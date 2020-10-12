Италия из-за роста больных коронавирусом снова усиливает карантин

Из-за роста числа больных коронавирусом правительство Италии с 7 октября по всей территории страны ввело обязательное ношение масок на открытом воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Роберто Сперанса.

По его словам, правительство также планирует запретить частные вечеринки и ограничить часы посещения для баров и ресторанов.

Ограничения также могут также задеть спортивную активность, и другие занятия, которые предусматривают физические контакты между людьми, но не дают возможности носить маску.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Врачи итальянского Бергамо о первой волне коронавируса: Это было похоже на апокалипсис - в больницу привозили один за другим десятки пациентов в тяжелом состоянии. ВИДЕО