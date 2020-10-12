"Мінський процес" стосовно Донбасу потрібно зробити "трішечки гнучкішим", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Мінський процес" щодо врегулювання ситуації на Донбасі потрібно зробити "трішечки гнучкішим".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ми розуміємо всі сьогодні, що у нас є тільки Нормандський формат, і ми йдемо за мінським напрямком. Ми розуміємо, що суб'єкти у Мінському процесі - ми і Російська Федерація, ми вдячні посередництву ОБСЄ на цьому складному шляху", - зазначив Зеленський.

"Передача кордону українській владі після виборів - це неправильно. Ми не можемо забезпечити вибори там (на окупованій частині Донбасу. - Ред.). Ніхто зі спостерігачів не приїде. Хто буде приїжджати на ту частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди. Всі це розуміють. Але ми йдемо за "Мінськом". Є таке, треба, щоб Мінськ був трішечки гнучкішим. Ви розумієте, що минув час", - додав президент.

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