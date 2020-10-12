Глава Одеської ОДА Куций захворів на COVID-19
Глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що в нього підтверджено діагноз COVID-19.
"Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19. Маю позитивну динаміку та продовжую працювати - тепер у дистанційному форматі", - написав глава ОДА на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він додав, що всі, хто контактував з ним останнім часом, мають здати ПЛР-тестування.
"Ситуація з поширенням коронавірусу зараз дуже непроста. Хворіє чимало наших колег, знайомих, членів родини. Жоден не зможе сказати, що загроза примарна", - зауважив Куций.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар12.10.2020 12:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Leutnant Schmidte
показати весь коментар12.10.2020 12:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар12.10.2020 12:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Игорь Монахов #368908
показати весь коментар12.10.2020 12:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valinor Valarian
показати весь коментар12.10.2020 13:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль