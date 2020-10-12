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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав планирует отслеживать повторные заболевания коронавирусом, - глава ЦОЗ Кузин

Минздрав планирует отслеживать повторные заболевания коронавирусом, - глава ЦОЗ Кузин

В Министерстве здравоохранения планируют отслеживать повторные заболевания коронавирусом в Украине. Сейчас уже поступает информация о повторных случаях заболевания от областных лабораторных центров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил исполнительный директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Информационная система у нас работает и позволяет регистрировать каждый случай. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сделать аналитику по повторным заболеваниям. Мы такую ​​статистику не делали, но уже от областных лабораторных центров мы получаем отзывы, что такие случаи есть и они регистрируются", - сказал Кузин.

Он добавил, что сейчас фиксируют случаи повторного заболевания ранее чем через три месяца.

"Раньше считалось, что такие случаи возможны лишь после трех месяцев с момента заболевания. То, что мы видим сейчас - это случается. В небольшом количестве. И это может происходить даже через месяц после основного заболевания. Однако, хорошая новость, что это не массовое явление", - отметил Кузин.

Читайте: С началом сезона гриппа можем столкнуться с перегрузкой лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, - глава ЦОЗ Кузин

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Вместо того, чтоб развернуть дополнительные медицинские мощности - сплошь запреты. Запретить легче. Нет денег? Не верю. Жадность, воровство....

Больница водников в Одессе - яркий пример. Заполнена едва наполовину коек для короны. Но не принимает - персонал поувольнялся. Наверное, платили по 4000 баксов, как учителям, поэтому сбежали... Зато всем остальным больницам города ни мест не хватает, ни оборудования. А в водников все пылится. Зато питары степашка и зеля вещают о своей роли в истории Украины. Суки!
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12.10.2020 12:33 Ответить
+2
ну чему Вы удивляетесь?
а несколько антикоррупционных органов (которые только между собой воюют, смеша этим коррупцию) ???
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12.10.2020 12:34 Ответить
+1
Степашка и Ляшко нарываются на тюрьму своей заботой об украинцах
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12.10.2020 12:36 Ответить
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Если есть минздрав, зачем еще ЦОЗ нужен.
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12.10.2020 12:26 Ответить
ну чему Вы удивляетесь?
а несколько антикоррупционных органов (которые только между собой воюют, смеша этим коррупцию) ???
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12.10.2020 12:34 Ответить
А Ви не знаєте, що ЦГЗ -- це підрозділ МОЗ?
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12.10.2020 13:06 Ответить
і?
це якийсь статистично-інформаційний підрозділ МОЗ, який має мабуть не тільки виконавчого директора, а і штат працівників...і при цьому напевно дублює окремі функції МОЗу, розпорошуючи кошти на рекомендації і папероперекладаня... у семи няньок дитя з ковідом (сарказм)
а що Ви мені закинете з приводу трьох чи більше антикоррупційних органів ?
(я хотів лише підтримати коммент, що в нас багато міністерств і відомств "спостерігачів" на державному забезпеченні ...)
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12.10.2020 13:32 Ответить
Я Вам нічого не закидав. Лише написав уточнення.
P.S. Боротися проти корупції, скажімо, хабаря лікареві/ректорові має точно не той самий підрозділ, що розслідує мільярдні корупційні семи міністрів. (це щодо дублювання). Якщо вони дублюють свої дії, то треба змусити, щоб кожен виконував лише свої функції. Щоб "баканов" не ловив кишенькових злодіїв, бо тенденція така є, а стояв на сторожі національної безпеки.
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12.10.2020 13:47 Ответить
вибачте.
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12.10.2020 13:50 Ответить
Вместо того, чтоб развернуть дополнительные медицинские мощности - сплошь запреты. Запретить легче. Нет денег? Не верю. Жадность, воровство....

Больница водников в Одессе - яркий пример. Заполнена едва наполовину коек для короны. Но не принимает - персонал поувольнялся. Наверное, платили по 4000 баксов, как учителям, поэтому сбежали... Зато всем остальным больницам города ни мест не хватает, ни оборудования. А в водников все пылится. Зато питары степашка и зеля вещают о своей роли в истории Украины. Суки!
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12.10.2020 12:33 Ответить
Степашка и Ляшко нарываются на тюрьму своей заботой об украинцах
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12.10.2020 12:36 Ответить
І, треба зауважити, що українці на це заслуговують Може ідіотів поменшає
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12.10.2020 13:07 Ответить
А как же общий иммунитет который мы так усиленно набывали все ето время?
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12.10.2020 12:42 Ответить
Скажите, зачем рвать жопу если холопы даже не хотят одевать на свои морды маски? Врачей отпустить в оплачиваемый отпуск, чтобы не заразились все и пускай будет что будет.
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12.10.2020 12:44 Ответить
 
 