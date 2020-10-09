Коболев об аудите "Нафтогаза": Убытки возникли из-за долгов посредников

РУС
Обязательство использовать международные стандарты бухгалтерской отчетности, а также спецобязательства по продаже газа населению стали причиной скандала с аудитом НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По мнению главы НАК, в вопросе аудита есть два аспекта.

"Первый аспект - формальный. То, о чем говорится в этих документах, которые я видел, а я не уверен, какие именно документы попали в распоряжение журналистов интернет-изданий - о том, что "Нафтогаз" не имел права начислять резерв сомнительных долгов. Это очень старая история, она тянется, кажется, с 2016 года - это спор со многими правительствами на тему того, имеем ли право, или мы не имеем право", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев

"Но есть закон Украины, который четко говорит, что такие компании, как "Нафтогаз", которые представляют собой общественный интерес, а "Нафтогаз" точно попадает в эту категорию, обязаны пользоваться международными стандартами бухгалтерской отчетности или финансовой отчетности. И эти стандарты говорят, что такие резервы мы должны начислять. Когда компания такой резерв начисляет на сумму этого резерва, компания уменьшает свою чистую прибыль. И, соответственно, это влияет на дивиденды", - заявил Коболев.

Второй аспект глава "Нафтогаза" назвал "неформальным, но важным по существу".

"Перед нами существует большое количество долгов, которые были накоплены различными частными посредниками, которым "Нафтогаз" обязан поставлять или продавать газ согласно решению правительства. Так называемое постановление о возложении общественных обязанностей, так называемое ПСО. По этому ПСО нам задолжали десятки миллиардов гривен. И мы как добросовестная компания, которая выполняет закон Украины, насчитывали этот резерв сомнительных долгов. Сейчас мы вплотную подошли к тому, чтобы эти долги в конце концов начать решать, то есть тушить, получив частичную компенсацию от государственного бюджета", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаза" в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн

"И я думаю, что настоящая причина всего этого шума - это как раз наша открытая позиция, что, смотрите, коллеги, были решения, по которым мы отдавали газ, но за газ не рассчитались, и за него теперь вынужден будет рассчитываться бюджет. Потому что это будет решение правительства от имени государства Украина. И это является главной и единственной причиной всего этого скандала... ", - добавил Коболев.

Коболев об аудите "Нафтогаза": Убытки возникли из-за долгов посредников
09.10.2020 09:59 Ответить
Прочитавши статтю, у мене питання: хто ці приватні посередники і чому кабінет міністрів зобов"язав Нафтогаз поставляти їм газ?
09.10.2020 10:10 Ответить
Ах, убытки... А за что же ты миллионные премии получал, которые тут же за границу выводил?
09.10.2020 09:58 Ответить
Ах, убытки... А за что же ты миллионные премии получал, которые тут же за границу выводил?
09.10.2020 09:58 Ответить
А кому сейчас легко?
В Америке тоже сейчас не сахар...
Жить-то как-то надо...
Коболєв про аудит "Нафтогазу": Збитки виникли через борги посередників - Цензор.НЕТ 2901
09.10.2020 10:06 Ответить
Кобелева мать.
09.10.2020 10:11 Ответить
ждет сыночку из ограбленной Украины.
09.10.2020 12:25 Ответить
А за что же ты миллионные премии получал, которые тут же за границу выводил?..
ОТВЕТ..

