Комп'ютерна томографія і рентген проводяться пацієнтові безоплатно, якщо лікар підозрює COVID-19, - Степанов

Комп'ютерна томографія і рентген у разі підозри на COVID-19 безкоштовні за наявності направлення від лікаря.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Для пацієнта проведення комп’ютерної томографії та рентгену при підозрі на COVID-19 безоплатні. Комп’ютерна томографія і рентген внесені в перелік обстежень до ковідного пакету. Якщо є відповідне направлення сімейного або лікуючого лікаря на КТ і рентген, цю послугу повинні надати безоплатно", - сказав Степанов.

Він наголосив, що якщо у пацієнта вимагають сплату за проведення КТ або рентгену при підозрі на COVID-19, необхідно повідомляти на гарячу лінію НСЗУ 16-77 або залишити офіційну скаргу на сайті МОЗ.

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При наявності скарги, МОЗ розгляне конкретний випадок, і, за словами Степанова, одразу вибудовується механізм, щоб такі речі не відбувалися системно.