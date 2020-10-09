Коболев об аудите "Нафтогаза": Убытки возникли из-за долгов посредников

Обязательство использовать международные стандарты бухгалтерской отчетности, а также спецобязательства по продаже газа населению стали причиной скандала с аудитом НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По мнению главы НАК, в вопросе аудита есть два аспекта.

"Первый аспект - формальный. То, о чем говорится в этих документах, которые я видел, а я не уверен, какие именно документы попали в распоряжение журналистов интернет-изданий - о том, что "Нафтогаз" не имел права начислять резерв сомнительных долгов. Это очень старая история, она тянется, кажется, с 2016 года - это спор со многими правительствами на тему того, имеем ли право, или мы не имеем право", - сказал он.

"Но есть закон Украины, который четко говорит, что такие компании, как "Нафтогаз", которые представляют собой общественный интерес, а "Нафтогаз" точно попадает в эту категорию, обязаны пользоваться международными стандартами бухгалтерской отчетности или финансовой отчетности. И эти стандарты говорят, что такие резервы мы должны начислять. Когда компания такой резерв начисляет на сумму этого резерва, компания уменьшает свою чистую прибыль. И, соответственно, это влияет на дивиденды", - заявил Коболев.

Второй аспект глава "Нафтогаза" назвал "неформальным, но важным по существу".

"Перед нами существует большое количество долгов, которые были накоплены различными частными посредниками, которым "Нафтогаз" обязан поставлять или продавать газ согласно решению правительства. Так называемое постановление о возложении общественных обязанностей, так называемое ПСО. По этому ПСО нам задолжали десятки миллиардов гривен. И мы как добросовестная компания, которая выполняет закон Украины, насчитывали этот резерв сомнительных долгов. Сейчас мы вплотную подошли к тому, чтобы эти долги в конце концов начать решать, то есть тушить, получив частичную компенсацию от государственного бюджета", - сказал он.

"И я думаю, что настоящая причина всего этого шума - это как раз наша открытая позиция, что, смотрите, коллеги, были решения, по которым мы отдавали газ, но за газ не рассчитались, и за него теперь вынужден будет рассчитываться бюджет. Потому что это будет решение правительства от имени государства Украина. И это является главной и единственной причиной всего этого скандала... ", - добавил Коболев.