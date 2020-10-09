Коболєв про аудит "Нафтогазу": Збитки виникли через борги посередників

Зобов'язання використовувати міжнародні стандарти бухгалтерської звітності, а також спецзобов'язання з продажу газу населенню стали причиною скандалу з аудитом НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

На думку глави НАК, в питанні аудиту є два аспекти.

"Перший аспект – формальний. Те, про що говориться в тих документах, які я бачив, а я не впевнений, які саме документи потрапили в розпорядження журналістів інтернет-видань, – про те, що "Нафтогаз" не мав права нараховувати резерв сумнівних боргів. Це дуже стара історія, вона тягнеться, здається, з 2016 року – це суперечка з багатьма урядами на тему того, чи маємо, чи ми не маємо право", - сказав він.

"Але є закон України, який чітко говорить, що такі компанії, як "Нафтогаз", які являють собою суспільний інтерес, а "Нафтогаз" точно потрапляє в цю категорію, зобов’язані користуватися міжнародними стандартами бухгалтерської звітності або фінансової звітності. І ці стандарти говорять, що такі резерви ми маємо нараховувати. Коли компанія такий резерв нараховує, на суму цього резерву компанія зменшує свій чистий прибуток. І, відповідно, це впливає на дивіденди", - заявив Коболєв.

Другий аспект голова "Нафтогазу" назвав "неформальним, але важливим по суті".

"Перед нами існує велика кількість боргів, які були накопичені різноманітними приватними посередниками, яким "Нафтогаз" був зобов’язаний постачати чи продавати газ згідно з рішенням уряду. Так звана постанова про покладання суспільних обов’язків, так зване ПСО. За цим ПСО нам боргують десятки мільярдів гривень. І ми як сумлінна компанія, яка виконує закон України, нараховувала цей резерв сумнівних боргів. Зараз ми впритул підійшли до того, щоб ці борги врешті-решт почати розв’язувати, тобто гасити, отримавши часткову компенсацію від державного бюджету", - сказав він.

"І я думаю, що справжня причина всього цього галасу – це якраз наша відкрита позиція, що, дивіться, колеги, були рішення, за якими ми віддавали газ, але за газ не розрахувалися, і за нього тепер вимушений буде розраховуватися бюджет. Тому що це буде рішення уряду від імені держави Україна. І це є головною та єдиною причиною всього цього скандалу…", -додав Коболєв.