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Новости Коронавирус и карантин
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Италия из-за роста больных коронавирусом снова усиливает карантин

Италия из-за роста больных коронавирусом снова усиливает карантин

Из-за роста числа больных коронавирусом правительство Италии с 7 октября по всей территории страны ввело обязательное ношение масок на открытом воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Роберто Сперанса.

По его словам, правительство также планирует запретить частные вечеринки и ограничить часы посещения для баров и ресторанов.

Ограничения также могут также задеть спортивную активность, и другие занятия, которые предусматривают физические контакты между людьми, но не дают возможности носить маску.

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ідіоти, це не має ніякого сенсу на вулиці носити маски
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12.10.2020 10:24 Ответить
они тебя услышали
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12.10.2020 10:41 Ответить
так наши как обезьяны потом будут пытаться внедрить это у нас
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12.10.2020 11:45 Ответить
 
 