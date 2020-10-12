Минздрав планирует отслеживать повторные заболевания коронавирусом, - глава ЦОЗ Кузин
В Министерстве здравоохранения планируют отслеживать повторные заболевания коронавирусом в Украине. Сейчас уже поступает информация о повторных случаях заболевания от областных лабораторных центров.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил исполнительный директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
"Информационная система у нас работает и позволяет регистрировать каждый случай. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сделать аналитику по повторным заболеваниям. Мы такую статистику не делали, но уже от областных лабораторных центров мы получаем отзывы, что такие случаи есть и они регистрируются", - сказал Кузин.
Он добавил, что сейчас фиксируют случаи повторного заболевания ранее чем через три месяца.
"Раньше считалось, что такие случаи возможны лишь после трех месяцев с момента заболевания. То, что мы видим сейчас - это случается. В небольшом количестве. И это может происходить даже через месяц после основного заболевания. Однако, хорошая новость, что это не массовое явление", - отметил Кузин.
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а несколько антикоррупционных органов (которые только между собой воюют, смеша этим коррупцию) ???
це якийсь статистично-інформаційний підрозділ МОЗ, який має мабуть не тільки виконавчого директора, а і штат працівників...і при цьому напевно дублює окремі функції МОЗу, розпорошуючи кошти на рекомендації і папероперекладаня... у семи няньок дитя з ковідом (сарказм)
а що Ви мені закинете з приводу трьох чи більше антикоррупційних органів ?
(я хотів лише підтримати коммент, що в нас багато міністерств і відомств "спостерігачів" на державному забезпеченні ...)
P.S. Боротися проти корупції, скажімо, хабаря лікареві/ректорові має точно не той самий підрозділ, що розслідує мільярдні корупційні семи міністрів. (це щодо дублювання). Якщо вони дублюють свої дії, то треба змусити, щоб кожен виконував лише свої функції. Щоб "баканов" не ловив кишенькових злодіїв, бо тенденція така є, а стояв на сторожі національної безпеки.
Больница водников в Одессе - яркий пример. Заполнена едва наполовину коек для короны. Но не принимает - персонал поувольнялся. Наверное, платили по 4000 баксов, как учителям, поэтому сбежали... Зато всем остальным больницам города ни мест не хватает, ни оборудования. А в водников все пылится. Зато питары степашка и зеля вещают о своей роли в истории Украины. Суки!