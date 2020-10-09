Коболєв про аудит "Нафтогазу": Збитки виникли через борги посередників
Зобов'язання використовувати міжнародні стандарти бухгалтерської звітності, а також спецзобов'язання з продажу газу населенню стали причиною скандалу з аудитом НАК "Нафтогаз України".
Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
На думку глави НАК, в питанні аудиту є два аспекти.
"Перший аспект – формальний. Те, про що говориться в тих документах, які я бачив, а я не впевнений, які саме документи потрапили в розпорядження журналістів інтернет-видань, – про те, що "Нафтогаз" не мав права нараховувати резерв сумнівних боргів. Це дуже стара історія, вона тягнеться, здається, з 2016 року – це суперечка з багатьма урядами на тему того, чи маємо, чи ми не маємо право", - сказав він.
"Але є закон України, який чітко говорить, що такі компанії, як "Нафтогаз", які являють собою суспільний інтерес, а "Нафтогаз" точно потрапляє в цю категорію, зобов’язані користуватися міжнародними стандартами бухгалтерської звітності або фінансової звітності. І ці стандарти говорять, що такі резерви ми маємо нараховувати. Коли компанія такий резерв нараховує, на суму цього резерву компанія зменшує свій чистий прибуток. І, відповідно, це впливає на дивіденди", - заявив Коболєв.
Другий аспект голова "Нафтогазу" назвав "неформальним, але важливим по суті".
"Перед нами існує велика кількість боргів, які були накопичені різноманітними приватними посередниками, яким "Нафтогаз" був зобов’язаний постачати чи продавати газ згідно з рішенням уряду. Так звана постанова про покладання суспільних обов’язків, так зване ПСО. За цим ПСО нам боргують десятки мільярдів гривень. І ми як сумлінна компанія, яка виконує закон України, нараховувала цей резерв сумнівних боргів. Зараз ми впритул підійшли до того, щоб ці борги врешті-решт почати розв’язувати, тобто гасити, отримавши часткову компенсацію від державного бюджету", - сказав він.
"І я думаю, що справжня причина всього цього галасу – це якраз наша відкрита позиція, що, дивіться, колеги, були рішення, за якими ми віддавали газ, але за газ не розрахувалися, і за нього тепер вимушений буде розраховуватися бюджет. Тому що це буде рішення уряду від імені держави Україна. І це є головною та єдиною причиною всього цього скандалу…", -додав Коболєв.
В Америке тоже сейчас не сахар...
Жить-то как-то надо...
ОТВЕТ..
* ЗА" то что бы " нормально жить и учить жизни не лохоф.. Кстати после выборов уже пообещали +40-45% на газ поднять по просьбе иностранных советников..ну что бы цены как у Ефропе
Вы разве не довольны своим выбором?
(к/ф Брилиантовая рука)
Если я задолжаю за электроэнергию или воду, то мне отключают и воду и электроэнергию. Отключите посредникам газ.
Месяцами без зарплат и премий...
Слава героям "Нафтогаза"!
12 миллиардов чистого убытка Нафтогаза за январь-февраль 2020 года при янелохе и Шмыгале.
ЗеДятлы, барИги нет уже полтора года, как вы думаете, кто ТАК ВОРУЕТ?
І де ви бачили що "На Кобалева открыто уголовное дело по результатам аудита по статье гос измена", поділіться інформацією.
Хоча цікаво хто ініціював ?
"Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», - сказал он https://hromadske.radio/news/2020/10/08/proty-kerivnytstva-naftohazu-vidkryly-kryminal-nu-spravu-koboliev «Громадському радіо» ."
От тільки мені цікаво, в кого на пєджакє знаходиться той карман, для якого продовжили постачання неоплаченого товару?
Так що,,,, Мені похрін що і чим і від чого відрізняється. Вони діяли законно і на благо України.
- А мы покупаем или "приватизируем"/"меняем крышу"/..... (необходимое вписать) ?
На этот раз наверное дали команду топить...? И арифметика здесь не при чем...? "Кому это надо" дали команду "Фас" прикормленным СМИ, - цепным псам украинской pséudosдемократии - спустили псов.
"Ревізори не звернули уваги на те, що ніхто не платив компанії за цей газ.
Це газ, який незаконно відібрали у нас протягом попередніх опалювальних сезонів. Ми сплатили всі податки, які повинні були сплатити, але в більшості випадків не отримували оплату за газ від посередників.
Неможливо виплатити дивіденди за гроші, які компанії заборгували. А сьогодні такий борг становить вже 100 млрд грн",
"Аудитори не розуміли стандартів звітності та звинувачували нас у тому, що ми не робимо неможливого: не перетворюємо борги та повітря на гроші.
Щоб ці гроші з'явилися, державним органам необхідно виконати свою роботу: вирішити проблему боргів та оновити норми фінансової звітності згідно міжнародних правил", - Фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл. Украинская президентнско - правительсвенно - олигархическая рать умеет... делить https://www.youtube.com/watch?v=uD9qvua5uxQ
зграїкоманди.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Аудит и уголовные дела раскручиваемые вокруг "Нафтогаза" необходимы Зеленскому для оправдания повышения цен на газ в ближайший отопительный сезон. На самом деле лишенный операционной выручки и дивиденды которые по категорическому требованию Зеленского были перечислены в последний день июля в государственный бюджет , отягощенный огромными долгами теплогенерериющих предприятий, а это около 16 млрд. гривен, "Нафтогаз" просто не мог быть прибыльным в этом году.