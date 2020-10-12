УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7149 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 518 3

Італія через зростання хворих на коронавірус знову посилює карантин

Італія через зростання хворих на коронавірус знову посилює карантин

Через зростання кількості хворих на коронавірус уряд Італії з 7 жовтня по всій території країни запровадив обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я Роберто Сперанса.

За його словами, уряд також планує заборонити приватні вечірки та обмежити години відвідування для барів та ресторанів.

Обмеження також можуть зачепити спортивну активність, і інші заняття, які передбачають фізичні контакти між людьми, але не дають можливості носити маску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З липня кількість пневмоній в Україні зросла вп’ятеро, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

Італія (1590) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ідіоти, це не має ніякого сенсу на вулиці носити маски
показати весь коментар
12.10.2020 10:24 Відповісти
они тебя услышали
показати весь коментар
12.10.2020 10:41 Відповісти
так наши как обезьяны потом будут пытаться внедрить это у нас
показати весь коментар
12.10.2020 11:45 Відповісти
 
 