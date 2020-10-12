Комп'ютерна томографія і рентген проводяться пацієнтові безоплатно, якщо лікар підозрює COVID-19, - Степанов
Комп'ютерна томографія і рентген у разі підозри на COVID-19 безкоштовні за наявності направлення від лікаря.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Для пацієнта проведення комп’ютерної томографії та рентгену при підозрі на COVID-19 безоплатні. Комп’ютерна томографія і рентген внесені в перелік обстежень до ковідного пакету. Якщо є відповідне направлення сімейного або лікуючого лікаря на КТ і рентген, цю послугу повинні надати безоплатно", - сказав Степанов.
Він наголосив, що якщо у пацієнта вимагають сплату за проведення КТ або рентгену при підозрі на COVID-19, необхідно повідомляти на гарячу лінію НСЗУ 16-77 або залишити офіційну скаргу на сайті МОЗ.
При наявності скарги, МОЗ розгляне конкретний випадок, і, за словами Степанова, одразу вибудовується механізм, щоб такі речі не відбувалися системно.
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а уж бесплатная кт это вообще никогда будет.
В місті Суми - все платне. І навіть доводиться людям платити щоб лягти в лікарню в разі позитивного висновку.
И ему кто то вкладывает в уши эту информацию.