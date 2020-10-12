РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4357 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 362 25

Компьютерная томография и рентген проводятся пациенту бесплатно, если врач подозревает COVID-19, - Степанов

Компьютерная томография и рентген проводятся пациенту бесплатно, если врач подозревает COVID-19, - Степанов

Компьютерная томография и рентген при подозрении на COVID-19 бесплатные при наличии направления от врача.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Для пациента проведение компьютерной томографии и рентгена при подозрении на COVID-19 бесплатные. Компьютерная томография и рентген внесены в перечень обследований в ковидный пакет. Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача на КТ и рентген, эту услугу должны предоставить бесплатно", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов призвал врачей не назначать пациентам с COVID-19 антибиотики без надобности: Вырабатывается резистентность

Он отметил, что если у пациента требуют оплату за проведение КТ или рентгена при подозрении на COVID-19, необходимо сообщать на горячую линию НСЗУ 16-77 или оставить официальную жалобу на сайте Минздрава.

При наличии жалобы, МЗ рассмотрит конкретный случай, и, по словам Степанова, сразу выстраивается механизм, чтобы такие вещи не происходили системно.

Автор: 

карантин (16729) лечение (922) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Компьютерная томография и рентген проводятся пациенту бесплатно, если врач подозревает COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3142
показать весь комментарий
12.10.2020 11:46 Ответить
+10
Попробуйте за деньги сдать-очередь пипец.А бесплатно только в голове зебуина существует.Наголосовали-кушай те
показать весь комментарий
12.10.2020 11:48 Ответить
+8
сейчас на платную кт очередь 3-5 дней.
а уж бесплатная кт это вообще никогда будет.
показать весь комментарий
12.10.2020 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если не подозревает?
показать весь комментарий
12.10.2020 11:42 Ответить
то надо оплатить подозрение. что непонятного?
показать весь комментарий
12.10.2020 12:04 Ответить
и если дали комманду любыми способами "не подозревать"...
показать весь комментарий
12.10.2020 12:17 Ответить
Компьютерная томография и рентген проводятся пациенту бесплатно, если врач подозревает COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3142
показать весь комментарий
12.10.2020 11:46 Ответить
Легко предание , да верится с трудом.. У нас до сих пор в Конституции медицина "бесплатная".
показать весь комментарий
12.10.2020 11:48 Ответить
Попробуйте за деньги сдать-очередь пипец.А бесплатно только в голове зебуина существует.Наголосовали-кушай те
показать весь комментарий
12.10.2020 11:48 Ответить
сейчас на платную кт очередь 3-5 дней.
а уж бесплатная кт это вообще никогда будет.
показать весь комментарий
12.10.2020 11:49 Ответить
а результаты, продаются за мзду не малую.
показать весь комментарий
12.10.2020 11:49 Ответить
І де це таке є?!
В місті Суми - все платне. І навіть доводиться людям платити щоб лягти в лікарню в разі позитивного висновку.
показать весь комментарий
12.10.2020 11:50 Ответить
а врач об этом знает?????????
показать весь комментарий
12.10.2020 11:52 Ответить
В Киеве на Маяковского,5 ежедневно очередь примерно 50 чел.на сдачу анализов на COVID-19 ,стоимость 730 грн.(была).А так всё у нас бесплатно,конечно.
показать весь комментарий
12.10.2020 11:56 Ответить
А сколько примерно по Киеву таких пунктов?
показать весь комментарий
12.10.2020 12:04 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2020 11:57 Ответить
Шо написали, то и : Ээээ. беее, уууу, мммм, читает, еле-еле. Это вообще кринж - послушал немного секунд его "спичи", так он либо даун, либо мы дауны шо такое "хаваем" то. "министр" по бамашке не может прочитать(!!!) без беканья и мычания.
показать весь комментарий
12.10.2020 12:01 Ответить
Компьютерная томография и рентген проводятся пациенту бесплатно, если врач подозревает COVID-19 ? Надеюсь это не значит, что врачам не будет рекомендовано НАПРАСНО НЕ подозревать коронавирус?
показать весь комментарий
12.10.2020 12:03 Ответить
Хмм...есть повод для спекуляции. Кт жкт примерно 1300, а кт грудной полости все 2100 гривандосов. Т.е. если вы дружите с врачем!!? и...вам надо и то и другое, то даже без коронавируса, вы сможете сэкономить аж ....мммм...ээээ...3400 тех же гравандосов.
показать весь комментарий
12.10.2020 12:08 Ответить
Хотите бесплатно сделать томографию - скажите, что у вас ковид!
показать весь комментарий
12.10.2020 12:21 Ответить
еще надо покашлять на врача.
показать весь комментарий
12.10.2020 12:33 Ответить
Вот это слово "если" и все определяет...
показать весь комментарий
12.10.2020 12:40 Ответить
Инопланетный гость.
И ему кто то вкладывает в уши эту информацию.
показать весь комментарий
12.10.2020 13:55 Ответить
Бесплатно томографию только при смерти пациента єто у нас точно 100%
показать весь комментарий
12.10.2020 15:53 Ответить
интересно на какой дури сидит степанов? дайте ему селедки
показать весь комментарий
12.10.2020 18:24 Ответить
На самом деле тут лучше довериться хорошей частной клинике, где не обманут и так далее. Я думаю, что наиболее логично тут будет обратиться к специалистам, которые смогут сделать КТ качественно, тем более с таким тяжелым заболеванием как ковид. Я когда проверялся при ковиде, то сюда https://covid-19.omegamc.ua/ru/kt-legkih-pri-covid-19.html обратился за КТ и сделали быстро, в нескольких проекциях. Так удалось своевременно выявить начало пневмонии и пролечиться. Потому уж точно при ковиде сделать КТ обязательно нужно, особенно если ощущается ухудшение самочувствия.
показать весь комментарий
12.08.2021 16:21 Ответить
 
 