Набсовет "Нафтогаза" покидает американский бизнесмен Хохштайн: "Тратили бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением"
Американский бизнесмен и бывший дипломат Амос Хохштайн завил о прекращении своих полномочий в качестве независимого директора в набсовете компании "Нафтогаз".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАК.
"НАК "Нафтогаз Украины" получила официальное уведомление от члена Наблюдательного совета г. Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в Наблюдательном совете компании", - говорится в сообщении.
Как написал Хохштайн в колонке на KyivPost, среди причин такого решения - противодействие реформам на рынке газа и трансформации "Нафтогаза".
"К сожалению, успешные усилия руководства "Нафтогаза" по созданию новой корпоративной культуры, прозрачных механизмов и соблюдение международных стандартов встречали сопротивление на каждом этапе. Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок", - отметил Хохштайн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Источник: https://censor.net/ru/n3224318
Спалил всю контору.
Теперь поехает этот американский господин в США и расскажет, как хорошо в Украине при ЗЕ стало.