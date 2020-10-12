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Новости Коронавирус и карантин
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Глава Одесской ОГА Куцый заболел COVID-19

Глава Одесской ОГА Куцый заболел COVID-19

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что у него подтвержден диагноз COVID-19.

"Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать - теперь в дистанционном формате", - написал глава ОГА на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что все, кто контактировал с ним в последнее время, должны сдать ПЦР-тестирование.

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"Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Болеет много наших коллег, знакомых, членов семьи. Никто не сможет сказать, что угроза призрачна", - заметил Куцый.

Глава Одесской ОГА Куцый заболел COVID-19 01

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) Одесса (7959) Куцый Максим (56) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А як себе чухає Підрахуй?
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12.10.2020 12:46 Ответить
Може ********?
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12.10.2020 12:54 Ответить
Та мы все уже переболели ,просто многие этого не знают .
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12.10.2020 12:51 Ответить
Если на прошлой неделе Украина вышла на уровень свыше 22 тыс заболевших пневмонией, а в ближайшие недели и месяцы их число будет только расти, то это означает катастрофу! Ведь на сегодня в Украине имеется только 36 тыс мест в больницах для пациентов с коронавирусом, и они уже заполнены во многих городах полностью. В общем, корономаразм закончился тем, чем он и должен был закончиться: ситуация определённо выходит из-под контроля. Забитые трупами рефрижераторы - завтрашняя реальность в Украине.. Потому что долбо@бы Зе и Ко прос@али 7 месяцев чтобы подготовить финансирование, врачей, кислород и коечный фонд… но они не сделали НИЧЕГО.. (с)
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12.10.2020 12:52 Ответить
Мля , я теж перехворів на коронавірус , а чому це не написано в Цензорі ??????
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12.10.2020 13:56 Ответить
 
 