Сообщено о подозрении участнику НВФ "Самооборона Крыма", - Нацполиция

Установлено, что после оккупации полуострова подозреваемый, осознавая противоправность своих действий, добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Крыма". В начале марта 2014 проходил службу на блок-посту "Орловский мост", расположенном при въезде в оккупированный Севастополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Фигурант выполнял противоправные приказы так называемых "главарей" указанного вооруженного формирования. В том числе путем угроз применения физической силы и огнестрельного оружия, осуществлял контрольно-пропускной режим, проверку документов граждан, обыскивал транспортные средства, которые двигались в направлении оккупированного Севастополя.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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