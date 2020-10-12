З липня кількість пневмоній в Україні зросла вп’ятеро, - Степанов. ВIДЕО
Кількість хворих з пневмоніями в Україні з липня зросла вп’ятеро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
"У нас суттєво збільшилася кількість хворих з пневмоніями. За минулий тиждень - це 22 400 осіб. У період із 13 по 19 липня загальна кількість була 4234. Тобто ви бачите, що збільшилася майже вп’ятеро", - сказав він.
Степанов зазначив, що також зростає кількість хворих і кількість госпіталізацій.
Міністр також подякував сімейним лікарям за їхню роботу і попросив пацієнтів з повагою ставитися до їхньої діяльності. Зокрема, під час звернення враховувати, що лікарі теж люди і, що у них є робочий час, у який і слід з'ясовувати ті чи інші питання щодо здоров'я.
Степанов наголосив, що обстеження під час COVID-19 для пацієнта мають бути безкоштовними.
"Якщо є відповідне направлення сімейного або лікуючого лікаря, послуги з діагностики (КТ, рентген) вам мають надати безкоштовно", - сказав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что у нас есть и другие заболевания, кроме как ковид?
Ребята. Это - французский писатель-фантаст.
лечить запретил.