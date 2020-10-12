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Набсовет "Нафтогаза" покидает американский бизнесмен Хохштайн: "Тратили бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением"

Набсовет

Американский бизнесмен и бывший дипломат Амос Хохштайн завил о прекращении своих полномочий в качестве независимого директора в набсовете компании "Нафтогаз".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАК.

"НАК "Нафтогаз Украины" получила официальное уведомление от члена Наблюдательного совета г. Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в Наблюдательном совете компании", - говорится в сообщении.

Как написал Хохштайн в колонке на KyivPost, среди причин такого решения - противодействие реформам на рынке газа и трансформации "Нафтогаза".

"К сожалению, успешные усилия руководства "Нафтогаза" по созданию новой корпоративной культуры, прозрачных механизмов и соблюдение международных стандартов встречали сопротивление на каждом этапе. Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок", - отметил Хохштайн.

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Автор: 

Газ (10238) Нафтогаз (3115) увольнение (2689)


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Топ комментарии
+16
Да не может такого быть. ЗЕ ж уже победил коррупцию и олигархов.

Теперь поехает этот американский господин в США и расскажет, как хорошо в Украине при ЗЕ стало.
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12.10.2020 11:42 Ответить
+9
эх, не понимаешь ты, господин Хохштайн, местного ведения бизнеса. Все бы вам по правилам и по закону. Это же скучно)
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12.10.2020 11:40 Ответить
+8
Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок"
Источник: https://censor.net/ru/n3224318

Спалил всю контору.
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12.10.2020 11:40 Ответить
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Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок"
Источник: https://censor.net/ru/n3224318

Спалил всю контору.
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12.10.2020 11:40 Ответить
Не спалил. Это было всем известно. Те, кто должен отреагировать, сделают вид, что ничего не знают.
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12.10.2020 11:42 Ответить
эх, не понимаешь ты, господин Хохштайн, местного ведения бизнеса. Все бы вам по правилам и по закону. Это же скучно)
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12.10.2020 11:40 Ответить
Да не может такого быть. ЗЕ ж уже победил коррупцию и олигархов.

Теперь поехает этот американский господин в США и расскажет, как хорошо в Украине при ЗЕ стало.
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12.10.2020 11:42 Ответить
Где Шабунин с его индексами восприятия коррупции ?
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12.10.2020 11:43 Ответить
Очередной грант на восстановление дома пилит!
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12.10.2020 11:49 Ответить
успешные усилия руководства "Нафтогаза" по созданию новой корпоративной культуры, прозрачных механизмов и соблюдение международных стандартов встречали сопротивление на каждом этапе. Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок", - отметил ХохштайнИсточник: https://censor.net/ru/n3224318
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12.10.2020 11:45 Ответить
Опять, ****, Порох...
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12.10.2020 11:46 Ответить
Та ні , це вже наступний "успішний реформатор"...
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12.10.2020 11:49 Ответить
Всі іноземцям нічого робити в цій спостережній раді!
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12.10.2020 11:46 Ответить
Тада. Только люди Коломойского. Только хардкор.
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12.10.2020 11:50 Ответить
В том Нафтогазе давным-давно надо было ВСЕХ арестовать ...
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12.10.2020 11:48 Ответить
И поделить! Тебе, Шарикову, больше всех!
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12.10.2020 11:50 Ответить
Ну то что тебя Господь мозгочками обделил это факт ...
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12.10.2020 11:52 Ответить
Шариков, профессор Преображенский тебе оставил дворняжьи. Не утруждай их, все равно бред выдашь!
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12.10.2020 12:21 Ответить
Та я то тут при чём , вот доХтор придёт и выдаст тебе,всё что положено выдавать при идиотизме ..
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12.10.2020 12:48 Ответить
И так везде и во всём!!!
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12.10.2020 11:51 Ответить
Открытый для общества, он же 24/7 меняет страну.
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12.10.2020 11:52 Ответить
Мешал воровать вот и выгнали.
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12.10.2020 11:55 Ответить
Ещё один привет прилетит Зеле и Бене из суда штата Дэлавер США.
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12.10.2020 12:15 Ответить
Если б всё так просто было, тебя бы не приглашали, дяденька
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12.10.2020 13:25 Ответить
бабло видать не платили вот и слинял. один уже с железки сбежал. работнички , блин,наблюдатели с бешеными зарплатами . нах они нужны,дармоеды.
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12.10.2020 17:41 Ответить
Аби не Порох!
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12.10.2020 22:08 Ответить
Наглядову раду "Нафтогазу" залишає американський бізнесмен Хохштайн: "Витрачали нескінченну кількість часу на боротьбу з політичним тиском" - Цензор.НЕТ 3195
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12.10.2020 23:30 Ответить
 
 