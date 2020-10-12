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Новини Коронавірус і карантин
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Глава Одеської ОДА Куций захворів на COVID-19

Глава Одеської ОДА Куций захворів на COVID-19

Глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що в нього підтверджено діагноз COVID-19.

"Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19. Маю позитивну динаміку та продовжую працювати - тепер у дистанційному форматі", - написав глава ОДА на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що всі, хто контактував з ним останнім часом, мають здати ПЛР-тестування.

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"Ситуація з поширенням коронавірусу зараз дуже непроста. Хворіє чимало наших колег, знайомих, членів родини. Жоден не зможе сказати, що загроза примарна", - зауважив Куций.

Глава Одеської ОДА Куций захворів на COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) Одеса (5538) Куций Максим (56) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А як себе чухає Підрахуй?
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12.10.2020 12:46 Відповісти
Може ********?
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12.10.2020 12:54 Відповісти
Та мы все уже переболели ,просто многие этого не знают .
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12.10.2020 12:51 Відповісти
Если на прошлой неделе Украина вышла на уровень свыше 22 тыс заболевших пневмонией, а в ближайшие недели и месяцы их число будет только расти, то это означает катастрофу! Ведь на сегодня в Украине имеется только 36 тыс мест в больницах для пациентов с коронавирусом, и они уже заполнены во многих городах полностью. В общем, корономаразм закончился тем, чем он и должен был закончиться: ситуация определённо выходит из-под контроля. Забитые трупами рефрижераторы - завтрашняя реальность в Украине.. Потому что долбо@бы Зе и Ко прос@али 7 месяцев чтобы подготовить финансирование, врачей, кислород и коечный фонд… но они не сделали НИЧЕГО.. (с)
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12.10.2020 12:52 Відповісти
Мля , я теж перехворів на коронавірус , а чому це не написано в Цензорі ??????
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12.10.2020 13:56 Відповісти
 
 