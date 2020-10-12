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Новини Агресія Росії проти України
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"Мінський процес" стосовно Донбасу потрібно зробити "трішечки гнучкішим", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Мінський процес" щодо врегулювання ситуації на Донбасі потрібно зробити "трішечки гнучкішим".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ми розуміємо всі сьогодні, що у нас є тільки Нормандський формат, і ми йдемо за мінським напрямком. Ми розуміємо, що суб'єкти у Мінському процесі - ми і Російська Федерація, ми вдячні посередництву ОБСЄ на цьому складному шляху", - зазначив Зеленський.

"Передача кордону українській владі після виборів - це неправильно. Ми не можемо забезпечити вибори там (на окупованій частині Донбасу. - Ред.). Ніхто зі спостерігачів не приїде. Хто буде приїжджати на ту частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди. Всі це розуміють. Але ми йдемо за "Мінськом". Є таке, треба, щоб Мінськ був трішечки гнучкішим. Ви розумієте, що минув час", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Донбас (22358) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+7
Тобто курва прогнутися перед лугандонцями ??
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12.10.2020 11:26 Відповісти
+6
Клован уже так прогнулся,что не разогнешь
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12.10.2020 11:28 Відповісти
+5
Росіі не потрібен Донбас, Росіі потрібна вся Україна !!!)))
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12.10.2020 11:30 Відповісти
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12.10.2020 11:25 Відповісти
здачі Донбаса кацапам.
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12.10.2020 11:26 Відповісти
Росіі не потрібен Донбас, Росіі потрібна вся Україна !!!)))
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12.10.2020 11:30 Відповісти
Абсолютно вірно, і наші зє малороси та інша шваль цьому сприяє.
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12.10.2020 11:45 Відповісти
"Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9551
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12.10.2020 11:31 Відповісти
чтобы Зелоху было удобнее "гибким" по роялю бренчать.
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12.10.2020 11:34 Відповісти
Тобто курва прогнутися перед лугандонцями ??
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12.10.2020 11:26 Відповісти
РАБссия раздает паспорта на ДАУНбассе бістрее чем в захваченніх Абхазии и Ю.Осетии. Типа Дірляндия єто государство...
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12.10.2020 11:27 Відповісти
Клован уже так прогнулся,что не разогнешь
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12.10.2020 11:28 Відповісти
Тогда можно и красные линии стереть.
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12.10.2020 11:29 Відповісти
По данным пропагандонши Ольги ********** ксиву Мавзолейную получили 2 миллиона ДАУНбассцов...
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12.10.2020 11:29 Відповісти
Он должен быть на столько гибкий , что нужно всех с русской челюстью выслать в росиию с Донбасса
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12.10.2020 11:30 Відповісти
Гибким и мягким. Шоб удобнее было стелить и прогибаться перед ******.
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12.10.2020 11:30 Відповісти
"Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2741
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12.10.2020 11:30 Відповісти
"Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4432 "Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3063
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12.10.2020 11:31 Відповісти
Почему украинцы выберая себе еврея в президенты надеялись, что еврей не сдаст их росии ? Это тупость ? Наивность ? Что это ?
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12.10.2020 11:32 Відповісти
Бальшінство єво іспіратєлєй до сіх пор нє знают, чта он єфрєй.
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12.10.2020 11:35 Відповісти
Да согласен.. Нужно первым пунктом переговоров поставить возвращение Крыма и Севастополя с ликвидацией базы РВМФ ( в связи с нарушением Большого договора между странами, нарушения Будапештских соглашений, нарушения договора об аренде базы), а вторым пунктом возвращение ОРДЛО без всяких условий. Вот и вся гибкость. остальное это не гибкость, это прогиб при чем наш.
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12.10.2020 11:32 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю, договір про оренду бази закінчився пару років тому...
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12.10.2020 12:42 Відповісти
В действующий договор до 28 мая 2017 года Януковичем ( а потом подтвержденное голосованием Рады) была внесена пролонгация договора сроком на 25 лет , Т.е до 2042 года. Но в связи с нарушением всех договоров РФ в 2014, этот договор вообще теряет какую либо силу ( кстати нужно это выносить на решение Рады, пускай это и будет пока лишь символично, но разрывать договор об аренде)
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12.10.2020 13:00 Відповісти
"Минский процесс" по Донбассу нужно сделать "немного более гибким", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5431мыодиннарот профессор.купите журналы для голодающих детей Германии...
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12.10.2020 11:32 Відповісти
Донбасс... Кавказ...но рюцкий сраный мир один у нас....
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12.10.2020 11:35 Відповісти
если выберут трампа и проголосуют за слугу урода на местных выборах, я реально удивлюсь - какое вокруг количество душевнобольных
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12.10.2020 11:37 Відповісти
Как в адной галавє помєсчаєцца і "файна" і "наши страни"??? Однака да, "прошло фрємя" - тєпєрь можна гасіть єтіх украф, ані дажє нічєво не паймут, амнєсія і зе-гольмскій сіндром.
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12.10.2020 11:38 Відповісти
Сын младший вчера спрашивает,батя вот у Гитлера были ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2,почему Гитлер на шмалял ими по Мацкве и Питеру?Говорю сынок,Гитлер строго выполнял братский договор Молотов-Риббентроп...
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12.10.2020 11:55 Відповісти
клован, слуги уродів! Ви для початку забезпечте передачу контролю над кордоном ОБСЄ, як це передбачено першим мінським протоколом, укладеного "з-за Порошенка"!
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12.10.2020 12:11 Відповісти
Всем известна гибкость котов, которые в состоянии чесать свои причиндалы. Зеленскому срочно потребовалось по непонятным причинам превзойти котов и стать более гибким. Вопрос: на кой ляд ему это нужно и чем это грозит причиндалам?
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12.10.2020 13:11 Відповісти
Для Зе минский процесс, это сложный путь, так как агрессор велет себя анресивно, значит Украина должна быть гибкой, и постепенно сдавать свои позиции, чтобы был русский мир.
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12.10.2020 13:41 Відповісти
Что такое "более гибким"?
бубочка вообще понимает смысл слов которые бла бла?
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12.10.2020 15:39 Відповісти
когда ********** открывает рот, рвотный рефлекс одолевает народ .
мне интересно зеленое чмо само пишет свои тупые тексты или ему дерьмак с мандель крапают на досуге?
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12.10.2020 17:34 Відповісти
 
 