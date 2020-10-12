Компьютерная томография и рентген проводятся пациенту бесплатно, если врач подозревает COVID-19, - Степанов

Компьютерная томография и рентген при подозрении на COVID-19 бесплатные при наличии направления от врача.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Для пациента проведение компьютерной томографии и рентгена при подозрении на COVID-19 бесплатные. Компьютерная томография и рентген внесены в перечень обследований в ковидный пакет. Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача на КТ и рентген, эту услугу должны предоставить бесплатно", - сказал Степанов.

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Он отметил, что если у пациента требуют оплату за проведение КТ или рентгена при подозрении на COVID-19, необходимо сообщать на горячую линию НСЗУ 16-77 или оставить официальную жалобу на сайте Минздрава.

При наличии жалобы, МЗ рассмотрит конкретный случай, и, по словам Степанова, сразу выстраивается механизм, чтобы такие вещи не происходили системно.