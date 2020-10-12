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З липня кількість пневмоній в Україні зросла вп’ятеро, - Степанов. ВIДЕО

Кількість хворих з пневмоніями в Україні з липня зросла вп’ятеро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"У нас суттєво збільшилася кількість хворих з пневмоніями. За минулий тиждень - це 22 400 осіб. У період із 13 по 19 липня загальна кількість була 4234. Тобто ви бачите, що збільшилася майже вп’ятеро", - сказав він.

Степанов зазначив, що також зростає кількість хворих і кількість госпіталізацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявили у 235 дітей та 166 медпрацівників, - Степанов

Міністр також подякував сімейним лікарям за їхню роботу і попросив пацієнтів з повагою ставитися до їхньої діяльності. Зокрема, під час звернення враховувати, що лікарі теж люди і, що у них є робочий час, у який і слід з'ясовувати ті чи інші питання щодо здоров'я.

Степанов наголосив, що обстеження під час COVID-19 для пацієнта мають бути безкоштовними.

"Якщо є відповідне направлення сімейного або лікуючого лікаря, послуги з діагностики (КТ, рентген) вам мають надати безкоштовно", - сказав Степанов.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А чому так, догадатись "ума не хватит"? Я тобі підкажу: 90% захворівших на пневмонію - це ті на кого не хватило тестів на COVID.
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12.10.2020 10:20 Відповісти
+1
Пипец у него работа каторжная , читать с листика статистику за 5 лет ....И зарплата не 5000 грн наверно
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12.10.2020 10:10 Відповісти
+1
Пф, та ладно.
Что у нас есть и другие заболевания, кроме как ковид?
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12.10.2020 11:40 Відповісти
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Пипец у него работа каторжная , читать с листика статистику за 5 лет ....И зарплата не 5000 грн наверно
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12.10.2020 10:10 Відповісти
А чому так, догадатись "ума не хватит"? Я тобі підкажу: 90% захворівших на пневмонію - це ті на кого не хватило тестів на COVID.
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12.10.2020 10:20 Відповісти
А ви з тих інтелехтуалів, які крім КОВІДу нічого іншого не визнають?
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12.10.2020 12:39 Відповісти
На туберкульозних теж не вистачило тестів на КОВІД? А їх за перше півріччя померло більше ніж від КОВІД.
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12.10.2020 12:41 Відповісти
тесты на ковид у большинства с пневмонией будут "отрицательными", проблема куда глубже, чем могут определить современные методы!
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12.10.2020 10:33 Відповісти
Ага, проблема в тому що, крім КОВІД існують інфекційні хвороби і страшніше, які ніхто не відміняв.
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12.10.2020 12:38 Відповісти
А ковидний фонд на дороги спустили.
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12.10.2020 10:49 Відповісти
Трампа в 75 за неделю вилечили, а у нас кацапской вакциной прививаться будут.
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12.10.2020 10:51 Відповісти
а куда делось бесплатное лечение ковида?
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12.10.2020 11:02 Відповісти
Пф, та ладно.
Что у нас есть и другие заболевания, кроме как ковид?
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12.10.2020 11:40 Відповісти
Ну, особливо обдаровані інтелектом вважають що, якщо є КОВІД то, більше немає ні грипу ні пневмоній. Нажаль, грип та супроводжуючі його пневмонії більш заразливі і ніхто їх не відміняв. За перші півроку від грипу та пневмоній померло набагато більше ніж від КОВІД але у нас і досі деякі у власному авто їдуть самі і в масці.
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12.10.2020 12:36 Відповісти
Ух ты. Администратор вытер комментарий об Иве Гандоне.
Ребята. Это - французский писатель-фантаст.
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12.10.2020 13:06 Відповісти
в пневмониях ковид занимает 7% (Гундаров ученый) остальное грип и разнае коки и микробы А вот этого степаша и не знает. Он увлечен одним ковидом от остальных болезей
лечить запретил.
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12.10.2020 13:35 Відповісти
А мне одному кажется странным, что "специалист", носящийся с масочным режимом как дурак с баяном - сам, находясь в закрытом помещении, на расстоянии менее 1м. от сурдопереводчика... НЕ НОСИТ МАСКУ? Да и сам сурдопереводчик...
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12.10.2020 14:21 Відповісти
 
 