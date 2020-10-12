Глава Одеської ОДА Куций захворів на COVID-19

Глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що в нього підтверджено діагноз COVID-19.

"Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19. Маю позитивну динаміку та продовжую працювати - тепер у дистанційному форматі", - написав глава ОДА на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що всі, хто контактував з ним останнім часом, мають здати ПЛР-тестування.

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"Ситуація з поширенням коронавірусу зараз дуже непроста. Хворіє чимало наших колег, знайомих, членів родини. Жоден не зможе сказати, що загроза примарна", - зауважив Куций.