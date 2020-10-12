Алиев: Говорить о миротворцах в Нагорном Карабахе рано

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает преждевременным обсуждать вопрос ввода миротворцев в Нагорный Карабах.

Об этом Алиев сказал в интервью телеканалу Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Миротворцы являются одним из пунктов основных принципов, разработанных Минской группой (ОБСЕ) для урегулирования конфликта. Однако, мы еще не дошли до этого пункта, чтобы его обсуждать, это еще рано", - отметил президент.

По его словам, для начала надо решить основные вопросы - освободить оккупированные территории и вернуть туда азербайджанцев, после этого туда войдут миротворцы.

"Это в рамках договоренностей. Если на это согласятся обе стороны, то они выберут миротворцев. Таким образом, мы не против. Но мы сегодня не в активной фазе переговоров по этому пункту", - добавил президент Азербайджана.

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