К проекту Госбюджета-2021 подали 2451 правку, - нардеп Железняк

К законопроекту о Государственном бюджете на 2021-й год поступила 2451 правка от народных депутатов.

Об этом сообщил первый заместитель замглавы Комитета Рады по вопросам финансов, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такое количество правок стандартно для законопроекта о годовом бюджете.

"Обычно депутаты каждый год и вносят от 2-3 тысяч правок к бюджету. Так что говорить про целенаправленный спам не стоит. Если учесть все правки, то не хватит и 3-х бюджетов", - отмечает нардеп.

По словам Железняка, бюджетный комитет ВР должен до 15 октября определиться с правками, которые будут учтены, а парламент уже 20 октября может поддержать это решение комитета.

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