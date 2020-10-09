УКР
Коболєв про аудит "Нафтогазу": Збитки виникли через борги посередників

Зобов'язання використовувати міжнародні стандарти бухгалтерської звітності, а також спецзобов'язання з продажу газу населенню стали причиною скандалу з аудитом НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

На думку глави НАК, в питанні аудиту є два аспекти.

"Перший аспект – формальний. Те, про що говориться в тих документах, які я бачив, а я не впевнений, які саме документи потрапили в розпорядження журналістів інтернет-видань, – про те, що "Нафтогаз" не мав права нараховувати резерв сумнівних боргів. Це дуже стара історія, вона тягнеться, здається, з 2016 року – це суперечка з багатьма урядами на тему того, чи маємо, чи ми не маємо право", - сказав він.

"Але є закон України, який чітко говорить, що такі компанії, як "Нафтогаз", які являють собою суспільний інтерес, а "Нафтогаз" точно потрапляє в цю категорію, зобов’язані користуватися міжнародними стандартами бухгалтерської звітності або фінансової звітності. І ці стандарти говорять, що такі резерви ми маємо нараховувати. Коли компанія такий резерв нараховує, на суму цього резерву компанія зменшує свій чистий прибуток. І, відповідно, це впливає на дивіденди", - заявив Коболєв.

Другий аспект голова "Нафтогазу" назвав "неформальним, але важливим по суті".

"Перед нами існує велика кількість боргів, які були накопичені різноманітними приватними посередниками, яким "Нафтогаз" був зобов’язаний постачати чи продавати газ згідно з рішенням уряду. Так звана постанова про покладання суспільних обов’язків, так зване ПСО. За цим ПСО нам боргують десятки мільярдів гривень. І ми як сумлінна компанія, яка виконує закон України, нараховувала цей резерв сумнівних боргів. Зараз ми впритул підійшли до того, щоб ці борги врешті-решт почати розв’язувати, тобто гасити, отримавши часткову компенсацію від державного бюджету", - сказав він.

"І я думаю, що справжня причина всього цього галасу – це якраз наша відкрита позиція, що, дивіться, колеги, були рішення, за якими ми віддавали газ, але за газ не розрахувалися, і за нього тепер вимушений буде розраховуватися бюджет. Тому що це буде рішення уряду від імені держави Україна. І це є головною та єдиною причиною всього цього скандалу…", -додав Коболєв.

аудит (576) газ (10648) борг (2192) Нафтогаз (4467) Коболєв Андрій (823)
Топ коментарі
+11
Коболев об аудите "Нафтогаза": Убытки возникли из-за долгов посредников - Цензор.НЕТ 6340
показати весь коментар
09.10.2020 09:59 Відповісти
+10
Прочитавши статтю, у мене питання: хто ці приватні посередники і чому кабінет міністрів зобов"язав Нафтогаз поставляти їм газ?
показати весь коментар
09.10.2020 10:10 Відповісти
+8
Ах, убытки... А за что же ты миллионные премии получал, которые тут же за границу выводил?
показати весь коментар
09.10.2020 09:58 Відповісти
Ах, убытки... А за что же ты миллионные премии получал, которые тут же за границу выводил?
показати весь коментар
09.10.2020 09:58 Відповісти
А кому сейчас легко?
В Америке тоже сейчас не сахар...
Жить-то как-то надо...
Коболєв про аудит "Нафтогазу": Збитки виникли через борги посередників - Цензор.НЕТ 2901
показати весь коментар
09.10.2020 10:06 Відповісти
Кобелева мать.
показати весь коментар
09.10.2020 10:11 Відповісти
ждет сыночку из ограбленной Украины.
показати весь коментар
09.10.2020 12:25 Відповісти
А за что же ты миллионные премии получал, которые тут же за границу выводил?..
ОТВЕТ..

