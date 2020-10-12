"Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Минский процесс" по урегулированию ситуации на Донбассе нужно сделать "немного более гибким".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью BBC News Украина.

"Мы понимаем все сегодня, что у нас есть только Нормандский формат, и мы идем по минскому направлению. Мы понимаем, что субъекты в Минском процессе - мы и Российская Федерация, мы благодарны посредничеству ОБСЕ на этом сложном пути", - отметил Зеленский.

"Передача границы украинской власти после выборов - это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там (на оккупированной части Донбасса. - Ред.). Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают. Но мы идем по "Минску". Есть такое, что надо, чтобы "Минск" был немного более гибким. Вы понимаете, что прошло время", - добавил президент.

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