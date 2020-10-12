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Новости Агрессия России против Украины
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"Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Минский процесс" по урегулированию ситуации на Донбассе нужно сделать "немного более гибким".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью BBC News Украина.

"Мы понимаем все сегодня, что у нас есть только Нормандский формат, и мы идем по минскому направлению. Мы понимаем, что субъекты в Минском процессе - мы и Российская Федерация, мы благодарны посредничеству ОБСЕ на этом сложном пути", - отметил Зеленский.

"Передача границы украинской власти после выборов - это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там (на оккупированной части Донбасса. - Ред.). Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают. Но мы идем по "Минску". Есть такое, что надо, чтобы "Минск" был немного более гибким. Вы понимаете, что прошло время", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о перемирии на Донбассе: Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Я считаю, что это наша победа

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Донбасс (26958) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+7
Тобто курва прогнутися перед лугандонцями ??
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12.10.2020 11:26 Ответить
+6
Клован уже так прогнулся,что не разогнешь
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12.10.2020 11:28 Ответить
+5
Росіі не потрібен Донбас, Росіі потрібна вся Україна !!!)))
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12.10.2020 11:30 Ответить
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с какой целью ?
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12.10.2020 11:25 Ответить
здачі Донбаса кацапам.
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12.10.2020 11:26 Ответить
Росіі не потрібен Донбас, Росіі потрібна вся Україна !!!)))
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12.10.2020 11:30 Ответить
Абсолютно вірно, і наші зє малороси та інша шваль цьому сприяє.
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12.10.2020 11:45 Ответить
"Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9551
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12.10.2020 11:31 Ответить
чтобы Зелоху было удобнее "гибким" по роялю бренчать.
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12.10.2020 11:34 Ответить
Тобто курва прогнутися перед лугандонцями ??
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12.10.2020 11:26 Ответить
РАБссия раздает паспорта на ДАУНбассе бістрее чем в захваченніх Абхазии и Ю.Осетии. Типа Дірляндия єто государство...
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12.10.2020 11:27 Ответить
Клован уже так прогнулся,что не разогнешь
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12.10.2020 11:28 Ответить
Тогда можно и красные линии стереть.
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12.10.2020 11:29 Ответить
По данным пропагандонши Ольги ********** ксиву Мавзолейную получили 2 миллиона ДАУНбассцов...
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12.10.2020 11:29 Ответить
Он должен быть на столько гибкий , что нужно всех с русской челюстью выслать в росиию с Донбасса
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12.10.2020 11:30 Ответить
Гибким и мягким. Шоб удобнее было стелить и прогибаться перед ******.
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12.10.2020 11:30 Ответить
"Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2741
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12.10.2020 11:30 Ответить
"Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4432 "Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3063
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12.10.2020 11:31 Ответить
Почему украинцы выберая себе еврея в президенты надеялись, что еврей не сдаст их росии ? Это тупость ? Наивность ? Что это ?
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12.10.2020 11:32 Ответить
Бальшінство єво іспіратєлєй до сіх пор нє знают, чта он єфрєй.
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12.10.2020 11:35 Ответить
Да согласен.. Нужно первым пунктом переговоров поставить возвращение Крыма и Севастополя с ликвидацией базы РВМФ ( в связи с нарушением Большого договора между странами, нарушения Будапештских соглашений, нарушения договора об аренде базы), а вторым пунктом возвращение ОРДЛО без всяких условий. Вот и вся гибкость. остальное это не гибкость, это прогиб при чем наш.
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12.10.2020 11:32 Ответить
Наскільки я пам"ятаю, договір про оренду бази закінчився пару років тому...
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12.10.2020 12:42 Ответить
В действующий договор до 28 мая 2017 года Януковичем ( а потом подтвержденное голосованием Рады) была внесена пролонгация договора сроком на 25 лет , Т.е до 2042 года. Но в связи с нарушением всех договоров РФ в 2014, этот договор вообще теряет какую либо силу ( кстати нужно это выносить на решение Рады, пускай это и будет пока лишь символично, но разрывать договор об аренде)
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12.10.2020 13:00 Ответить
"Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5431мыодиннарот профессор.купите журналы для голодающих детей Германии...
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12.10.2020 11:32 Ответить
Донбасс... Кавказ...но рюцкий сраный мир один у нас....
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12.10.2020 11:35 Ответить
если выберут трампа и проголосуют за слугу урода на местных выборах, я реально удивлюсь - какое вокруг количество душевнобольных
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12.10.2020 11:37 Ответить
Как в адной галавє помєсчаєцца і "файна" і "наши страни"??? Однака да, "прошло фрємя" - тєпєрь можна гасіть єтіх украф, ані дажє нічєво не паймут, амнєсія і зе-гольмскій сіндром.
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12.10.2020 11:38 Ответить
Сын младший вчера спрашивает,батя вот у Гитлера были ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2,почему Гитлер на шмалял ими по Мацкве и Питеру?Говорю сынок,Гитлер строго выполнял братский договор Молотов-Риббентроп...
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12.10.2020 11:55 Ответить
клован, слуги уродів! Ви для початку забезпечте передачу контролю над кордоном ОБСЄ, як це передбачено першим мінським протоколом, укладеного "з-за Порошенка"!
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12.10.2020 12:11 Ответить
Всем известна гибкость котов, которые в состоянии чесать свои причиндалы. Зеленскому срочно потребовалось по непонятным причинам превзойти котов и стать более гибким. Вопрос: на кой ляд ему это нужно и чем это грозит причиндалам?
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12.10.2020 13:11 Ответить
Для Зе минский процесс, это сложный путь, так как агрессор велет себя анресивно, значит Украина должна быть гибкой, и постепенно сдавать свои позиции, чтобы был русский мир.
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12.10.2020 13:41 Ответить
Что такое "более гибким"?
бубочка вообще понимает смысл слов которые бла бла?
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12.10.2020 15:39 Ответить
когда ********** открывает рот, рвотный рефлекс одолевает народ .
мне интересно зеленое чмо само пишет свои тупые тексты или ему дерьмак с мандель крапают на досуге?
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12.10.2020 17:34 Ответить
 
 