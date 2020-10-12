Італія через зростання хворих на коронавірус знову посилює карантин

Через зростання кількості хворих на коронавірус уряд Італії з 7 жовтня по всій території країни запровадив обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я Роберто Сперанса.

За його словами, уряд також планує заборонити приватні вечірки та обмежити години відвідування для барів та ресторанів.

Обмеження також можуть зачепити спортивну активність, і інші заняття, які передбачають фізичні контакти між людьми, але не дають можливості носити маску.

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