* ЗА" то что бы " нормально жить и учить жизни не лохоф.. Кстати после выборов уже пообещали +40-45% на газ поднять по просьбе иностранных советников..ну что бы цены как у Ефропе
09.10.2020 10:30 Ответить
Про іноземних радників ,докладніше будь ласка !!!)))
показать весь комментарий
https://www.ukrrudprom.com/news/Poyavilos_svidetelstvo_kak_Poroshenko_hvastaetsya_Baydenu_chto_p.html Появилось свидетельство, как Порошенко хвастается Байдену, что поднял тарифы даже выше, чем требовал МВФ
09.10.2020 12:29 Ответить
Коболев - священная корова Амоса Хохштайна.
09.10.2020 12:32 Ответить
Так то при Пете было а теперь только убытки.
Вы разве не довольны своим выбором?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:22 Ответить
09.10.2020 09:59 Ответить
А тем, ето не будет братб, отключим газ.
(к/ф Брилиантовая рука)
Если я задолжаю за электроэнергию или воду, то мне отключают и воду и электроэнергию. Отключите посредникам газ.
показать весь комментарий
За посередників зелена влада мазу тягне !!))
показать весь комментарий
Платником податків , є кожна людина , що мешкає в Україні !!))
показать весь комментарий
В убыток люди работают!
Месяцами без зарплат и премий...
Слава героям "Нафтогаза"!
09.10.2020 10:01 Ответить
Ударение в "пеши" где ставить?)
показать весь комментарий
Славу пойте Янелоху и Бене, а работник при вентели и лопате на Кипр государственное бабло не выводит.И в Оман то же.
показать весь комментарий
Круговая порука! Все дружно грабят страну. По 8 млн долларов получать премию и переводить её маме в Нью-Йорк было нормально?
показать весь комментарий
Писок стули , економіст хрєнов !!))
показать весь комментарий
75 миллиардов, именно столько не заплатил в бюджет Нафтогаз по результатам аудита, но зато премии дать себе любимым руководство не забывало.
показать весь комментарий
Як побажаєте.
показать весь комментарий
При Пете нафтогаз плюсе был и на единичные премии доли процента от доходов шли.
показать весь комментарий
25 миллиардов чистой прибыли Нафтогаза за январь-февраль 2019 года, при клятом "барИге" и Гройсмане.
12 миллиардов чистого убытка Нафтогаза за январь-февраль 2020 года при янелохе и Шмыгале.
ЗеДятлы, барИги нет уже полтора года, как вы думаете, кто ТАК ВОРУЕТ?
показать весь комментарий
Хто краде?? Ясна річ, попередники !!)))
показать весь комментарий
Таки да, я за то в курсе, как папиредники, какают по ночам в краватки и днем в трусы и рейтузы со стрингами всем ЗЕленым, начиная с Зеленского с Ленкой и заканчивая бомжом из секты святости Зе.
показать весь комментарий
В 2020 чистий прибуток складає 75 млд.
показать весь комментарий
Порохобот, по чем нынче совесть? Доходы и убытки считают на конец года, а не за удобные месяцы.
показать весь комментарий
Тырят много, вот и вся причина.
показать весь комментарий
На Кобалева открыто уголовное дело по результатам аудита по статье гос измена.
показать весь комментарий
Добре що на дерьмака, кравчука і факіна, тарана і хомчака не відкрили.
І де ви бачили що "На Кобалева открыто уголовное дело по результатам аудита по статье гос измена", поділіться інформацією.
показать весь комментарий
https://babel.ua/ru/news/52510-audit-naftogaza-pokazal-poteryu-75-mlrd-griven-dlya-byudzheta-kobolev-govorit-chto-otkryto-delo-o-gosizmene
показать весь комментарий
Дякую, та це ні про що.
Хоча цікаво хто ініціював ?

"Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», - сказал он https://hromadske.radio/news/2020/10/08/proty-kerivnytstva-naftohazu-vidkryly-kryminal-nu-spravu-koboliev «Громадському радіо» ."
показать весь комментарий
У хлопока язык подвешен. То готов открыто отстаивать свою "правоту", а теперь убыток принесли посредники. И здесь он чист перед мамой своей.
показать весь комментарий
Прочитавши статтю, у мене питання: хто ці приватні посередники і чому кабінет міністрів зобов"язав Нафтогаз поставляти їм газ?
показать весь комментарий
Брати по зброї !!))
показать весь комментарий
Відповідь ві кабміну - Ну тому, що так будо треба для держави!
От тільки мені цікаво, в кого на пєджакє знаходиться той карман, для якого продовжили постачання неоплаченого товару?
показать весь комментарий
Потрібно показати весь ланцюжок: від створення цих приватних посередників до прізвищ і дати тих, хто буде вішати винуватих.
показать весь комментарий
посредники - прокладки рыжего, каломойского и других "бизнесменов" от бюджета, которые оплачивают безбедную жизнь андруши кобельова.
показать весь комментарий
Андруша коболев, абсолютно законно, відкрито (чого нарід не може й пережити), здатен забезпечити собі безбідне життя.
показать весь комментарий
у каждого свои понятия о законности и открытости. у представителей и выкормышей украинских "бизнесменов" они правда несколько отличаются от общепринятых, но для них они несомненно законные и открытые.
показать весь комментарий
Вони принесли Україні мільйярдні прибутки і нагнули "газпром". Під час віни з кацапами, зробили те, чого не робив ніхто. І завдяки їх роботі, поляки продовжують нагинати "газпром", доводячи до банкрутства, тим самим, роблячи мордор біднішим.
Так що,,,, Мені похрін що і чим і від чого відрізняється. Вони діяли законно і на благо України.
показать весь комментарий
нагибали, нагибали...и тут нагибалка вдруг сломалась, но безбедная жизнь по прежнему осталась. хромает твоя законность.
показать весь комментарий
Ну, тут бабка на двое сказала. все таки президентом не рыжий был. А кто его назначал? А теперь и х.............. нагонишь. Какая то не стыковочка, получается.
показать весь комментарий
Винні попередники чи посередники , лише зелена пліснява біла та пухнаста !!))
показать весь комментарий
Коболєв про аудит "Нафтогазу": Збитки виникли через борги посередників - Цензор.НЕТ 7042
показать весь комментарий
Что-то доставка превышает сам доставляемый товар.
показать весь комментарий
Та тут ще мізер. В сусідів тещі 260 щомісячно. Так що в них влітку куб до 60 грн. доходить. Ну а обов`язковий платіж, навіть коли в хаті вже багато років ніхто не живе? То вже повний звіздєц! Хата валиться, а за доставку плати. Зато не барига, пілять!
показать весь комментарий
Скурвилось зю или по жизни такой.
показать весь комментарий
воно таке й було.
показать весь комментарий
Что это за брехня, у нас газ 4,70 и при Пете газ был 8,50 а не 6,95
показать весь комментарий
Проще говоря: Тупо через посредников, которых уже и след простыл, вымыли деньги! Гениально. А дыру из бюджета закроем. Нахрена же нам пенсионеры, врачи, учителя и тд...
показать весь комментарий
Нахрена же нам пенсионеры, врачи, учителя и тд...-------------------А чи не цей "мудрий народ" вибрав нам зелену плісняву ??)))
показать весь комментарий
Ой, а хто це Коболєва назначив головою? То ж це зробив О.О
показать весь комментарий
Соседу за долг 2000гр. газ отрезали,а тут за миллиарды никто не сидит!Кто-то объяснит?
показать весь комментарий
высокие плкровители у него
показать весь комментарий
перед выборами ишак обещал уменьшить тарифы от "проклятого барыгы". Народ в предвкушении перестал платить. Ну а теперь долги)
показать весь комментарий
Та ні, народ платить. То Бєня "убиткі" влзмєщаєт...
показать весь комментарий
А посередники в нас хто? Бєня, аууу!
показать весь комментарий
- Сколько будет семью восемь?

- А мы покупаем или "приватизируем"/"меняем крышу"/..... (необходимое вписать) ?
На этот раз наверное дали команду топить...? И арифметика здесь не при чем...? "Кому это надо" дали команду "Фас" прикормленным СМИ, - цепным псам украинской pséudosдемократии - спустили псов.
"Ревізори не звернули уваги на те, що ніхто не платив компанії за цей газ.
Це газ, який незаконно відібрали у нас протягом попередніх опалювальних сезонів. Ми сплатили всі податки, які повинні були сплатити, але в більшості випадків не отримували оплату за газ від посередників.

Неможливо виплатити дивіденди за гроші, які компанії заборгували. А сьогодні такий борг становить вже 100 млрд грн",

"Аудитори не розуміли стандартів звітності та звинувачували нас у тому, що ми не робимо неможливого: не перетворюємо борги та повітря на гроші.

Щоб ці гроші з'явилися, державним органам необхідно виконати свою роботу: вирішити проблему боргів та оновити норми фінансової звітності згідно міжнародних правил", - Фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл. Украинская президентнско - правительсвенно - олигархическая рать умеет... делить https://www.youtube.com/watch?v=uD9qvua5uxQ
показать весь комментарий
Идет борьба за контроль над прибыльным ресурсом. Коболев давно не устраивает бабушку. А вы хавайте про зарплаты тех, кто стране миллиарды принес!
показать весь комментарий
Ну звичайно - через борги посередників, хто ж сумнівається?! В жодному ж разі не через булімію кобєлєва і його зграї команди.
показать весь комментарий
***... идиотов понабирали *****... та Нефтегаз сам ПОСРЕДНИК который нужно ликвидировать и не будет долгов !!
показать весь комментарий
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Аудит и уголовные дела раскручиваемые вокруг "Нафтогаза" необходимы Зеленскому для оправдания повышения цен на газ в ближайший отопительный сезон. На самом деле лишенный операционной выручки и дивиденды которые по категорическому требованию Зеленского были перечислены в последний день июля в государственный бюджет , отягощенный огромными долгами теплогенерериющих предприятий, а это около 16 млрд. гривен, "Нафтогаз" просто не мог быть прибыльным в этом году.
показать весь комментарий
