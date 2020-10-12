К проекту Госбюджета-2021 подали 2451 правку, - нардеп Железняк
К законопроекту о Государственном бюджете на 2021-й год поступила 2451 правка от народных депутатов.
Об этом сообщил первый заместитель замглавы Комитета Рады по вопросам финансов, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, такое количество правок стандартно для законопроекта о годовом бюджете.
"Обычно депутаты каждый год и вносят от 2-3 тысяч правок к бюджету. Так что говорить про целенаправленный спам не стоит. Если учесть все правки, то не хватит и 3-х бюджетов", - отмечает нардеп.
По словам Железняка, бюджетный комитет ВР должен до 15 октября определиться с правками, которые будут учтены, а парламент уже 20 октября может поддержать это решение комитета.
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Вчерашнее совещание у Зеленского, которое некоторые "независимые СМИ" успели объявить "программой", "стратегическими решениями" прекрасно показало катастрофическое падение уровня управления и принятия решений характерное для режима Зеленского. Собравшиеся вокруг Зеленского персонажи , похоже даже не представляют уровня катастрофы в которую они загнали страну своими правлением и понятия не имеют о принципах принятия реальных государственных решений.
По пунктам
1. Вузы временно переведут на дистанционное обучение.
2. Местным властям предлагается начать осенние каникулы со следующей недели, раньше, чем 15 октября.
Данное решение опоздало как минимум на полтора месяца и фактически уже принимается на фоне предрекаемого нами взрыва эпидемической ситуации и массового ухода на карантин учебных заведений. На момент принятия решения в 421 школе ушло в самоизоляцию 1188 классов общеобразовательных школ и трех ВУЗов.
Программы дистанционного обучения, технические средства его проведения, тестирования возможностей трансляции полностью отсутствуют.
Сроки каникул не определены, критерии возобновления обучения не разработаны.
3. В красных и оранжевых карантинных зонах работа ресторанов и клубов будет ограничена 22:00.
Принимавшие это решение "руководители государства" даже не знают, что установление расписания работы предприятий общественного питания и торговли - это исключительная прерогатива местных органов власти. Единственным способом изменения может быть лишь решение СНБО в случае объявления режима "чрезвычайной ситуации". И вообще, о каких "ресторанах и клубах" может идти речь в "красной карантинной зоне" ?
4. Минздраву поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медпрепаратов для лечения COVID-19.
Для создания таких запасов Минздрав не имеет ни технических площадей ни финансовых возможностей. Для этого существует государственный резерв Украины, который власть активно почистила от запасов там хранящихся и вывезла по дешёвке за границу.
5. В Киеве, Одессе и Мариуполе начнется подготовка к разворачиванию больших инфекционных госпиталей на случай перегрузки больниц. В Киеве такой госпиталь может быть размещен во Дворце Спорта.
6. Зеленский поручил готовить к приему заболевших COVID-19 больницы Академии медицинских наук и ведомственные больницы.
Дворец спорта технически, функционально и структурно не предназначен для стационарного размещения большого количества больных. Это понимают специалисты, но в принятии решений они не участвовали.
Почему в этом перечне нет Харькова, где ситуация ничем не лучше - это загадка "совещания дилетантов". Пункт 6 вообще - это тупое повторение предложения Кличко. Кстати при его реализации и Кличко и Зеленского ждут "великие открытия" в плане "а где оно делось?"
7. К работе в инфекционных отделениях привлекут студентов-медиков старших курсов и интернов.
Этот пункт - это уже чистый криминал. Подобные вещи могут проводится исключительно на добровольном основании или после объявления режима "надзвичайного стану". А авторами и голосовавшими за эти "изменения в законодательстве" еще займется прокуратура следующей власти.
8. Минздрав должен увеличить количество тестов на коронавирус до 50 000 в сутки.
Лабораторные мощности украинских лабораторий при беспрерывном круглосуточном цикле позволяют проведение не более 15 тысяч анализов за сутки. Наличествующих запасов реактивов для проведения анализов нет.
Предлагаемое мероприятие требует как минимум выделения 20 млн. гривен в сутки на свое проведения. Изменения в бюджет для выделения дополнительных ассигнований для медицины не приняты. Денег на них нет.
9. Правительство выделило регионам 572 млн грн, чтобы 80% койкомест для заболевших коронавирусом были обеспечены кислородом, это должны обеспечить местные власти.
Вообще то эти деньги были выделены для ликвидации задолженности по заработной плате перед медиками. И даже не в полном объеме. Полная необходимая сумма - 866 млн. гривен.
Болтовня "совещания у Зеленского" - это попытка просто переложить ответственность на местные органы власти.
10. Будет введена ответственность владельцев помещений за соблюдение масочного режима, предпринимателям и организациям грозит штраф в 3400-5100 грн за посетителей или пассажиров без масок.
А в " ресторанах и клубах, работающих до 22-00 " по п. 3, посетители будут пить и есть тоже в масках ?
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