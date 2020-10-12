Глава Одесской ОГА Куцый заболел COVID-19
Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что у него подтвержден диагноз COVID-19.
"Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать - теперь в дистанционном формате", - написал глава ОГА на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил, что все, кто контактировал с ним в последнее время, должны сдать ПЦР-тестирование.
"Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Болеет много наших коллег, знакомых, членов семьи. Никто не сможет сказать, что угроза призрачна", - заметил Куцый.
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5 копійок
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Leutnant Schmidte
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Серый Вовк
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Valinor Valarian
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