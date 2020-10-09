Коболев об аудите "Нафтогаза": Убытки возникли из-за долгов посредников
Обязательство использовать международные стандарты бухгалтерской отчетности, а также спецобязательства по продаже газа населению стали причиной скандала с аудитом НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
По мнению главы НАК, в вопросе аудита есть два аспекта.
"Первый аспект - формальный. То, о чем говорится в этих документах, которые я видел, а я не уверен, какие именно документы попали в распоряжение журналистов интернет-изданий - о том, что "Нафтогаз" не имел права начислять резерв сомнительных долгов. Это очень старая история, она тянется, кажется, с 2016 года - это спор со многими правительствами на тему того, имеем ли право, или мы не имеем право", - сказал он.
"Но есть закон Украины, который четко говорит, что такие компании, как "Нафтогаз", которые представляют собой общественный интерес, а "Нафтогаз" точно попадает в эту категорию, обязаны пользоваться международными стандартами бухгалтерской отчетности или финансовой отчетности. И эти стандарты говорят, что такие резервы мы должны начислять. Когда компания такой резерв начисляет на сумму этого резерва, компания уменьшает свою чистую прибыль. И, соответственно, это влияет на дивиденды", - заявил Коболев.
Второй аспект глава "Нафтогаза" назвал "неформальным, но важным по существу".
"Перед нами существует большое количество долгов, которые были накоплены различными частными посредниками, которым "Нафтогаз" обязан поставлять или продавать газ согласно решению правительства. Так называемое постановление о возложении общественных обязанностей, так называемое ПСО. По этому ПСО нам задолжали десятки миллиардов гривен. И мы как добросовестная компания, которая выполняет закон Украины, насчитывали этот резерв сомнительных долгов. Сейчас мы вплотную подошли к тому, чтобы эти долги в конце концов начать решать, то есть тушить, получив частичную компенсацию от государственного бюджета", - сказал он.
"И я думаю, что настоящая причина всего этого шума - это как раз наша открытая позиция, что, смотрите, коллеги, были решения, по которым мы отдавали газ, но за газ не рассчитались, и за него теперь вынужден будет рассчитываться бюджет. Потому что это будет решение правительства от имени государства Украина. И это является главной и единственной причиной всего этого скандала... ", - добавил Коболев.
В Америке тоже сейчас не сахар...
Жить-то как-то надо...
ОТВЕТ..
* ЗА" то что бы " нормально жить и учить жизни не лохоф.. Кстати после выборов уже пообещали +40-45% на газ поднять по просьбе иностранных советников..ну что бы цены как у Ефропе
Вы разве не довольны своим выбором?
(к/ф Брилиантовая рука)
Если я задолжаю за электроэнергию или воду, то мне отключают и воду и электроэнергию. Отключите посредникам газ.
Месяцами без зарплат и премий...
Слава героям "Нафтогаза"!
12 миллиардов чистого убытка Нафтогаза за январь-февраль 2020 года при янелохе и Шмыгале.
ЗеДятлы, барИги нет уже полтора года, как вы думаете, кто ТАК ВОРУЕТ?
І де ви бачили що "На Кобалева открыто уголовное дело по результатам аудита по статье гос измена", поділіться інформацією.
Хоча цікаво хто ініціював ?
"Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», - сказал он https://hromadske.radio/news/2020/10/08/proty-kerivnytstva-naftohazu-vidkryly-kryminal-nu-spravu-koboliev «Громадському радіо» ."
От тільки мені цікаво, в кого на пєджакє знаходиться той карман, для якого продовжили постачання неоплаченого товару?
Так що,,,, Мені похрін що і чим і від чого відрізняється. Вони діяли законно і на благо України.
- А мы покупаем или "приватизируем"/"меняем крышу"/..... (необходимое вписать) ?
На этот раз наверное дали команду топить...? И арифметика здесь не при чем...? "Кому это надо" дали команду "Фас" прикормленным СМИ, - цепным псам украинской pséudosдемократии - спустили псов.
"Ревізори не звернули уваги на те, що ніхто не платив компанії за цей газ.
Це газ, який незаконно відібрали у нас протягом попередніх опалювальних сезонів. Ми сплатили всі податки, які повинні були сплатити, але в більшості випадків не отримували оплату за газ від посередників.
Неможливо виплатити дивіденди за гроші, які компанії заборгували. А сьогодні такий борг становить вже 100 млрд грн",
"Аудитори не розуміли стандартів звітності та звинувачували нас у тому, що ми не робимо неможливого: не перетворюємо борги та повітря на гроші.
Щоб ці гроші з'явилися, державним органам необхідно виконати свою роботу: вирішити проблему боргів та оновити норми фінансової звітності згідно міжнародних правил", - Фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл. Украинская президентнско - правительсвенно - олигархическая рать умеет... делить https://www.youtube.com/watch?v=uD9qvua5uxQ
Аудит и уголовные дела раскручиваемые вокруг "Нафтогаза" необходимы Зеленскому для оправдания повышения цен на газ в ближайший отопительный сезон. На самом деле лишенный операционной выручки и дивиденды которые по категорическому требованию Зеленского были перечислены в последний день июля в государственный бюджет , отягощенный огромными долгами теплогенерериющих предприятий, а это около 16 млрд. гривен, "Нафтогаз" просто не мог быть прибыльным в этом году.