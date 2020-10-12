З липня кількість пневмоній в Україні зросла вп’ятеро, - Степанов. ВIДЕО

Кількість хворих з пневмоніями в Україні з липня зросла вп’ятеро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"У нас суттєво збільшилася кількість хворих з пневмоніями. За минулий тиждень - це 22 400 осіб. У період із 13 по 19 липня загальна кількість була 4234. Тобто ви бачите, що збільшилася майже вп’ятеро", - сказав він.

Степанов зазначив, що також зростає кількість хворих і кількість госпіталізацій.

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Міністр також подякував сімейним лікарям за їхню роботу і попросив пацієнтів з повагою ставитися до їхньої діяльності. Зокрема, під час звернення враховувати, що лікарі теж люди і, що у них є робочий час, у який і слід з'ясовувати ті чи інші питання щодо здоров'я.

Степанов наголосив, що обстеження під час COVID-19 для пацієнта мають бути безкоштовними.

"Якщо є відповідне направлення сімейного або лікуючого лікаря, послуги з діагностики (КТ, рентген) вам мають надати безкоштовно", - сказав Степанов.