* ЗА" то что бы " нормально жить и учить жизни не лохоф.. Кстати после выборов уже пообещали +40-45% на газ поднять по просьбе иностранных советников..ну что бы цены как у Ефропе
показати весь коментар
09.10.2020 10:30 Відповісти
Про іноземних радників ,докладніше будь ласка !!!)))
показати весь коментар
09.10.2020 10:35 Відповісти
https://www.ukrrudprom.com/news/Poyavilos_svidetelstvo_kak_Poroshenko_hvastaetsya_Baydenu_chto_p.html Появилось свидетельство, как Порошенко хвастается Байдену, что поднял тарифы даже выше, чем требовал МВФ
показати весь коментар
09.10.2020 12:29 Відповісти
Коболев - священная корова Амоса Хохштайна.
показати весь коментар
09.10.2020 12:32 Відповісти
Так то при Пете было а теперь только убытки.
Вы разве не довольны своим выбором?
показати весь коментар
09.10.2020 14:22 Відповісти
Коболев об аудите "Нафтогаза": Убытки возникли из-за долгов посредников - Цензор.НЕТ 6340
показати весь коментар
09.10.2020 09:59 Відповісти
А тем, ето не будет братб, отключим газ.
(к/ф Брилиантовая рука)
Если я задолжаю за электроэнергию или воду, то мне отключают и воду и электроэнергию. Отключите посредникам газ.
показати весь коментар
09.10.2020 10:01 Відповісти
За посередників зелена влада мазу тягне !!))
показати весь коментар
09.10.2020 10:05 Відповісти
Платником податків , є кожна людина , що мешкає в Україні !!))
показати весь коментар
09.10.2020 10:19 Відповісти
В убыток люди работают!
Месяцами без зарплат и премий...
Слава героям "Нафтогаза"!
показати весь коментар
09.10.2020 10:01 Відповісти
Ударение в "пеши" где ставить?)
показати весь коментар
09.10.2020 10:31 Відповісти
Славу пойте Янелоху и Бене, а работник при вентели и лопате на Кипр государственное бабло не выводит.И в Оман то же.
показати весь коментар
09.10.2020 10:07 Відповісти
Круговая порука! Все дружно грабят страну. По 8 млн долларов получать премию и переводить её маме в Нью-Йорк было нормально?
показати весь коментар
09.10.2020 10:04 Відповісти
Писок стули , економіст хрєнов !!))
показати весь коментар
09.10.2020 10:11 Відповісти
75 миллиардов, именно столько не заплатил в бюджет Нафтогаз по результатам аудита, но зато премии дать себе любимым руководство не забывало.
показати весь коментар
09.10.2020 10:05 Відповісти
Як побажаєте.
показати весь коментар
09.10.2020 10:09 Відповісти
При Пете нафтогаз плюсе был и на единичные премии доли процента от доходов шли.
показати весь коментар
09.10.2020 14:27 Відповісти
25 миллиардов чистой прибыли Нафтогаза за январь-февраль 2019 года, при клятом "барИге" и Гройсмане.
12 миллиардов чистого убытка Нафтогаза за январь-февраль 2020 года при янелохе и Шмыгале.
ЗеДятлы, барИги нет уже полтора года, как вы думаете, кто ТАК ВОРУЕТ?
показати весь коментар
09.10.2020 10:05 Відповісти
Хто краде?? Ясна річ, попередники !!)))
показати весь коментар
09.10.2020 10:07 Відповісти
Таки да, я за то в курсе, как папиредники, какают по ночам в краватки и днем в трусы и рейтузы со стрингами всем ЗЕленым, начиная с Зеленского с Ленкой и заканчивая бомжом из секты святости Зе.
показати весь коментар
09.10.2020 10:26 Відповісти
В 2020 чистий прибуток складає 75 млд.
показати весь коментар
09.10.2020 10:48 Відповісти
Порохобот, по чем нынче совесть? Доходы и убытки считают на конец года, а не за удобные месяцы.
показати весь коментар
09.10.2020 11:23 Відповісти
Тырят много, вот и вся причина.
показати весь коментар
09.10.2020 10:06 Відповісти
На Кобалева открыто уголовное дело по результатам аудита по статье гос измена.
показати весь коментар
09.10.2020 10:08 Відповісти
Добре що на дерьмака, кравчука і факіна, тарана і хомчака не відкрили.
І де ви бачили що "На Кобалева открыто уголовное дело по результатам аудита по статье гос измена", поділіться інформацією.
показати весь коментар
09.10.2020 10:15 Відповісти
https://babel.ua/ru/news/52510-audit-naftogaza-pokazal-poteryu-75-mlrd-griven-dlya-byudzheta-kobolev-govorit-chto-otkryto-delo-o-gosizmene
показати весь коментар
09.10.2020 10:23 Відповісти
Дякую, та це ні про що.
Хоча цікаво хто ініціював ?

"Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», - сказал он https://hromadske.radio/news/2020/10/08/proty-kerivnytstva-naftohazu-vidkryly-kryminal-nu-spravu-koboliev «Громадському радіо» ."
показати весь коментар
09.10.2020 11:09 Відповісти
У хлопока язык подвешен. То готов открыто отстаивать свою "правоту", а теперь убыток принесли посредники. И здесь он чист перед мамой своей.
показати весь коментар
09.10.2020 10:08 Відповісти
Прочитавши статтю, у мене питання: хто ці приватні посередники і чому кабінет міністрів зобов"язав Нафтогаз поставляти їм газ?
показати весь коментар
09.10.2020 10:10 Відповісти
Брати по зброї !!))
показати весь коментар
09.10.2020 10:14 Відповісти
Відповідь ві кабміну - Ну тому, що так будо треба для держави!
От тільки мені цікаво, в кого на пєджакє знаходиться той карман, для якого продовжили постачання неоплаченого товару?
показати весь коментар
09.10.2020 10:20 Відповісти
Потрібно показати весь ланцюжок: від створення цих приватних посередників до прізвищ і дати тих, хто буде вішати винуватих.
показати весь коментар
09.10.2020 13:09 Відповісти
посредники - прокладки рыжего, каломойского и других "бизнесменов" от бюджета, которые оплачивают безбедную жизнь андруши кобельова.
показати весь коментар
09.10.2020 10:12 Відповісти
Андруша коболев, абсолютно законно, відкрито (чого нарід не може й пережити), здатен забезпечити собі безбідне життя.
показати весь коментар
09.10.2020 10:17 Відповісти
у каждого свои понятия о законности и открытости. у представителей и выкормышей украинских "бизнесменов" они правда несколько отличаются от общепринятых, но для них они несомненно законные и открытые.
показати весь коментар
09.10.2020 10:35 Відповісти
Вони принесли Україні мільйярдні прибутки і нагнули "газпром". Під час віни з кацапами, зробили те, чого не робив ніхто. І завдяки їх роботі, поляки продовжують нагинати "газпром", доводячи до банкрутства, тим самим, роблячи мордор біднішим.
Так що,,,, Мені похрін що і чим і від чого відрізняється. Вони діяли законно і на благо України.
показати весь коментар
09.10.2020 10:57 Відповісти
нагибали, нагибали...и тут нагибалка вдруг сломалась, но безбедная жизнь по прежнему осталась. хромает твоя законность.
показати весь коментар
09.10.2020 11:06 Відповісти
Ну, тут бабка на двое сказала. все таки президентом не рыжий был. А кто его назначал? А теперь и х.............. нагонишь. Какая то не стыковочка, получается.
показати весь коментар
09.10.2020 10:53 Відповісти
Винні попередники чи посередники , лише зелена пліснява біла та пухнаста !!))
показати весь коментар
09.10.2020 10:16 Відповісти
Коболєв про аудит "Нафтогазу": Збитки виникли через борги посередників - Цензор.НЕТ 7042
показати весь коментар
09.10.2020 10:18 Відповісти
Что-то доставка превышает сам доставляемый товар.
показати весь коментар
09.10.2020 10:23 Відповісти
Та тут ще мізер. В сусідів тещі 260 щомісячно. Так що в них влітку куб до 60 грн. доходить. Ну а обов`язковий платіж, навіть коли в хаті вже багато років ніхто не живе? То вже повний звіздєц! Хата валиться, а за доставку плати. Зато не барига, пілять!
показати весь коментар
09.10.2020 10:32 Відповісти
Скурвилось зю или по жизни такой.
показати весь коментар
09.10.2020 10:36 Відповісти
воно таке й було.
показати весь коментар
09.10.2020 10:40 Відповісти
Что это за брехня, у нас газ 4,70 и при Пете газ был 8,50 а не 6,95
показати весь коментар
09.10.2020 11:07 Відповісти
Проще говоря: Тупо через посредников, которых уже и след простыл, вымыли деньги! Гениально. А дыру из бюджета закроем. Нахрена же нам пенсионеры, врачи, учителя и тд...
показати весь коментар
09.10.2020 10:18 Відповісти
Нахрена же нам пенсионеры, врачи, учителя и тд...-------------------А чи не цей "мудрий народ" вибрав нам зелену плісняву ??)))
показати весь коментар
09.10.2020 10:23 Відповісти
Ой, а хто це Коболєва назначив головою? То ж це зробив О.О
показати весь коментар
09.10.2020 10:55 Відповісти
Соседу за долг 2000гр. газ отрезали,а тут за миллиарды никто не сидит!Кто-то объяснит?
показати весь коментар
09.10.2020 10:23 Відповісти
высокие плкровители у него
показати весь коментар
09.10.2020 12:36 Відповісти
перед выборами ишак обещал уменьшить тарифы от "проклятого барыгы". Народ в предвкушении перестал платить. Ну а теперь долги)
показати весь коментар
09.10.2020 10:23 Відповісти
Та ні, народ платить. То Бєня "убиткі" влзмєщаєт...
показати весь коментар
09.10.2020 10:28 Відповісти
А посередники в нас хто? Бєня, аууу!
показати весь коментар
09.10.2020 10:27 Відповісти
- Сколько будет семью восемь?

