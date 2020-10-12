Наглядову раду "Нафтогазу" залишає американський бізнесмен Хохштайн: "Витрачали нескінченну кількість часу на боротьбу з політичним тиском"

Американський бізнесмен і колишній дипломат Амос Хохштайн завив про припинення своїх повноважень як незалежного директора в наглядовій раді компанії "Нафтогаз".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення НАК.

"НАК "Нафтогаз України" отримала офіційне повідомлення від члена Наглядової ради пана Амоса Хохштайна про припинення його повноважень як незалежного директора в Наглядовій раді компанії", - йдеться в повідомленні.

Як написав Хохштайн в колонці на KyivPost, серед причин такого рішення - протидія реформам на ринку газу і трансформації "Нафтогазу".

"На жаль, успішні зусилля керівництва "Нафтогазу" зі створення нової корпоративної культури, прозорих механізмів і дотримання міжнародних стандартів зустрічали опір на кожному етапі. Компанія була змушена витрачати нескінченну кількість часу на боротьбу з політичним тиском і зусиллями олігархів, щоб збагатитися за рахунок сумнівних угод", - зазначив Хохштайн.

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