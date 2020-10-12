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Новини Коронавірус і карантин
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Комп'ютерна томографія і рентген проводяться пацієнтові безоплатно, якщо лікар підозрює COVID-19, - Степанов

Комп'ютерна томографія і рентген проводяться пацієнтові безоплатно, якщо лікар підозрює COVID-19, - Степанов

Комп'ютерна томографія і рентген у разі підозри на COVID-19 безкоштовні за наявності направлення від лікаря.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Для пацієнта проведення комп’ютерної томографії та рентгену при підозрі на COVID-19 безоплатні. Комп’ютерна томографія і рентген внесені в перелік обстежень до ковідного пакету. Якщо є відповідне направлення сімейного або лікуючого лікаря на КТ і рентген, цю послугу повинні надати безоплатно", - сказав Степанов.

Він наголосив, що якщо у пацієнта вимагають сплату за проведення КТ або рентгену при підозрі на COVID-19, необхідно повідомляти на гарячу лінію НСЗУ 16-77 або залишити офіційну скаргу на сайті МОЗ.

Також читайте: Степанов закликав лікарів не призначати пацієнтам із COVID-19 антибіотики без потреби: Виробляється резистентність

При наявності скарги, МОЗ розгляне конкретний випадок, і, за словами Степанова, одразу вибудовується механізм, щоб такі речі не відбувалися системно.

Автор: 

карантин (18172) лікування (607) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Компьютерная томография и рентген проводятся пациенту бесплатно, если врач подозревает COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3142
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12.10.2020 11:46 Відповісти
+10
Попробуйте за деньги сдать-очередь пипец.А бесплатно только в голове зебуина существует.Наголосовали-кушай те
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12.10.2020 11:48 Відповісти
+8
сейчас на платную кт очередь 3-5 дней.
а уж бесплатная кт это вообще никогда будет.
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12.10.2020 11:49 Відповісти
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А если не подозревает?
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12.10.2020 11:42 Відповісти
то надо оплатить подозрение. что непонятного?
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12.10.2020 12:04 Відповісти
и если дали комманду любыми способами "не подозревать"...
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12.10.2020 12:17 Відповісти
Компьютерная томография и рентген проводятся пациенту бесплатно, если врач подозревает COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3142
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12.10.2020 11:46 Відповісти
Легко предание , да верится с трудом.. У нас до сих пор в Конституции медицина "бесплатная".
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12.10.2020 11:48 Відповісти
Попробуйте за деньги сдать-очередь пипец.А бесплатно только в голове зебуина существует.Наголосовали-кушай те
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12.10.2020 11:48 Відповісти
сейчас на платную кт очередь 3-5 дней.
а уж бесплатная кт это вообще никогда будет.
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12.10.2020 11:49 Відповісти
а результаты, продаются за мзду не малую.
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12.10.2020 11:49 Відповісти
І де це таке є?!
В місті Суми - все платне. І навіть доводиться людям платити щоб лягти в лікарню в разі позитивного висновку.
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12.10.2020 11:50 Відповісти
а врач об этом знает?????????
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12.10.2020 11:52 Відповісти
В Киеве на Маяковского,5 ежедневно очередь примерно 50 чел.на сдачу анализов на COVID-19 ,стоимость 730 грн.(была).А так всё у нас бесплатно,конечно.
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12.10.2020 11:56 Відповісти
А сколько примерно по Киеву таких пунктов?
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12.10.2020 12:04 Відповісти
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12.10.2020 11:57 Відповісти
Шо написали, то и : Ээээ. беее, уууу, мммм, читает, еле-еле. Это вообще кринж - послушал немного секунд его "спичи", так он либо даун, либо мы дауны шо такое "хаваем" то. "министр" по бамашке не может прочитать(!!!) без беканья и мычания.
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12.10.2020 12:01 Відповісти
Компьютерная томография и рентген проводятся пациенту бесплатно, если врач подозревает COVID-19 ? Надеюсь это не значит, что врачам не будет рекомендовано НАПРАСНО НЕ подозревать коронавирус?
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12.10.2020 12:03 Відповісти
Хмм...есть повод для спекуляции. Кт жкт примерно 1300, а кт грудной полости все 2100 гривандосов. Т.е. если вы дружите с врачем!!? и...вам надо и то и другое, то даже без коронавируса, вы сможете сэкономить аж ....мммм...ээээ...3400 тех же гравандосов.
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12.10.2020 12:08 Відповісти
Хотите бесплатно сделать томографию - скажите, что у вас ковид!
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12.10.2020 12:21 Відповісти
еще надо покашлять на врача.
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12.10.2020 12:33 Відповісти
Вот это слово "если" и все определяет...
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12.10.2020 12:40 Відповісти
Инопланетный гость.
И ему кто то вкладывает в уши эту информацию.
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12.10.2020 13:55 Відповісти
Бесплатно томографию только при смерти пациента єто у нас точно 100%
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12.10.2020 15:53 Відповісти
интересно на какой дури сидит степанов? дайте ему селедки
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12.10.2020 18:24 Відповісти
На самом деле тут лучше довериться хорошей частной клинике, где не обманут и так далее. Я думаю, что наиболее логично тут будет обратиться к специалистам, которые смогут сделать КТ качественно, тем более с таким тяжелым заболеванием как ковид. Я когда проверялся при ковиде, то сюда https://covid-19.omegamc.ua/ru/kt-legkih-pri-covid-19.html обратился за КТ и сделали быстро, в нескольких проекциях. Так удалось своевременно выявить начало пневмонии и пролечиться. Потому уж точно при ковиде сделать КТ обязательно нужно, особенно если ощущается ухудшение самочувствия.
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12.08.2021 16:21 Відповісти
 
 