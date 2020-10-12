Набсовет "Нафтогаза" покидает американский бизнесмен Хохштайн: "Тратили бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением"

Американский бизнесмен и бывший дипломат Амос Хохштайн завил о прекращении своих полномочий в качестве независимого директора в набсовете компании "Нафтогаз".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАК.

"НАК "Нафтогаз Украины" получила официальное уведомление от члена Наблюдательного совета г. Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в Наблюдательном совете компании", - говорится в сообщении.

Как написал Хохштайн в колонке на KyivPost, среди причин такого решения - противодействие реформам на рынке газа и трансформации "Нафтогаза".

"К сожалению, успешные усилия руководства "Нафтогаза" по созданию новой корпоративной культуры, прозрачных механизмов и соблюдение международных стандартов встречали сопротивление на каждом этапе. Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок", - отметил Хохштайн.

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