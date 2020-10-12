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Новини Окупація Криму
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Повідомлено про підозру учаснику НЗФ "Самооборона Криму", - Нацполіція

Повідомлено про підозру учаснику НЗФ

Установлено, що після окупації півострова підозрюваний, усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно вступив в незаконне збройне формування "Самооборона Криму". На початку березня 2014 року проходив службу на блок-посту "Орловський міст", розташованому при в'їзді в окупований Севастополь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Фігурант виконував протиправні накази так званих "ватажків" зазначеного збройного формування, шляхом погроз застосування фізичної сили та вогнепальної зброї, здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухались у напрямку Севастополя.

Зараз зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Автор: 

Крим (14201) окупація (6766) Нацполіція (15325)


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Такого рода подозрения нужно вручать семье погибшего при попытке оказать сопротивление, одновременно с извещением о конфискации имущества.
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12.10.2020 14:28 Відповісти
 
 