- А мы покупаем или "приватизируем"/"меняем крышу"/..... (необходимое вписать) ?
На этот раз наверное дали команду топить...? И арифметика здесь не при чем...? "Кому это надо" дали команду "Фас" прикормленным СМИ, - цепным псам украинской pséudosдемократии - спустили псов.
"Ревізори не звернули уваги на те, що ніхто не платив компанії за цей газ.
Це газ, який незаконно відібрали у нас протягом попередніх опалювальних сезонів. Ми сплатили всі податки, які повинні були сплатити, але в більшості випадків не отримували оплату за газ від посередників.

Неможливо виплатити дивіденди за гроші, які компанії заборгували. А сьогодні такий борг становить вже 100 млрд грн",

"Аудитори не розуміли стандартів звітності та звинувачували нас у тому, що ми не робимо неможливого: не перетворюємо борги та повітря на гроші.

Щоб ці гроші з'явилися, державним органам необхідно виконати свою роботу: вирішити проблему боргів та оновити норми фінансової звітності згідно міжнародних правил", - Фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл. Украинская президентнско - правительсвенно - олигархическая рать умеет... делить https://www.youtube.com/watch?v=uD9qvua5uxQ
показати весь коментар
09.10.2020 10:49 Відповісти
Идет борьба за контроль над прибыльным ресурсом. Коболев давно не устраивает бабушку. А вы хавайте про зарплаты тех, кто стране миллиарды принес!
показати весь коментар
09.10.2020 10:53 Відповісти
Ну звичайно - через борги посередників, хто ж сумнівається?! В жодному ж разі не через булімію кобєлєва і його зграї команди.
показати весь коментар
09.10.2020 12:26 Відповісти
***... идиотов понабирали *****... та Нефтегаз сам ПОСРЕДНИК который нужно ликвидировать и не будет долгов !!
показати весь коментар
09.10.2020 12:36 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Аудит и уголовные дела раскручиваемые вокруг "Нафтогаза" необходимы Зеленскому для оправдания повышения цен на газ в ближайший отопительный сезон. На самом деле лишенный операционной выручки и дивиденды которые по категорическому требованию Зеленского были перечислены в последний день июля в государственный бюджет , отягощенный огромными долгами теплогенерериющих предприятий, а это около 16 млрд. гривен, "Нафтогаз" просто не мог быть прибыльным в этом году.
показати весь коментар
09.10.2020 13:21 Відповісти
 
 