также 17 922 медработника.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 4 420 человек. Из них 235 детей, а также 166 медицинских работников. Был госпитализирован 521 человек. За сутки в Украине зафиксированы 43 летальных случая", - отметил глава Минздрава.
Выздоровели за сутки 903 пациента.
"За все время пандемии в Украине заболели 265 454 человека. Из них 16 612 детей, а также 17 922 медработника. Всего выздоровели 114 410 пациентов", - добавил Степанов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль