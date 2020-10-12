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Новини
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Наглядову раду "Нафтогазу" залишає американський бізнесмен Хохштайн: "Витрачали нескінченну кількість часу на боротьбу з політичним тиском"

Наглядову раду

Американський бізнесмен і колишній дипломат Амос Хохштайн завив про припинення своїх повноважень як незалежного директора в наглядовій раді компанії "Нафтогаз".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення НАК.

"НАК "Нафтогаз України" отримала офіційне повідомлення від члена Наглядової ради пана Амоса Хохштайна про припинення його повноважень як незалежного директора в Наглядовій раді компанії", - йдеться в повідомленні.

Як написав Хохштайн в колонці на KyivPost, серед причин такого рішення - протидія реформам на ринку газу і трансформації "Нафтогазу".

"На жаль, успішні зусилля керівництва "Нафтогазу" зі створення нової корпоративної культури, прозорих механізмів і дотримання міжнародних стандартів зустрічали опір на кожному етапі. Компанія була змушена витрачати нескінченну кількість часу на боротьбу з політичним тиском і зусиллями олігархів, щоб збагатитися за рахунок сумнівних угод", - зазначив Хохштайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коболєв про аудит "Нафтогазу": Збитки виникли через борги посередників

Автор: 

газ (10523) Нафтогаз (4438) звільнення (2697)


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Топ коментарі
+16
Да не может такого быть. ЗЕ ж уже победил коррупцию и олигархов.

Теперь поехает этот американский господин в США и расскажет, как хорошо в Украине при ЗЕ стало.
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12.10.2020 11:42 Відповісти
+9
эх, не понимаешь ты, господин Хохштайн, местного ведения бизнеса. Все бы вам по правилам и по закону. Это же скучно)
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12.10.2020 11:40 Відповісти
+8
Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок"
Источник: https://censor.net/ru/n3224318

Спалил всю контору.
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12.10.2020 11:40 Відповісти
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Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок"
Источник: https://censor.net/ru/n3224318

Спалил всю контору.
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12.10.2020 11:40 Відповісти
Не спалил. Это было всем известно. Те, кто должен отреагировать, сделают вид, что ничего не знают.
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12.10.2020 11:42 Відповісти
эх, не понимаешь ты, господин Хохштайн, местного ведения бизнеса. Все бы вам по правилам и по закону. Это же скучно)
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12.10.2020 11:40 Відповісти
Да не может такого быть. ЗЕ ж уже победил коррупцию и олигархов.

Теперь поехает этот американский господин в США и расскажет, как хорошо в Украине при ЗЕ стало.
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12.10.2020 11:42 Відповісти
Где Шабунин с его индексами восприятия коррупции ?
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12.10.2020 11:43 Відповісти
Очередной грант на восстановление дома пилит!
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12.10.2020 11:49 Відповісти
успешные усилия руководства "Нафтогаза" по созданию новой корпоративной культуры, прозрачных механизмов и соблюдение международных стандартов встречали сопротивление на каждом этапе. Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок", - отметил ХохштайнИсточник: https://censor.net/ru/n3224318
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12.10.2020 11:45 Відповісти
Опять, ****, Порох...
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12.10.2020 11:46 Відповісти
Та ні , це вже наступний "успішний реформатор"...
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12.10.2020 11:49 Відповісти
Всі іноземцям нічого робити в цій спостережній раді!
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12.10.2020 11:46 Відповісти
Тада. Только люди Коломойского. Только хардкор.
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12.10.2020 11:50 Відповісти
В том Нафтогазе давным-давно надо было ВСЕХ арестовать ...
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12.10.2020 11:48 Відповісти
И поделить! Тебе, Шарикову, больше всех!
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12.10.2020 11:50 Відповісти
Ну то что тебя Господь мозгочками обделил это факт ...
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12.10.2020 11:52 Відповісти
Шариков, профессор Преображенский тебе оставил дворняжьи. Не утруждай их, все равно бред выдашь!
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12.10.2020 12:21 Відповісти
Та я то тут при чём , вот доХтор придёт и выдаст тебе,всё что положено выдавать при идиотизме ..
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12.10.2020 12:48 Відповісти
И так везде и во всём!!!
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12.10.2020 11:51 Відповісти
Открытый для общества, он же 24/7 меняет страну.
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12.10.2020 11:52 Відповісти
Мешал воровать вот и выгнали.
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12.10.2020 11:55 Відповісти
Ещё один привет прилетит Зеле и Бене из суда штата Дэлавер США.
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12.10.2020 12:15 Відповісти
Если б всё так просто было, тебя бы не приглашали, дяденька
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12.10.2020 13:25 Відповісти
бабло видать не платили вот и слинял. один уже с железки сбежал. работнички , блин,наблюдатели с бешеными зарплатами . нах они нужны,дармоеды.
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12.10.2020 17:41 Відповісти
Аби не Порох!
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12.10.2020 22:08 Відповісти
Наглядову раду "Нафтогазу" залишає американський бізнесмен Хохштайн: "Витрачали нескінченну кількість часу на боротьбу з політичним тиском" - Цензор.НЕТ 3195
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12.10.2020 23:30 Відповісти
 
 