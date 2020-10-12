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Алиев: Говорить о миротворцах в Нагорном Карабахе рано

Алиев: Говорить о миротворцах в Нагорном Карабахе рано

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает преждевременным обсуждать вопрос ввода миротворцев в Нагорный Карабах.

Об этом Алиев сказал в интервью телеканалу Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Миротворцы являются одним из пунктов основных принципов, разработанных Минской группой (ОБСЕ) для урегулирования конфликта. Однако, мы еще не дошли до этого пункта, чтобы его обсуждать, это еще рано", - отметил президент.

По его словам, для начала надо решить основные вопросы - освободить оккупированные территории и вернуть туда азербайджанцев, после этого туда войдут миротворцы.

"Это в рамках договоренностей. Если на это согласятся обе стороны, то они выберут миротворцев. Таким образом, мы не против. Но мы сегодня не в активной фазе переговоров по этому пункту", - добавил президент Азербайджана.

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Алиев Ильхам (163) миротворцы (1185) ОБСЕ (4889) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+10
Конечно рано. Выйдут солдаты Азербайджана на свою границу с Арменией, вот тогда и о миротворцах можно поговоритю. Миротворцах з США, Канады и ЕС. А парашником туда пускать не стоит. Миротворец и РФ это антогонисты.
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12.10.2020 12:17 Ответить
+5
Поки там стирчать вуха *****, ніякого миру не буде. Як і у нас на Домбасі.
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12.10.2020 12:16 Ответить
+5
Если освободить территорию от врага то миротворцы нах. не нужны. Миротворцы ето как надзиратель в тюрьме, который охраняет порядок только днем. Хотите сделать из своего дома тюрьму?
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12.10.2020 12:28 Ответить
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Поки там стирчать вуха *****, ніякого миру не буде. Як і у нас на Домбасі.
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12.10.2020 12:16 Ответить
Конечно рано. Выйдут солдаты Азербайджана на свою границу с Арменией, вот тогда и о миротворцах можно поговоритю. Миротворцах з США, Канады и ЕС. А парашником туда пускать не стоит. Миротворец и РФ это антогонисты.
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12.10.2020 12:17 Ответить
Могут ли миротворцы находится на территории, где параллельно присутствуют чьи-либо вооружённые силы? Если нет, то придётся Азербайджану отходить от границы, впуская миротворцев.
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12.10.2020 12:27 Ответить
А на нейтралке их поселить, миротворцев.
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12.10.2020 12:31 Ответить
А на нейтральной полосе цветьі, необьічайной красотьі.
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12.10.2020 12:37 Ответить
параллельно = одновременно
Зачем они тогда нужны?
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12.10.2020 12:31 Ответить
Вы сами с обой ведёте диалог?
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12.10.2020 12:33 Ответить
Уточняю термин
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12.10.2020 12:45 Ответить
А лучше на армянской территории. Ведь не азербайджанцы оккупировали территорию хачей, а наоборот, хачи влезли в чужой дом и теперь ЗАСЛУЖЕННО огребают за свои действия.
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12.10.2020 12:32 Ответить
Если освободить территорию от врага то миротворцы нах. не нужны. Миротворцы ето как надзиратель в тюрьме, который охраняет порядок только днем. Хотите сделать из своего дома тюрьму?
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12.10.2020 12:28 Ответить
К Н.году Алиев заберет свою территорию
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12.10.2020 12:36 Ответить
миротворцы нужны и обязательно турецкие.
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12.10.2020 12:37 Ответить
"Миротворці" вже напоготові - 102 пацакська військова база у Вірменії...
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12.10.2020 12:44 Ответить
Кто не был при союзе в Агдаме,тот не знает,что такое "коммунистическое изобилие"...Агдам называли "маленький Бомбей"...Двенадцать(!)сортов сыра,приправы,баранина свежайшая,начиная от молоденького ягненка,пахлава,шербет,и даже кокосы(!)...А запахи...И чай вприкуску с твердым,как камень сахаром...И мулла,завывающий каждое утро...Т одно радио "Маяк" для души...
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12.10.2020 12:55 Ответить
- Кореспондент СNN… Пане Алієв, скажіть, будь ласка, чи є в ході ведення бойових дій в Нагорному Карабаху, якісь проблеми у ваших військ?
- Та проблем чимало… Підвіз ***********, продовольства, відновлення доріг, тумани, що заважають роботі наших безпілотників… Але найголовнішою з проблем є та, що ми ніяк вірмен наздогнать не можемо!!!
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12.10.2020 14:42 Ответить
По его словам, для начала надо решить основные вопросы - освободить оккупированные территории и вернуть туда азербайджанцев, после этого туда войдут миротворцы.Источник: https://censor.net/ru/n3224331

В общем, он аккуратно, очень тонко послал всех на йух
Нахрена на освобождённых территориях нужны миротворцы? Правильно - не нужны, ибо уже освободили и воне конец.
Хотя, ему можно протаскивать идею расположения миротворцев только вдоль "линии разграничения" - армяно-азербайджанской границы ...
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12.10.2020 15:39 Ответить
*войне конец
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12.10.2020 15:39 Ответить
а то юлеботы не правильно поймут
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12.10.2020 15:41 Ответить
 
 