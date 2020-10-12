За добу COVID-19 виявили у 235 дітей та 166 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 265 454 особи. З них 16 612 дітей, а також 17 922 медпрацівники.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 4 420 осіб. З них 235 дітей, а також 166 медичних працівників. Було госпіталізовано 521 особу. За добу в Україні зафіксовано 43 летальні випадки", - зазначив глава МОЗ.
Одужали за добу 903 пацієнти.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 265 454 особи. З них 16 612 дітей, а також 17 922 медпрацівники. Всього одужали 114 410 пацієнтів", - додав Степанов.
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