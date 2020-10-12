Алієв: Говорити про миротворців в Нагірному Карабасі рано

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає передчасним обговорювати питання введення миротворців у Нагірний Карабах.

Про це Алієв сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Миротворці є одним з пунктів основних принципів, розроблених Мінською групою (ОБСЄ) для врегулювання конфлікту. Однак, ми ще не дійшли до цього пункту, щоб його обговорювати, це ще рано", - зазначив президент.

За його словами, для початку треба вирішити основні питання - звільнити окуповані території і повернути туди азербайджанців, після цього туди увійдуть миротворці.

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"Це в рамках домовленостей. Якщо на це погодяться обидві сторони, то вони виберуть миротворців. Таким чином, ми не проти. Але ми сьогодні не в активній фазі переговорів з цього пункту", - додав президент Азербайджану.