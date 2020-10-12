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Італія через зростання хворих на коронавірус знову посилює карантин
Через зростання кількості хворих на коронавірус уряд Італії з 7 жовтня по всій території країни запровадив обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я Роберто Сперанса.
За його словами, уряд також планує заборонити приватні вечірки та обмежити години відвідування для барів та ресторанів.
Обмеження також можуть зачепити спортивну активність, і інші заняття, які передбачають фізичні контакти між людьми, але не дають можливості носити маску.
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Andy Tiger
показати весь коментар12.10.2020 10:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Beer Bear
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Andy Tiger
показати весь коментар12.10.2020 11:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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