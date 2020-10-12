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Алієв: Говорити про миротворців в Нагірному Карабасі рано

Алієв: Говорити про миротворців в Нагірному Карабасі рано

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає передчасним обговорювати питання введення миротворців у Нагірний Карабах.

Про це Алієв сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Миротворці є одним з пунктів основних принципів, розроблених Мінською групою (ОБСЄ) для врегулювання конфлікту. Однак, ми ще не дійшли до цього пункту, щоб його обговорювати, це ще рано", - зазначив президент.

За його словами, для початку треба вирішити основні питання - звільнити окуповані території і повернути туди азербайджанців, після цього туди увійдуть миротворці.

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"Це в рамках домовленостей. Якщо на це погодяться обидві сторони, то вони виберуть миротворців. Таким чином, ми не проти. Але ми сьогодні не в активній фазі переговорів з цього пункту", - додав президент Азербайджану.

Автор: 

Алієв Ільхам (153) миротворці (859) ОБСЄ (3516) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+10
Конечно рано. Выйдут солдаты Азербайджана на свою границу с Арменией, вот тогда и о миротворцах можно поговоритю. Миротворцах з США, Канады и ЕС. А парашником туда пускать не стоит. Миротворец и РФ это антогонисты.
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12.10.2020 12:17 Відповісти
+5
Поки там стирчать вуха *****, ніякого миру не буде. Як і у нас на Домбасі.
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12.10.2020 12:16 Відповісти
+5
Если освободить территорию от врага то миротворцы нах. не нужны. Миротворцы ето как надзиратель в тюрьме, который охраняет порядок только днем. Хотите сделать из своего дома тюрьму?
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12.10.2020 12:28 Відповісти
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Поки там стирчать вуха *****, ніякого миру не буде. Як і у нас на Домбасі.
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12.10.2020 12:16 Відповісти
Конечно рано. Выйдут солдаты Азербайджана на свою границу с Арменией, вот тогда и о миротворцах можно поговоритю. Миротворцах з США, Канады и ЕС. А парашником туда пускать не стоит. Миротворец и РФ это антогонисты.
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12.10.2020 12:17 Відповісти
Могут ли миротворцы находится на территории, где параллельно присутствуют чьи-либо вооружённые силы? Если нет, то придётся Азербайджану отходить от границы, впуская миротворцев.
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12.10.2020 12:27 Відповісти
А на нейтралке их поселить, миротворцев.
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12.10.2020 12:31 Відповісти
А на нейтральной полосе цветьі, необьічайной красотьі.
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12.10.2020 12:37 Відповісти
параллельно = одновременно
Зачем они тогда нужны?
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12.10.2020 12:31 Відповісти
Вы сами с обой ведёте диалог?
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12.10.2020 12:33 Відповісти
Уточняю термин
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12.10.2020 12:45 Відповісти
А лучше на армянской территории. Ведь не азербайджанцы оккупировали территорию хачей, а наоборот, хачи влезли в чужой дом и теперь ЗАСЛУЖЕННО огребают за свои действия.
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12.10.2020 12:32 Відповісти
Если освободить территорию от врага то миротворцы нах. не нужны. Миротворцы ето как надзиратель в тюрьме, который охраняет порядок только днем. Хотите сделать из своего дома тюрьму?
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12.10.2020 12:28 Відповісти
К Н.году Алиев заберет свою территорию
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12.10.2020 12:36 Відповісти
миротворцы нужны и обязательно турецкие.
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12.10.2020 12:37 Відповісти
"Миротворці" вже напоготові - 102 пацакська військова база у Вірменії...
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12.10.2020 12:44 Відповісти
Кто не был при союзе в Агдаме,тот не знает,что такое "коммунистическое изобилие"...Агдам называли "маленький Бомбей"...Двенадцать(!)сортов сыра,приправы,баранина свежайшая,начиная от молоденького ягненка,пахлава,шербет,и даже кокосы(!)...А запахи...И чай вприкуску с твердым,как камень сахаром...И мулла,завывающий каждое утро...Т одно радио "Маяк" для души...
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12.10.2020 12:55 Відповісти
- Кореспондент СNN… Пане Алієв, скажіть, будь ласка, чи є в ході ведення бойових дій в Нагорному Карабаху, якісь проблеми у ваших військ?
- Та проблем чимало… Підвіз ***********, продовольства, відновлення доріг, тумани, що заважають роботі наших безпілотників… Але найголовнішою з проблем є та, що ми ніяк вірмен наздогнать не можемо!!!
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12.10.2020 14:42 Відповісти
По его словам, для начала надо решить основные вопросы - освободить оккупированные территории и вернуть туда азербайджанцев, после этого туда войдут миротворцы.Источник: https://censor.net/ru/n3224331

В общем, он аккуратно, очень тонко послал всех на йух
Нахрена на освобождённых территориях нужны миротворцы? Правильно - не нужны, ибо уже освободили и воне конец.
Хотя, ему можно протаскивать идею расположения миротворцев только вдоль "линии разграничения" - армяно-азербайджанской границы ...
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12.10.2020 15:39 Відповісти
*войне конец
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12.10.2020 15:39 Відповісти
а то юлеботы не правильно поймут
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12.10.2020 15:41 Відповісти
 
 